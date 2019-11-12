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 Трамп заморожував військову допомогу Україні з політичних мотивів, - співробітниця Пентагону Купер

Адміністрація президента США Дональда Трампа насправді збиралася розморозити військову допомогу для України в обмін на заяву від української влади про розслідування проти сім'ї Байдена.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "НВ", це підтвердила заступниця помічника секретаря оборони США з питань Росії, України та Євразії Лаура Купер.

Інформація про це міститься в стенограмі виступу Купер на слуханнях у Палаті представників Конгресу в межах розслідування можливого імпічменту президента США.

"Заступниця помічника міністра оборони Лаура Купер зазначила, що президент Трамп через Офіс управління і бюджету розпорядився заморозити критично важливу для України військову допомогу на сотні мільйонів доларів - попри заперечення кар'єрних військових Міноборони, представників Держдепартаменту та інших установ", - наголошується в спільній заяві керівників комітетів, які ведуть розслідування щодо імпічменту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Військову допомогу Україні розморозив Держдеп США до розпорядження Трампа, - Bloomberg

Купер також розповіла комітетам, що вона неодноразово висловлювала іншим чиновникам США свою стурбованість щодо законності заморожування цих коштів, виділених Конгресом. Крім того, вона вказувала на проблеми, які можуть виникнути через затримку цієї допомоги Білим домом.

"Купер також підтвердила, що на зустрічі з (колишнім спецпредставником США в Україні) Куртом Волкером 20 серпня 2019 року його недвозначно натякав, що заморожування допомоги можна скасувати, якщо Україна буде готова виступити із заявою, пов’язаною з втручанням у вибори", - йдеться в заяві глав комітетів.

Нагадаємо, Конгрес США затвердив виділення Україні 250 млн доларів за лінією Пентагону, але в липні 2019 року президент США Дональд Трамп попросив виконувача обов'язків глави апарату Білого дому Міка Малвейні призупинити виділення коштів. Гроші розморозили лише приблизно 11 вересня після численних запитів із Конгресу про причини такого рішення.

24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Читайте також: Рішення про затримку військової допомоги США Україні прийняв в.о. глави адміністрації Трампа Малвені

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159095
 
   
 Топ коментарі
 
Щас тебе объяснят, что газ при 400 долларах при Юльке был дешевле чем допустим сейчас по 250 баксов из-за курса гривни Трамп замораживал военную помощь Украине по политическим мотивам, - сотрудница Пентагона Купер - Цензор.НЕТ 3358
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Як вона до сєпарів в гості їздила, нагадати? Як з яником хотіла владу поділити? Як виступала за хрюській мір? І накінець поки що, скільки коштів потратила для допомоги ЗСУ? Як рошен?
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Трам замораживал военную помощь потому что зелибоба сказал, что нужно перестать стрелять. А раз нужно перестать стрелять, то не нужны ни патроны, ни пистолеты!!! Трамп замораживал военную помощь Украине по политическим мотивам, - сотрудница Пентагона Купер - Цензор.НЕТ 9794
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Правильно-так вы о нёмь и писали Трампу.А ещё побудили Трампа заморозить помощь Украине дЬІмократЬІ-вЬІнесли постановление признать украинский "Азов"-террористическим.А еще Петро Порошенко обьявил новоизбраннЬІм-ЗРАДУ и КАПИТУЛЯЦИЮ.А Байден?Тот вообще заявил,что там СТРАШНАЯ КОРРУПЦИЯ.Ну,как такими важнЬІми даннЬІми таких уважаемЬІх людей возможно было пренебречь?Но он отправил Волкера-тот всю эту херню опроверг,посетив передовую, и помощь пошла-Трамп подписал и причёмь он первый Президент,кто подписал помощь Украине оружием.Молоток!
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Да,Украине и США точно пороблено с выборами президента.Как показало время,мозги старого деда и 42летнего нелоха ничем не отличаются.Мозги или есть или их нет независимо от возраста.
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А от юлька...... газові контракти її тобі нагадати?
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Нагадай.Наша пестня хороша,начинай сначала.Про котлы не забудь.
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Як вона до сєпарів в гості їздила, нагадати? Як з яником хотіла владу поділити? Як виступала за хрюській мір? І накінець поки що, скільки коштів потратила для допомоги ЗСУ? Як рошен?
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Бла,бла,бла.Дай квитанции з рошен?И да,как петя украл рошен?И у кого бизнес в кацапии?
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Я тобі більше скажу, якщо б до влади прийшла тимошенко,, було б те що і зараз при зєлєпупі, бабушка ляглі і просють.
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Рохкот про злочынни йулькины контракты с миррвой рыночной ценой на газ сопровождается обычно визгом подсвинков, которые одобряют свынячу реформу про введение мировых цен на газ для населения
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Щас тебе объяснят, что газ при 400 долларах при Юльке был дешевле чем допустим сейчас по 250 баксов из-за курса гривни
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Что поделаешь,кацап-лохи одни кругом,кругом одни лохи.
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Вот оно чо, Михалич... А я то думаю, чого це Трампушка на Моніку Зелінскі око кинув 😕
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При власти Пороха оружие поставлялось строго как запланировано, в полном объёме.
Может, дело не в Трампе, а в нынешних сидельцах на Банковой ?
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Щоб в них втручалися лише кацапи?
Відомо ж, що якщо дві більш сильні держави втручаються, то у держави шанси ще є. А Кацапи ніколи своє смердюче втручання не припинять.
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Якась частина укробидла так і до сих пір не розібралась в питанні "вонючого газу" та "ханебних юлькіних контруахтів". Продовжують верещати "юлькавароффкаукраланашхаз". Трамп заморожував військову допомогу Україні з політичних мотивів, - співробітниця Пентагону Купер - Цензор.НЕТ 7667 Що цікаво, ЗЕлупінці такі ж довбойолопи-юлєфоби, як і пецосвинтуси.
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