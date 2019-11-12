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 Спостерігачі СММ ОБСЄ 10 листопада чули 12 пострілів зі стрілецької зброї біля Петрівського, - звіт

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ 10 листопада зафіксували 12 пострілів зі стрілецької зброї в межах ділянки розведення сил і засобів у Петрівському і Богданівці.

Про це йдеться в оперативному звіті СММ ОБСЄ, інформує Цензор.НЕТ.

"Патрулюючи на західній околиці Петрівського і в Богданівці, команда СММ чула 12 пострілів зі стрілецької зброї, відповідно за 1 км на південний-захід і за 2-3 км на південний схід (всі, за оцінкою, в межах ділянки розведення сил і засобів). Зі своєї позиції приблизно за 2 км на північ від Петрівського, члени патруля Місії чули 10 пострілів зі стрілецької зброї за 1-2 км на північний захід (визначити, в межах ділянки розведення або поза ним, не було можливо)", - йдеться в звіті.

Перебуваючи на тому ж місці, команда СММ також почула 3 вибухи невизначеного походження і 1 постріл зі стрілецької зброї в межах 3-5 км на захід і 1-2 км на південний схід відповідно (усі, за оцінкою, за межами ділянки розведення, але в межах 5 км від її краю).

Нагадаємо, 9 листопада в Петрівському Донецької області почався процес розведення сил і засобів.

Розведення сил і засобів уже відбулося на двох ділянках - №1 в районі смт Станиця Луганська та №2 в районі Золотого Луганської області.

11 листопада стало відомо, що процес розведення сил в Петрівському завершено.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159108
 
 
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дибилы сколько можно повторять - только ров с крокодилами спасет Украину от даунбасса
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А гидранту похеру.Он свихнулся на знакомстве с путлером.
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дибилы сколько можно повторять - только ров с крокодилами спасет Украину от даунбасса
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А не хочет ОБСЕ понаблюдать и услышать все это с оккупированной территории?
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А гидранту похеру.Он свихнулся на знакомстве с путлером.
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Та не може бути. Нам сказали, що не стріляли. Там де офіс і житло наших слуг тихо і спокійно. А якщо там стріляли, то то по ВСУ. Не там вбють, то наше ДБР їх тут засудить. Знайде, що раніше строка порвалися боти, чи штани. А можуть прискіпатися, що не мав права стріляти і вбивати "мирних" кацапських найманців. Розвод "по квартальному"
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