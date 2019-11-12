 Трамп заборонив публікувати заяви щодо ситуації в Керченській протоці, - ексспівробітник Держдепартаменту США Андерсон

"Наші європейські колеги та інші зробили заяви, і ми намагалися переконатися, що у нас теж є заява. (...) Але я відправив повідомлення послу Волкеру в той вечір, що президент поставив ембарго на будь-які заяви (щодо ситуації. - Ред.)", - повідомив Андерсон під час слухань про те, чому держдепартамент відразу не відреагував на подію в Керченській протоці, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Відповідаючи на запитання, звідки він дізнався про цю заборону, він зазначив, що точно не пам'ятає, але, ймовірно, з телефонної розмови зі співробітниками, що займаються справами України.

На його думку, це розпорядження було пов'язано з тим, що уряд США хотів отримати більше інформації про інцидент.

"Це була дуже складна ситуація. Не було точного розуміння, що судна перебували в міжнародних водах... Російська сторона стверджувала, що це була провокація з боку українців і що Порошенко зробив це спеціально, щоб заручитися підтримкою Заходу", - уточнив Андерсон.

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Він також додав, що заява США щодо ситуації все-таки була зроблена - Помпео виступив наступного дня. Крім того, інцидент прокоментувала колишній постпред США при ООН Нікі Гейлі.

"Але не було жодної заяви від Білого дому, про яку мені відомо", - зазначив він.

Російські прикордонники 25 листопада 2018 року захопили із застосуванням зброї в міжнародних водах у районі Керченської протоки український буксир "Яни Капу" і малі броньовані артилерійські катери "Бердянськ" і "Нікополь", що прямували з Одеси до Маріуполя. У ФСБ РФ характеризували інцидент як провокацію. РФ, затримавши українські кораблі, порушила Конвенцію ООН з морського права і договір між Україною та РФ про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки.

Андерсон давав свідчення у Палаті представників США в межах процедури імпічменту Трампа 30 жовтня. Цього понеділка його свідчення оприлюднили.