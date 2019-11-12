 "Слуга народу" розгляне законопроєкти щодо земельної реформи на засіданні фракції в середу, - Арахамія

"Згідно із законом про землю, у нас буде окрема фракція ... я думаю що післязавтра (13 листопада. - Ред.)", - сказав Арахамія журналістам після закінчення засідання його фракції ввечері в понеділок у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна .

Він підкреслив, що для розгляду законопроєктів про ринок землі парламенту знадобиться цілий робочий день.

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"Багато альтернативних законів, якщо розглядати закон про землю - це буде весь день", - зазначив Арахамія.