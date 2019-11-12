 Назарбаєв запропонував організувати зустріч Зеленського і Путіна в Казахстані, - Reuters

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Ведомости", про це пише агентство Reuters.
За словами Назарбаєва, він вже обговорив це питання із Зеленським - той погодився на пропозицію. Путін ще не вирішив.
Як нейтральний майданчик для зустрічі Назарбаєв запропонував Казахстан.
"Мені здається, зараз момент хороший. Зеленський отримав дуже велику підтримку народу, і він може проявити волю і вирішити це питання. <...> Тут питання полягає в тому, як обрати керівників Східної України після завершення конфлікту і виведення всіх збройних формувань", - підсумував казахстанський лідер (цитата за "Інтерфаксом").
Місце і дата першої зустрічі Путіна і Зеленського обговорюються з моменту вступу на посаду українського президента в травні. Раніше передбачалося, що президенти Росії та України можуть зустрітися на саміті в нормандському форматі в жовтні, але цього не сталося.
Виконання Мінських угод, "формула Штайнмаєра", "особливий статус Донбасу", український контроль над кордоном з РФ, місцеві вибори в ОРДЛО - усі ці болючі і надзвичайно складні питання мають обговорюватися на планованій зустрічі "нормандської четвірки" на вищому рівні, яка постійно відкладається.
Зазначимо, у понеділок, 11 листопада, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент РФ Володимир Путін обговорили телефоном нормандський саміті переговори щодо транзиту газу.
Вова УЖЕ согласен.
"По словам Назарбаева, он уже обсудил этот вопрос с Зеленским - тот согласился на предложение. Путин еще не решил."
Источник: https://censor.net.ua/n3159101
Куда угодно и когда угодно.
А деньги даст только РФ, и только на условиях.
Он не хотел публикации разговоров с Трампом, их опубликовали и обещают продолжение.
После этого заявления Назарбаева должны бы появится комментарии от зекоманды.
Возможно, они будут уже сегодня.
И я что-то не помню- чтобы Зеленский возражал против огласки разговора. Он там кроме хорошего ничего не говорил- и приветствовал открывшуюся возможность для многих людей узнать о его словах.
А вот Путин-то действительно истошно завизжал: -"Нет-нет-нет- ни в коем случае МОЙ разговор с Трампом не разглашайте!"
Хотя именно Путина об этом действительно никто не спрашивал, и о ЕГО разговоре с Трампом речь вообще не шла! Вот кто свой длинный язык в задницу-то засунул!
"Я - верховный главнокомандующий, а не телеведущий какого-либо канала".
Президент также подчеркнул, что публикация его разговоров с президентом России Владимиром Путиным не будет полезной, а лишь может навредить процессу обмена пленными.
https://lb.ua/news/2019/10/10/439459_zelenskiy_protiv_publikatsii.html
Да и Европе не комильфо пускать к себе главарей незаконных образований.
12.11.2019 г.
По данным российских источников, близких к администрации Президента России, основные концептуальные пункты предложений которые Россия собирается озвучить на заседании "нормандской четверки" следующие:
1. Конституционное закрепление "особого статуса " для территорий отдельных районов Донецкой и Луганской областей . В документе это называется "территории особой формы функционирования законодательства и государственной власти". Под понятие "особая форма" предлагается подвести закрепление в бюджете Украины отдельной статьи расходов по финансированию этих территорий, согласование формы налогообложения этих территорий, согласование формы общеобразовательных программ, функционирование политических партий и организаций, функционирование органов охраны правопорядка и судебной системы. Так же предлагается ввести квотированный принцип представительства этих территорий в Верховной Раде Украины.
2. Законодательное закрепление полной амнистии всем участникам вооруженных формирований ОРДЛО, всем участникам и организаторам выборов и референдумов.
3. Закрепление в законодательстве Украины функционирование трансграничной формы экономического сотрудничества по решению органов ОРДЛО.
4. Проведение выборов в местные органы после выполнения этих условий.
5. передача контроля за границей украинским подразделениям после проведения выборов.
Данный документ пока не утвержден Советом Безопасности РФ, но вероятность его утверждения очень высока.
Апогей! Руководитель восточной Украины
А кто займет должность Президента Шепетівки і головнокомандуючого Шкарівки
Ну..и что? Зебил счастлив! Уже, наверняка, собрал чемоданчик.
Дебил, *****! Надо его связать, заткнуть пасть и держать подальше от людей.
Нам хватает Минска.
В ноябре Москва впервые в 2019 году разрешила холдингу «Метинвест» олигархов Рината Ахметова и Вадима Новинского поставки 70 тыс. тонн российского угля. Об этом сообщают «Наші гроші» со ссылкой на распределение квот Минэкономразвития РФ. В общем предприятия холдинга просили разрешений на 709 тыс. тонн, но получили лишь менее 10% от заказанного объема.
Для «Авдеевского коксохимического завода» олигархов будет поставлен угольный концентрат производства компании «Воркутауголь». Непосредственным поставщиком со стороны РФ является компания «Северсталь менеджмент» российского миллиардера Алексея Мордашова.
https://ubr.ua/market/trade/kreml-razreshil-akhmetovu-import-uhlja-iz-rossii-smi-3888211
Порох, конечно, по многим вопросам мудаком был, но слуге народа (какого?) ему как до Луны...
Смотрите, Зеля же не лох, он еще подпишет