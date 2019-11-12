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 Суспільство, Технології
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Все про:озброєння (1157) Міноборони (2924) ракети (517)

 Українська армія отримала перші 100 серійних ракет "Вільха", - Міноборони. ІНФОГРАФІКА

Цього року в українську армію почали надходити перші серійні ракети "Вільха", у січні 2020 року також очікуються її подальші поставки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні інформаційного агентства Міноборони "АрміяInform".

На цей момент українська армія отримала перші 100 серійних ракет "Вільха".

За словами представника Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння і військової техніки Міністерства оборони України полковника Владислава Шостака, для потреб важкої артилерії у вітчизняного виробника закуплено 152-мм снаряди під наявні запаси пороху, а "Укроборонпром" найближчим часом організує серійне виробництво модернізованих реактивних систем залпового вогню "Верба", які пройшли всі необхідні випробування і взяті на озброєння.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найближчим часом Україна отримає першу партію канадських снайперських гвинтівок, - заступник глави МЗС Боднар

Також наголошується, що очікуване цього року завершення розробки 155-мм установки "Богдана" може не здійснитися через несвоєчасне постачання боєприпасів турецьким підрядником. Крім того, випробування гармати поки ще не відбулося.

У перспективі для потреб артилерії в Україні вироблятимуть порох, гільзи, капсуль та підривник. "Укроборонпром" активно працює над впровадженням цього виробництва.

Українська армія отримала перші 100 серійних ракет Вільха, - Міноборони 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159093
 
   
 Топ коментарі
 
Петро Олексійович продовжує фінансувати армію. Сотні танків, десятки літаків і кораблів. Сотні тисяч гвинтівок і комплектів надсучасної амуніції для солдат купив Петро Олексійович. Ще хотів підводний човен купити але прокляті зебіли не дали цього зробити!!!
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Вити,пети,зели приходят,а украинцы их уходят.Будем без них бороться за Украину.Было бы вооружение,а применение патриоты найдут.
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Зачем нам эти ракеты сдались если мы собираемся мириться с Россией и извиняться перед наридом Домбасса? Вижу лишь одну причину: они пригодятся нам что бы дойти до Берлина!!! Українська армія отримала перші 100 серійних ракет "Вільха", - Міноборони - Цензор.НЕТ 208
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Вити,пети,зели приходят,а украинцы их уходят.Будем без них бороться за Украину.Было бы вооружение,а применение патриоты найдут.
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Та уже кожний день чуємо, яке застосування зброї знаходять деякі "патріоти".
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Зачем нам эти ракеты сдались если мы собираемся мириться с Россией и извиняться перед наридом Домбасса? Вижу лишь одну причину: они пригодятся нам что бы дойти до Берлина!!!
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Тролиш дуже товсто, як твій шрифт Українська армія отримала перші 100 серійних ракет "Вільха", - Міноборони - Цензор.НЕТ 4016
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Вільха виявилась дешевою підйопкою, яка може відхилятись від курсу лише на завершальному етапі польоту і не більше ніж на 2 км від балістичної траєкторії!
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На розробку нових реактивних снарядів для РСЗВ Смерч до рівня РСЗВ Вільха було витрачено кілька мільярдів гривень! За ці гроші можна було розробити нову повністю керовану ракету та пускову установкудля неї, а не корегований реактивний снаряд для старої РМЗВ Смерч! Вільха це величезна махінація порошенка яка нанесла державі шалених збитків, а застосування її в бойових умовах недоцільне бо Смерч і так знищує все в межах зони відхилення снарядів від балістичної траєкторії яка складає в радіусі 2км! І Вільха теж вражає все не далі відхилення 2км від балістичної траєкторії! Отже нас тупо кинули як лохів на кілька мільярдів гривень! Прикрутили до реактивного снаряду рулі від ПТРК, але вони нікчемні і змінити траєкторію польоту важкого та довгого снаряду не можуть, можуть щось там підкорегувати але не сильно! А у випадку масового застосування РСЗВ ніхто не буде визначати та заводити в блок керування цілі в межах 2км від балістичної траєкторії! Тобто Вільха це була тупість з самого початку! Потрібно було створювати нову керовану крилату ракету як Нептун, яка б могла змінювати свою траєкторію польоту на 180 градусів незалежно від того в яку сторону її випустили! Щоб одна пускова установка могла запустити кілька ракет по різним цілям рознесеним в просторі на десятки-сотні кілометрів!
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не повторюйте кацапську мантру про "Берлин". Українська армія отримала перші 100 серійних ракет "Вільха", - Міноборони - Цензор.НЕТ 1693
Вони вже там.

Берлин - село в Україні у Бродівському районі Львівської області. Берлин разом з селами Конюшків, Лагодів та Мідне підпорядковані Язлівчицькій сільській раді. Вікіпедія

Площа: 4,696 км²

Погода: 7 °C, вітер пд.-сх., швидкість вітру: 16 км/год, вологість: 87%

Область: Львівська

Район/міськрада: Бродівський

Густота населення: 288,540 осіб/км²
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Остап, тебе вже неодноразово викривали. Годі гадити на українських сайтах. Думав- обереш українське ім'я та прізвище і пройде? Хріна тобі
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У нас нету кнопки, чтобы вільху в полет отправить, а у кого есть-- тот её рашынгам перепродаст, на драгметаллы.
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а для музея наверно с этими импотентамы мы не то что что отвоюем а еще отдадим земли не пойму зачем приняли еще джавелины если ни разу не воспользовались и не думаем?
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Дуже невдалий проєкт.
Але ж на безриб`ї і рак - риба.
Нехай будуть.
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а теперь они никому не нужны,
может пукин и найдет им применение
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Петро Олексійович продовжує фінансувати армію. Сотні танків, десятки літаків і кораблів. Сотні тисяч гвинтівок і комплектів *********** амуніції для солдат купив Петро Олексійович. Ще хотів підводний човен купити але прокляті зебіли не дали цього зробити!!!
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А зачем, осталось два ларька пок
расить и все, в армии уже даже излишки образовались - пора продавать
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- Ще хотів підводний човен купити але...
- ...патріот Бєня його випередив. І човна купив, і екіпаж Зе!команду для нього набрав: капітан Портнов, старпом Богдан, штурман Хорошковський, старший матрос Зе.
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Я тебе здивую: ОКР по "Вільха" велися при Порошенко, і гроші на 100 цих "Вільх" - з бюджету-2019, прийнятому при Порошенко.
А при Зе - оголошено продаж "надлишкового майна армії". Надлишкового! Якби Барига знав, то вкрав би!
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В перспективе для нужд артиллерии в Украине будут производить порох, гильзы, капсюль и взрыватель.

Китайцы научились делать порох еще в 1-м веке нашей эры.
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А у вас, на "Лахте", разницу между порохом "дымным", и "бездымным", понимают? Военные всего мира порох, типа, изобретённого китайцами, "дымного", смеси серы, древесного угля и селитры, перестали применять ещё в 19-м веке... Сейчас применяются пороха на основе пироксилина... А в двигателях ракет - ещё и с присадками окислов металлов... И откуда вас на "Лахту", набирают? Видно, из ПТУ....
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Полетят ли они во врага, или им суждено взорваться в результате диверсии в арсенале?
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арсеналы взрывались в основном у свинарчука

причому регулярно, за розкладом перед перевірками і бойовими діями з боку Орди.
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порежут на метал, как Кравчук стратегические ТУ-22
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Да фигня это всё. Военпрому Рашки мы не сможем противостоять по определению. Так что не нужно тратить деньги, которых и так почти нет, на порох и капсюли - 19 век какой-то. Противостояние решится успехами в экономике, а не на поле боя.
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Когда тебя будут драть отделение бурятов расскажешь им за мышебратьев))
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Ну вот нет у нас с тобой капсюлей на сегодня. Тебя дерут буряты? Меня - нет. Наверное ждут, когда научимся капсюли делать?
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в 39 и 41 надо біло такое рассказывать. или фсб не одобряет?
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Воєнпрому США рашка теж не може протидіяти, але скільки вереску.
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Когда на каждого кацапа будет произведено по гигатонне (в тротиловом эквиваленте),- вопрос разрешится автоматически
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Ой, здається мені, що "туфту" нам підсовують, щодо "вітчизняного виробника" 152мм снарядів... Справа в тому, що при Кучмі в арсеналах було розвернуто програму утилізації саме 152мм снарядів. Їх "розпатронювали", капсульні втулки, підривачі, і самі снаряди складували на зберігання, порох спалювали, а латунні гільзи перли на переплавку. За моєю інформацією, тільки в одному з арсеналів було спалено майже півтори сотні ТОН пороху... (за слова - відповідаю! Це було сказано мені особисто, тодішнім начальником арсеналу). Чи не ЦІ снаряди зараз заганяють у нові гільзи?!
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Хоч нове озброєння залишила "барижна" влада. Ще на підході "Нептун", "Богдана" "Грім", "Блискавка" та інші. Це всього за 5 років, хоча такі вироби КБ творять 20-літтями. А що нам дав "квартал малороських нових обличчь?" А, вчора газ подорожчав на 15 відсотків. То коли ж уже перестане Порох їм щось підвищувати? Ціле літо на картоплю підвищував, поки не знайшли вихід і не закупили у білорусів і тому подібне. Не чути зубожілої жіночки із селіконовими губкам , яка верещала, зщо землю "барига" хоче скупити під час війни і заводи. Де вона? Чи дійно повірила своїм словам і зубожіла? Бо хочуть ось-ось відкрити базар на скупку землі. Не ринок, а криворіжський базар.
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на скильки наша Армия продвинулась по Дамбасу благодаря цим Громам, Богдананам и прочим безделушкам?
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Дякуючи цьому озброєнню рашистська армія не стала рухатися далі. І це головне. А любітелі "русского мира" нехай там цим світом любуються. Якби ще їм заборонили сюди вїзд, то було б супер.
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це озброення для Рашки, як Моська слону..
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А скільки тої раши? Зі сторони Китаю, там уже Новокитай, а на Кавказі свої квазідержави і тільки щось чуть почнеться, то вони перші зметуть кацапів з лиця їх імперії і нашим не прийдеться. Головне, щоб почалось. І вони це добре розуміють. А Ви нас не переконуйте, що раша така сильна і нам краще здатися. Ми не слабкі, як були в 2014 році. Ми дамо відсіч лютому ворогу на нашій землі. Чужого нам не потрібно. Із крадієм чужих земель в короткі сроки розберуться інші, набагато посильніші засрашки.
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Редкая украинская ракета не долетит до средины Кремля. (кажись, Гоголь)
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ну а чем гонка вооружений закончилась для СССР все помнят...
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До чого тут "гонка вооруженій" до озброєння своєї армії перспективними зразками, які можна ще й експортуаати?
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Только сивоху об этом не надо гАварить. Он деньги вместо ракет, на детские комнаты при КПП потратит. Всё ж для людей, куле.
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Хорошая вещь,пригодится во время разговоров о мире с нашими северными меньшими братьями
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Залпом по кацапо-орде! По ставке вЯлікаГа хан,пардон, Сцарька в масквабадском кремле!А вже потім можливо, і на переговори.))
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