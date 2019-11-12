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Все про:земля (409) земельна реформа (66) Арахамія (113) Слуга народу (453)

 "Слуга народу" розгляне законопроєкти щодо земельної реформи на засіданні фракції в середу, - Арахамія

Фракція "Слуга народу" розгляне законопроєкти про ринок землі на своєму засіданні в середу, заявляє її лідер Давид Арахамія.

"Згідно із законом про землю, у нас буде окрема фракція ... я думаю що післязавтра (13 листопада. - Ред.)", - сказав Арахамія журналістам після закінчення засідання його фракції ввечері в понеділок у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна .

Він підкреслив, що для розгляду законопроєктів про ринок землі парламенту знадобиться цілий робочий день.

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"Багато альтернативних законів, якщо розглядати закон про землю - це буде весь день", - зазначив Арахамія.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159100
 
 
 Топ коментарі
 
Меня вчера зелибоба доканала своим обращениеим. В котором само себе противоречит:

Мы говорит за рынок земли, но иностранцы не смогут покупать украинскую землю. Зуб даю, епта!!!
Но если, 73 % зебилов на референдуме, проголосоют за продажу иностранцам то так тому и быть
Зделоем цы ризом, тьфу бли....
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Остап Вишня Слава Украине

@nonameUA

В стране, которую иначе чем Mafia State назвать трудно, где десяток упырей владеют 90% экономики, а остальные нищие. Какой в задницу РЫНОК земли? У вас уже есть "рынок" газа и эл-ва, теперь этот? Наведите хотя-бы элементарный порядок и законность в стране для cначала.
"Слуга народу" розгляне законопроєкти щодо земельної реформи на засіданні фракції в середу, - Арахамія - Цензор.НЕТ 8122
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Меня вчера зелибоба доканала своим обращениеим. В котором само себе противоречит:

Мы говорит за рынок земли, но иностранцы не смогут покупать украинскую землю. Зуб даю, епта!!!
Но если, 73 % зебилов на референдуме, проголосоют за продажу иностранцам то так тому и быть
Зделоем цы ризом, тьфу бли....
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Давно пора. В Законе нужно предусмотреть льготное кредитование **** реальных фермеров, которые уже арнедуют землю.
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"Слуга народа" склонен провести "Земельную Реформу" в интересах украинского олигархата. Ограничение участка в 205 000 га, это не ограничение в интересах народа, а разграбление страны. Нас ждёт кризис подобный аргентинскому. Только там действу законы. потому покупателями являлись иностранные ТНК. У нас законы не действуют, потому в этой яме покупателями за бесценок будут родные олигархи. Они уже и сейчас имеют по 100 000 га.
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Завидно? Никто не мешает тебе купить 205 000 га.
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Обікрали народ, а тепер купуйте землю. "Слуга народу" розгляне законопроєкти щодо земельної реформи на засіданні фракції в середу, - Арахамія - Цензор.НЕТ 9203
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В Украине всегда были работящие кулаки и безданые пьяницы бедняки.
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работящіє кулакі: коломИйський, пінчук, ахметов... "Слуга народу" розгляне законопроєкти щодо земельної реформи на засіданні фракції в середу, - Арахамія - Цензор.НЕТ 1728
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Ну чЬто Ви? "Слуга народу" розгляне законопроєкти щодо земельної реформи на засіданні фракції в середу, - Арахамія - Цензор.НЕТ 7484
Кто ж будЄт сАмнЄвацца "Слуга народу" розгляне законопроєкти щодо земельної реформи на засіданні фракції в середу, - Арахамія - Цензор.НЕТ 7484
Ані даже трудолібівєє за всякіх "рокфєллєров", коториє, я слишал, даже ані сумлЄваюцца. А я -- нЄт! "Слуга народу" розгляне законопроєкти щодо земельної реформи на засіданні фракції в середу, - Арахамія - Цензор.НЕТ 7484
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of course. портновскій "суд". А "завісЦь" -- внєсудєбная каЦєґорія. Єйо можнА витяґівать чЬтоби защітіть своЙо меґаВоровство.
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ваш суд нЄ рЄформіровал Порошенко.

...лічЬно "Слуга народу" розгляне законопроєкти щодо земельної реформи на засіданні фракції в середу, - Арахамія - Цензор.НЕТ 8363 О, как, лічЬно!!! "Слуга народу" розгляне законопроєкти щодо земельної реформи на засіданні фракції в середу, - Арахамія - Цензор.НЕТ 8363
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Работящіх камуняки знищили як клас. Не чув?
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комуняки до сих пор орут что низзя продавать землю.
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...особєнно в Ізраілє, ґдє коломИйський імєєт віллу і ґражданіном Ізріля єсть. Но єВо єто нє смущЯєт. Ґлавноє, чьтоб Укріну распродать. МожнА і комунякамі попуґаЦь "Слуга народу" розгляне законопроєкти щодо земельної реформи на засіданні фракції в середу, - Арахамія - Цензор.НЕТ 7596
Так, собачко коломИйського?
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...если все далать как в Израиле, скоро будешь обрезаным.
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А сказать нЄ можєтє? "Слуга народу" розгляне законопроєкти щодо земельної реформи на засіданні фракції в середу, - Арахамія - Цензор.НЕТ 154
Впрочєм, ми уже узнаЙОм: блаЗЄнскій, коломИйскій і прочіє бужанскіє с дубЄнскімі "Слуга народу" розгляне законопроєкти щодо земельної реформи на засіданні фракції в середу, - Арахамія - Цензор.НЕТ 154
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Украина до сих пор расхлебывает скупку предприятий, оставшихся после развала СССР. Тогда так же утверждалось, что приватизация пойдет во благо. Но кроме порождения всякой нечисти в виде коломойских и остальных, тотального развала и глобальной коррупции, это не принесло ничего. Продажу земли Украина не переживет, потому как это будет все на порядок хуже. Может быть тебе это в кайф, но я возражаю против такого развития событий.
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Как же Украина расхлебует? Предприятия которые в СССР разалилсиь и рабротали по бартеру, сегодня процветают.
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Остап Вишня Слава Украине

@nonameUA

В стране, которую иначе чем Mafia State назвать трудно, где десяток упырей владеют 90% экономики, а остальные нищие. Какой в задницу РЫНОК земли? У вас уже есть "рынок" газа и эл-ва, теперь этот? Наведите хотя-бы элементарный порядок и законность в стране для cначала.
"Слуга народу" розгляне законопроєкти щодо земельної реформи на засіданні фракції в середу, - Арахамія - Цензор.НЕТ 8122
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-Боригі останнє у людей хочуть забрати! Нашу земельку!
-...
-В сенсі не боригі? В сенсі слуги? Наші рідненькі "новіє ліца"? Партія нашого Народного Президента Володимира Олександровича? Та нє?! Та не може буть?!
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Дураки продавшие свои мозги за посмотреть 95 Квартал продадут и землю .
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А нахрена нужна земля, если на ней не работать? Паи они в аренду сдают. Ты иди паши на земле, а не под рапс с сояшныком сдавай борыгам-мородерам. "Слуга народу" розгляне законопроєкти щодо земельної реформи на засіданні фракції в середу, - Арахамія - Цензор.НЕТ 5044
По этому лучше продать землю олигарху или москалю один раз, получить единоразовую выгоду и прожрать эти деньги. А там потом может бубочка подкинет косточку "Слуга народу" розгляне законопроєкти щодо земельної реформи на засіданні фракції в середу, - Арахамія - Цензор.НЕТ 5044
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Очкують "новиє ліца". Хотілось нахрапом, вже сьогодні, "продавити" свої злочинні закони про продаж Українських сільхоз. земель. Страшно стало, Народ може і прикопати в тій землі.
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Ми не збираємось продавати свою землю, то що вони обговорюють? "Він зазначив, що загалом, запровадження ринку землі сільськогосподарського призначення підтримують лише 19% опитаних, 73% респондентів - проти цієї ініціативи, 8% - не визначилися. Навіть серед молодших та заможніших респондентів, власників паю, які його самостійно обробляють, кількість противників впровадження ринку землі становить не менше 60%."
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А нахрена нужны мозги, если ими не думать? Зыбилов он избрал. Ты иди экономику поднимай, а не на чужое зарься.
По этому лучше запишись Коломою в рабы может он косточку и подкинет
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Пиво пить и переживать за ЗЕ на безопасном от него расстоянии
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Зеклоун и его слуги это фашисты! Они уничтожают украинцев.
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Нельзя землю доверять политикам они случайные люди-флюгеры. Такие законы должны принимать ученые, аграрии, эксперты и референдум. А не в ночи кучка украинских гнид-депутатов Добиваемся закон об отзыве депутатов. И создаем Республику громад.Это самый быстрый и лигитимнй шлях. Танцуют все,по другому не выйдет.
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Українська земля - українському фермеру, а не жидоглобалізаційному олігарху.
facebook.com/agrarna.rada.ua/videos/524197595099614/
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