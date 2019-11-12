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 Політика України
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 Думаю, що Україна вступить до НАТО раніше, ніж до ЄС, - Кулеба розповів про новий формат співпраці з Альянсом

Новий формат співпраці між Україною і НАТО дозволить підвищити ефективність надання і використання допомоги з боку Альянсу українському уряду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив віцепрем'єр-міністр України з питань євроінтеграції Дмитро Кулеба в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, новий формат співпраці дасть можливість українському уряду визначити пріоритетні сфери, на які необхідно спрямовувати отриману допомогу.

"Це новий підхід, який підвищує ефективність надання допомоги і використання цієї допомоги, зокрема, в межах цього механізму нам буде легше пріорітезувати ті сфери, на які ми будемо скеровувати отриману допомогу. Зокрема, ми хочемо сфокусуватися на Силах спеціальних операцій, військово-морському флоті і логістиці", - сказав Кулеба.

Віце-прем'єр повідомив, що Північноатлантичний Альянс ухвалив рішення оптимізувати свої механізми надання допомоги державам-партнерам і створив програму "один партнер - одна програма".

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"У НАТО з Україною особливо глибокий і масштабний формат відносин. Україна стане прикладом для інших, потім за нашою моделлю будуть вибудовуватися відносини з іншими країнами. Це у жодному разі не змінює суті наших відносин з Альянсом і нашої подальшої інтеграції. Йдеться про оптимізацію форми надання нам допомоги", - заявив Кулеба.

Також Кулеба зазначив, що в планах уряду в найближчі п'ять років отримати політичне рішення Альянсу про початок вступу України до НАТО.

" Політичне рішення про те, що Україна буде членом Альянсу, було прийнято ще у 2008 році. Але наступний етап – початок процедури вступу. Ми за п'ять років хочемо виконати наше домашнє завдання, спільно з Альянсом, тому що інтеграція – це двосторонній процес. І через п'ять років ми хочемо сісти з ними за стіл і сказати: хлопці, ми готові, тепер ваша черга. Я вважаю, що ми до НАТО вступимо раніше, ніж до ЄС", - сказав віцепрем'єр-міністр.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159119
 
   
 Топ коментарі
 
кулєба, дурень думкою багатіє, не чув?
краще оновіть заявку на ПДЧ (вдруге нагадую!)
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Скоріше "рак на горі свисне" чим Україна при такій владі як ви "слуги" не відомо якого народу - вступить в НАТО!
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А в тайоженный союз еще раньше!!! Думаю, що Україна вступить до НАТО раніше, ніж до ЄС, - Кулеба розповів про новий формат співпраці з Альянсом - Цензор.НЕТ 1399
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кулєба, дурень думкою багатіє, не чув?
краще оновіть заявку на ПДЧ (вдруге нагадую!)
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Україна з партнерами сформує свої європейські сили безпеки які отримають бойовий досвід на війні з путіним і буде конкурувати з мертвим НАТО в питаннях безпеки та оборони!
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Тіпа, відступаємо, щоб не провокувати, до кордону з Польщею. А то вже й НАТО.
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Это он намекает, что все кто хотят жить в Европе - должны переехать Пильшу. Вот малороссы не хотят уезжать и они тут будут с россией!!!
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Если ЗЕ добьётся членства в НАТО и американских "Томагавков" под Харьковом - тогда его дебильные выходки нужно простить и понять
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Сам то понял, что написал? Думаю, що Україна вступить до НАТО раніше, ніж до ЄС, - Кулеба розповів про новий формат співпраці з Альянсом - Цензор.НЕТ 698 Зеленский в нато, томагавки в харькове, малороссы в заложниках?
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Какие "Томагавки"? Украинские ракетьі средней дальности имеют другие названия.
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знаток, бляха-муха... уж ты бы лучше бы молчала бы...
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Кулєба забув про 5 колону яка набрала на виборах 12%.


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В ВР Украины все 100% состава -5ая колонна. Слуга Народа, ПЕС. Голос, НФ, и др. -все они олигархические партии с вкраплениями в них не многих патриотов. Все олигархи Украины топят за Московию. Они из шкуры лезут, чтобы привести Украину в Русский мир.
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Скоріше "рак на горі свисне" чим Україна при такій владі як ви "слуги" не відомо якого народу - вступить в НАТО!
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Это не в интересах наших олигархов, а значит и не в интересах Зели. Олигархи хотят законсервировать олигархическую систему в Украине.Для этого срочно надо в Русский Мир.
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А причина банальная - Коломойский фигурирует в открытых производствах рекордных отмываний денег в США, т.е. покидать пределы Украины гражданину нескольких стран крайне опасно. Ему грозят тюремные сроки в районе 150 лет. Для сохранения своей деятельности Бене остаётся один выход - возвращение бизнеса (Украины) в лоно Моржовии. Украина стала заложницей олигарха и его куклы с рукой в дупе. ЗЫ Остальные олигархи - тоже не против. Зеленский - это компромисное решение для них. ЗЫЗЫ При олигархе Порохе доля олигархов в экономике Украины упала на 30%, сейчас это "недоразумение" постепенно устраняется.
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Надо делать свою ядерную ракету. Тогда НАТО точно разместит свои войска по всей Украине.
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Доставайте свой набор отверток и начинайте.... Остальные подтянутся....
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Портников давно рассказал, что это только так и работает. Сначала вступление в НАТО, потом под зонтиком НАТО подготовка ко вступлению в ЕС.
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Почему украинские власти считают украинский же народ дебилами?..... Вероятно, для этого есть какие-то основания....
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До НАТЬІ нам як до Місяця рачки. Щоб стати членом НАТЬІ потрібно мати відповідний рівень життя в країні.
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