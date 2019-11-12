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Все про:Зеленський (3521) Бахматюк (64) Ukrlandfarming (47) Укрлендфармінг (53)

 Бахматюк написав відкриту заяву Зеленському про тиск силовиків на бізнес

Власник одного з найбільших агрохолдингів України "Укрлендфармінг" Олег Бахматюк написав відкриту заяву президенту Володимиру Зеленському з приводу обшуків і затримань працівників його компанії. Бахматюк заявляє, що компанію, яка створює 27 000 робочих місць і платить мільярдні податки, безпідставно тероризують силовики, і просить президента втрутитися.

Як передає Цензор.НЕТ sз посиланням на пресслужбу ulf, в структурах власника одного з найбільших українських агрохолдингів, групи компаній "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка, відбулися обшуки і затримання працівників силовиками НАБУ. Це відбулося у рамках провадження по справі ліквідованого VAB банка, по якій вже колись проводились слідчі дії та експертизи кількома силовими органами і яка була офіційно закрита. Звернення бізнесмена до президента з проханням втрутитись в ситуацію було розміщене сьогодні вранці на офіційному сайті компанії.

Зокрема Олег Бахматюк зазначає, що ситуація практично зайшла в тупик, а під загрозою опинилася компанія, в якій працює 27 тисяч людей, яка виробляє 1% ВВП, яка платить 3 мільярди гривень податків і яка виплачує більше 3,5 мільярдів гривень зарплати. "Ми абсолютно безсилі і беззахисні перед діями наших силових структур, - пише Бахматюк. - Новостворені органи генеральної прокуратури чи новий генеральний прокурор, як і старий керівник НАБУ, вчергове поновили кримінальну справу, яка стосується провадження стосовно VAB банку. Справу, яка вже була досліджена усіма силовими структурами нашої держави - Національною поліцією, Службою безпеки України, прокуратурою. Було проведено масу експертиз, масу слідчих дій, обшуків. Фактично компанію тероризували протягом 5 років, а ми все шукали якогось конструктиву, стукали в двері, хотіли бути почутими. Ми пропонували сісти за стіл переговорів, щоб зберегти компанію, яка має великий вплив на економіку нашої держави. Ми хочемо чесної і відвертої розмови щодо ситуації, яка склалася з банками. Ми хочемо відкритості і конструктивних переговорів, що і Вами декларувалося. Але ми бачимо, що і НАБУ, і органи Генеральної прокуратури працюють у рамках кон’юнктури, в якій закон не має жодного значення. А має значення намагання сподобатись, знайти чергову жертву".

Бахматюк зазначає, що неодноразово робив пропозиції Фонду гарантування вкладів та НБУ конструктивно вирішити питання з заборгованістю банка і виплатити 8 мільярдів до бюджету, задіявши механізм реструктуризації і залучивши авторитетних міжнародних аудиторів. "Подібної пропозиції не робив жоден з власників ліквідованих або визнаних неплатоспроможними банків, - звертається до Зеленського Бахматюк. - Востаннє ми свою пропозицію офіційно озвучили 27 жовтня, а вчора були проведені слідчі дії, обшуки, затримуються наші працівники по давно дослідженим фактам. Фактично НАБУ бере на себе повноту влади призначати винних, а не проводити кримінальний процес".

Також Олег Бахматюк заявив, що буде захищати компанію в міжнародних судах з залученням міжнародних юристів, та сподіватися на конструктивне вирішення питання. "Ми готові до конструктиву. І ми готові детально довести, що наші законні права порушені десятикратно. Що нас позбавили права бути почутими. Що десятки разів проти нас чинилися речі, абсолютно неприпустимі в європейському середовищі. Що потреба підмінює законність. Вдячний вам і прагну домовитись, щоб компанія працювала, щоб Фонд гарантування вкладів та Національний банк отримали максимально можливу економічну компенсацію, щоб ми працювали над створенням, а не боротьбою з економічними шакалами, детективами, прокурорами, суддями, що нищать компанію. Володимире Олександровичу, я закликаю Вас просто сказати своїм підлеглим: поверніться до закону і елементарної логіки, сядьте за стіл переговорів і знайдіть рішення, яке буде вигідне державі і дозволить наповнити бюджет і зберегти 27 тисяч робочих місць. Ми два роки просимо лише цього. Сподіваюся, що Вас вони почують".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159105
 
 
 Топ коментарі
 
Инвесторы, ждём вас в Украине! Вот щас подушим всех и вся и щазодите, родненькие!

Та шо вы меньжуетесь? То ж мы местных бориг прессуем? Кровосись, так сказать! А вас ни-ни-ни... Зуб даю! Баканова!
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А кули такого? "Эпоха бідності" ещё в мае закончилась!
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Помоєму в його авто тесла більше інтелекту чим у презедента
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Мэр Краматорска Донецкой области Андрей Панков получил в октябре 99,8 тысячи грн зарплаты. Об этом «Новостям Донбасса» сообщили в Краматорском городском совете.

Большую часть средств, полученных мэром в прошлом месяце, составила материальная помощь - почти 50 тысяч грн.
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А кули такого? "Эпоха бідності" ещё в мае закончилась!
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пока еще жируют все на то что раньше приобрели. Нос коро эпоха бедности пройдет.
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Аваков это новое лицо среди силовиков и он слуга президента, а значит слуга народи и простого бизнеса Бахматюк написал открытое заявление Зеленскому о давлении силовиков на бизнес - Цензор.НЕТ 2385
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Вкусив сусіда і спустошився! Пашинський шокував всіх своїм вчинком в СІЗО. Хоче втекти на лікування
https://www.youtube.com/watch?v=wE9xj13XgBI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1L5DgxiWPlfb7DeZ479XnbyarbPDVvjWYgMZjoP6SVxan6nnMg7FTHa_E
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Инвесторы, ждём вас в Украине! Вот щас подушим всех и вся и щазодите, родненькие!

Та шо вы меньжуетесь? То ж мы местных бориг прессуем? Кровосись, так сказать! А вас ни-ни-ни... Зуб даю! Баканова!
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Зеля разошолся не на шутку.. хочет всю страну рейдануть
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не зеля, а беня Бахматюк написав відкриту заяву Зеленському про тиск силовиків на бізнес - Цензор.НЕТ 1365
зеля устілка в туфлі бені
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Жареним запахло.... Все вспомнив, а за головне мовчок,може пронесе.
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Какое письмо и кому, жиду? Да Зеклоун это так, попка дурак для телевизора, который ничего не решает
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А, что этот пан никогда и некому не платил ??? Или вместо 3 млрд, должен был заплатить 5 или более???? А теперь , кричит Закона нет. А когда платил мусорам, прокурорам и прочей швали, утаивал налоги и прочее, Закон был ?????
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Помоєму в його авто тесла більше інтелекту чим у презедента
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Наглый Бахматюк не хочет платить Бени откаты. Письма он пишет. Верни всё Коломою и вали за бугор
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Когда выбирали рейдеров, думали что они вам помогать будут?
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Дык он все бабло на твой счёт скинул.
Вот с тебя и начнут.
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Тю, придурки, та вже б скинулись тисяч по десять і зробили з нього корбана Далласа. Чи мало в нас Лі, а Харви з Освальдами так взагалі завалісь. Бахматюк написал открытое заявление Зеленскому о давлении силовиков на бизнес - Цензор.НЕТ 4948
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Бахматюк - это тот подельник соевого мародера и лерки-воровки, через которого соевая банда в 2014 году разграбила 1.2 миллиарда гривень?
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Окстись блаженный, это тот Бахматюк который при соевом мародёре и его подручном губернаторе Бене в 2014 году спасал страну
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Может быть, Беня в 2014 году и спасал страну, а вот соевый мародер страной торговал и вел капитулянтские переговоры с вторгнувшимся в Украину агрессором
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И имя твоё Корбан
Это же хватило наглости у соевого мародёра записать в свою хунту святого Беню-защитника. Карму народному сподвижнику так попортить
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Это да, сегодня быть порохососом все равно что сутки в выгребной яме проплавать
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Ну оно так получается : если говоришь власти правду - тогда и выглядишь как с выгребной ямы, а если у тебя вид как у подмытой невестки и личико напудрено и бровки подведены ну тогда чел настоящий зе-бот готовый к спариванию
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Ну если правда это то, что написано в методичках, выдаваемых соевым ботам главным по смене, то действительно выглядишь как из выгребной ямы
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А меньше читай методички, больше пользуйся мозгами. Или боишься что Бохдан на ковёр в ОП вызовет?
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Эти ребята не страну спасали,а защищали свои инвестиции.А спасали страну ценой жизни бойцы на передовой.Это две большие разницы.
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ай, молодец: утро только настало а ты уже зе-мочиной умылся!
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Ну не всем же с утра завтракать тортом рошен, полученным вечером в виде пайка у соевого мародера Бахматюк написав відкриту заяву Зеленському про тиск силовиків на бізнес - Цензор.НЕТ 6103
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Зебіли переслідують патріотів України!!! Яскравий тому приклад, переслідування Гонтарєвої!! Захистимо патріотів, всі під Букінгемський палац!!!
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А такі патріоти і справжні державники, як Дубневич, Свинарчук і Пашинський, которі зазнають надлюдських тортур з боку кривавого сатрапа Зеленського? В цей нелегкий та тривожний час кожний патріот України повинен бути на Майдані, згуртувавшись навколо могутньої постаті нашого народного Президента, справжнього батька Нації та найвидатнішої людини 21-го сторіччя, шановного Петра Олексійовича!
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Саме так, а кому важкувато прибути на Майдан з регіонів, можете сміливо звертатися до справжнісінького патріота і лютого ворога всіх олігархів Дубінського, він вас підвезе. По прибутті відшукайте шановного державника Бужанського він роздасть прапори та порадить, що казати, щоб нікого не образити. До Яременко краще не звертатись, у нього медовий місяць. І уважно дивіться під ноги, бо ще розчавите надію України та любителя роялю
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Почитайте , как Бахматюк стал успешным бизнесменом .А сегодня он Робин Гуд , рабочие места и налоги .
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Дык все они так становились бизнесменами. И беня, и ахметка, и пинчук и масса др. Только существует ЗАКОН, по-которому есть сроки, и проч. процессуальные ограничения.
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Неужели и святой Петро Мальдивский тоже свое состояние у народа наворовал???
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у самого рыло в пуху. страдалец выискался...
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Мне нравятся эти "предприниматели". Когда надо жалеться, то сразу вспоминают про 27 тыщ рабочих, а когда подходит время платить зарплату, у них выпадение памяти
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Зараз інвестори, косяками, в Україну "попруть", чи з України. "В IKEA передумали будувати завод на Львівщині" "Отчеты НБУ показывают, что бизнес сужается - надвигается экономический коллапс"
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Главное успеть побольше денег в долг взять, так тикать из страны сподручнее...
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маніпуляція, вони і не планували його будувати, це була пропозиція Львівської ОГА. Не дуріть людей
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потому как полагал, что одолженное отдавать не ему
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все патамушта порошенко продолжает им срать в портки и обрыгал им манишку!
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Дать Бахматюку 10 лет тюрьмы с конфискацией,там на него никто давить не будет.А комбайнеры как работали,так и будут работать.
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правильно, только за хлеб и на бенциона! И смотреть квартал с галабаротькай в свободное от работу время!
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главное в процессе расследования не выйти на самих себя...
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это тот шо сидел на дотациях при шоколадном ..
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Мелко плаваешь, этот еврей как и все остальные, из 90х. ...
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К власти дорвались неудачники,которые кроме как ржать и звиздеть ничего не умеют.А тут появился шанс хапануть то,на создание чего не хватает МОЗГОВ.Вот и прессуют бизнес.
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дядя кукухою поїхав. Вимив бабло з VAB банку та ще пельку роззяває
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Цей "чесний" бізнесмен, що пише Президенту про тиск, забув пригадати у листі про черги біля відділень VAB у 2014 році, коли люди свої депозити забрати не могли. Але є одне "але", Бахматюк - спонсор "Цензор.нет" і критики на цьому ресурсі в його адресу не бути
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Та сейчас как никогда все силовики - от аваковских реформированных полицаев до СБУ суют свой нос в хозяйственные дела и радостно приобщаются к высосанным из пальца "делам"!
Плюс добавились новые органы "нетрадиционной" ориентации - Набу, САП, Труба. Давят так, вроде "последний день Помпеи" наступил.
Пацаны, ну не хватит на всех вас еще работающих предпринимателей...
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"Крупнейшая компания"... Субсидии на развитие бизнеса при Порошенко получал аж бегом, а кредиты банкам отдавать - это для слабаков.
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Бахматюк, а хто тобі мішав п"ять років повернути вкрадені 8 млрд???
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Как только начинаешь читать подобные обращения от соевого ворья, так сразу слезы на глаза наворачиваются - ну как вот эти кристально честные люди концы с концами сводят, работают себе в убыток, лишь бы горячо любимая ими Украина процветала! А когда возьмут за одно места и на нары посадят, так найти 100 лимонов залога абсолютно не проблема!
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