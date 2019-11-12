 "Слуга народу" розгляне законопроєкти щодо земельної реформи на засіданні фракції в середу, - Арахамія

"Згідно із законом про землю, у нас буде окрема фракція ... я думаю що післязавтра (13 листопада. - Ред.)", - сказав Арахамія журналістам після закінчення засідання його фракції ввечері в понеділок у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна .
Він підкреслив, що для розгляду законопроєктів про ринок землі парламенту знадобиться цілий робочий день.
"Багато альтернативних законів, якщо розглядати закон про землю - це буде весь день", - зазначив Арахамія.
Мы говорит за рынок земли, но иностранцы не смогут покупать украинскую землю. Зуб даю, епта!!!
Но если, 73 % зебилов на референдуме, проголосоют за продажу иностранцам то так тому и быть
Зделоем цы ризом, тьфу бли....
Кто ж будЄт сАмнЄвацца
Ані даже трудолібівєє за всякіх "рокфєллєров", коториє, я слишал, даже ані сумлЄваюцца. А я -- нЄт!
Ваабщє нє ґрєх
...лічЬно О, как, лічЬно!!!
Так, собачко коломИйського?
Впрочєм, ми уже узнаЙОм: блаЗЄнскій, коломИйскій і прочіє бужанскіє с дубЄнскімі
Остап Вишня Слава Украине
@nonameUA
В стране, которую иначе чем Mafia State назвать трудно, где десяток упырей владеют 90% экономики, а остальные нищие. Какой в задницу РЫНОК земли? У вас уже есть "рынок" газа и эл-ва, теперь этот? Наведите хотя-бы элементарный порядок и законность в стране для cначала.
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-В сенсі не боригі? В сенсі слуги? Наші рідненькі "новіє ліца"? Партія нашого Народного Президента Володимира Олександровича? Та нє?! Та не може буть?!
По этому лучше продать землю олигарху или москалю один раз, получить единоразовую выгоду и прожрать эти деньги. А там потом может бубочка подкинет косточку
По этому лучше запишись Коломою в рабы может он косточку и подкинет
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