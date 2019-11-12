 Закріплення особливого статусу ОРДЛО не є умовою для зустрічі в "нормандському форматі", - Пристайко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua, про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.
"Коротко відповідаючи – ні, такої умови немає. А більш розгорнута відповідь – ми все одно збираємося цей закон змінювати, він застарів, наші депутати мають ухвалити нову редакцію цього закону... Ми пропонуємо народним депутатам, який вигляд могло б мати нове законодавство, яке влаштувало б нас, а також тих наших людей по той бік лінії зіткнення, щоб вони зрозуміли, що є світло в кінці тунелю", - заявив міністр, нагадавши, що попередній закон про особливий статус закінчується 31 грудня.
Водночас Пристайко відкинув інформацію про те, що новий закон про статус ОРДЛО обговорюється з Москвою і назвав його швидше ще одним видом децентралізації.
Зазначимо, у понеділок, 11 листопада, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент РФ Володимир Путін обговорили телефоном нормандський саміті переговори щодо транзиту газу.
Виконання Мінських угод, "формула Штайнмаєра", "особливий статус Донбасу", український контроль над кордоном з РФ, місцеві вибори в ОРДЛО - усі ці болючі і надзвичайно складні питання мають обговорюватися на планованій зустрічі "нормандської четвірки" на вищому рівні, яка постійно відкладається.
Им не нужно платить зарплаты, покупать им военную технику, строить для них инфраструктуру!!!
Всего-то нужно им немного еды, молодых зеленых дочерей и где-то переночевать.
Предлагаю их квартировать в квартирах зебилов, если вдруг что
Инфа - сотка!
А із статусами потім будете розбиратись.
Але ж ти, гавнюк, хочеш не миру, а капітуляції. Як і зелені шмарклі.
Порошенко: я - президент миру, а не війни
Якщо там є пункт: членистоногіх колорадів (які не встигли втекти на расєю) - у ******** з бензином - тоді я за пєтю обома руками і ногами
И не буду за кловуна с погремухой, который стал всю эту чухню реализовывать?
Пэтя-шоколадка наобещал кацапне всякой х...ни и кидал их через х... всю каденцию. Ожидая чего получше.
А моника зеленски вдруг стал это дерьмо извлекать, вам зебобикам на голову намазывать и говорить, что мол это всё "папередники" виноватые, а я, кловун, тут совершенно не при чём
В зеракле я вижу себа а не зебобика. Бог разумом не обделил, поклон низкий.
У отдельных зебилов наступает смутное прояснение в мозгу, они больше не писают под себя от восторга, готовятся читать платёжки за газ, и уже не вопят "мы їх здєлалі!"
Они уже перестали п...деть про "он же маладой, дайте ему на нас паучицца, патом он эпоху зубожіння прэкратіт". Зебобики весело не скулят. Они грусно отбрехиватюся про "папэпедников".
Очевидно уже ничего не ждут. Лишь пытаются затереть на своих тупых лбах буквы "ЗЕ!"
Оно тебе явно не на пользу!
Самки собак (суки по-народному), как же вы, твари обожаете копировать кацапню, вот и не верь после этого про методички!
Чего же ты съезжаешь на пэтю с платёжками? Нету пэти сейчас, нех на него сопли вешать. Кловун есть.
Отлизни зедерьмо, только сегодня прошла новость о повышении цены на газ для населения на 14.7% (это без НДС и транспортных расходов). Конец "эпохи зубожіння" настал. Как и обещал кловун с погремухой.
О, ты знаком с понятием "корелляция". Ну, по крайней мере слово такое слышал
И зе гадом обозвал...
У меня такое впечатление, что я встретил крайне редкого светлого рыцаря святой и непорочной йули, которая парцює
Хотя, может и ошибаюсь...
Или "тимчасовий"?
Что ж вы так голимо капитулянта Зеленского отмазываете?
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что предложил организовать двухстороннюю встречу российского президента Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским, передает Reuters.
«Зеленский уже согласился на встречу один на один (с Путиным. - РБК) и проинформировал об этом президента России. Посмотрим (согласится ли Путин. - РБК)», - сказал Назарбаев на конференции по международной политике в Нур-Султане.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/12/11/2019/5dca47909a7947aa92d23076?from=from_main
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Маю тверде переконання, що питання Лугандону і питання ринку землі мають виноситись на загальноукраїнський референдум(з персональним голосуванням, а не таємним). І питання сьогодні мають бути лише у формулюванні питань. Будь яка інша дія буде визнана злочинною.