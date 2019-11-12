 Вакарчук назвав три варіанти повернення окупованих територій

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова".
"Існує сьогодні три варіанти для України: Варіант перший - почати військову операцію, дійти до кордону і переможно завершити війну. Мало хто вірить, що це можливо. Цей варіант на сьогодні, я підкреслюю - на сьогодні, є неможливим. Хоча українська армія і Генштаб мають бути готові до такого сценарію", - вважає Вакарчук.
Другим варіантом лідер партії "Голос" назвав виконання Мінських угод, які він вважає нав'язаними Росією і не розуміє чому українська влада використовує їх для завершення війни на Донбасі.
"У Мінських угодах записано, що ви, шановні українці, маєте інкорпорувати той Донбас у тому стані, в якому він є, змусити себе провести там неконтрольовані вибори і фактично впустити цю територію, яку ми п'ять років не контролювали ні політично, ні економічно, ні юридично в Україну", - каже нардеп.
За його словами, в сьогоднішній економічній і політичній ситуації такі дії можуть призвести до катастрофічних наслідків, серед яких втрата незалежності і суверенітету.
"Зрештою, є третій шлях, який передбачає таке: замість того, щоб йти за нав'язаними Росією умовами, давайте ми не будемо поспішати і включати "турборежим" в дипломатії, в якій кожен день дуже важливий, а будемо посилювати українську армію, посилювати українську економіку - будемо щодня "нарощувати м'язи" і будемо в будь-який момент готові дипломатично або іншим шляхом повернути наші анексовані території. Я підкреслюю: всі наші анексовані території, включно з Кримом, тому що в Мінську про Крим не йдеться взагалі", - стверджує Вакарчук.
Він називає перший варіант нереалістичним, другий таким, який приведе до втрати незалежності, а третій шлях лідер "Голосу" називає болючим, не прийнятним для всіх, однак найбільш реалістичним.
Як повідомлялося, лідер фракції "Голос" в парламенті Сергій Рахманін виступаючи під час програми "Право на владу" 8 листопада заявив, що є три варіанти деокупації анексованих територій: військова, "Мінські угоди" і заморожування конфлікту.
"Третій варіант, про який не говорять вголос. Він існує, він обговорюється час від часу. Його не озвучують або через сором, або зі страху. Це - заморожування війни. Що це означає з точки зору стратегії і з точки зору тактики? Це означає одну просту річ: ми називаємо речі своїми іменами. Ми зараз не маємо можливості вирішити це питання військовим шляхом - я пояснив чому. Ми зараз не маємо можливості вирішити це питання дипломатичним шляхом - я пояснив чому. Ми можемо зупинитися - для того, щоб зібратися з думками", - заявив Рахманін.
"І головне: не менше, ми зобов'язані забрати, - ми мусимо повернути людей. Для того, щоб повернути людей, має бути державна програма для тих, хто готовий повернутися в Україну", - сказав лідер "Голосу".
Затягувати конфлікт - це смерть для України .
А можно обойтись одним советом, Сявик.
Дарю тебе его. Но всё пео порядку...
Если все президенты подтвердили что военного решения проблемы с паРашей нет, то какой смысл в затягивании военных действий ? Может надо взглянуть на того кто это уже проходил... Например на Японию.
Думаешь, Сявка, у них не найдётся потомков самураев готовых умереть за Императора и Великую Японию ? Наверняка очередь таких патриотов (как у нас) будет стоять от Токио до Фудзиямы, и это лучшие люди той страны (у нас аналогично). Да и экономика Японии, кажись, 3-я в мире... но они не воюют с немытой паРашей... почему-то ... тупые наверное..
Сява, ОНИ ТУПЫЕ ! А мы нет, когда Зе разводит войска и пытается сберечь наших лучших, гниды типа Пети-параши поднимают скул о ЗРАДЕ ибо.... у них свои планы на войну.
Какие ? Так все уже знают - в "мутной воде" легче карманы набивать, что он и делал, Сява.
А мой совет простой : в лугандоне сдерживать орков, это само собой, но при этом - РАЗВИВАТЬ ЭКОНОМИКУ и поднимать жизненный уровень.
Путлер не получил того что хотел, пока. Украина не сломлена.
Есть 2 способа для путлера победить, более приемлемый политический - "План Путина" они же Минские Соглашения. Чем и Занимается сейчас Зеленский в Украине. Судя по всему Зеленский с Путлером уже вышли на финишную прямую.
Но если украинцы в отличие от 1918-1933 проснуться вовремя, Путлер усиленно готовит 4 Армии для Блицкрига. Об этом знают поляки, НАТО, они тоже готовятся на 2020-2021 нo Зеленский наоборот отводит Армию от укрепленных за 5,5 года рубежей, уничтожает укрепления и разминирует территорию, строить капитальные переправы для войск вторжения.
России удалось в Украине провести переворот. Пока это мало кто осознает но уж много совпадений. Сотни совпадений это уже система. Это как сварить лягушку в казане.
2. Отказ от Минского договора будет означать отказ и от союзников, и от прекращения огня с Россией.
3. Союзники скажут: - "Тогда действуйте как знаете, сами- без нас"
4. Россия сочтёт отказ от Минского договора объявлением войны (чем этот отказ и будет).
5. Российские войска захватят Украину.
А інші варіанти просто не можливі. Силовий варіант потягне за собою велику кількість загиблих ЗСУшників і не матиме успіху. Варіант з поверненням до складу України, також мало ймовірний, враховуючи настрій жителів ЛДНР.
А пример стран Балтии показал, что ждать можно хоть 50 лет,и будет Незавсимость.
А пример сильной богатой Японии показывает, что ждать надо сколько надо.
Это Москва накручивает Незнайку включать турбо-режим,
потому что Москве всё обходится намного дороже, чем Украине.
- Начинать нужно с того, что власть не украинская. И подозреваю, что эти соглашения, для предыдущей не украинской власти, не так уж и были навязанными.
Забыть о вступлении в ЕС и НАТО?
Кому Вакарчук кум, Украине или ...?
"Если долго сидеть на берегу реки, то можно увидеть как мимо тебя проплывает труп твоего врага".
Если:
1) Вас не заели комары.
2) Осталось ли время насладиться победой.