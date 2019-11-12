EN|RU|UK
Теми дня: Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Формула Штайнмаєра Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  577  7
Все про:ВР (6030) бурштин (351) Луценко Ірина (231) Електрика (307) ДБР (618)

 Рада сьогодні розгляне законопроєкти про ринок електроенергії, видобуток бурштину, реформу ДБР та ліквідацію корупційної схеми у сфері оцінювання нерухомості

Верховна Рада має намір 12 листопада розглянути чотири законопроєкти про ринок електроенергії.

Про це йдеться в порядку денному пленарного засідання, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Проєкти законів 2233-1 (автор - позафракційна депутатка Вікторія Гриб), 2233-2 (автор - член фракції "Європейська солідарність" Михайло Бондар), 2236-1 (автор - перший заступник голови комітету з питань енергетики та ЖКП Олексій Кучеренко (фракція "Батьківщина")), 2236-2 (автор - голова комітету з енергетики та ЖКП Андрій Герус), згідно з порядком денним, депутати планують розглянути у першому читанні шостим питанням.

На початку ж засідання Рада збирається внести зміну у склад Ради Національного банку України. Так, відповідно до проекту постанови №2400, членом Ради НБУ пропонується призначити Віталія Шапрана до 7 липня 2021 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" пропонує Раді розвивати п'ять ключових напрямків народовладдя, - Стефанчук

Перше читання мають пройти законопроєкти №2189 "Про внесення змін до Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних громад" (щодо спрощення процедури затвердження перспективних планів формування територій громад Автономної Республіки Крим, областей)" та №2299 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти".

Також у першому читанні Рада розгляне законопроєкти: №2260, про введення єдиних підходів у сфері держслужби та електронних формах комунікації громадян з державою, №2047 та альтернативні, про ліквідацію корупційної схеми у сфері оцінювання нерухомості (цей законопроєкт викликав скандал у фракції "Слуга народу" і призвів до проходження поліграфа деякими нардепами), №2172, про зменшення тиску на бізнес, №2131, про процедуру банкрутства, №2164, про спеціальні досудові розслідування, №1148, про забезпечення прав працівників на особисте і сімейне життя, № 2042, про доступ до інфраструктури об'єктів будівництва, транспорту та електроенергетики, №2051, про зменшення кількості пластикових пакетів.

Водночас депутати мають намір включити до порядку денного для прийняття рішення два проєкти законів щодо видобутку бурштину - урядовий №2240 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо урегулювання питання видобутку бурштину" та проєкт №2348 "Про видобуток бурштину-сирцю та тих корисних копалин, які економічно невигідно розробляти промисловими методами" авторства члена фракції "Слуга народу" Дмитра Костюка.

У другому читанні в парламенті мають розглядатися законопроєкти №152-1 "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за фальсифікацію лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів" і №2161 "Про внесення змін до Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" щодо вдосконалення діяльності Державної прикордонної служби України".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо не внести зміни до закону про ДБР, справи Майдану передадуть у порожнечу, - Закревська

Також у другому читанні парламент розгляне законопроєкти: №1041 та 1064, про середньострокове планування розвитку і утримання автодоріг, №0953, про гармонізацію законодавства про рекламу з правом ЄС.

Окрім того, парламентарії планують розглянути проєкт постанови №2395 "Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Луценко І.С.". Свою заяву про складення мандату член фракції "Європейська солідарність" Ірина Луценко подала 4 листопада.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159112
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Думаю что постановят у рашки- говняшки закупать. Говорят что Ахметов подзавес уголька с Сибири )))))))) мы сделали это Вместе 😱
 показати весь коментар
 
Єссєссна звідти дешевший угольок. Його добувають кар"єрним способом.
 показати весь коментар
 
Ахметов везе з Росії вугілля. Авдіївський коксохімічний завод, що входить в холдинг Метінвест бізнесменів Рината Ахметова і Вадима Новінського, отримав погодження на поставки вугілля від російської компанії Северсталь менеджмент. Про це повідомило онлайн-видання Економічна правда (ЕП), посилаючись на дані Мінекономрозвитку РФ.
 показати весь коментар
 
При дешевшому угольку ціну на кінечний продукт не зменшує.
 показати весь коментар
 
Закон 1148- это что больше не смогли публиковать перепись с проститутками? Очень своевременно 🤪
 показати весь коментар
 
Добыча янтаря говорите? А знаете, что будет если приехать в Олевск (житомир. обл) и начать там копать? В лучшем случае вам местные там ноги поломают Рада сегодня рассмотрит законопроекты о рынке электроэнергии, добыче янтаря, реформе ГБР и ликвидации коррупционной схемы в сфере оценки недвижимости - Цензор.НЕТ 5016
Так что когда сможете обеспечить там безопасность для простого копателя, тогда и я поеду копать Рада сегодня рассмотрит законопроекты о рынке электроэнергии, добыче янтаря, реформе ГБР и ликвидации коррупционной схемы в сфере оценки недвижимости - Цензор.НЕТ 5016
 показати весь коментар
 
Тгебуем простому копателю безопасность и кондиционер
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору