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 Політика України
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Все про:компенсації (135) Росія (20591) санкції (2417) Кулеба Дмитро (171)

 Якщо санкції проти РФ скасують - Україні мають виплатити компенсацію, - Кулеба

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив, що в разі скасування санкцій проти Російської Федерації Україна має отримати компенсацію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю "РБК-Україна".

За його словами, завдання дипломатії, завдання високої політики в тому, щоб, по-перше, не допустити зняття санкцій без досягнення необхідних результатів щодо Мінська. І, по-друге, якщо це все ж станеться - отримати за таке рішення максимальний рівень компенсації в будь-якій формі, яка підлягає переговорам.

"Є агресія, є порушення однією країною базового правового порядку всього континенту, тому були введені санкції. Якщо ви вирішили їх зняти безпідставно - тоді потрібні якісь компенсатори. Але перше завдання - це не допустити зняття санкцій", - заявив Кулеба.

"Ми взагалі живемо в епоху "broken promises" - порушених обіцянок. Зараз обіцянки порушуються одні за іншими, на всіх рівнях. Ми маємо розуміти, що в будь-який момент будь-яку обіцянку може бути порушено. Але в цьому і завдання дипломатії і політики, щоб не допустити цього, або ж отримати максимальну вигоду в обмін на порушення обіцянки. Так влаштована політика. Звичайно ж, сказати: "Хлопці, ну ми розуміємо, що ви нам нічого не винні. Ви там зняли санкції. Ну хоч спасибі, що підтримали п'ять років - і на тому спасибі", - так не треба робити", - підкреслив Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні консенсусу щодо пом'якшення санкцій проти РФ у ЄС немає, - Клімкін

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159113
 
 
 Топ коментарі
 
То от на що ви чекаєте: на грошову компенсацію за капітуляцію? Ні, хлопці, як кажуть, горе переможеним.
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Дулю вам, а не компенсацию кто даст.
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пора переизберать нового президента и начинать разработку своего ядерного оружия и всех тогда попустит и сразу причем
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Алех, они не тупые и тем более не наивные. Просто продажные. Впрочем, Украина сама, руками 73% зебенят им власть и дала. Так шо теперь, похоже, все. Третий Майдан страна не выдержит, ее просто не станет. Может, я пессимист, но точка невозврата пройдена. Этой весной. Ну разве что рашка развалится резко.
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То от на що ви чекаєте: на грошову компенсацію за капітуляцію? Ні, хлопці, як кажуть, горе переможеним.
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пора переизберать нового президента и начинать разработку своего ядерного оружия и всех тогда попустит и сразу причем
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президента россии лучше переизбрать
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Индеец, переизбрать не поможет. 73% ведь никуда не делись, найдут новое, еще хуже.
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Берите забирайте Крым и Донбасс только платите,а за тысячи убитых украинцев от кацапов тоже хочеш оплаты?
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Дулю вам, а не компенсацию кто даст.
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Ого! Какая больная муха его укусила?
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мерзкая зеленая муха, она высасывает моск, такая муха многих покусала - более 70% населения.
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Украина будет должна вьіплатить компенсацию РФ за оказанную ими братскую помощь в камяноугольном бассейне
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А и правда! Ну как может новая команда попилить какие-то санкции? А вот попилить и порассовывать по карманам "компенсацию" очень даже реально. И похеру что там дальше.
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А разве незаметно что "молодая ЗЕКоманда" согласна пилить любую?
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Я не замечаю, но я и мало слежу за жизнью в Украине. И в основном по Цензору. Но вот фразы про "нам должны" я видел, что при старой власти, что при новой.
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От РФ, конечно.
И от ЕС, им торговать с РФ нужно, также нужен российский газ (тепло в Европах очень, кондиционеры гонять будут от "глобального потепления").
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Когда зебобиков сносить будем? ******* уже эти ватные зелёные русские.
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ДЕТСАД. Конечно заплатят, если и не захотим.
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Леха, это не дети. Просто ЗАПРОДАНЦI. Есть такое точное, емкое слово для именно такой публики.
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И сколько бабла получит за сдачу Донбасса?
Десять серебряников? Якщо санкції проти РФ скасують - Україні мають виплатити компенсацію, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4011
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Последовательные вбросы и сдвигание окна Овертона. Чтобы немыслимое и недопустимое постепенно стало восприниматься как нормальное и привычное.
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зебанутых подготавливают... Чмо, ты мне лично компенсацию выпишеш, когда с зекретином будешь на гиляке в конвульсиях...
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За то, что просрали территории, дадут компенсацию. бггг....
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Долларами берите, Квартал!
И евро!
Рубли, которые вам (лично) дадут как премию за выполненную работу, на деньги меняйте сразу!

"По данным российских источников, близких к администрации Президента России, основные концептуальные пункты предложений которые Россия собирается озвучить на заседании "нормандской четверки" следующие:
1. Конституционное закрепление "особого статуса " для территорий отдельных районов Донецкой и Луганской областей . В документе это называется "территории особой формы функционирования законодательства и государственной власти". Под понятие "особая форма" предлагается подвести закрепление в бюджете Украины отдельной статьи расходов по финансированию этих территорий, согласование формы налогообложения этих территорий, согласование формы общеобразовательных программ, функционирование политических партий и организаций, функционирование органов охраны правопорядка и судебной системы. Так же предлагается ввести квотированный принцип представительства этих территорий в Верховной Раде Украины.
2. Законодательное закрепление полной амнистии всем участникам вооруженных формирований ОРДЛО, всем участникам и организаторам выборов и референдумов.
3. Закрепление в законодательстве Украины функционирование трансграничной формы экономического сотрудничества по решению органов ОРДЛО.
4. Проведение выборов в местные органы после выполнения этих условий.
5. передача контроля за границей украинским подразделениям после проведения выборов.
Данный документ пока не утвержден Советом Безопасности РФ, но вероятность его утверждения очень высока. (Сообщение Группы внешнего мониторинга tZE inform)."
(https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)
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Еще один п -дурок зеленый.За что компенсацию? Где ты видел ,что бы компенсацию платили тем кто сам сдается? Их сажают !!
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Какие идиоты! Даже те, о которых раньше я так не думал...
Почему им все должны?
Если вы сами делаете всё возможное, чтобы просрать страну, кто и за что вам еще должен компенсацию?
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Страну они "просирают" по заказу, и им за это уплачено.
Но если от российских хозяев Квартал хочет премий (рублевых) за хорошо сделанную работу, то от ЕС Квартал хочет "компенсации" за то, что продав РФ Украину, они дадут возможность ЕС снять с РФ санкции.
"Ласковый теленок двух маток сосет".
Пока копытом в торец не двинут.
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Какие эти УЗЕ до денег жадные!
Страна? А фиг с ней, со страной той. Тока вы нам за это компенсацию дайте.
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Планируется массовая репатриация Квартала в Герцлию.
Правда, Квартал не в курсе, что ситуация в Израиле очень серьезная, Израиль готовится к войне и приводит в порядок старые бомбоубежища (так пишут израильские СМИ).
Так что выбор у Квартала будет или под ракеты из сектора Газа, или на Малую Тунгуску...
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