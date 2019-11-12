 Одного українського воїна поранено на Донбасі. За добу - 16 ворожих обстрілів, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
За даними штабу, противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 і 120 мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 7 обстрілів:
- біля Гнутового - з мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї;
- неподалік Верхньоторецького - зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;
- у районі Богданівки (за межами ділянки розведення) та Широкиного - зі стрілецької зброї;
- двічі поблизу Красногорівки - з СПГ, автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;
- неподалік Старогнатівки - зі стрілецької зброї та підствольних гранатометів.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 9 ворожих обстрілів:
- три біля Луганського - зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;
- поблизу Оріхового - з підствольних гранатометів і стрілецької зброї;
- чотири неподалік Південного - з мінометів калібру 82 мм, стрілецької зброї та ручних протитанкових гранатометів;
- поблизу Новолуганського - з мінометів калібру 120 мм і великокаліберних кулеметів.
"Учора, 11 листопада, внаслідок обстрілу поранення зазнав один військовослужбовець Об'єднаних сил", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що від початку цього періоду російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат не зафіксовано.