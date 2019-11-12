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 Політика України
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Все про:Марченко Дмитро (7) ДБР (618) Європейська Солідарність (150)

 Справа проти генерала Марченка - спроба дискредитувати реформу ЗСУ і деморалізувати армію, - "Європейська Солідарність"

Партія "Європейська Солідарність" обурена невмотивованими переслідуваннями з боку силових структур людей, які у найважчі часи російської агресії створювали на уламках знищеної української армії потужні сучасні Збройні Сили.

Про це йдеться в заяві партії "ЄС", передає Цензор.НЕТ.

"Печерське судилище над учасником АТО, бійцем 79-ї бригади, начальником ГУРСМЗ генерал-майором Дмитром Марченком та іншими посадовцями Міноборони України за сфабрикованою справою грає на руку ворогові і є складовою процесу руйнації тих реформ, які відбулися в системі ЗСУ. Представники ДБР, використовуючи надані їм широкі повноваження, замість боротьби із злочинністю та корупцією, спрямовують свої зусилля на дискредитацію справжніх героїв України. Більше того, під час судового засідання зухвало і цинічно іменують присутніх на ньому бійців, захисників Донецького аеропорту "ушльопками"", - йдеться в заяві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підозрюваний у закупівлі неякісних бронежилетів генерал-майор Марченко: "Їм сказали: "Зберіть хоч що-небудь і ми вас підтримаємо". До абсурду доходять"

""Європейська Солідарність" вважає неприпустимою подібну риторику з боку представників правоохоронних органів. Дедалі частіше влада демонструє зневагу до українських воїнів, кидає за грати реальних захисників держави і відпускає на свободу діячів режиму Януковича. "Європейська Солідарність" готова надати генералу Марченку та його колегам усю необхідну правову допомогу в цій справі. Вважаємо цей прецедент надзвичайно небезпечним і закликаємо усі патріотичні сили, яким небайдужа подальша доля незалежності України, об’єднатися проти реваншу і капітуляції", - закликали в політсилі.

Нагадаємо, Марченка і його колег підозрюють у причетності до закупівлі неякісних бронежилетів. Марченку інкримінують ч. 2 ст. 28 (злочин, скоєний групою осіб за попередньою змовою) та ч.3 ст. 426 (бездіяльність військової влади).

11 листопада Печерський суд залишив генерал-майора Марченка під вартою з можливістю виходу під заставу в 76 млн грн.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159107
 
   
 Топ коментарі
 
Почему не трясут МВС за закупку таких же бронежилетов?
Ответ очевиден, там как рулил, так и рулит свой, Аваков.
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З подачі портнова відкрили справу. То що?
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Может и правда что Марченко не виновать. да вот беда...не верит никто Пете-параше и его песикам... Добрехался...
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Це ти про себе кажеш "ніхто"? 😁 Знаєш, тут з тобою багато погодяться. Ти таки ніхто.
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Никакой реформьі не бьіло, знают все, кто там бьіл.
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Я знаю, якою армія була у 2014 році і якою у 2019 році. Не кажу, що стало все ідеальним, але шити справу білими нитками проти тих, хто цю армію привів до притомноги стану можуть лише корисні ідіоти на службі у ворога.
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Ну, мене думка НІКОГО таки не цікавить. 😁
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Никто так не деморализовал армию как мальдивский Кнур, "создавший ее с нуля"
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Портнов, как и другие деятели администрации и правительства Януковича не имеют права находиться во власти. Ты согласен, спивун?
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В законе о люстрации вроде бы указано, что "работавший там не меньше года".
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Ну тогда канешна. Кто работал меньше года патриот и борцун с злочынным режимом Справа проти генерала Марченка - спроба дискредитувати реформу ЗСУ і деморалізувати армію, - "Європейська Солідарність" - Цензор.НЕТ 6962
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Поработали несколько месяцев, не сработались, разошлись.
Свои для режима работали в нем до самого Майдана. Как Богдан, например.
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Да как раз ВСУ и волонтерам верят больше всего, а не продажным зебобикам: судьям-прокурорам и иже с ними.
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Скольких украинских воинов посадил в СИЗО Свыня со своими реформированными судами? Где-то около 10000, пебобик?
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Какова судьба этих "10 000" сегодня?
Уже прошло пол года после смены власти.
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Почему не трясут МВС за закупку таких же бронежилетов?
Ответ очевиден, там как рулил, так и рулит свой, Аваков.
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будь спок Дело против генерала Марченко - попытка дискредитировать реформу ВСУ и деморализировать армию, - "Европейская Солидарность" - Цензор.НЕТ 3974 Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать встречу российского президента Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Reuters.Как отметил Назарбаев, он получил согласие Зеленского на встречу
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Новость конечно сногсшибательная ,только убейте не пойму каким боком она сюда?
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ПЕС, абы гавкнуть....
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Во, шо делают С...... ки, наезжают, наезжают, а никого не садят. Конечно ПЭТРУХИНЫ не довольны.
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я вот не пойму - почему у нас армия это до сих пор терпит - когда настанет конец терпению ? - вот в чем вопрос
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Как только пересадят все, что цвета ШАКАЛАда, так и все....
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Так если воров и мародеров отправляют на нары, то при чем здесь армия?
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Создается впечатление,что у нелоха поставлена задача уничтожить всех тех,кто воевал и сохранил страну,чтобы тыловым крысам никто не смел дорекнуть,что они КРЫСЫ.
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ПЕСыкы воют, значит все делается правильно.
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Пердишь в лужу - делаешь правильно, освобождай кишечник!))
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Что характерно - как только берут за жопу одного из подельников соевого мародера, помогавшего тому разворовывать страну, блохстые ПЕСыки сразу вылазят из будок и начинают лай по поводу политических преследований кровавым тираном Зеленским Дело против генерала Марченко - попытка дискредитировать реформу ВСУ и деморализировать армию, - "Европейская Солидарность" - Цензор.НЕТ 1792
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Может он пил и курил и тёщу мамой не называл, а для зебов это большое преступление, как Г+Г им пояснило...
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Всі розслідування корупційних скандалів, це переслідування патріотів Панами!!!!
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Боевого генерала ватан судит.....там еще и доступ к гостайне дали ватану по запросу Портнова.....
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Если согласны предоставить правовую помощь, то к чему эти бравурные лозунги? Предоставляйте и в суде доказывайте правоту Марченко
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Реформа питания (сухпаи, реконструкция столовых), новое обмундирование, строительство складов, общежитий для сержантского состава, всё пошло по п... бабушке. Мало того, теперь за бездеятельность - тюрьма и залог 70 млн.грн. Зато те же Мертвечуки, Ахметов все в законе, поборники морали и демократии.
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ДБР це не праворохоронний орган. Це філіал ФСБ по знищенню української армії, її лідерів і нації. У положенній такого не записано, вони це записали своїми діями. Де були ці прокурори і менти коли ліз ворог? Вони купували російські прапорці і рахували, яка буде у них російська пенсія і "зливали" інформацію про наші війська. А тими, що не жаліли свого життя і своїх родин, пішли на захист держави ці "ушльопки" з ними розправляються з допомогою "законів", щоб їх знищити. До якого часу буде таке вороже ставлення до ВСУ? Подивіться, що творять олігархи? Все що ми купляємо у них підробка, а це мільярди, а ДБР цього не бачить. Вони бачать останню перешкоду заходу сюди кацапів і з середини знищують армію, дискридитують її.
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Бездеятельность путем сговора группой лиц , зебанаты - это новое слово в уголовном праве!))
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Тьіловая крьіса в генеральских погонах - єто не Армия , ПЕС рамсьі попутал!
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Дмитрий Чекалкин
12 ч. ·

Представитель ДБР пишет на заседании суда над Дмитрием Марченко в смс-ках куда-то в чат с названием «Кабинет»:
«В суде. Ушлепков тут пи..ец»
Ушлепки это Герой Украины Межевикин? Герой Украины Порхун, полный кавалер ордена за мужество Чайка? Ахтем Чийгоз? Кто?
Volodymyr Ariev:
Запам'ятайте його! Слідчий ДБР Олексенко. Сепар. На судилищі над бойовим генералом, кіборгом з ДАП Дмитром Марченком він в переписці назвав «ушльопками» присутніх в залі суду ветеранів АТО, серед яких були два Героя України!

Юрий Гудименко:
Месяц назад я был проплаченным митингующим. Вместе со всеми, кто выходил на Майдан против капитуляции. Привет Андрею Богдану и Давиду Арахамии.
Потом я был воинственным меньшинством. Вместе с вами, и по той же причине. Потому что так сказал Сергей Сивохо.
Теперь вместе с парой сотен людей, которые пришли на суд по генералу Марченко, я, значит, стал ушлёпком. Потому что так написал какой-то чорт из ДБР.
Страшно люблю таких людей. Они реально думают, что они бессмертны.
До самой смерти.
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Справа проти генерала Марченка - спроба дискредитувати реформу ЗСУ і деморалізувати армію, - "Європейська Солідарність" - Цензор.НЕТ 3683Характерные пристрастия следователя, назвавшего сегодня ушлепками военных и волонтеров.
Полицейские с Рублевки и Russia Today.
Ну, а что, да. Таким вот и дают доступ к гостайне
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