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 Білий дім з невідомих причин скасував військові навчання в Чорному морі, - експомічник Волкера Андерсон

У січні цього року Білий дім з невідомих причин скасував військові навчання в Чорному морі.

Про це в Конгресі розповів Крістофер Андерсон, експомічник спеціального представника з питань України Курта Волкера, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"У січні проводилася підготовка рутинної операції забезпечення свободи навігації в Чорному морі. Тож ми повідомили турецький уряд, що маємо такий намір", - розповів колишній представник адміністрації США, свідчення якого Палата представників розсекретила в понеділок.

За його словами, тоді навіть телеканал CNN дав інформацію про заплановані навчання в Чорному морі.

"Але потім Білий дім звернувся до ВМС, аби їх скасували", - зазначив Андерсон.

Так він відповів на запитання про те, чи відчував ознаки можливої зміни політики США щодо підтримки України в період після Керченського інциденту. У цьому контексті Андерсон також повідомив, що Білий дім, на відміну від Держдепартаменту, одразу відмовився давати офіційний коментар з цього приводу. Він припустив, що таке рішення могло бути ухвалене, щоб отримати більше інформації, оскільки "ситуація була складною, і не було достеменно ясно, чи перебували (українські. – Ред.) кораблі в міжнародних водах".

Читайте: Пишаюся політикою адміністрації Трампа щодо України, - Помпео

Андерсон уточнив, що вже тоді чув про спроби "переглянути всю допомогу Україні" з боку адміністрації США.

"Це породило багато побоювань, що наша політика (щодо України. – Ред.) змінюється", - зауважив експомічник Волкера.

Після цього, за словами Андерсона, відбулася зустріч з радником президента з питань нацбезпеки Джоном Болтоном, який дав зрозуміти, що Трамп телефонував йому, аби поскаржитися на вихід новини (вірогідно, на CNN. – Ред.).

"І це, вочевидь, здивувало Болтона", - повідомив Андерсон.

Він ще раз підкреслив, що морські маневри в Чорному морі були скасовані, однак чому - не знає.

Як відомо, Палата представників Конгресу США проводить розслідування з імпічменту Дональда Трампа. У межах розслідування заслуховуються свідчення колишніх і нинішніх високопоставлених чиновників американської адміністрації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міністр енергетики США Перрі запропонував Україні консультантами своїх людей, вони отримали контракт на розвідку покладів нафти і газу, - AP

Нагадаємо, Конгрес США затвердив виділення Україні 250 млн доларів за лінією Пентагону, але в липні 2019 року президент США Дональд Трамп попросив виконувача обов'язків глави апарату Білого дому Міка Малвейні призупинити виділення коштів. Гроші розморозили лише приблизно 11 вересня після численних запитів із Конгресу про причини такого рішення.

24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

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Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159098
 
 
 Топ коментарі
 
Правильно, ведь бубочка сказал, что не хочет дратовать сосиян. Какие учения могут быть против мышебратьев? Еще новый сезон сватов в крыму потом снимать!!!
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а поздравлял почему-то Зеля.
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Придурок, в январе 2019г. у нас президентом был Петя )
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Правильно, ведь бубочка сказал, что не хочет дратовать сосиян. Какие учения могут быть против мышебратьев? Еще новый сезон сватов в крыму потом снимать!!!
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В январе этого года(2019) Белый дом по неизвестным причинам отменил военные учения в Черном море. Источник: https://censor.net.ua/n3159098
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ну так щас опять скажут щасщо я брехло. А вот и нет. >>>> Вот пруф, ТЫЦ <<<<
Просто Трамп в новогоднюю ночь смотрел канал Г+Г. И чуть вискарь у него носом не пошел от такого заявления. Вот он и отменил учения
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Придурок, в январе 2019г. у нас президентом был Петя )
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В Америке Новый Год наступает вроде раньше. Так вот Трамп отойдя от всех гуляний - включил свой любимый канал Г+Г. А там зеленский сказал, что идет в президенты. В Америке тогда уже было первое января, хотя у нас всего без пяти минут двенадцать. Вот он охренел тогда и понял, что нужно отменить учения. Так что при чом тут Порошенко?
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Лучше честно признайся что дал маху ) Тебе сегодня ваш бригадир поставит прогул Білий дім з невідомих причин скасував військові навчання в Чорному морі, - експомічник Волкера Андерсон - Цензор.НЕТ 637
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Ха-ха-ха..."В Америке Новый Год наступает вроде раньше"))) это что-то новенькое в науке. Ну ты и "грамотей", мля, а ещё и в политике " силён", писакаешь про неё, цены тебе нет, скоморох.
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Зе не был президентом в январе 2019 года.

В январе этого года Белый дом по неизвестным причинам отменил военные учения в Черном море. Источник: https://censor.net.ua/n3159098
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хіба соєси можуть критично думати, щоб зрозуміти це?
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Дурненький, ти віриш в свою дурню?
===
"...- Коли ви вперше зрозуміли, що Зеленського можуть обрати президентом?
- Ми слідкували за опитуваннями, як він зростав навесні і влітку. Але влітку в дипломатії період затишшя, тому я вперше зустрілася з ним у вересні 2018 року. Від листопада ми почали знайомити його з американськими VIP-відвідувачами, які приїздять до України. А в січні-лютому ми вже розуміли, що він, певно, буде наступним президентом, - это Мари Йованович, экс-посол США в Украине, вчера.
===
Тому: заткни свою блаЗЄнську пельку.
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Та тут не має значення Порох був чи Зелень , справа ж не в укр президентах а в позиціі рудого бовдура а цей довбень в першу чергу заглядає в дупу до *****
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Ну да, когда шоколадник составил пару рыжему, то не имеет значения . А как же тогда образ шоколадника, как великого дипломата .
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Це лише квіточки , ягоди попереду . Смачні і корисні як олеандр .
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В наш час простежити де були кораблі не складає труднощі. Супутники з космоса бачать всі кораблі в зоні конфліктів. США просто обрали позицію страуса. "Голову в пісок і я нічого не бачу...."
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Кароче вяжут трампа по рукам и ногам,и эит хорошо, будет знать как с ****** всяким якшаться
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Трамп давно на крючке у кацапов поэтому и крутится как жареный петух
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Америка, благодаря Трампу, стала страной третьего мира и не приставайте к опущенцам.
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Шмаркліни ігри у міжнародну політику тому причина...
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