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 Політика України, За кордоном
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 Зеленський погодився на зустріч із Путіним "тет-а-тет" у Казахстані, чекаємо рішення президента РФ, - Назарбаєв

Колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв запропонував організувати зустріч російського президента Володимира Путіна з українським лідером Володимиром Зеленським.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Ведомости", про це пише агентство Reuters.

За словами Назарбаєва, він вже обговорив це питання із Зеленським - той погодився на пропозицію. Путін ще не вирішив.

"Зеленський вже погодився зустрітися "один на один", і я повідомив про це президенту Росії. Побачимо зараз (якщо Путін погодиться)", - сказав Назарбаєв.

Як нейтральний майданчик для зустрічі Назарбаєв запропонував Казахстан.

"Мені здається, зараз момент хороший. Зеленський отримав дуже велику підтримку народу, і він може проявити волю і вирішити це питання. <...> Тут питання полягає в тому, як обрати керівників Східної України після завершення конфлікту і виведення всіх збройних формувань", - підсумував казахстанський лідер (цитата за "Інтерфаксом").

Місце і дата першої зустрічі Путіна і Зеленського обговорюються з моменту вступу на посаду українського президента в травні. Раніше передбачалося, що президенти Росії та України можуть зустрітися на саміті в нормандському форматі в жовтні, але цього не сталося.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський намагається домовитися з Путіним, бо цього хочуть українці, - Пристайко

Виконання Мінських угод, "формула Штайнмаєра", "особливий статус Донбасу", український контроль над кордоном з РФ, місцеві вибори в ОРДЛО - усі ці болючі і надзвичайно складні питання мають обговорюватися на планованій зустрічі "нормандської четвірки" на вищому рівні, яка постійно відкладається.

Зазначимо, у понеділок, 11 листопада, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент РФ Володимир Путін обговорили телефоном нормандський саміті переговори щодо транзиту газу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159101
 
 
 Топ коментарі
 
Елбасы-формат - это прикольно, по-квартальному.
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Как же он рвется на встречу к пуйлу...
Куда угодно и когда угодно.
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Если на космодроме Байконуре, возле шахты при запуске ракеты, то я согласен на такую встречу!!! Назарбаев предложил организовать встречу Зеленского и Путина в Казахстане, - Reuters - Цензор.НЕТ 3215 Назарбаев предложил организовать встречу Зеленского и Путина в Казахстане, - Reuters - Цензор.НЕТ 8596
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зеленсий со своим шефом пусть в Аду встретятся тогда вместе с елбасы Зеленський погодився на зустріч із Путіним "тет-а-тет" у Казахстані, чекаємо рішення президента РФ, - Назарбаєв - Цензор.НЕТ 4012
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У Назарбаева намечается предновогодний корпоративчик с Путиным. Решил пригласить 95 квартал в полном составе. ЗЕ уже согласился. Вот только Путин ни как не определится с датой. Все в работе и работе, а ко пчела. А без уважаемого гостя Назарбаев ни как не определится на когда барана резать и шурпу готовить. Подтанцовка заказана, ждем гостя.
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Назарбаев нормальный хоть и зависит от кацапстана !!! Я лично встречался с ним в Турции и он полностью адекватный --правда было это давно но это неважно !!! Пусть кацапские свиньи выведут свои ввойска нахер и отвалят от нас Зеленський погодився на зустріч із Путіним "тет-а-тет" у Казахстані, чекаємо рішення президента РФ, - Назарбаєв - Цензор.НЕТ 7822
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Казахстан полностью зависит от Китая , ну ещё от США. россия идёт лесом давным давно..
Арабы там тоже нормально скупили.
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хорошая легенда для встречи аХента с резидентом )))
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.....я ПРОТИВ !!! пока не вернут крым и мир на донбассе , я ПРОТИВ !!!
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Тезка мы с тобой можем быть против -- если даже попхнут кацапы в Днепре им будет писец полный !!!
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Как по мне-ни какого толка.Игра на публику. Одного и другого.
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.....много читал в детстве ВОСТОЧНЫХ сказок , там ОДНИ наё.........ки от ШАХА до ИШАКА !!!
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....будет ПРЕДЛОЖЕНИЕ от МАРСИЯН он тоже СОГЛАСИТСЯ !!! что за патологическая БЕЗХРЕБЕДНОСТЬ !!!
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Это не "бесхребетность", а еврейское единство. Вовочка помогает Вовочке.
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Путин увидел, что с Минском дело завязло - позвонил второму корешу Назарбаеву.
Давай всё повторим с учётом допущенных ошибок.
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А чому народ України це узнає від Назарбаєва ? Чому народу України не говорить наш президент ?
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Нелох согласился подписать соглашение о вступлении Украины в таёжный саюз....
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Ніякого особливого статуту у Лугандона бути не може від слова "зовсім". Хіба, що позбавлення права голосу довічно для тих лугандонів, чий вік досяг повноліття під час "референдума" на Донбасі. І амністія тільки для тих, хто не коїв військові злочини. Якщо Вовік щось там додатково підпише, то сам Вовік втратить легітимність.
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Хоть через Нормандский формат, хоть через ТЕТ-а-ТЕТ в Казахстане..., но Коломойскому нужно бросить пару бизнесс-предложений Путину через Зелинского..... Ну не может Бэня без русской нефти и рессурсов... Ошибку он сделал в 14 году в Днепре и особенно в Одессе... Беня встает на колени и просит прощения у солнцеликого..... Беня готов за русские ресурсы, сдать ту часть Украину, которую жаждет россия...... Прости его, Путин,.... и прими и выслушай гонца Зеленского

Если серьезно... Очень грустно осозновать, что президент твоей страны, банальный переговорщик, между Колымойским и Путиным.... как был Медведчук, между Порошенком и Путиным
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Тут немного зря --то что Беня жлоб это одно. а то что он ***** ненавидит это другое!!! У него было все в шеколаде пока ***** неприперся и блин (путин0 не такого слова а ***** есть
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Большое заблуждение, что Бэнэ - друг Украины и враг России и Путина... То что он делал в 14 году, это было в первую очередь для спасения его бизнесс-империи в Днепре и на Востоке страны...
Когда все улеглось, было понятно, что он постарается отмотать ситуацию с дешовыми поставками нефти, газа, рессурсов.... той же электроинергии из России....
Это разведение сил на линии соприкосн. - это демонстрация Путину того, что Бэнэ Колымойский владеет полностью ситуацией в Украине.... Что возможна не только здача Донбасса, Крыма.... но и Харькова, и др. территорий....
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Большое заблуждение, что Бэнэ - друг Украины и враг России и Путина...

Читайте Маркса- при прибыли в 30% капитал идет на любые преступления.
А вы о Родине,государстве...Наивные люди!
Почему Гитлер не бомбил заводы Рено и не захватил Швейцарию?
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Янелох - полезный идиот ху#ла, он на всё согласится.
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Ето п***ц. Пуская тварь Зеленая и дырявая назад в Украину не возвращается.
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Там ******* и в сауне опустят и по кругу пустят и наподписывает все что ему подсунут.
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Будет исполнен номер игры на рояле или пьеса « Мин Нет» 😜?
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в воздухе просто витает ощущение скорой хунты..
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Интересные параллели: перед отказом от евроинтеграции в Вильнюсе Янукович также тайно встречался тет-а-тет с Путиным
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Да здравствует таёжный союз! Слава зеклоуну!
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Честно говоря, мне очень трудно понять это наивное желание личной аудиенции.
Что тебе мешает лично и через МИД делать хоть ежедневные, хоть ежечасные обращения к Путину?
Запиши ещё одно видео, в конце концов. Уверен, что его посмотрит не только Путин, но и весь мир. Как бы не ответить на него Путин не сможет.
Если перехватить инициативу, то можно достичь намного большего результата. Ведь Путин ведёт двойную игру, а при публичной игре - это очень слабая позиция.
Ну правда, с такой задачей сможет справиться только волевой и умный человек, но ни как ни половая тряпка с девизом по жизни "чего изволите?".
Если же Зе продолжит следовать сценарию игры Путина и выполнять очередные хотелки кремля ради всего лишь аудиенции, на которой, без вариантов, получит либо ультиматум, либо очередной список хотелок кремля. Если же Зе продолжит, то падение поддержки власти с 57% до 37% за три месяца продолжится и рискует опуститься до мусорного уровня.
На этом фоне Зе станет великолепным объектом для шантажа со стороны кремля. Под угрозой нападения или обстрела участков разведения на Зе можно давить. Ведь каждая невинная смерть в этих районах развода будет на личной совести Зе и ему, фактически нечего будет предъявить патриотам и волонтёрам в своё оправдание.
Рейтинг ещё больше обвалится. А там ещё добавятся проблемы в экономике, хаос с землёй, кассовые аппараты. Плюс там ещё где-то бегает со своими хотелками Беня.
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Обсуждение условий проката Скотов по Рахе взамен сдачи Украины требует тишины, а шо не ясно? Зеленський погодився на зустріч із Путіним "тет-а-тет" у Казахстані, чекаємо рішення президента РФ, - Назарбаєв - Цензор.НЕТ 2512
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Саме тому, що:
а) Зе статева ганчірка - ви маєте рацію смартфона, це очевидний факт;
б) Зе агент ***** - факт майже доведений. І дійсно, замість відкритого формату якісь тет-а-тети - це вже зрада as is.
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Я не думаю, что Зе - агент кремля. Иначе бы Путин ему подигрывал и скорость процессов была бы на порядок быстрее. По факту на сегодня кремль упустил такую возможность.
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Вообще то, Путина как раз устраивает чтобы все висело в том положении что уже существует, как минимум до завершения строительства СВ2, чтобы EC могла не беспокоится за поставки газа при любом развороте последующих событий.
Не говроря уже о том, что Россия от настоящего положения проблем имеет намного меньше чем Украина.
И еще, все лидеры встречаются лично на столь серьезных переговорах, этой практике тысячи лет.
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Тысячи лет назад не было интернета, телефона, вайбера, скайпа, ютуба.
Ни кого не устраивает нанешнее положение. Ни ЕС, ни Россию, ни Украину. Первые двое играют в геополитику, в которой Украина всего лишь одна из разменных монет.
Парадоксально, но изменить ситуацию может исключительно Украина начав свою собственную игру. Но у нас пока доминирует инфантильная тактика "чего изволите?".
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Вот именно, первые двое играют в геополитику и надо быть в игре и суметь сыграть, пусть и пешкой, а не кричать издалека, пока большие дяди сами не решат что делать.
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В смысле кричать издалека?!! Вы ни чего не путаете? Всё происходит именно в Украине и заявления украинской стороны о своей позиции - это как раз и есть необходимое, и де-факто обязательное условие для всех других сторон.
И только при отсутствии такой позиции, Украине как инфантилу или как дурачку будут навязывать своё "видение" все кому не лень.
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но изменить ситуацию может исключительно Украина начав свою собственную игру

Какую свою игру, если для начала своей игры нужно два фактора, сила и деньги?
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Реальная сила в воле, в уме и в моральных ценностях.
Тряпкам, дуракам и моральным уродам денег никто не даст и не доверит по умолчанию.
Да и вообще как можно победить 40-миллионную страну?!! Это надо обладать космическим комплексом неполноценности, чтобы выбрать тактику инфантила для самой большой страны в Европе и которую поддерживает весь цивилизованный мир.
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Зеленский просто прыщ на ровном месте по сравнению с российским лидером и даже не смотря на свои 42 годика.Ему нельзя встречаться " с глазу на глаз", его просто изнасилуют морально и он подпишет, даст согласие на все что только можно себе представить...
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Це буде аналогом зустрічі дурнуватого й фізично слабкого дрища-лошка з АУЄ-гоплом, причому з контингенту прес-хати (бо навіть "порядним арештантам" западло з таким сидіти). Гоплом, яке без зайвих рефлексій вб'є стареньку бабусю, котра йде додому з пенсією, або зґвалтує і задушить 6-річну дитину... Ну ви зрозуміли - це зветься ВІДМОРОЗОК.
Не можна бубочці зустрічатися з цим падлом. Це він тут може понти кидати - "я не лох, аря-баря!" А там його дійсно тупо відпетушманять.
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Да Владимир Александрович завсегда на все давно уж-е согласный.
Вопрос то один: каким "сахарком" намазать ту "конфетку", чтобы лохторат сожрал 73% сожрут любую, армия не смыла в Днепр тот Квартал нафиг?
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2009год - Юля с Путиным встреча "ТЕТ- А -ТЕТ". итог встречи кабальный газовый контракт.
2014год - Янукович с Путиным встреча "ТЕТ- А -ТЕТ". итог встречи разворот Украины в сторону Таежного Союза.
Интересно, что будет на этот раз?
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Ну, что будет.
У Юли была отсидка, то есть тюрьма.
У ПроФФесора был побег и "ёк".
Так что либо то, либо другое.
Можно кинуть монетку. Зеленський погодився на зустріч із Путіним "тет-а-тет" у Казахстані, чекаємо рішення президента РФ, - Назарбаєв - Цензор.НЕТ 3867
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Пред нормандскими переговорами ,это ловушка как и формула штанмаера , зачем тогда нормандский формат ? зачем санкции , Зеленский все дальше влазит в дерьмо путинское ! Через пол года в Украине будет взрыв .
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Ну во первых кто такой Назарбаев... - пенсионер. Во вторых Янукович уже раз слетал к Путину ( перед подписанием соглашения с ЕС), и вернулся обделанным по самое не могу и сдал все что только можно ( а съездить в Казахстан это тоже что поехать в Казань) Ну и последнее встеча " один на один" с Путиным, это для Зеленского "гроб с музыкой", равносильно самому сунуть голову в петлю, и всунуть туда же Украину. Ни в коем случае ехать нельзя. Если и встречаться то только на территории ЕС, США и в присутствии официальных представителей этих стран ( как бы мы не относились к нынешней позиции Меркель, Макрона, Трампа.)
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готов в "ж..пу" влезьть,лапти лизнуть, на колени встать и..отсм..ать.. ("практика наработана" на квартале) лишь бы понравиться...Вызывает брезгливость..
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Вступайте в "таежный союз", Владимир Александрович.
Вы там будете последним живым президентом из вступивших.
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