 Справа проти генерала Марченка - спроба дискредитувати реформу ЗСУ і деморалізувати армію, - "Європейська Солідарність"

Про це йдеться в заяві партії "ЄС", передає Цензор.НЕТ.

"Печерське судилище над учасником АТО, бійцем 79-ї бригади, начальником ГУРСМЗ генерал-майором Дмитром Марченком та іншими посадовцями Міноборони України за сфабрикованою справою грає на руку ворогові і є складовою процесу руйнації тих реформ, які відбулися в системі ЗСУ. Представники ДБР, використовуючи надані їм широкі повноваження, замість боротьби із злочинністю та корупцією, спрямовують свої зусилля на дискредитацію справжніх героїв України. Більше того, під час судового засідання зухвало і цинічно іменують присутніх на ньому бійців, захисників Донецького аеропорту "ушльопками"", - йдеться в заяві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підозрюваний у закупівлі неякісних бронежилетів генерал-майор Марченко: "Їм сказали: "Зберіть хоч що-небудь і ми вас підтримаємо". До абсурду доходять"

""Європейська Солідарність" вважає неприпустимою подібну риторику з боку представників правоохоронних органів. Дедалі частіше влада демонструє зневагу до українських воїнів, кидає за грати реальних захисників держави і відпускає на свободу діячів режиму Януковича. "Європейська Солідарність" готова надати генералу Марченку та його колегам усю необхідну правову допомогу в цій справі. Вважаємо цей прецедент надзвичайно небезпечним і закликаємо усі патріотичні сили, яким небайдужа подальша доля незалежності України, об’єднатися проти реваншу і капітуляції", - закликали в політсилі.

Нагадаємо, Марченка і його колег підозрюють у причетності до закупівлі неякісних бронежилетів. Марченку інкримінують ч. 2 ст. 28 (злочин, скоєний групою осіб за попередньою змовою) та ч.3 ст. 426 (бездіяльність військової влади).

11 листопада Печерський суд залишив генерал-майора Марченка під вартою з можливістю виходу під заставу в 76 млн грн.