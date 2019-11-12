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 Політика України
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Все про:Путін (11299) Пристайко (241)

 Зеленський намагається домовитися з Путіним, бо цього хочуть українці, - Пристайко

Президент Володимир Зеленський намагається налагодити певну взаємодію з лідером РФ Володимиром Путіним у відповідь на очікування наших співгромадян та в інтересах України.

Про це заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко в ефірі "Свободи слова" на ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Кожний глава (Української. – Ред.) держави робить чесну спробу не те щоб домовитися з Путіним, а знайти якусь можливість взаємодіяти, можливість так побудувати відносини, щоб не вмирали люди, щоб наша торгівля якщо не процвітала, то хоча б не вмирала. І я вважаю, що ми, українці, які дали шанс конкретній людині - Володимиру Зеленському - стати президентом і повести цю країну вперед, не тільки розраховуємо, а вимагаємо від нього, щоб він зробив цю спробу. Він її зараз робить, ми зараз це спостерігаємо", - зазначив Пристайко.

Також читайте: Українці серед світових лідерів найкраще ставляться до Лукашенка, найгірше - до Путіна, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Він додав, що Україна заради зустрічі лідерів "нормандської четвірки" виконала доволі болісні для суспільства умови.

"Давайте сядемо і спробуємо домовитися. Я вважаю, що без перебільшення, це критичний момент нашої історії", - наголосив міністр.

Водночас Пристайко визнав, що не покладає великих сподівань на очікувану зустріч президентів України і Росії.

"Ми з вами – особливо ті, хто довго в цьому "бізнесі", як я – усвідомлюємо, що навряд чи вдасться досягти якогось серйозного значного прогресу. Але, з другого боку, не спробувати ми не можемо перед народом", - переконаний глава МЗС.

Читайте: Росія вимагає підготувати спільний документ перед зустріччю в "нормандському форматі", - Пристайко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159089
 
 
 Топ коментарі
 
"Капитуляции хотят украинцы" - о как повернул !
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Я украинец и я не хочу никаких договоров с хуйлом.
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Израиль договорился о мире с ближайшими соседями: Египтом и Иорданией. Потому что там были вменяемые руководители: президент Садат и король Хусейн.
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Как раз наоборот: Садат, после смерти Насера, совершил разворот на 180 градусов: от СССР к США. А король Иордании всегда был про-западный.
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Спочатку Ізраїль дав їм славних звіздюлей в 1967 та 1973 роках, так що вони стали вміняємими і надали перевагу переговорам. А до цього, обіцяли втопити всіх євреїв в морі.
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Закройте этому имбецилу его хавальник. Уже тошнит от него. Где ********** находит таких ублюдков?
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Щоб ви видохли, комсюцько-совкова наволоч.
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ааа-ха-ха-ха!!! Зеленський намагається домовитися з Путіним, бо цього хочуть українці, - Пристайко - Цензор.НЕТ 644 это именно те "граждане Украины" хотят, которые пять лет картинку с рукопожатием Пороха с ****** постили? ))))
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Домовлятися з Путіним - це не поважати ні себе, ні свою країну.
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Доки ви зелебенські уроди будете прикриватись народом України!?!?
Яке феєричне дурачьйооті зелебенські, причому ВСІ!!!!
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Ще один зелений п.дарас від імені українців говорить. Ви малороси зелені, на чолі з своїм головним нелохом-п.даром, хочете висіти іграшками на головній ялинці країни?
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Нынешний бардак на высшем уровне трудно объяснить цензурными словами - Бутусов Ноябрь 12, 2019Без рубрикиКомментарии

На ключевые проблемы развития страны власти системно реагируют только под давлением массовых акций протеста и падения рейтинга. Перекрыли дороги кое-где в областях - и сразу объявлен референдум.
Такие оценки высказал минувшей ночью в Фейсбуке известный журналист и общественный активист Юрий Бутусов.
В тему:

Проблема сдачи нашей земли и наших людей оккупантам на Донбассе и в Крыму не менее актуальна, чем продажа земли иностранцам в остальной Украине. Надеюсь, чтобы вынести этот вопрос на национальную повестку, новых акций проводить будет не нужно. Или нужно?






Неужели чтобы начать принимать структурные решения надо ждать, пока социологи принесут от общества новые сводки?
ДБР сегодня через суд официально добилась решения о предоставлении им секретного стратегического замысла применения ВСУ - это ещё с какой стати? Кто такое публично вообще принимает открытым решением суда? Как объяснить так, чтобы эта вопиющая некомпетентность стала доступной там, наверху?
Объясняю на понятном языке - рейтинг доверия к армии и волонтерам выше, чем рейтинг президента, куда лезете, чудаки, как это понимать?
Видимо, система управления силовыми структурами отсутствует, иначе такой бардак на высшем уровне трудно объяснить цензурными словами.
Ключевой проблемой развития государства является сейчас не игра в идеологию и другие модные слова, а справедливое правосудие, которого люди не видят, и которое рано или поздно обернётся против тех, кто помахивает сейчас законом как нунчаками.
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Вообще-то суд не имеет права выносить таких решений, потому что эти документы носят гриф секретности. Вопросы национальной безопасности - это прерогатива СБУ.
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Как говорил жириновский, разделим Украину по Днепру, дальше люди не позволят. А дальше им пока и не надо.
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"Хотят ли украинцы мира в Донбассе "любой ценой": опрос. Такой вариант "компромисса", утверждают социологи, не поддерживается избирателями ни одной из основных партий"
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Советник президента Украины Андрей Ермак утром покинул территорию Украины. Подробности выясняются.

По данным российских источников, близких к администрации Президента России, основные концептуальные пункты предложений которые Россия собирается озвучить на заседании "нормандской четверки" следующие:
1. Конституционное закрепление "особого статуса " для территорий отдельных районов Донецкой и Луганской областей . В документе это называется "территории особой формы функционирования законодательства и государственной власти". Под понятие "особая форма" предлагается подвести закрепление в бюджете Украины отдельной статьи расходов по финансированию этих территорий, согласование формы налогообложения этих территорий, согласование формы общеобразовательных программ, функционирование политических партий и организаций, функционирование органов охраны правопорядка и судебной системы. Так же предлагается ввести квотированный принцип представительства этих территорий в Верховной Раде Украины.
2. Законодательное закрепление полной амнистии всем участникам вооруженных формирований ОРДЛО, всем участникам и организаторам выборов и референдумов.
3. Закрепление в законодательстве Украины функционирование трансграничной формы экономического сотрудничества по решению органов ОРДЛО.
4. Проведение выборов в местные органы после выполнения этих условий.
5. передача контроля за границей украинским подразделениям после проведения выборов.
Данный документ пока не утвержден Советом Безопасности РФ, но вероятность его утверждения очень высока. (Сообщение Группы внешнего мониторинга tZE inform).
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
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Дикий бред! Этим людям в Украине нельзя давать никаких гражданских прав. Подонки ( в т.ч. и Ермак), ненавидят страну и все украинское. Если их не изолировать, метастазы срузькимира будут расползаться по Украине. Самую умную позицию занимал Порошенко. Он замораживал ситуацию так, чтобы нельзя было легализовать этот даунецкий отстой и тем самым усиление санкций медленно, но верно делали свое дело. Мир будет только после смены власти в кацапстане и/или его распада. Тогда все предатели и враги или дернут на просторы мордора или будут наказаны за злодеяния перед народом Украины! Пока мы проигрываем информационную войну и без победы в ней даже думать об этой территории не просто бесполезно, а вредно. Высокая стена и поражение в правах дамбасян - другого рецепта еще долго не будет
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Невже хтолсь вірить що з путіном можна домовитись ? це зрозуміли в Молдові і Грузії, на жаль нове керівництво на чолі з президентом здає національні інтереси України за ради якоїсь зустрічі,,для путіна може бути тільки "русский мир" ,а ще зняття санкцій з рф.
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Списки "украинцев", которые хотят лечь под ***** надо бы опубликовать.
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Моника хочет встретиться с ****** потому, что без его поддержки ей в Украине швах.

Запад денег не даст, а Коломойскому очень деньги нужны.
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что то долго терпим, яныка уже б вынесли на майдане
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А журналисты могут спросить приста́йко: он был затихаренный сепарши давно,или стал при клоуне ,когда получил должность?
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Ну от я, безсумнівний українець, хочу вбити Путіна. То може нехай срана Зелень трохи понамагається вбити *****...? Чи я "не такий" українець для єврея?
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С таким же успехом, можно пытаться договориться с крокодилом, который уже откусил тебе одну ногу, взывать к его совести там и так далее
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Тот,кто хочет договориться с Х***-тот не украинец
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Не договариваться нужно с врагом, а армию делать сильную,то что вы не делаете, и тогда нас будут уважать все страны мира.
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З Путіним можна домовитися лише про умови капітуляції. Цей Пристайко дійсно підтверджує тезу, що чекістів бувших не буває. Навіть в другому поколінні. Всі його заяви-закумуфльовані хотілки Путіна. Люди на сході вмирають не від того, що ми не хочемо миру з Росією, а від того що для Росії ми люди лругого сорту , які мусять або підкоритися їй або бути знищеними. А тому "чтобы не умирали люди, чтобы наша торговля если не процветала, то хотя бы не умирала" потрібно творити ДЕРЖАВУ і давати Путіну в морду, а не лізти йому в дупу, як це постійно робить Пристайко.
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отсюда:

Путин поддержал идею празднования окончания монголо-татарского ига Зеленський намагається домовитися з Путіним, бо цього хочуть українці, - Пристайко - Цензор.НЕТ 943

Из обсуждения:

Навальный прав. Маразм. А ещё раньше был прав Немцов, который высказался более жёстко.

* * *
Скоро и ветераны появятся с воспоминаниями.

* * *

Так уже решили, незваный гость хуже татарина или лучше?* * *
Госсовет Татарстана направит отрицательное заключение в Госдуму на инициативу установить новую всероссийскую памятную дату - день окончания Великого стояния на реке Угре.Как сообщает «Коммерсант», решение об этом было принято единогласно на совместном заседании комитета по госстроительству и комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Госсовета Татарстана. 28 августа депутаты проведут формальное заочное голосование по этому вопросу.Парламентарии и ученые республики считают, что такая памятная дата лишь разъединит русских и татар и может вызвать «межнациональную рознь, ненависть и предрассудки». Ряд депутатов назвали инициативу «очередной глупостью», имеющей «элементы экстремизма», отмечает газета.Предложение об установлении 11 ноября новой памятной даты инициировали власти Калужской области с целью «укрепления патриотического сознания граждан и популяризации отечественной истории». Правительство России дало положительное заключение на законопроект. Ожидается, что соответствующие поправки в закон «О днях воинской славы и памятных датах России» Госдума рассмотрит в первом чтении осенью. До 2 сентября Госдума собирает отзывы на законопроект.

https://polka.d3.ru/vy-realno-dumaete-chto-ono-zakonchilos-1875722/?sorting=rating
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Чего они там празднуют? рашка - это и есть Орда в современном обличие, ее территории, ее народы, ее выкидыш и продолжение. Просто "ставка хана переехала в кремль", на мошкву.
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+100500!!!
Зеленський намагається домовитися з Путіним, бо цього хочуть українці, - Пристайко - Цензор.НЕТ 1489

Ничего не изменилось, не считая того, что дань становится всё дороже.
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Це вже давно відомо, що влада на обісРашці більше схожа на окупаційну адміністрацію.))
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" Смеркалось. Подпертые столом двери светлели в полумраке, комнату освещали только горящие на улице костры и факелы, поэтому бриться получалось плохо. Жиденькая щетинка отскребалась с противным хрустом, на коже оставались царапины из-за дрожащих рук.
Красивый брюнетистый парик лежал рядом с косметичкой и цветастым венком в маках и лентах.
Темная люстра мягко бликовала отсветами горящего за стенами кабинета пламени, там ровно шумело, готовился ужин, шла перекличка, рубились дрова - в общем, никто расходиться не собирался. Нормальные протесты ведь не такие совсем! Он видел, ему рассказывали - приходят люди в одинаковых курточках, с яркими одинаковыми плакатиками, стоят ровно три часа, получают по спискам денюжку и воспитанно расходятся. А тут невоспитанность такая! И бабушки рядом нет, а бабушка поддерживала, говорила, что все хорошо, их всех сделали. Но последний раз бабушку было плохо слышно, мешал гул мотора, кажется, самолетного, кто-то на заднем фоне вопил «истребители» и поговорить нормально не получилось.
«Что там снаружи?» - самому выглядывать было страшно, картина неосторожно выглянувшего полюбопытствовать товарища, которого вытаскивали из кабинета за галстук во двор, еще стояла перед глазами. Промышленные альпинисты, суки… Устроили засаду под окнами, а ведь товарищ ничего не сделал, только в партию вошел! Вступил… Вляпался… Ну, голосовал там еще, но ведь это же не повод! Пришлось заставить окна шкафами. Массивный зад коллеги, исчезающий в окне, врезался в память и пугал до сих пор.
«Хреново там снаружи. Больше их стало, кажется» - собрат по несчастью неумело рисовал себе контур губ: «Слева теперь тоже костры. В клещи берут, гады. Черт, темно, линия кривая получается!».
Из-за семнадцатого подорожания электроэнергии новое министерство энергетики и бальных танцев что-то напутало и отключило ОПу за неуплату счетов на воду.
«А Неавтобус как? Прорвался?».
«Нет, погорел на слове «паляниця». Учителя спалили, во втором кольце».
«Может, подземным ходом уйдем?».
«Нельзя, там шахтеры подкопались и ждут. Обложили со всех сторон. Вот делай добро неблагодарным после такого!».
«Тебе-то хорошо, можешь трусы потом шить, халаты там всякие, а мне что делать?».
«Какие трусы? То, что у меня фамилия такая, ничего не значит! Шить я нифига не умею! У тебя помада размазалась».
Парик садился криво, тушь попала в глаза и они слезились. Бабы из них получались откровенно страшные. Уходить решили ночью, маскируясь под молодух. Ленты венка лезли в рот, жутко мешая, сам венок сползал на глаза и закрывал обзор цветами.
«Ты куда кокошник напялил? Совсем уже? Венок надевай!».
«Ой, и правда, привычка, ты глянь… Главное, ФОПовцев пройти и врачей, там водители и металлурги в третьем кольце, женщин бить не станут. Лишь бы на Ярему не напороться, иначе хана. Ему в темноте про табу не объяснишь… Уходим огородами. И молчи, ради всего святого, тебя по голосу сразу опознают. Куда потащил? Положь на место, нельзя, сильно уж она приметная. Да, ты ее очень долго просил, но придется оставить».
Как жаль, что никто из них не читал умных книжек и не знал о поучительной судьбе Керенского… Но это уже совсем другая история.
Продолжало смеркаться…" (с)
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Украина приставки и нелоха,ради встречи с путиным еще выполнила не все - не сняла штаны и не стала РАКОМ.Но есть ощущение,что и это произойдет.А Украина патриотов отбивается в окопах,волонтерит и защищает страну.
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дааа далеко пойдем с этими ********** ....
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Дристайко - идиот. Со шмарклей вперёд и только ко дну.
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Лучше с умным потерять, чем с дураком найти
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После устранения зебильной шоблы
Вершиной карьеры таких организмов. как Дрыстайко,
Должно стать место билетера в платном туалете на Хрещатике.
Иначе все повторится...
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а ось я, як Українець, хочу шо б цих двох виродків поставили до стіни і розстріляли зі станкового кулемету!
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Звичайні маніпуляції свідомістю людей та суспільства вцілому.
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Прямо свет клином на Путине сошёлся!? договаривайтесь с туркмен-баши или с Израилем
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Я українець і не хочу щоб мій президент навіть розмовляв із ворогом. Цей ворог знищив моїх громадян, знищив економіку, все прокрав і робить на нас наклепи. Його місце і тюрягі довічно. Ті бійці, що загинули, також не хотіли би з катом зустрічатися. А то, що бажають колабаранти, то не наша справа.Вони мають разом відповідати з тими, хто на нас напав.
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Цей самий лютий ворог, прикидається миротворцем, а мій президент і його партія, допомагає йлму в цьому. Почитайте спочатку правдиву історію і не топчіться по могилах закатованих і вбитих цією нацистською парашою.
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Возможно, этого хотят малороссы. Но не украинцы.
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"Політика умиротворення - це специфічний різновид військової політики країни (держави), суть якої полягає в поступках державі-агресору, заради компромісів, на які йде країна, щоб утримати ворога від порушення миру або застосування крайніх заходів.
Відступництво виростає з певних різновидів «гнилих компромісів», які досить часто виявлялися компромісами на користь ворога. Угоди з Росією не варті й паперу, на якому написані" Бісмарк. Будапештський договорняк можна підвисити тільки в клозеті, ним вже підтерлися всі підписанти. І якщо Зебіли підуть на поступки на кремлівських умовах то українці отримають внутрішній фронт боротьби з "руським міром" і "сепарскімі" метастазами по всій країні, включаючи з державними інститутами в Києві. А це загрожує вже державності і вимагає термінових дій патріотів по захисту України. Треба тримати порох сухим і подальше від Зебілів. Гуртуємось та Готуємось.

Шишкін : «Ідіотам Нагадую - В Нас Не Має Лінії Розмежування, А Є Лінія ФРОНТУ. Відвід Військ З Лінії ФРОНТУ Є КОЛАБОРАЦІЄЮ З Агресором».
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Пристайко, после таких слов тебе молиться надо, что бы янелох уболтал пуйла прекратить делать то что тот делал 6 лет невзирая не на какие санкции... как? я хз, шутки там с конкурса разминка, еще какие квартальные подкольчики, сексуальные услуги, на выбор... потому как 6 лет все видели, что хладнокровный убийца совсем не собирается останавливать войну на донбасе, а наоборот... а тут ты значит от лица украинцев требуешь "поговорить" вову с вовой?
если они доболтаются до капитуляции Украины и или сдачи национальных интересов под действием шантажа и или подкупа ты, Пристайко, не добежишь даже до ОРДЛО, не то что до ростова, вместе с янелохом, бурятской свыньей микилы яновича, портновым (а ему не привыкать) и всей остальной шоблой зеленых "прохфесионалов" вместе с их проституками за 100$ и остальным обслуживающим персоналом....
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