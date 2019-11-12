 Якщо моя допомога і знання будуть не потрібні уряду і президенту - готовий подати у відставку, - Пристайко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.
Зокрема, главу МЗС запитали, чи існують певні обставини або рішення, через які він може піти у відставку.
"Не треба навіть якихось рішень. Я можу скласти мандат сам у будь-який момент", - сказав Пристайко.
У зв'язку з цим у нього уточнили, що має статися, щоб він пішов у відставку.
"Якщо моя допомога, мої знання дипломата будуть більше не потрібні цьому уряду і цьому президенту, я готовий позбутися цієї позиції. У цьому немає проблем", - зауважив Пристайко.
Ты больше фраз типа " встречу уже соглпсовали и обсуждаем, но россия ещё не согласилась" выдавай, чтоб люди чаще могли восхищаться насколько же ты умный!
капітулянт, який все робить на вимогу *****, ось ти хто!
ПОДАВАЙ В ОТСТАВКУ И УХОДИ - твои "знания" не нужны НАРОДУ УКРАИНЫ, а "напомогал" ты, уже достаточно....
Знания твои и помощь на этом посту нужны народу Украины, которому по логике ты служить. Слуги кого вы, мне лично понятно. Мне, как гражданину Украины, такие прожорливы и тупые слуги не нужны. Мне, а априори, слуги не нужны.
Смешнее подобное высказывание про невостребованные уникальные знания звучало бы только от ЗЕ. Тот еще более уникальный профессионал.