 Українська армія отримала перші 100 серійних ракет "Вільха", - Міноборони. ІНФОГРАФІКА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні інформаційного агентства Міноборони "АрміяInform".
На цей момент українська армія отримала перші 100 серійних ракет "Вільха".
За словами представника Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння і військової техніки Міністерства оборони України полковника Владислава Шостака, для потреб важкої артилерії у вітчизняного виробника закуплено 152-мм снаряди під наявні запаси пороху, а "Укроборонпром" найближчим часом організує серійне виробництво модернізованих реактивних систем залпового вогню "Верба", які пройшли всі необхідні випробування і взяті на озброєння.
Також наголошується, що очікуване цього року завершення розробки 155-мм установки "Богдана" може не здійснитися через несвоєчасне постачання боєприпасів турецьким підрядником. Крім того, випробування гармати поки ще не відбулося.
У перспективі для потреб артилерії в Україні вироблятимуть порох, гільзи, капсуль та підривник. "Укроборонпром" активно працює над впровадженням цього виробництва.
Вони вже там.
Берлин - село в Україні у Бродівському районі Львівської області. Берлин разом з селами Конюшків, Лагодів та Мідне підпорядковані Язлівчицькій сільській раді. Вікіпедія
Площа: 4,696 км²
Погода: 7 °C, вітер пд.-сх., швидкість вітру: 16 км/год, вологість: 87%
Область: Львівська
Район/міськрада: Бродівський
Густота населення: 288,540 осіб/км²
Але ж на безриб`ї і рак - риба.
Нехай будуть.
может пукин и найдет им применение
расить и все, в армии уже даже излишки образовались - пора продавать
- ...патріот Бєня його випередив. І човна купив, і
екіпажЗе!команду для нього набрав: капітан Портнов, старпом Богдан, штурман Хорошковський, старший матрос Зе.
А при Зе - оголошено продаж "надлишкового майна армії". Надлишкового! Якби Барига знав, то вкрав би!
Китайцы научились делать порох еще в 1-м веке нашей эры.
"Идея о развитии порохового производства на территории Алексинского химкомбината была поддержана в сентябре 2018 года на встрече с Министром промышленности и торговли РФ. Проект предусматривает реконструкцию предприятия с последующим вводом мощностей по производству пироксилина для стрелковых и артиллерийских порохов. В нынешнем году запланирована разработка проектно-сметной документации, срок реализации проекта 2024-2027 годы", - сказал Дюмин.
причому регулярно, за розкладом перед перевірками і бойовими діями з боку Орди.