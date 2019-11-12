 Назарбаєв запропонував організувати зустріч Зеленського і Путіна в Казахстані, - Reuters

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Ведомости", про це пише агентство Reuters.

За словами Назарбаєва, він вже обговорив це питання із Зеленським - той погодився на пропозицію. Путін ще не вирішив.

Як нейтральний майданчик для зустрічі Назарбаєв запропонував Казахстан.

"Мені здається, зараз момент хороший. Зеленський отримав дуже велику підтримку народу, і він може проявити волю і вирішити це питання. <...> Тут питання полягає в тому, як обрати керівників Східної України після завершення конфлікту і виведення всіх збройних формувань", - підсумував казахстанський лідер (цитата за "Інтерфаксом").

Місце і дата першої зустрічі Путіна і Зеленського обговорюються з моменту вступу на посаду українського президента в травні. Раніше передбачалося, що президенти Росії та України можуть зустрітися на саміті в нормандському форматі в жовтні, але цього не сталося.

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Виконання Мінських угод, "формула Штайнмаєра", "особливий статус Донбасу", український контроль над кордоном з РФ, місцеві вибори в ОРДЛО - усі ці болючі і надзвичайно складні питання мають обговорюватися на планованій зустрічі "нормандської четвірки" на вищому рівні, яка постійно відкладається.

Зазначимо, у понеділок, 11 листопада, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент РФ Володимир Путін обговорили телефоном нормандський саміті переговори щодо транзиту газу.