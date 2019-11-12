 Якщо санкції проти РФ скасують - Україні мають виплатити компенсацію, - Кулеба

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю "РБК-Україна".
За його словами, завдання дипломатії, завдання високої політики в тому, щоб, по-перше, не допустити зняття санкцій без досягнення необхідних результатів щодо Мінська. І, по-друге, якщо це все ж станеться - отримати за таке рішення максимальний рівень компенсації в будь-якій формі, яка підлягає переговорам.
"Є агресія, є порушення однією країною базового правового порядку всього континенту, тому були введені санкції. Якщо ви вирішили їх зняти безпідставно - тоді потрібні якісь компенсатори. Але перше завдання - це не допустити зняття санкцій", - заявив Кулеба.
"Ми взагалі живемо в епоху "broken promises" - порушених обіцянок. Зараз обіцянки порушуються одні за іншими, на всіх рівнях. Ми маємо розуміти, що в будь-який момент будь-яку обіцянку може бути порушено. Але в цьому і завдання дипломатії і політики, щоб не допустити цього, або ж отримати максимальну вигоду в обмін на порушення обіцянки. Так влаштована політика. Звичайно ж, сказати: "Хлопці, ну ми розуміємо, що ви нам нічого не винні. Ви там зняли санкції. Ну хоч спасибі, що підтримали п'ять років - і на тому спасибі", - так не треба робити", - підкреслив Кулеба.
И от ЕС, им торговать с РФ нужно, также нужен российский газ (тепло в Европах очень, кондиционеры гонять будут от "глобального потепления").
Десять серебряников?
И евро!
Рубли, которые вам (лично) дадут как премию за выполненную работу, на деньги меняйте сразу!
"По данным российских источников, близких к администрации Президента России, основные концептуальные пункты предложений которые Россия собирается озвучить на заседании "нормандской четверки" следующие:
1. Конституционное закрепление "особого статуса " для территорий отдельных районов Донецкой и Луганской областей . В документе это называется "территории особой формы функционирования законодательства и государственной власти". Под понятие "особая форма" предлагается подвести закрепление в бюджете Украины отдельной статьи расходов по финансированию этих территорий, согласование формы налогообложения этих территорий, согласование формы общеобразовательных программ, функционирование политических партий и организаций, функционирование органов охраны правопорядка и судебной системы. Так же предлагается ввести квотированный принцип представительства этих территорий в Верховной Раде Украины.
2. Законодательное закрепление полной амнистии всем участникам вооруженных формирований ОРДЛО, всем участникам и организаторам выборов и референдумов.
3. Закрепление в законодательстве Украины функционирование трансграничной формы экономического сотрудничества по решению органов ОРДЛО.
4. Проведение выборов в местные органы после выполнения этих условий.
5. передача контроля за границей украинским подразделениям после проведения выборов.
Данный документ пока не утвержден Советом Безопасности РФ, но вероятность его утверждения очень высока. (Сообщение Группы внешнего мониторинга tZE inform)."
(https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)
Почему им все должны?
Если вы сами делаете всё возможное, чтобы просрать страну, кто и за что вам еще должен компенсацию?
Но если от российских хозяев Квартал хочет премий (рублевых) за хорошо сделанную работу, то от ЕС Квартал хочет "компенсации" за то, что продав РФ Украину, они дадут возможность ЕС снять с РФ санкции.
"Ласковый теленок двух маток сосет".
Пока копытом в торец не двинут.
Страна? А фиг с ней, со страной той. Тока вы нам за это компенсацию дайте.
Правда, Квартал не в курсе, что ситуация в Израиле очень серьезная, Израиль готовится к войне и приводит в порядок старые бомбоубежища (так пишут израильские СМИ).
Так что выбор у Квартала будет или под ракеты из сектора Газа, или на Малую Тунгуску...