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 Політика України
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Все про:статус (97) Донбас (13598) нормандська четвірка (662) Пристайко (241)

 Закріплення особливого статусу ОРДЛО не є умовою для зустрічі в "нормандському форматі", - Пристайко

Закріплення особливого статусу окупованих Росією районів Донецької та Луганської областей України (ОРДЛО) в Конституції України не є обов'язковою умовою для зустрічі в "нормандському форматі".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua, про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

"Коротко відповідаючи – ні, такої умови немає. А більш розгорнута відповідь – ми все одно збираємося цей закон змінювати, він застарів, наші депутати мають ухвалити нову редакцію цього закону... Ми пропонуємо народним депутатам, який вигляд могло б мати нове законодавство, яке влаштувало б нас, а також тих наших людей по той бік лінії зіткнення, щоб вони зрозуміли, що є світло в кінці тунелю", - заявив міністр, нагадавши, що попередній закон про особливий статус закінчується 31 грудня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дати проведення зустрічі лідерів "нормандської четвірки" як і раніше немає, потрібно дочекатися розведення сил на Донбасі, - Пєсков

Водночас Пристайко відкинув інформацію про те, що новий закон про статус ОРДЛО обговорюється з Москвою і назвав його швидше ще одним видом децентралізації.

Зазначимо, у понеділок, 11 листопада, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент РФ Володимир Путін обговорили телефоном нормандський саміті переговори щодо транзиту газу.

Виконання Мінських угод, "формула Штайнмаєра", "особливий статус Донбасу", український контроль над кордоном з РФ, місцеві вибори в ОРДЛО - усі ці болючі і надзвичайно складні питання мають обговорюватися на планованій зустрічі "нормандської четвірки" на вищому рівні, яка постійно відкладається.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159094
 
 
 Топ коментарі
 
А чому це Зеленський так горить бажанням особисто зустрітися з Хуйлом?- Як закохана восьмикласниця, їй-Богу!
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Хто тут за мир з кацапами?
Закрепление особого статуса ОРДЛО не является условием для встречи в "нормандском формате", - Пристайко - Цензор.НЕТ 7577
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Чужую армию дешевле кормить чем свою!!!
Им не нужно платить зарплаты, покупать им военную технику, строить для них инфраструктуру!!!
Всего-то нужно им немного еды, молодых зеленых дочерей и где-то переночевать.
Предлагаю их квартировать в квартирах зебилов, если вдруг что Закрепление особого статуса ОРДЛО не является условием для встречи в "нормандском формате", - Пристайко - Цензор.НЕТ 7607
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А чому це Зеленський так горить бажанням особисто зустрітися з ******?- Як закохана восьмикласниця, їй-Богу!
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Чужую армию дешевле кормить чем свою!!!
Им не нужно платить зарплаты, покупать им военную технику, строить для них инфраструктуру!!!
Всего-то нужно им немного еды, молодых зеленых дочерей и где-то переночевать.
Предлагаю их квартировать в квартирах зебилов, если вдруг что
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И порохоботов.Они оба из ларца.Один стоит другого.И оба враги Украины.
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Тобто порохоботи війська відводять, чи може ні?
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Порохоботы пакостили в свою каденцию,эти пакостят в свою.И петя и зеля-два шкодливых кота.
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Такая же сволота.Туда прыщавого,колясочника и и соросника-кучму.
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І всьо. Дякую. Я співчуваю тобі любітєль бабушек.
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Даже твой петя мечтает о такой бабушке.Или он не дедушка,а красный молодец?И 42 летний лох завидуем мозгам этой бабушки?А твоя половина лучше такой бабушки?И почти все мужики недостойны такой бабушки,потому что мозгами не вышли.Не потянут они такую бабушку.
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Кончились у порохобота аргументы.Так вам и надо.Жрите.
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Не бреши. ЮляЛадимирна в первом туре 146% набрала!

Инфа - сотка!
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тобто там по 4% (разом 8%), а в неї - мінус 16%. Де ж решта 8%?
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порохоботи страну не сдавали и войска не отводили
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То есть ты хочешь "рускаго мира", но квартировать и кормить оккупантов у себя дома, а так же заниматься с ними сексом не хочешь? НУ ты и лицемер!!!
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какова рускава мира?Этому миру одно место-гроб.
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За тобою закріплюється квартира Разумкова.
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Амбции комплекс неполноценности идея фикс доказать Пете что он может войну закончить а на чьих условиях его не волнует
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Головне - припинити цю безглузду кроваву бійню.
А із статусами потім будете розбиратись.
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То ;Андрій Смицький;. Сепаратист- активіст.
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а, да - вспомнил...! жалеет своих мышебраттев...\не посмотрел на ник...)\
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Странно как то , эти кацапы лезут и лезут к нам в Украину, у них своей земли некуда девать Закрепление особого статуса ОРДЛО не является условием для встречи в "нормандском формате", - Пристайко - Цензор.НЕТ 658..работать кацапы на своей земле не хотят,а только грабят соседей,перед этим выставляя свои "маячкки" в виде ватного населения,которые в нужное время кличут их на земли соседей.
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Ні. Дристайко спалився. Це справжній кацапським аґент. Оскільки я не віоюрю у самостійність Зєлєнского, але вірю факту цоговразлиаості від сторонньої думки, то маю підозру, що Дристайко штовхає преЗедента саме в обійми пуцина замість того, щоб штоахати в іншому напрямку. І головне. Попиьиннях, які не є критично важливими для існування незалежної України зелені пропоную б референдуми. А от що стосується питань взаємодії (чистий-капітуляції) з кацапам, про референдум навіть не заїкаються. Чому? Бо щаме з цією метою їх висунули у нашу владу.
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Знаєш, хто може припинити бійню будь-якого дня? От навіть сьогодні? Є такий. Йому достатньо щібрати у себе в кабінеті міністра оборони, міністра МВС, голів Россгвардії, ФСБ і ГРУ, Суркова та інших "кураторів", міністра інформаційної політики, голову верховного суду, голів Думи та СовФєда і сказати їм:" Досить! Україна хай сама займається своїм життям, а ми повинні сконцентруватися на своїх проблемах". І все. І в Україні буде мир.

Але ж ти, гавнюк, хочеш не миру, а капітуляції. Як і зелені шмарклі.
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Що лошара, не дають тобі кацапи свого паспорта?
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Кто за мир? Коллаборант Свыня и его прыхыльныкы лугандонского происхождения, желающие Украине повторения трагедии Голодомора
Порошенко: я - президент миру, а не війни


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Не підгорай зевата. Вогнегасників на вас недокупишся
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Йому не вогнегасники, йому свічки треба в одно місце. Хоча, можна і вогнегасник.
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Чому ви за попередні 5 років не повернул на українських інтересах Крим і Донбасс
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запомните это чучело под ником H e l l a s это кацапский троль или коллаборант враг Украины
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Чучело это ты, Нікалай. Могу повторить это тебе в рожу на Майдане или в любом другом месте. Где ты ответишь за остальные оскорбления Желаешь? Ну и пшло вон значит
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У порохоботів брехати - це бізнес, нічого особистого
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Ваня, ладно топити за Ю, але якого ти за москальню підписуєшся ?
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Саме процес настання такого миру запустили Пристайко з Яременком.
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Особливий статус Донбаса може бути тільки один - резервація!!!
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Фільтраційні табори, примусові роботи і тавро на лобі "#ялугандонець", йому, його дітям і онукам
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Але ж гарна пропозиція..!) О тако б читав та читав би іі )
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Тавро на лобі - це не реально, але позбавлення права голосу довічно тих, хто був вже повнолітній в Лугандоні під час "референдуму", підтримують навіть проукраїнські біженці.
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ну почему же не реально? Как показывает практика - очень даже реально тавро на лоби
Закріплення особливого статусу ОРДЛО не є умовою для зустрічі в "нормандському форматі", - Пристайко - Цензор.НЕТ 7678
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Будем реалистами, "особый статус ОРДЛО " закрепил еще в 2014-м Порошенко.
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Так питання в тому що під цим треба розуміти Закрепление особого статуса ОРДЛО не является условием для встречи в "нормандском формате", - Пристайко - Цензор.НЕТ 8629
Якщо там є пункт: членистоногіх колорадів (які не встигли втекти на расєю) - у ******** з бензином - тоді я за пєтю обома руками і ногами Закрепление особого статуса ОРДЛО не является условием для встречи в "нормандском формате", - Пристайко - Цензор.НЕТ 2457
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А если нету такого пункта? Пропихнутый через Раду свынозакон об особом статусе Лугандонии в свободном доступе, можешь убедиться. Все равно ты будешь за Свыню четырьмя ратыцямы
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А если есть?
И не буду за кловуна с погремухой, который стал всю эту чухню реализовывать?
Пэтя-шоколадка наобещал кацапне всякой х...ни и кидал их через х... всю каденцию. Ожидая чего получше.
А моника зеленски вдруг стал это дерьмо извлекать, вам зебобикам на голову намазывать и говорить, что мол это всё "папередники" виноватые, а я, кловун, тут совершенно не при чём Закріплення особливого статусу ОРДЛО не є умовою для зустрічі в "нормандському форматі", - Пристайко - Цензор.НЕТ 9592
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Зебобик у тебя в зеркале, чудо цифровое. А твоя Свыня дурил всех, кроме кацапов. И Европу со Штатами своими безальтернатывными минскими договорняками, и граждан Украины своими доллар по дэсять це забагато и АТО за личэни тыжни. Свыня - патологический брехун, подсвинки - клинические педиоты, танцующие на граблях
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Что же, начнём с начала.
В зеракле я вижу себа а не зебобика. Бог разумом не обделил, поклон низкий.
У отдельных зебилов наступает смутное прояснение в мозгу, они больше не писают под себя от восторга, готовятся читать платёжки за газ, и уже не вопят "мы їх здєлалі!" Закріплення особливого статусу ОРДЛО не є умовою для зустрічі в "нормандському форматі", - Пристайко - Цензор.НЕТ 5000
Они уже перестали п...деть про "он же маладой, дайте ему на нас паучицца, патом он эпоху зубожіння прэкратіт". Зебобики весело не скулят. Они грусно отбрехиватюся про "папэпедников".
Очевидно уже ничего не ждут. Лишь пытаются затереть на своих тупых лбах буквы "ЗЕ!"
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Ок. Расскажи как припакованный порохобот как изменились цифры в платежках за правление святой Свыни и такой же показатель корреляции при гаде Кловане. Ты там нашкрябал, что и передними и задними копытами будешь за папередника Свыню. Теперь отвечай. Когда ты аытрешь сою со лба и зенек и перестанешь скулить за брехуна, не выполнившего ни одного своего обещания, данного стретиметельно поредевшей массе однотуровых лохотуров?
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Перестань курить то что ты куришь!!!
Оно тебе явно не на пользу!
Самки собак (суки по-народному), как же вы, твари обожаете копировать кацапню, вот и не верь после этого про методички!
Чего же ты съезжаешь на пэтю с платёжками? Нету пэти сейчас, нех на него сопли вешать. Кловун есть.
Отлизни зедерьмо, только сегодня прошла новость о повышении цены на газ для населения на 14.7% (это без НДС и транспортных расходов). Конец "эпохи зубожіння" настал. Как и обещал кловун с погремухой.
О, ты знаком с понятием "корелляция". Ну, по крайней мере слово такое слышал Закріплення особливого статусу ОРДЛО не є умовою для зустрічі в "нормандському форматі", - Пристайко - Цензор.НЕТ 266
И зе гадом обозвал...
У меня такое впечатление, что я встретил крайне редкого светлого рыцаря святой и непорочной йули, которая парцює Закріплення особливого статусу ОРДЛО не є умовою для зустрічі в "нормандському форматі", - Пристайко - Цензор.НЕТ 266 Закріплення особливого статусу ОРДЛО не є умовою для зустрічі в "нормандському форматі", - Пристайко - Цензор.НЕТ 266 Закріплення особливого статусу ОРДЛО не є умовою для зустрічі в "нормандському форматі", - Пристайко - Цензор.НЕТ 266
Хотя, может и ошибаюсь...
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Да он как-то сам собой закрепился, когда русня туда вторглась, а Пётр Алексеевич лишь записал на бумаге сложившуюся реальность.
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На постоянной основе?
Или "тимчасовий"?

Что ж вы так голимо капитулянта Зеленского отмазываете?
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Украина готова к отмене санкций против России, - я не удивлюсь ,если другим шагом этой власти станет сокращения Украинской армии и у них лавина "зрады" сойдет однозначно .
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Тю, классно как будет с особым статусом. Приедет Пушилин в Киев к Зеклоуну, даст ему подзатыльник и скажет делай так и все. Вот это хохма будет. Тогда точно Зеклоун в два раза быстрее членом будет стучать по пиано вместе с Богданом.
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"мы все равно собираемся этот закон менять, он устарел, наши депутаты должны принять новую редакцию этого закона... Мы предлагаем народным депутатам, каким образом могло бы выглядеть новое законодательство, которое устроило бы нас, а также тех наших людей по ту сторону линии соприкосновения" Оно никак не угомонится употребляя синонимы содержание остается тож самое хотят повесить ответственность на Украину закрепив особый статус и признать что у нас настоящий сепаратизм и раша не виновна и снимаются санкции с мордора с крыма ведь наши признали что там особые люди и из за этого война также еще россия выглядит миротворцем в глазах мира что помирила народы а потом даже машка захарова чтоб окончательно унизить попросит нас покаятся за убиенные жизни в донбассе людей от наших карателей и извинится-а тысячи наших погибших Пристайко вернеш?
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Особый статус для ОРДЛО закреплен в Минских соглашениях, подписанных Украиной и утвержденных Совбезом ООН....
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Это типа особо сильно жестоко колорадам ножки выдёргивать можно? Или у зебобиков другое мнение?
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В МС речь идёт об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Особый статус у отдельных районов этих областей уже есть - они оккупированы.
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пл моему проще пристайнеру жбан отбить. а русню и дамбасню подноль вырезать.
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Ниче, Путин выкатит и это условие, и вы побежите его выполнять.
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вот почему эти предатели такое делают - все шо хотел фюрер он добился,а моника все сдала - ему все говорили - сначала совместная встреча по норманскому формату ,а не то санкции снимут и вот - тварина шо делает - Назарбаев сообщил о согласии Зеленского на встречу с Путиным
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что предложил организовать двухстороннюю встречу российского президента Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским, передает Reuters.

«Зеленский уже согласился на встречу один на один (с Путиным. - РБК) и проинформировал об этом президента России. Посмотрим (согласится ли Путин. - РБК)», - сказал Назарбаев на конференции по международной политике в Нур-Султане.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/12/11/2019/5dca47909a7947aa92d23076?from=from_main
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Щоб там Вовік не підмахнув у норманському форматі - його українці засудять. Можливо засудять не тільки ті, хто і так засудить, а всі інші засудять. Особисто я Вовіка влітку підтримував, але сьогодні дивуюсь його маніакальному бажанню попри все зустрітись з пуйлом. Які мотиви такого прагнення? Навіть щоденні обстріли, поранення і загибель наших військових не зупиняють Вовіка і він називає це "семиденним режимом тиші". Хіба Вовік не розуміє, що своєю такою волюнтариською ініциативою він може підірвати політичну ситуацію в Україні? Що в Україні може статись вуличне протистояння після його підписів у форматі чотирьох?
___________________
Маю тверде переконання, що питання Лугандону і питання ринку землі мають виноситись на загальноукраїнський референдум(з персональним голосуванням, а не таємним). І питання сьогодні мають бути лише у формулюванні питань. Будь яка інша дія буде визнана злочинною.
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Який ще може бути "особливий статус" для дири? Дира вона і є дира . А що там дристайко дрище то це вже проблеми сантехніків і психіатрів 😕
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В Минских соглашениях записан особый стаус ОРДЛО, но не указано что это значит. Можно там пропистаь разрашение заплывать за буйки и ездить на закрытый шлакбаум. Бедет им очень особый статус.
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особий статус раздражает - сделаем децентрализацию
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Сказав вірно. Вони готують особий статус всієї України у складі імперії. А просто так путін зустрічатися не буде. Тільки коли буде готовий папір про капітуляцію і згода на його підпис при зустрічі і двох понятих: німця і француза.
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минские договоры подходят к концк вместе со всеми временными статусами.
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Хлопці і дівчата, після слів "соя" і "свиня" дискусію продовжувати не варто, бо їх вживає або затятий кацапський троль, або тупий зомбований ватнік. Над ними так активно попрацювали, що вони не можуть помінятися. Відпрацьований кацапами непотріб. У кацапів нова партія тролів працює без цього застарілого матеріалу.
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Одно из двух- либо мальчик врет либо он не в курсе "Пресс-служба Меркель сообщает, что в центре беседы была подготовка к саммиту в нормандском формате. В Кремле утверждают, что речь шла и о закреплении особого статуса Донбасса в законодательстве Украины." В этом случае охотно поверю хремлю т.к. дата встречи все еще не согласована, хотя условия, которые озвучивали до сих пор узеленского, выполнены, а значит торги(особый статус) продолжаются
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