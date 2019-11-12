 Зеленський погодився на зустріч із Путіним "тет-а-тет" у Казахстані, чекаємо рішення президента РФ, - Назарбаєв

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Ведомости", про це пише агентство Reuters.
За словами Назарбаєва, він вже обговорив це питання із Зеленським - той погодився на пропозицію. Путін ще не вирішив.
"Зеленський вже погодився зустрітися "один на один", і я повідомив про це президенту Росії. Побачимо зараз (якщо Путін погодиться)", - сказав Назарбаєв.
Як нейтральний майданчик для зустрічі Назарбаєв запропонував Казахстан.
"Мені здається, зараз момент хороший. Зеленський отримав дуже велику підтримку народу, і він може проявити волю і вирішити це питання. <...> Тут питання полягає в тому, як обрати керівників Східної України після завершення конфлікту і виведення всіх збройних формувань", - підсумував казахстанський лідер (цитата за "Інтерфаксом").
Місце і дата першої зустрічі Путіна і Зеленського обговорюються з моменту вступу на посаду українського президента в травні. Раніше передбачалося, що президенти Росії та України можуть зустрітися на саміті в нормандському форматі в жовтні, але цього не сталося.
Виконання Мінських угод, "формула Штайнмаєра", "особливий статус Донбасу", український контроль над кордоном з РФ, місцеві вибори в ОРДЛО - усі ці болючі і надзвичайно складні питання мають обговорюватися на планованій зустрічі "нормандської четвірки" на вищому рівні, яка постійно відкладається.
Зазначимо, у понеділок, 11 листопада, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент РФ Володимир Путін обговорили телефоном нормандський саміті переговори щодо транзиту газу.
Арабы там тоже нормально скупили.
Давай всё повторим с учётом допущенных ошибок.
Если серьезно... Очень грустно осозновать, что президент твоей страны, банальный переговорщик, между Колымойским и Путиным.... как был Медведчук, между Порошенком и Путиным
Когда все улеглось, было понятно, что он постарается отмотать ситуацию с дешовыми поставками нефти, газа, рессурсов.... той же электроинергии из России....
Это разведение сил на линии соприкосн. - это демонстрация Путину того, что Бэнэ Колымойский владеет полностью ситуацией в Украине.... Что возможна не только здача Донбасса, Крыма.... но и Харькова, и др. территорий....
Читайте Маркса- при прибыли в 30% капитал идет на любые преступления.
А вы о Родине,государстве...Наивные люди!
Почему Гитлер не бомбил заводы Рено и не захватил Швейцарию?
Что тебе мешает лично и через МИД делать хоть ежедневные, хоть ежечасные обращения к Путину?
Запиши ещё одно видео, в конце концов. Уверен, что его посмотрит не только Путин, но и весь мир. Как бы не ответить на него Путин не сможет.
Если перехватить инициативу, то можно достичь намного большего результата. Ведь Путин ведёт двойную игру, а при публичной игре - это очень слабая позиция.
Ну правда, с такой задачей сможет справиться только волевой и умный человек, но ни как ни половая тряпка с девизом по жизни "чего изволите?".
Если же Зе продолжит следовать сценарию игры Путина и выполнять очередные хотелки кремля ради всего лишь аудиенции, на которой, без вариантов, получит либо ультиматум, либо очередной список хотелок кремля. Если же Зе продолжит, то падение поддержки власти с 57% до 37% за три месяца продолжится и рискует опуститься до мусорного уровня.
На этом фоне Зе станет великолепным объектом для шантажа со стороны кремля. Под угрозой нападения или обстрела участков разведения на Зе можно давить. Ведь каждая невинная смерть в этих районах развода будет на личной совести Зе и ему, фактически нечего будет предъявить патриотам и волонтёрам в своё оправдание.
Рейтинг ещё больше обвалится. А там ещё добавятся проблемы в экономике, хаос с землёй, кассовые аппараты. Плюс там ещё где-то бегает со своими хотелками Беня.
а) Зе статева ганчірка - ви маєте
раціюсмартфона, це очевидний факт;
б) Зе агент ***** - факт майже доведений. І дійсно, замість відкритого формату якісь тет-а-тети - це вже зрада as is.
Не говроря уже о том, что Россия от настоящего положения проблем имеет намного меньше чем Украина.
И еще, все лидеры встречаются лично на столь серьезных переговорах, этой практике тысячи лет.
Ни кого не устраивает нанешнее положение. Ни ЕС, ни Россию, ни Украину. Первые двое играют в геополитику, в которой Украина всего лишь одна из разменных монет.
Парадоксально, но изменить ситуацию может исключительно Украина начав свою собственную игру. Но у нас пока доминирует инфантильная тактика "чего изволите?".
И только при отсутствии такой позиции, Украине как инфантилу или как дурачку будут навязывать своё "видение" все кому не лень.
Какую свою игру, если для начала своей игры нужно два фактора, сила и деньги?
Тряпкам, дуракам и моральным уродам денег никто не даст и не доверит по умолчанию.
Да и вообще как можно победить 40-миллионную страну?!! Это надо обладать космическим комплексом неполноценности, чтобы выбрать тактику инфантила для самой большой страны в Европе и которую поддерживает весь цивилизованный мир.
Це буде аналогом зустрічі дурнуватого й фізично слабкого дрища-лошка з АУЄ-гоплом, причому з контингенту прес-хати (бо навіть "порядним арештантам" западло з таким сидіти). Гоплом, яке без зайвих рефлексій вб'є стареньку бабусю, котра йде додому з пенсією, або зґвалтує і задушить 6-річну дитину... Ну ви зрозуміли - це зветься ВІДМОРОЗОК.
Не можна бубочці зустрічатися з цим падлом. Це він тут може понти кидати - "я не лох, аря-баря!" А там його дійсно тупо відпетушманять.
Вопрос то один: каким "сахарком" намазать ту "конфетку", чтобы
лохторат сожрал73% сожрут любую, армия не смыла в Днепр тот Квартал нафиг?
2014год - Янукович с Путиным встреча "ТЕТ- А -ТЕТ". итог встречи разворот Украины в сторону Таежного Союза.
Интересно, что будет на этот раз?
У Юли была отсидка, то есть тюрьма.
У ПроФФесора был побег и "ёк".
Так что либо то, либо другое.
Можно кинуть монетку.
Вы там будете последним живым президентом из вступивших.