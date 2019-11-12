 Зеленський намагається домовитися з Путіним, бо цього хочуть українці, - Пристайко

Про це заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко в ефірі "Свободи слова" на ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Кожний глава (Української. – Ред.) держави робить чесну спробу не те щоб домовитися з Путіним, а знайти якусь можливість взаємодіяти, можливість так побудувати відносини, щоб не вмирали люди, щоб наша торгівля якщо не процвітала, то хоча б не вмирала. І я вважаю, що ми, українці, які дали шанс конкретній людині - Володимиру Зеленському - стати президентом і повести цю країну вперед, не тільки розраховуємо, а вимагаємо від нього, щоб він зробив цю спробу. Він її зараз робить, ми зараз це спостерігаємо", - зазначив Пристайко.
Він додав, що Україна заради зустрічі лідерів "нормандської четвірки" виконала доволі болісні для суспільства умови.
"Давайте сядемо і спробуємо домовитися. Я вважаю, що без перебільшення, це критичний момент нашої історії", - наголосив міністр.
Водночас Пристайко визнав, що не покладає великих сподівань на очікувану зустріч президентів України і Росії.
"Ми з вами – особливо ті, хто довго в цьому "бізнесі", як я – усвідомлюємо, що навряд чи вдасться досягти якогось серйозного значного прогресу. Але, з другого боку, не спробувати ми не можемо перед народом", - переконаний глава МЗС.
Яке феєричне дурачьйооті зелебенські, причому ВСІ!!!!
На ключевые проблемы развития страны власти системно реагируют только под давлением массовых акций протеста и падения рейтинга. Перекрыли дороги кое-где в областях - и сразу объявлен референдум.
Такие оценки высказал минувшей ночью в Фейсбуке известный журналист и общественный активист Юрий Бутусов.
В тему:
Проблема сдачи нашей земли и наших людей оккупантам на Донбассе и в Крыму не менее актуальна, чем продажа земли иностранцам в остальной Украине. Надеюсь, чтобы вынести этот вопрос на национальную повестку, новых акций проводить будет не нужно. Или нужно?
Неужели чтобы начать принимать структурные решения надо ждать, пока социологи принесут от общества новые сводки?
ДБР сегодня через суд официально добилась решения о предоставлении им секретного стратегического замысла применения ВСУ - это ещё с какой стати? Кто такое публично вообще принимает открытым решением суда? Как объяснить так, чтобы эта вопиющая некомпетентность стала доступной там, наверху?
Объясняю на понятном языке - рейтинг доверия к армии и волонтерам выше, чем рейтинг президента, куда лезете, чудаки, как это понимать?
Видимо, система управления силовыми структурами отсутствует, иначе такой бардак на высшем уровне трудно объяснить цензурными словами.
Ключевой проблемой развития государства является сейчас не игра в идеологию и другие модные слова, а справедливое правосудие, которого люди не видят, и которое рано или поздно обернётся против тех, кто помахивает сейчас законом как нунчаками.
По данным российских источников, близких к администрации Президента России, основные концептуальные пункты предложений которые Россия собирается озвучить на заседании "нормандской четверки" следующие:
1. Конституционное закрепление "особого статуса " для территорий отдельных районов Донецкой и Луганской областей . В документе это называется "территории особой формы функционирования законодательства и государственной власти". Под понятие "особая форма" предлагается подвести закрепление в бюджете Украины отдельной статьи расходов по финансированию этих территорий, согласование формы налогообложения этих территорий, согласование формы общеобразовательных программ, функционирование политических партий и организаций, функционирование органов охраны правопорядка и судебной системы. Так же предлагается ввести квотированный принцип представительства этих территорий в Верховной Раде Украины.
2. Законодательное закрепление полной амнистии всем участникам вооруженных формирований ОРДЛО, всем участникам и организаторам выборов и референдумов.
3. Закрепление в законодательстве Украины функционирование трансграничной формы экономического сотрудничества по решению органов ОРДЛО.
4. Проведение выборов в местные органы после выполнения этих условий.
5. передача контроля за границей украинским подразделениям после проведения выборов.
Данный документ пока не утвержден Советом Безопасности РФ, но вероятность его утверждения очень высока. (Сообщение Группы внешнего мониторинга tZE inform).
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
Запад денег не даст, а Коломойскому очень деньги нужны.
Путин поддержал идею празднования окончания монголо-татарского ига
Из обсуждения:
Навальный прав. Маразм. А ещё раньше был прав Немцов, который высказался более жёстко.
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Скоро и ветераны появятся с воспоминаниями.
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Так уже решили, незваный гость хуже татарина или лучше?* * *
Госсовет Татарстана направит отрицательное заключение в Госдуму на инициативу установить новую всероссийскую памятную дату - день окончания Великого стояния на реке Угре.Как сообщает «Коммерсант», решение об этом было принято единогласно на совместном заседании комитета по госстроительству и комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Госсовета Татарстана. 28 августа депутаты проведут формальное заочное голосование по этому вопросу.Парламентарии и ученые республики считают, что такая памятная дата лишь разъединит русских и татар и может вызвать «межнациональную рознь, ненависть и предрассудки». Ряд депутатов назвали инициативу «очередной глупостью», имеющей «элементы экстремизма», отмечает газета.Предложение об установлении 11 ноября новой памятной даты инициировали власти Калужской области с целью «укрепления патриотического сознания граждан и популяризации отечественной истории». Правительство России дало положительное заключение на законопроект. Ожидается, что соответствующие поправки в закон «О днях воинской славы и памятных датах России» Госдума рассмотрит в первом чтении осенью. До 2 сентября Госдума собирает отзывы на законопроект.
https://polka.d3.ru/vy-realno-dumaete-chto-ono-zakonchilos-1875722/?sorting=rating
Ничего не изменилось, не считая того, что дань становится всё дороже.
Красивый брюнетистый парик лежал рядом с косметичкой и цветастым венком в маках и лентах.
Темная люстра мягко бликовала отсветами горящего за стенами кабинета пламени, там ровно шумело, готовился ужин, шла перекличка, рубились дрова - в общем, никто расходиться не собирался. Нормальные протесты ведь не такие совсем! Он видел, ему рассказывали - приходят люди в одинаковых курточках, с яркими одинаковыми плакатиками, стоят ровно три часа, получают по спискам денюжку и воспитанно расходятся. А тут невоспитанность такая! И бабушки рядом нет, а бабушка поддерживала, говорила, что все хорошо, их всех сделали. Но последний раз бабушку было плохо слышно, мешал гул мотора, кажется, самолетного, кто-то на заднем фоне вопил «истребители» и поговорить нормально не получилось.
«Что там снаружи?» - самому выглядывать было страшно, картина неосторожно выглянувшего полюбопытствовать товарища, которого вытаскивали из кабинета за галстук во двор, еще стояла перед глазами. Промышленные альпинисты, суки… Устроили засаду под окнами, а ведь товарищ ничего не сделал, только в партию вошел! Вступил… Вляпался… Ну, голосовал там еще, но ведь это же не повод! Пришлось заставить окна шкафами. Массивный зад коллеги, исчезающий в окне, врезался в память и пугал до сих пор.
«Хреново там снаружи. Больше их стало, кажется» - собрат по несчастью неумело рисовал себе контур губ: «Слева теперь тоже костры. В клещи берут, гады. Черт, темно, линия кривая получается!».
Из-за семнадцатого подорожания электроэнергии новое министерство энергетики и бальных танцев что-то напутало и отключило ОПу за неуплату счетов на воду.
«А Неавтобус как? Прорвался?».
«Нет, погорел на слове «паляниця». Учителя спалили, во втором кольце».
«Может, подземным ходом уйдем?».
«Нельзя, там шахтеры подкопались и ждут. Обложили со всех сторон. Вот делай добро неблагодарным после такого!».
«Тебе-то хорошо, можешь трусы потом шить, халаты там всякие, а мне что делать?».
«Какие трусы? То, что у меня фамилия такая, ничего не значит! Шить я нифига не умею! У тебя помада размазалась».
Парик садился криво, тушь попала в глаза и они слезились. Бабы из них получались откровенно страшные. Уходить решили ночью, маскируясь под молодух. Ленты венка лезли в рот, жутко мешая, сам венок сползал на глаза и закрывал обзор цветами.
«Ты куда кокошник напялил? Совсем уже? Венок надевай!».
«Ой, и правда, привычка, ты глянь… Главное, ФОПовцев пройти и врачей, там водители и металлурги в третьем кольце, женщин бить не станут. Лишь бы на Ярему не напороться, иначе хана. Ему в темноте про табу не объяснишь… Уходим огородами. И молчи, ради всего святого, тебя по голосу сразу опознают. Куда потащил? Положь на место, нельзя, сильно уж она приметная. Да, ты ее очень долго просил, но придется оставить».
Как жаль, что никто из них не читал умных книжек и не знал о поучительной судьбе Керенского… Но это уже совсем другая история.
Продолжало смеркаться…" (с)
Вершиной карьеры таких организмов. как Дрыстайко,
Должно стать место билетера в платном туалете на Хрещатике.
Иначе все повторится...
Відступництво виростає з певних різновидів «гнилих компромісів», які досить часто виявлялися компромісами на користь ворога. Угоди з Росією не варті й паперу, на якому написані" Бісмарк. Будапештський договорняк можна підвисити тільки в клозеті, ним вже підтерлися всі підписанти. І якщо Зебіли підуть на поступки на кремлівських умовах то українці отримають внутрішній фронт боротьби з "руським міром" і "сепарскімі" метастазами по всій країні, включаючи з державними інститутами в Києві. А це загрожує вже державності і вимагає термінових дій патріотів по захисту України. Треба тримати порох сухим і подальше від Зебілів. Гуртуємось та Готуємось.
Шишкін : «Ідіотам Нагадую - В Нас Не Має Лінії Розмежування, А Є Лінія ФРОНТУ. Відвід Військ З Лінії ФРОНТУ Є КОЛАБОРАЦІЄЮ З Агресором».
если они доболтаются до капитуляции Украины и или сдачи национальных интересов под действием шантажа и или подкупа ты, Пристайко, не добежишь даже до ОРДЛО, не то что до ростова, вместе с янелохом, бурятской свыньей микилы яновича, портновым (а ему не привыкать) и всей остальной шоблой зеленых "прохфесионалов" вместе с их проституками за 100$ и остальным обслуживающим персоналом....