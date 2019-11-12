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 Політика України
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Все про:Путін (11299) нормандська четвірка (662) Понсен (6)

 Якщо нормандський саміт не відбудеться, то всім буде зрозуміло, що це сталося з вини російської сторони, - посол Франції Понсен

У разі зриву нормандської зустрічі провина за це лежатиме на Росії.

Про це заявив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен в інтерв'ю газеті День, передає Цензор.НЕТ.

Дипломат за підсумками візиту на Донбас зазначив, що побачив бажання України виконувати взяті на себе зобов'язання. Так він прокоментував процес розведення сил і засобів.

"Інтерпретувати хід думок президента Путіна занадто складне завдання. На це питання точно відповісти не можу ні я, ні, думаю, президент Макрон. Зі свого боку, ми прагнемо зробити так, щоб були виконані всі умови, які зроблять можливим проведення цієї зустрічі. Або ж, якщо "нормандський" саміт не відбудеться, то всім буде зрозуміло, що це сталося з вини російської сторони", - сказав посол.

Водночас він висловив надію, що зустріч чотирьох лідерів таки відбудеться: "Ми віримо, що зустріч відбудеться. Ми постійно працюємо, щодня на рівні президента республіки йде робота з підготовки цього саміту. Тобто ми зберігаємо надію і працюємо в цьому напрямку".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Назарбаєв запропонував організувати зустріч Зеленського і Путіна в Казахстані, - Reuters

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159115
 
   
 Топ коментарі
 
развод был только с украинской стороны, поэтому нужно вернуть, но зебилам и это будет тяжело сделать, так как прийдется переступить через свои хотелки, а они ранимые.
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Власне це і є виконання кремлівських хотілок: приєднання України до ОРДЛО тобто капітуляція України.
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Хроника одного ЗЕбильного препиздента ...
12.11.2019 г.
Закон о земле снят с рассмотрения в Верховной Раде. Рассмотрение перенесено на пока не определенный срок.
Советник президента Украины Андрей Ермак утром покинул территорию Украины. Подробности выясняются.
По данным российских источников, близких к администрации Президента России, основные концептуальные пункты предложений которые Россия собирается озвучить на заседании "нормандской четверки" следующие:
1. Конституционное закрепление "особого статуса " для территорий отдельных районов Донецкой и Луганской областей . В документе это называется "территории особой формы функционирования законодательства и государственной власти". Под понятие "особая форма" предлагается подвести закрепление в бюджете Украины отдельной статьи расходов по финансированию этих территорий, согласование формы налогообложения этих территорий, согласование формы общеобразовательных программ, функционирование политических партий и организаций, функционирование органов охраны правопорядка и судебной системы. Так же предлагается ввести квотированный принцип представительства этих территорий в Верховной Раде Украины.
2. Законодательное закрепление полной амнистии всем участникам вооруженных формирований ОРДЛО, всем участникам и организаторам выборов и референдумов.
3. Закрепление в законодательстве Украины функционирование трансграничной формы экономического сотрудничества по решению органов ОРДЛО.
4. Проведение выборов в местные органы после выполнения этих условий.
5. передача контроля за границей украинским подразделениям после проведения выборов.
Данный документ пока не утвержден Советом Безопасности РФ, но вероятность его утверждения очень высока.
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И что дальше ? Тогда верните пока не поздно войска на прежние позиции до отвода.
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Теперь нужно не развести войска, а свести войска !!!
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развод был только с украинской стороны, поэтому нужно вернуть, но зебилам и это будет тяжело сделать, так как прийдется переступить через свои хотелки, а они ранимые.
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Разведение было с обеих сторон. Причем если в Станице Луганской наши войска отошли с хороших позиций - то, например, в Золотом - наоборот - отошли на свои старые позиции на высотах, оборонять которые гораздо легче.
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А ніякого розведення і так немає. ВСУ відходять, іхтамнєто- обдолбєнці підходять.
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Сратеги соевьіе , отвод войск от линии соприкосновения проводится симметрично , с двух сторон. Не сравнивайте с Дебальцевским вьіступом , которьій в 2016г просрал Порошенко с Муженко...
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Хроника одного ЗЕбильного *********** ...
12.11.2019 г.
Закон о земле снят с рассмотрения в Верховной Раде. Рассмотрение перенесено на пока не определенный срок.
Советник президента Украины Андрей Ермак утром покинул территорию Украины. Подробности выясняются.
По данным российских источников, близких к администрации Президента России, основные концептуальные пункты предложений которые Россия собирается озвучить на заседании "нормандской четверки" следующие:
1. Конституционное закрепление "особого статуса " для территорий отдельных районов Донецкой и Луганской областей . В документе это называется "территории особой формы функционирования законодательства и государственной власти". Под понятие "особая форма" предлагается подвести закрепление в бюджете Украины отдельной статьи расходов по финансированию этих территорий, согласование формы налогообложения этих территорий, согласование формы общеобразовательных программ, функционирование политических партий и организаций, функционирование органов охраны правопорядка и судебной системы. Так же предлагается ввести квотированный принцип представительства этих территорий в Верховной Раде Украины.
2. Законодательное закрепление полной амнистии всем участникам вооруженных формирований ОРДЛО, всем участникам и организаторам выборов и референдумов.
3. Закрепление в законодательстве Украины функционирование трансграничной формы экономического сотрудничества по решению органов ОРДЛО.
4. Проведение выборов в местные органы после выполнения этих условий.
5. передача контроля за границей украинским подразделениям после проведения выборов.
Данный документ пока не утвержден Советом Безопасности РФ, но вероятность его утверждения очень высока.
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Власне це і є виконання кремлівських хотілок: приєднання України до ОРДЛО тобто капітуляція України.
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Все єти хотелки Кремля обнуляются одним простьім требованием Украиньі к РФ : вьівести свои войска и вооружения из ОРДЛО и передать контроль над границей украинским пограничникам. Так и будет поставлен вопрос на саммите в Париже , Германия и Франция поддержат.
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Путін на норманд може приїхати лише в одному випадку: документ капітуляції України буде приготований і учасники норманду лише його завізують. Якщо посол Франції це не розуміє, то пішов він .....
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Може краще і дешевше йолку для Шмарклі поставити?
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Ну это да. Воха то все хотелки выполняет, чтоб ***** на свидание пригласил.
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я не експерт у цьому питанні, але якщо висловлю свою думку про пУтіна, то можуть забанити надовго
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Састаіцца, састаіцца...

І ти, французький пахолку кацапії, добре про все знаєш. Як знаєш про те, для чого цей "саміт". Будете разом з путіном повитухами капітуляції блаЗЄнського.
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"Нормандський саміт" відбудеться тільки в одному випадку якщо "Зе-бобік" стане перед ****** в позу "раком".
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Ну и ладно. Вовы и наедине встретятся. В Казахстане.
Вова Зе уже лыжи салом мажет.
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Встретятся , после встречи в Нормандском формате. Иначе никак...
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"Иначе никак..."

Это заявил кто-то из зекоманды?
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Всем кто при памяти и так понятно, кто во всем этом виноват, и только западные идиоты все о чем то мечтают, понятно откуда у нашего гидранта такие же фантазии...
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А если бы слушали порохоботов и не разводили войска, то вина была на украинской стороне.
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в срыве петиного минского соглашения и как реультат снятие с раши санкций.
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Действие минских соглашений закончилось в 2016м. году. Только про это никто не говорит, пачямуу?...
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Если этот саммит и не состоится, то зечмо все одно пробежит по городу с веником в сраке...
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фу как некрасиво, девушка, где вы воспитывались?
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Сідати за стіл і грати в карти з шулером може лише або інший шулер, або йолоп. На шулера Вофка Янелох не тягне. Тому залишається друге .
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Ну да, ну да Надо потребовать от России отдать Колыму,это издревле украинские земли
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