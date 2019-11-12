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Все про:мінеральні добрива (2) ДніпроАзот (17) Олександр Дубінін (1)

 "Держава має для себе зрозуміти, чи потрібна їй хімічна промисловість", - екскерівник БК "ДніпроАзот" Дубінін

Ексглава правління ПАТ "ДніпроАзот" (2009-2014 рр.) та екснародний депутат України Олександр Дубінін вважає, що заборона на імпорт російських добрив в Україну, запроваджена Кабінетом Міністрів України в травні 2019 року, справила позитивний вплив на позиції українських виробників.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН із посиланням на інтерв'ю Олександра Дубініна виданню "Бізнес".

"Сьогодні це, безумовно, підтримка для наших хіміків. У той час, як протягом п'яти років усі наші західні партнери вже давно ввели подібні санкції, Україна всі ці роки імпортувала досить велику кількість російської продукції, яка може вироблятися і в Україні з лишком. Зокрема, ті самі мінеральні добрива", - вважає експерт.

Дубінін також зазначив, що підприємства української хімічної промисловості повністю покривають потреби українського ринку та українських аграріїв щодо азотних добрив. Що стосується попиту на фосфатні добрива, то тут, на думку експерта, необхідні тривалі загороджувальні заходи від російського імпорту і стимули для українських підприємств.

Олександр Дубінін також вважає за необхідне провести спецрозслідування Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (МКМТ) щодо імпорту мінеральних добрив із третіх країн. На його думку, продукція російського хімпрому не має потрапляти в Україну через інші країни, оскільки щодо неї діють санкції Кабінету Міністрів України.

"На мій погляд, коли ми вводимо якісь обмеження на товари за якимось конкретним країнам, у нас, як правило, все це працює таким чином: ми, наприклад, запровадили санкції проти Росії, і це значить, що ми контролюємо україно-російський кордон. Адже як було, наприклад, щодо дизельного палива: підняли мита, і все російське дизельне паливо пішло через Білорусь. Також і вугілля "ходило". Так ось, необхідно не просто вводити мита на товар з боку Росії, а контролювати треба сертифікат походження. Навіть якщо він "зайшов" з Туреччини, але сертифікат походження – з Росії, тоді ми не маємо запускати цей товар з території Туреччини або будь-якої іншої країни, яка, власне кажучи, підробляє документи та подає їх", - вважає експерт.

Експерт також запропонував підтримати українську промисловість впровадженням нового тарифу на газ.

"Безумовно, газ – це сировина, з якого, власне кажучи, виготовляються всі хімічні мінеральні добрива і вся хімія. Для того, щоб розв'язати проблему, на мій погляд, необхідно наступне. У нас є тариф для населення і тариф для промислових підприємств. У нас два тарифи по газу. Чому не можна зробити так само, як електроенергії в розвинених країнах, три тарифи? Тобто, є тариф для населення – його приймає встановлює держава. Є промисловий тариф, комерційний. А є тариф як сировину", - заявив Олександр Дубінін.

Експерт зазначає, що газ як сировину споживають не тільки українські хіміки, але й металурги. На думку Олександра Дубініна, уряд могло б спільно з металургами, з хіміками, з Міністерством енергетики, розробити тариф, який влаштовував би й промисловість в цілому, і хіміків.

"Держава просто має сьогодні для себе зрозуміти - їй хімія потрібна чи ні", - заявив Дубінін.

Нагадаємо, 21 серпня 2019 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) ухвалила рішення порушити і провести два спеціальні розслідування. Перше - щодо імпорту в Україну деяких азотних добрив (зокрема, нітрату амонію і вапняно-аміачної селітри, карбаміду і карбамідно-аміачної суміші) незалежно від країни їхнього походження та експорту. Друге - щодо імпорту в Україну мінеральних добрив з вмістом азоту і фосфору, а також добрив з вмістом азоту, фосфору, калію, які класифікуються за кодом УКТЗЕД 3105, незалежно від країни їхнього походження та експорту.

Ініціаторами розслідування виступили представники української хімічної промисловості, які заявили про потрапляння в Україну мінеральних добрив з РФ через треті країни в обхід санкцій Кабінету Міністрів України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подорожчання газу знищить вітчизняну хімічну галузь, - директор "Дніпроазоту"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159120
 
 
 Топ коментарі
 
Пошел вон!
Производство удобрений - это бизнес, у бизнеса единственная цель - получать прибыли. С какого государство должно им газ по сниженной цене продавать? И ограничивать импорт, чтобы фермеры покупали удобрения по завышенным ценам?
Давайдосвидания.
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" правительство могло бы совместно с металлургами, с химиками, с Министерством энергетики, разработать тариф, который устраивал бы и промышленность в целом, и химиков"Источник: https://censor.net.ua/n3159120

вот вся суть наших бизнесменов, специальные тарифы для металлургов, химиков, Луганской ТЭС ..... а потом Украина берет долги за использованный вами газ

ну если вам нужен газ так покупайте его сами заграницей, что мешает
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Однозначно. "Государство должно для себя понять, нужна ли ему химическая промышленность"(с) - фраза где каждое слово на нормальное рыночное мышление вообще не налазит. Дядя хочет государственную сисю
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Пошел вон!
Производство удобрений - это бизнес, у бизнеса единственная цель - получать прибыли. С какого государство должно им газ по сниженной цене продавать? И ограничивать импорт, чтобы фермеры покупали удобрения по завышенным ценам?
Давайдосвидания.
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Однозначно. "Государство должно для себя понять, нужна ли ему химическая промышленность"(с) - фраза где каждое слово на нормальное рыночное мышление вообще не налазит. Дядя хочет государственную сисю
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Я думаю, что не нужна!!! Моющие средства, мыло, и стиральный порошок и так продаются в супермаркете. А еще у нас черноземы суперские для которых не нада хим удобрения. Так шо режем заводы на металл!!! "Государство должно для себя понять, нужна ли ему химическая промышленность", - экс-руководитель "ДнепрАзота" Дубинин - Цензор.НЕТ 748
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" правительство могло бы совместно с металлургами, с химиками, с Министерством энергетики, разработать тариф, который устраивал бы и промышленность в целом, и химиков"Источник: https://censor.net.ua/n3159120

вот вся суть наших бизнесменов, специальные тарифы для металлургов, химиков, Луганской ТЭС ..... а потом Украина берет долги за использованный вами газ

ну если вам нужен газ так покупайте его сами заграницей, что мешает
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Хімічна промисловість не потрібна! Науковцями доведена АБСОЛЮТНА НЕШКІДЛИВІСТЬ ГМО ПРОДУКТІВ. Та й як вони можуть бути шкідливими? Гени? Миж не боїмося перетворитись на свиню коли їмо свинину. Але ж там гени свині!)))
Та ж картопля ГМО має добавки генів ромашки від колорадського жука і гени пролісків для морозостійкості. Вважаєте це небезпечним?
Але ми не побачимо широкого використання таких продуктів поки хімічна промисловість приносе величезні доходи. Це як з авто- поки дозволяла екологія і була дешева нафта ніхто не хотів думати про єлектромобілі.
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ГМО жодним чином не позбавить необхідності вносити хімічні добрива у землю, компенсуючи хім. елементи, що забираються із землі з врожаєм.
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ГМО это классно, но оно отменяет необходимость только в пестицидах.
А минеральный азот, калий, фосфор надо все равно вносить, т.е. без удобрений никак.
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державні ж менеджери не ефективні, тому ці прибуткові хімічні монстри розійшлись по надійним рукам, людям залишили працю в тяжких умовах і брудне довкілля. колись стверджували, що без капралаактама не буде ковбаси. ковбаса і ??? все нормально, з свинячих кішок --набагато смачніша
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Дубинин - рыговская отрыжка. Днепроазот - это заводь бывший комсомольской номенклатуры, купившей за бесценок госпредприятие и доведшей производство до ручку. Я уже не говорю об экологии, которую они губят. Не нравится работать честно - продайте или закройте.Тут уже одни донецкие кормильцы были.
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Ні. Питання в іншому. Скільки владі платять, ті ж кацапи, за знищення нашої хімічної галузі?
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а если наша "химична галузь" не может без государственной сиськи, то может и пусть знищують?
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Шахтёры, металлурги, зелёные энергетики, автомобиле и авиастроители, курятники, киношники, а теперь и химики. Кто ещё забыл прильнуть к тёплой бюджетной сисе?!
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Всех под нож! Ах да, раз в этих отраслях нет необходимости, то и все учебыне заведения. что готовят этих специалистов закрыть. Останется только аграрный, юридический и экономический факультет. Технари аграрной сверхдержаве не нужны.
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Т.е. для них прочь от сиси = под нож?! Не верю...
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