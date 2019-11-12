 Якщо моя допомога і знання будуть не потрібні уряду і президенту - готовий подати у відставку, - Пристайко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

Зокрема, главу МЗС запитали, чи існують певні обставини або рішення, через які він може піти у відставку.

"Не треба навіть якихось рішень. Я можу скласти мандат сам у будь-який момент", - сказав Пристайко.

У зв'язку з цим у нього уточнили, що має статися, щоб він пішов у відставку.

"Якщо моя допомога, мої знання дипломата будуть більше не потрібні цьому уряду і цьому президенту, я готовий позбутися цієї позиції. У цьому немає проблем", - зауважив Пристайко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закріплення особливого статусу ОРДЛО не є умовою для зустрічі в "нормандському форматі", - Пристайко