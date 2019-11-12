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 22-річний поліцейський відкрив стрілянину в метро Харкова, постраждалих немає

У Харкові поліцейський відділу в метрополітені відкрив стрілянину на станції. Унаслідок події ніхто не постраждав.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

Інформація про НП надійшла до чергової частини ГУНП в Харківській області близько 3:50.

"На момент інциденту станція метро "Наукова" не працювала і була порожньою", - сказано в повідомленні.

На місце терміново прибули керівництво обласного главку поліції, відділу поліції в метрополітені, інспекція з особового складу, Управління внутрішньої безпеки, слідчо-оперативна група і психологи.

Також дивіться: 21-річного харків'янина затримано в поштовому відділенні Луганщини під час отримання посилки з наркотиками вартістю понад 100 тис. грн, - Нацполіція. ФОТО

Спецпідрозділ патрульної поліції "ТОР" роззброїв 22-річного капрала поліції і затримав його.

Зараз правоохоронці з'ясовують всі обставини інциденту.

За цим фактом призначено службове розслідування для притягнення винних осіб до відповідальності. Про подію проінформовані територіальне управління ДБР в м.Полтаві.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159114
 
 
 Топ коментарі
 
Саакашвили не создавал новую полицию Грузии, он скопировал американскую. Грузинские полицеские не ходят по одному, только с напарником. Если возьмет на лапу один, сядут оба, промах одного сразу ложится на второго. И напарники МЕНЯЮТСЯ каждые несколько месяцев, кооперация невозможна. Поэтому в Грузии полиция, у нас опять мусорня.
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У нас нашли простой выход- берут на лапу оба.
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Ну психанул парень, понять и простить, мог ведь и гранату бросить 22-летний полицейский открыл стрельбу в метро Харькова, пострадавших нет - Цензор.НЕТ 5153
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Ну психанул парень, понять и простить, мог ведь и гранату бросить
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Саакашвили не создавал новую полицию Грузии, он скопировал американскую. Грузинские полицеские не ходят по одному, только с напарником. Если возьмет на лапу один, сядут оба, промах одного сразу ложится на второго. И напарники МЕНЯЮТСЯ каждые несколько месяцев, кооперация невозможна. Поэтому в Грузии полиция, у нас опять мусорня.
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Это не патрульный стрелял, это полицейский, находящийся на посту в метро
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Так у нас попарно і беруть взятки...які проблеми ?
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скооперіруватись і брать взятки попарно тож не проблема...
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Интересно, а почему территориальное управление ГБР находится в Полтаве? Харьков покрупнее Полтавы. Логично было бы управление делать в Харькове. Или это особая, альтернативная логика?
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стрелял по харьковской мозаике в метро, а пули не резиновьі бьіли?
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может на гепу охотился, или декомунизировать хотел надписи
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Ну тебе нечего волноваться, у тебя есть твое привычное занятие, как у плешивого Тузика, шлифовать яички (свои или соседа)
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Деградація аваківської падалі у вигляді поліції здійснюється шаленими темпами
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а это тот, которого вчерашним числом уволят или переведут в другой отдел?
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кадры в полицыянтов в ХарькОве подбирал лично Кива... то люддей отмудохают, то стрельбу откроют, то машину разобьют...
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тут ваш полицейский в метро стрелял -- а жертвы есть? -- нет -- это не наш полицейский
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У нас,к сожалению,стреляют в основном бандиты или бухие менты,а обычным гражданам нечем от них защищаться-НИЗЗЯ!
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