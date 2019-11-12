 Трамп заморожував військову допомогу Україні з політичних мотивів, - співробітниця Пентагону Купер

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "НВ", це підтвердила заступниця помічника секретаря оборони США з питань Росії, України та Євразії Лаура Купер.

Інформація про це міститься в стенограмі виступу Купер на слуханнях у Палаті представників Конгресу в межах розслідування можливого імпічменту президента США.

"Заступниця помічника міністра оборони Лаура Купер зазначила, що президент Трамп через Офіс управління і бюджету розпорядився заморозити критично важливу для України військову допомогу на сотні мільйонів доларів - попри заперечення кар'єрних військових Міноборони, представників Держдепартаменту та інших установ", - наголошується в спільній заяві керівників комітетів, які ведуть розслідування щодо імпічменту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Військову допомогу Україні розморозив Держдеп США до розпорядження Трампа, - Bloomberg

Купер також розповіла комітетам, що вона неодноразово висловлювала іншим чиновникам США свою стурбованість щодо законності заморожування цих коштів, виділених Конгресом. Крім того, вона вказувала на проблеми, які можуть виникнути через затримку цієї допомоги Білим домом.

"Купер також підтвердила, що на зустрічі з (колишнім спецпредставником США в Україні) Куртом Волкером 20 серпня 2019 року його недвозначно натякав, що заморожування допомоги можна скасувати, якщо Україна буде готова виступити із заявою, пов’язаною з втручанням у вибори", - йдеться в заяві глав комітетів.

Нагадаємо, Конгрес США затвердив виділення Україні 250 млн доларів за лінією Пентагону, але в липні 2019 року президент США Дональд Трамп попросив виконувача обов'язків глави апарату Білого дому Міка Малвейні призупинити виділення коштів. Гроші розморозили лише приблизно 11 вересня після численних запитів із Конгресу про причини такого рішення.

24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Читайте також: Рішення про затримку військової допомоги США Україні прийняв в.о. глави адміністрації Трампа Малвені

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.