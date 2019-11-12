 У РФ шістьом фігурантам ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір" присудили від 7 до 19 років колонії

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс-Россия".

Мусліма Алієва засуджено до 19 років ув'язнення, Інвер Бекіров отримав 18 років, Емір-Усеін Куку - 12 років, Вадим Сірук - 12 років, Арсен Джеппаров - 7 років і Рефат Алімов - 8 років. Відбувати ці терміни вони будуть у колонії суворого режиму.

Залежно від ролі і міри вини кожного вирок було ухвалено за ч. 1,2 ст. 205.5 (участь в організації, яка відповідно до законодавства РФ визнана терористичною) та ч. 1 ст. 30, ст. 278 КК Росії (замах на насильницьке захоплення влади).

Захист заявив, що має намір оскаржити вирок.

"Підсудні вважають справу політично мотивованою. Апеляцію буде подано, звичайно. Вирок буде оскаржено у військову колегію у кримінальних справах Московської області - за новою системою судових інстанцій, яка запрацювала з жовтня цього року", - сказав адвокат Вадима Сірука Еміль Курбедінов.

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Нагадаємо, 27 березня російські силовики провели масові обшуки в будинках кримських татар в окупованому Криму. У ФСБ РФ заявили, що затримали 20 учасників організації "Хізб ут-Тахрір", яку в Росії вважають терористичною.

Організація "Кримська солідарність" повідомила, що деяким кримським татарам під час обшуку підкинули заборонену літературу.

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Дев'ятьох затриманих заарештували 27 березня. Ще 11 - 28 березня.

28 березня стало відомо про затримання ще трьох людей - стримерів і цивільних журналістів "Кримської солідарності". Їх теж заарештували.

Євросоюз і США засудили обшуки в будинках кримських татар. Міністерство закордонних справ України зажадало від Росії припинити переслідування кримських татар в анексованому Криму.

За фактом незаконних обшуків українські правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 162 Кримінального кодексу України (порушення недоторканності житла).