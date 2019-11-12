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 Політика України
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Все про:МЗС (1947) Пристайко (241)

 Якщо моя допомога і знання будуть не потрібні уряду і президенту - готовий подати у відставку, - Пристайко

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко розповів, за яких умов може подати у відставку з посади глави українського зовнішньополітичного відомства.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

Зокрема, главу МЗС запитали, чи існують певні обставини або рішення, через які він може піти у відставку.

"Не треба навіть якихось рішень. Я можу скласти мандат сам у будь-який момент", - сказав Пристайко.

У зв'язку з цим у нього уточнили, що має статися, щоб він пішов у відставку.

"Якщо моя допомога, мої знання дипломата будуть більше не потрібні цьому уряду і цьому президенту, я готовий позбутися цієї позиції. У цьому немає проблем", - зауважив Пристайко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закріплення особливого статусу ОРДЛО не є умовою для зустрічі в "нормандському форматі", - Пристайко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159111
 
 
 Топ коментарі
 
у вас? ти про медвєдєва?
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А я думал,что министр МИДа служит не правительству или президенту, а стране и народу.Оказывается не только генеральный прокурор,но и министр ИД на 100% человек президента.А если президент чокнется и скажет,приставке,что он ему нужен подписать капитуляцию?Получается приставка согласится выполнить и это поручение?
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Зря ты зеле про трибунал ООН против раши напомнил, это сейчас табу, уж больно встреча с пуйлом необходима ...
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Спокойно выполняй работу !Собаки гавкают а караван идет.ЗАДАЧА ПРОКАЦАПЬЯ _ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ
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Ну у нас был один полудурок министром пять лет и ничего......
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Не у него говорящая лошадиная морда с Майкой - алкоголичкой ( купи ей шампунь лапоть)
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Да, нет. Был у нас министр логопед Клизмин.....
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Твой министр лошадь говорящая.Ты перепутал полудурок кацарвлвй.
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👏Як писав один кацап ( не кацапського походження): "Служить би рад, пріслуживаться тошно". Цей теж замість служби країні і народу став прислуговувати прямим ворогам і корисним для ворогів ідіотам.
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А я думал,что министр МИДа служит не правительству или президенту, а стране и народу.Оказывается не только генеральный прокурор,но и министр ИД на 100% человек президента.А если президент чокнется и скажет,приставке,что он ему нужен подписать капитуляцию?Получается приставка согласится выполнить и это поручение?
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какие у тебя дебила знания, чмо, и чем и кому чмо может попомогать ?
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Зря ты зеле про трибунал ООН против раши напомнил, это сейчас табу, уж больно встреча с пуйлом необходима ...
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Встреча с Пуйлом нужна только Пуйлу, а Лох - обычная шестерка и выполняет его указания
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Время покажет, пуйлу эта встреча не нужна, его схема отстроена и отлично работает. Возможно Не лох искренне верит , что сможет на этой встрече что то "порешать", скоро все прояснится.
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Нужно быть полным дебилом, чтобы верить что с Пуйлом можно что-то "порешать". С чего следует вывод что Лох как и Рыжый в США - куклы в руках кремлевского кукловода
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"...Я, признаюсь, немного смутился, вышел в халате: хотел отказаться, но думаю: дойдет до государя, ну да и послужной список тоже…" (с)
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Уровень знаний, конечно хромает. Но для власти паяцев самое то.

Ты больше фраз типа " встречу уже соглпсовали и обсуждаем, но россия ещё не согласилась" выдавай, чтоб люди чаще могли восхищаться насколько же ты умный!
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Давно пора. Від такого міністрв закордонних справ лише одина шкода. Кожна його заява це закумуфльована хотілка Кремля.
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Да вали уже. Уборщиц в квартале много, найдут кого.
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Судячи з того що ти мелеш,і як працює МЗС, ти вже йди і не тільки, біжи у відставку!!!
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Какая разница Бене - какие именно пристайки у него на привязи.
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дристайка, які "твої знання"?
капітулянт, який все робить на вимогу *****, ось ти хто!
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"Если моя помощь и знания будут не нужны правительству и президенту - готов подать в отставку, - Пристайко"
ПОДАВАЙ В ОТСТАВКУ И УХОДИ - твои "знания" не нужны НАРОДУ УКРАИНЫ, а "напомогал" ты, уже достаточно....
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Кажется, его уход в отставку, будет лучшее, что он сделает для страны.
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та ты, падло, утопится должно... (именно утопиться, а не удавиться - чтоб не воняло людям КГБ-ным гавном...)
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Пане Пристайко, Ваші знання не потрібні українському народу, який тебе найняв на роботу, як фахівця, а ти, як і вся ваша молода продажна команда - нуль.
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Удалили почему-то комментарий, повторим.
Знания твои и помощь на этом посту нужны народу Украины, которому по логике ты служить. Слуги кого вы, мне лично понятно. Мне, как гражданину Украины, такие прожорливы и тупые слуги не нужны. Мне, а априори, слуги не нужны.
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Мій коментар "П.здуй, українцям ти на фіг не нужен" тоже удалили Може слово "іди" по-кацапськи, треба писати з маленької букви? А може хтось інжир не любить - синонім слова "фіга".
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О каких знаниях и опыте оно говорит? Дудит в дуду, шо велено - и вся недолга.

Смешнее подобное высказывание про невостребованные уникальные знания звучало бы только от ЗЕ. Якщо моя допомога і знання будуть не потрібні уряду і президенту - готовий подати у відставку, - Пристайко - Цензор.НЕТ 7795 Тот еще более уникальный профессионал.
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