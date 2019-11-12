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 Політика України, За кордоном
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Матеріали за темою:
Все про:Азовське море (1219) Держдепартамент США (521) Керченська протока (211) США (5802) Трамп (2224) Андерсон (1)

 Трамп заборонив публікувати заяви щодо ситуації в Керченській протоці, - ексспівробітник Держдепартаменту США Андерсон

Ексрадник колишнього спецпредставника США з питань України Крістофер Андерсон у своїх свідченнях перед Конгресом заявив, що президент США Дональд Трамп заборонив будь-які заяви щодо ситуації в Керченській протоці.

"Наші європейські колеги та інші зробили заяви, і ми намагалися переконатися, що у нас теж є заява. (...) Але я відправив повідомлення послу Волкеру в той вечір, що президент поставив ембарго на будь-які заяви (щодо ситуації. - Ред.)", - повідомив Андерсон під час слухань про те, чому держдепартамент відразу не відреагував на подію в Керченській протоці, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Відповідаючи на запитання, звідки він дізнався про цю заборону, він зазначив, що точно не пам'ятає, але, ймовірно, з телефонної розмови зі співробітниками, що займаються справами України.

На його думку, це розпорядження було пов'язано з тим, що уряд США хотів отримати більше інформації про інцидент.

"Це була дуже складна ситуація. Не було точного розуміння, що судна перебували в міжнародних водах... Російська сторона стверджувала, що це була провокація з боку українців і що Порошенко зробив це спеціально, щоб заручитися підтримкою Заходу", - уточнив Андерсон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білий дім з невідомих причин скасував військові навчання в Чорному морі, - експомічник Волкера Андерсон

Він також додав, що заява США щодо ситуації все-таки була зроблена - Помпео виступив наступного дня. Крім того, інцидент прокоментувала колишній постпред США при ООН Нікі Гейлі.

"Але не було жодної заяви від Білого дому, про яку мені відомо", - зазначив він.

Російські прикордонники 25 листопада 2018 року захопили із застосуванням зброї в міжнародних водах у районі Керченської протоки український буксир "Яни Капу" і малі броньовані артилерійські катери "Бердянськ" і "Нікополь", що прямували з Одеси до Маріуполя. У ФСБ РФ характеризували інцидент як провокацію. РФ, затримавши українські кораблі, порушила Конвенцію ООН з морського права і договір між Україною та РФ про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки.

Андерсон давав свідчення у Палаті представників США в межах процедури імпічменту Трампа 30 жовтня. Цього понеділка його свідчення оприлюднили.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159099
 
   
 Топ коментарі
 
Видосик, похоже, знатный у КГБ с 80-х остался. Если через столько лет,а агент "Рыжий" до сих пор боится его обнародования.
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"...Це була дуже складна ситуація. Не було точного розуміння, що судна перебували в міжнародних водах..."
===
Відверта брехня. США мають достатньо засобів розвідки для точного розуміння, а головне, для отримання оперативних даних майже миттєво. Але ж треба якось викрутитися.
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Так это что Трамп отправил украинских моряков в Мариуполь? Раз засекречивает информацию Трамп запретил публиковать заявления по ситуации в Керченском проливе, - экс-сотрудник Госдепартамента США Андерсон - Цензор.НЕТ 1635
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Хоч як небудь , але лизнути крутого пасана владімєра , банальний комплекс . А може вплив високого підбора путєна на трапівських помідорах?
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США гарант виконання Будапештських гараннтій... Їм вигідно чмирити росію.... а воювати з кацабами їм не вигідно... В кацабів багато нафти і газу, російські олігархи продають це все в Європу, а потім ці гроші зароблені на вуглеводах виводять в США..
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еще до выборов чубытый сбежит к ********.
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США гарант виконання Будапештських гараннтій... Їм вигідно чмирити росію.... а воювати з кацабами їм не вигідно... В кацабів багато нафти і газу, російські олігархи продають це все в Європу, а потім ці гроші зароблені на вуглеводах виводять в США..
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Назарбаев предлагает организовать встречу Зеленского и пуйла.Пуйло нашёл альтернативу нормандскому формату,чтобы без лишних свидетелей запугать Украину.Накануне он разговаривал с Назарбаевым.
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После Парижского саммита , встреча Зеленского и Путина в Казахстане может бьіть уместной.
Кстати , Назарбаев не признал Крьім российским...
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Совсем скоро в США будет новый президент и тогда ************ снова придётся сесть на бутылку)))
А быдлу,которое 20 лет поддерживает ***** становится в очередь за талона на сахар и хлеб.
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Мечтат не вредно,ара,вредно при 63% на 26% не мечтать.
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Трамп однозначно не знав і не знає що робити з ху#лом.
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Видосик, похоже, знатный у КГБ с 80-х остался. Если через столько лет,а агент "Рыжий" до сих пор боится его обнародования.
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Думаю той відосік ще квіточки, там серйозніше є.
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Это тест такой на степень х*йлизма. При его прохождении Хутин и Кива прилично увеличивались в размерах.
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"...Це була дуже складна ситуація. Не було точного розуміння, що судна перебували в міжнародних водах..."
===
Відверта брехня. США мають достатньо засобів розвідки для точного розуміння, а головне, для отримання оперативних даних майже миттєво. Але ж треба якось викрутитися.
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Друг Донни друга вову волновать не хочет. Очевидно же.
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Это ж какой у ***** на Трампа компромат, что Президент США так задружился с майором кгб?
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Трамп прийняв (вимушено, чи невимушено - не так важливо) запропоновану пуйлом реальність - у світі мають бути декілька центрів, які матимуть свій вплив на певні території. Це нова реальність, яка можливо зміниться після виборів у штатах у наступному році. Але виправляти "помилки", допущені Трампом, доведеться роками.
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Из Космоса видно, что этот Трамп ************ на всю голову! Триллионы долларов, полученные ****** за углеводороды, делают свое дело.
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