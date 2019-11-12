 Думаю, що Україна вступить до НАТО раніше, ніж до ЄС, - Кулеба розповів про новий формат співпраці з Альянсом

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив віцепрем'єр-міністр України з питань євроінтеграції Дмитро Кулеба в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, новий формат співпраці дасть можливість українському уряду визначити пріоритетні сфери, на які необхідно спрямовувати отриману допомогу.

"Це новий підхід, який підвищує ефективність надання допомоги і використання цієї допомоги, зокрема, в межах цього механізму нам буде легше пріорітезувати ті сфери, на які ми будемо скеровувати отриману допомогу. Зокрема, ми хочемо сфокусуватися на Силах спеціальних операцій, військово-морському флоті і логістиці", - сказав Кулеба.

Віце-прем'єр повідомив, що Північноатлантичний Альянс ухвалив рішення оптимізувати свої механізми надання допомоги державам-партнерам і створив програму "один партнер - одна програма".

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"У НАТО з Україною особливо глибокий і масштабний формат відносин. Україна стане прикладом для інших, потім за нашою моделлю будуть вибудовуватися відносини з іншими країнами. Це у жодному разі не змінює суті наших відносин з Альянсом і нашої подальшої інтеграції. Йдеться про оптимізацію форми надання нам допомоги", - заявив Кулеба.

Також Кулеба зазначив, що в планах уряду в найближчі п'ять років отримати політичне рішення Альянсу про початок вступу України до НАТО.

" Політичне рішення про те, що Україна буде членом Альянсу, було прийнято ще у 2008 році. Але наступний етап – початок процедури вступу. Ми за п'ять років хочемо виконати наше домашнє завдання, спільно з Альянсом, тому що інтеграція – це двосторонній процес. І через п'ять років ми хочемо сісти з ними за стіл і сказати: хлопці, ми готові, тепер ваша черга. Я вважаю, що ми до НАТО вступимо раніше, ніж до ЄС", - сказав віцепрем'єр-міністр.