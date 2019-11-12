 Справа проти генерала Марченка - спроба дискредитувати реформу ЗСУ і деморалізувати армію, - "Європейська Солідарність"

Про це йдеться в заяві партії "ЄС", передає Цензор.НЕТ.
"Печерське судилище над учасником АТО, бійцем 79-ї бригади, начальником ГУРСМЗ генерал-майором Дмитром Марченком та іншими посадовцями Міноборони України за сфабрикованою справою грає на руку ворогові і є складовою процесу руйнації тих реформ, які відбулися в системі ЗСУ. Представники ДБР, використовуючи надані їм широкі повноваження, замість боротьби із злочинністю та корупцією, спрямовують свої зусилля на дискредитацію справжніх героїв України. Більше того, під час судового засідання зухвало і цинічно іменують присутніх на ньому бійців, захисників Донецького аеропорту "ушльопками"", - йдеться в заяві.
""Європейська Солідарність" вважає неприпустимою подібну риторику з боку представників правоохоронних органів. Дедалі частіше влада демонструє зневагу до українських воїнів, кидає за грати реальних захисників держави і відпускає на свободу діячів режиму Януковича. "Європейська Солідарність" готова надати генералу Марченку та його колегам усю необхідну правову допомогу в цій справі. Вважаємо цей прецедент надзвичайно небезпечним і закликаємо усі патріотичні сили, яким небайдужа подальша доля незалежності України, об’єднатися проти реваншу і капітуляції", - закликали в політсилі.
Нагадаємо, Марченка і його колег підозрюють у причетності до закупівлі неякісних бронежилетів. Марченку інкримінують ч. 2 ст. 28 (злочин, скоєний групою осіб за попередньою змовою) та ч.3 ст. 426 (бездіяльність військової влади).
11 листопада Печерський суд залишив генерал-майора Марченка під вартою з можливістю виходу під заставу в 76 млн грн.
Свои для режима работали в нем до самого Майдана. Как Богдан, например.
Уже прошло пол года после смены власти.
Ответ очевиден, там как рулил, так и рулит свой, Аваков.
12 ч. ·
Представитель ДБР пишет на заседании суда над Дмитрием Марченко в смс-ках куда-то в чат с названием «Кабинет»:
«В суде. Ушлепков тут пи..ец»
Ушлепки это Герой Украины Межевикин? Герой Украины Порхун, полный кавалер ордена за мужество Чайка? Ахтем Чийгоз? Кто?
Volodymyr Ariev:
Запам'ятайте його! Слідчий ДБР Олексенко. Сепар. На судилищі над бойовим генералом, кіборгом з ДАП Дмитром Марченком він в переписці назвав «ушльопками» присутніх в залі суду ветеранів АТО, серед яких були два Героя України!
Юрий Гудименко:
Месяц назад я был проплаченным митингующим. Вместе со всеми, кто выходил на Майдан против капитуляции. Привет Андрею Богдану и Давиду Арахамии.
Потом я был воинственным меньшинством. Вместе с вами, и по той же причине. Потому что так сказал Сергей Сивохо.
Теперь вместе с парой сотен людей, которые пришли на суд по генералу Марченко, я, значит, стал ушлёпком. Потому что так написал какой-то чорт из ДБР.
Страшно люблю таких людей. Они реально думают, что они бессмертны.
До самой смерти.
Полицейские с Рублевки и Russia Today.
Ну, а что, да. Таким вот и дают доступ к гостайне