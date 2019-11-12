 Якщо нормандський саміт не відбудеться, то всім буде зрозуміло, що це сталося з вини російської сторони, - посол Франції Понсен

Про це заявив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен в інтерв'ю газеті День, передає Цензор.НЕТ.
Дипломат за підсумками візиту на Донбас зазначив, що побачив бажання України виконувати взяті на себе зобов'язання. Так він прокоментував процес розведення сил і засобів.
"Інтерпретувати хід думок президента Путіна занадто складне завдання. На це питання точно відповісти не можу ні я, ні, думаю, президент Макрон. Зі свого боку, ми прагнемо зробити так, щоб були виконані всі умови, які зроблять можливим проведення цієї зустрічі. Або ж, якщо "нормандський" саміт не відбудеться, то всім буде зрозуміло, що це сталося з вини російської сторони", - сказав посол.
Водночас він висловив надію, що зустріч чотирьох лідерів таки відбудеться: "Ми віримо, що зустріч відбудеться. Ми постійно працюємо, щодня на рівні президента республіки йде робота з підготовки цього саміту. Тобто ми зберігаємо надію і працюємо в цьому напрямку".
12.11.2019 г.
Закон о земле снят с рассмотрения в Верховной Раде. Рассмотрение перенесено на пока не определенный срок.
Советник президента Украины Андрей Ермак утром покинул территорию Украины. Подробности выясняются.
По данным российских источников, близких к администрации Президента России, основные концептуальные пункты предложений которые Россия собирается озвучить на заседании "нормандской четверки" следующие:
1. Конституционное закрепление "особого статуса " для территорий отдельных районов Донецкой и Луганской областей . В документе это называется "территории особой формы функционирования законодательства и государственной власти". Под понятие "особая форма" предлагается подвести закрепление в бюджете Украины отдельной статьи расходов по финансированию этих территорий, согласование формы налогообложения этих территорий, согласование формы общеобразовательных программ, функционирование политических партий и организаций, функционирование органов охраны правопорядка и судебной системы. Так же предлагается ввести квотированный принцип представительства этих территорий в Верховной Раде Украины.
2. Законодательное закрепление полной амнистии всем участникам вооруженных формирований ОРДЛО, всем участникам и организаторам выборов и референдумов.
3. Закрепление в законодательстве Украины функционирование трансграничной формы экономического сотрудничества по решению органов ОРДЛО.
4. Проведение выборов в местные органы после выполнения этих условий.
5. передача контроля за границей украинским подразделениям после проведения выборов.
Данный документ пока не утвержден Советом Безопасности РФ, но вероятность его утверждения очень высока.
І ти, французький пахолку кацапії, добре про все знаєш. Як знаєш про те, для чого цей "саміт". Будете разом з путіном повитухами капітуляції блаЗЄнського.
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Вова Зе уже лыжи салом мажет.
Это заявил кто-то из зекоманды?