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 Політика України
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Все про:Вакарчук (146) Донбас (13598) Голос партія (91)

 Вакарчук назвав три варіанти повернення окупованих територій

Народний депутат від партії "Голос" Святослав Вакарчук заявив, що є три варіанти повернення Україною окупованих територій. За його словами, це військовий шлях, реалізація Мінських домовленостей та заморожування конфлікту.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова".

"Існує сьогодні три варіанти для України: Варіант перший - почати військову операцію, дійти до кордону і переможно завершити війну. Мало хто вірить, що це можливо. Цей варіант на сьогодні, я підкреслюю - на сьогодні, є неможливим. Хоча українська армія і Генштаб мають бути готові до такого сценарію", - вважає Вакарчук.

Другим варіантом лідер партії "Голос" назвав виконання Мінських угод, які він вважає нав'язаними Росією і не розуміє чому українська влада використовує їх для завершення війни на Донбасі.

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"У Мінських угодах записано, що ви, шановні українці, маєте інкорпорувати той Донбас у тому стані, в якому він є, змусити себе провести там неконтрольовані вибори і фактично впустити цю територію, яку ми п'ять років не контролювали ні політично, ні економічно, ні юридично в Україну", - каже нардеп.

За його словами, в сьогоднішній економічній і політичній ситуації такі дії можуть призвести до катастрофічних наслідків, серед яких втрата незалежності і суверенітету.

"Зрештою, є третій шлях, який передбачає таке: замість того, щоб йти за нав'язаними Росією умовами, давайте ми не будемо поспішати і включати "турборежим" в дипломатії, в якій кожен день дуже важливий, а будемо посилювати українську армію, посилювати українську економіку - будемо щодня "нарощувати м'язи" і будемо в будь-який момент готові дипломатично або іншим шляхом повернути наші анексовані території. Я підкреслюю: всі наші анексовані території, включно з Кримом, тому що в Мінську про Крим не йдеться взагалі", - стверджує Вакарчук.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Відновлення контролю над Донбасом і Кримом має відбуватися на українських умовах, - Вакарчук

Він називає перший варіант нереалістичним, другий таким, який приведе до втрати незалежності, а третій шлях лідер "Голосу" називає болючим, не прийнятним для всіх, однак найбільш реалістичним.

Як повідомлялося, лідер фракції "Голос" в парламенті Сергій Рахманін виступаючи під час програми "Право на владу" 8 листопада заявив, що є три варіанти деокупації анексованих територій: військова, "Мінські угоди" і заморожування конфлікту.

"Третій варіант, про який не говорять вголос. Він існує, він обговорюється час від часу. Його не озвучують або через сором, або зі страху. Це - заморожування війни. Що це означає з точки зору стратегії і з точки зору тактики? Це означає одну просту річ: ми називаємо речі своїми іменами. Ми зараз не маємо можливості вирішити це питання військовим шляхом - я пояснив чому. Ми зараз не маємо можливості вирішити це питання дипломатичним шляхом - я пояснив чому. Ми можемо зупинитися - для того, щоб зібратися з думками", - заявив Рахманін.

"І головне: не менше, ми зобов'язані забрати, - ми мусимо повернути людей. Для того, щоб повернути людей, має бути державна програма для тих, хто готовий повернутися в Україну", - сказав лідер "Голосу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нічого нового ми не почули. Це означає, що уряд або не має чіткої стратегії, або про якісь речі вони не хочуть говорити", - Вакарчук

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159088
 
   
 Топ коментарі
 
А тебя жестко надурили , когда сказали , что посредственный клоун может быть хорошим политиком
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Каким бы политиком он не был, но в отличие от Слуг Урода, он озвучил все варианты решения конфликта и указал на единственно приемлемый теперь для Украины вариант. Был вариант еще лучше: затянуть Минские соглашения на бесконечное время. В этом случае ситуация бы сама собой разрешилась лет за 10-20: молодежь бы из ОРДЛО выехала, а пенсы вымерли, сменилась бы власть в Рашке. Но дебил, возомнивший себя гетьманом, решил разрулить все сейчас и этот шанс успешно просрал.
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Он перечислил все варианты и сказал, какой из них является наименьшим злом на данный момент. Что Вас не устраивает?
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Славка жорстко надурили - йому сказали , що талановитий співак може бути гарним політиком ... Вакарчук назвал три варианта возвращения оккупированных территорий - Цензор.НЕТ 635
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А тебя жестко надурили , когда сказали , что посредственный клоун может быть хорошим политиком
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Дивлюся у тебе все життя в омані і живеш якось
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Каким бы политиком он не был, но в отличие от Слуг Урода, он озвучил все варианты решения конфликта и указал на единственно приемлемый теперь для Украины вариант. Был вариант еще лучше: затянуть Минские соглашения на бесконечное время. В этом случае ситуация бы сама собой разрешилась лет за 10-20: молодежь бы из ОРДЛО выехала, а пенсы вымерли, сменилась бы власть в Рашке. Но дебил, возомнивший себя гетьманом, решил разрулить все сейчас и этот шанс успешно просрал.
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так нас же 5 років лякали "приднєстровським сценарієм" - казали , що він для кацапів - найбільш вигідний , а тепер - тобто соєві замість "закінчити АТО за 2 тижні..." (с) вже напряму агітують за кацапський сценарій ?!
Затягувати конфлікт - це смерть для України .
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Вопрос - как можно закончить войну ? ( Там всего два варианта - это подсказка для "одаренных ")
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А это подкацапник Он верит в хорошего царя и плохих бояр
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Берлинская стена!!! Зачем изобретать велосипед
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Во времена Берлинской стены ФРГ не выплачивало пенсии ГДР и жители не ездили туда-сюда.
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А що мішає не платити пенсії і закрити в'їзд-виїзд?
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Он ничего не озвучил. Одна демагогия. Уже поднаторел в словоблудии.
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Он перечислил все варианты и сказал, какой из них является наименьшим злом на данный момент. Что Вас не устраивает?
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Одна мааааааааленькая деталька не устраивает: люди будут продолжать гибнуть, а Украина будет продолжать иметь стреляющее "Приднестровье".
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Коли хточув останній постріл в придністров'ї ?
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в ДТП, пожежах і на водоймах гине в 1000 раз більше, але ніхто не кричить, що треба заборонити авто, плавати на водоймах і розпалювати вогонь
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Ну не парадокс: найбільш "уставшие от войны" і саме більше переживаючі за українців, які гинуть і втрачають здоров'я під час захисту держави - це уклонисти, дезертири і кацапи. "С чего бы это?"
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Есть ещё такой вариант: наращивать мышцы и выполнять первые пункты (1-8) Минска-2, а когда настанет время формулы Ша, тогда посмотреть на накаченность мышц и решать, что делать дальше.
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Запад не поддержит этот вариант, а без Запада Украина не справится. И 10 лет будут продолжать стрелять и гибнуть люди. Украинский народ тоже не поддержит этот вариант. Зе выбрал правильный путь - движение по Минску-2 маленькими шажочками с оглядкой на последствия.
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да тож не вариант - по несколько военных терять в неделю ни войны ни мира экономика захиреет окончательно и последний народ разбежиться от еще большей нищеты... и так уже все устали кроме буйных...
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Этот голос забыл про одну важную речь, не выполнение Минских договорняков, так лихо подмахнутых морадёром, приведёт к двум вещам. Снятие с московии санкций и наложение этих санкций на Украину. Получается Славик топит не за Украину а за мордор. Что это? наивность дурноватой головушки, или отрабатывания заказа ?
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Виконання мінських домовленностей на умовах ***** (народна міліція лугандону, призначення своїх прокурорів і суддів, контроль за кордоном і тд) теж приведе до зняття санкцій з кацапії. Так в чому вигода?
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тут знак вопроса лишний - это уроженец запоребрика...!
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Забавно когда человек который вообще в политике ноль даёт три совета ...
А можно обойтись одним советом, Сявик.
Дарю тебе его. Но всё пео порядку...
Если все президенты подтвердили что военного решения проблемы с паРашей нет, то какой смысл в затягивании военных действий ? Может надо взглянуть на того кто это уже проходил... Например на Японию.
Думаешь, Сявка, у них не найдётся потомков самураев готовых умереть за Императора и Великую Японию ? Наверняка очередь таких патриотов (как у нас) будет стоять от Токио до Фудзиямы, и это лучшие люди той страны (у нас аналогично). Да и экономика Японии, кажись, 3-я в мире... но они не воюют с немытой паРашей... почему-то ... тупые наверное..
Сява, ОНИ ТУПЫЕ ! А мы нет, когда Зе разводит войска и пытается сберечь наших лучших, гниды типа Пети-параши поднимают скул о ЗРАДЕ ибо.... у них свои планы на войну.
Какие ? Так все уже знают - в "мутной воде" легче карманы набивать, что он и делал, Сява.
А мой совет простой : в лугандоне сдерживать орков, это само собой, но при этом - РАЗВИВАТЬ ЭКОНОМИКУ и поднимать жизненный уровень.


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Я чув що ми готові 50 років чекати повернення територій. Тільки незрозуміло навіщо )(уйло буде чекати цього? Думаю, що ще рік і воно піде вирішувати військовим шляхом.
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Заморожений конфлікт це шлях внікуди, тому що будь ти навіть дипломатом зіркового рівня, партнерам західним все це остогидне за років п'ять і вони знімуть санкції з параші
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Hаращивать мышцы и выполнять первые пункты (1-8) Минска-2, а когда настанет время формулы Ша, тогда посмотреть на накаченность мышц и решать, что делать дальше.
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Наращивание мышц против медведя приведет лишь к тому, что медведю достанется больше мяса.
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На всякого медведя, есть своя рогатина. Да и не похоже ботоксное чмо на медведя, простая моль...
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Не снимут. Прецедент Крыма России никто не простит иначе мировой порядок рухнет. Последние 70 лет в Европе не было аннексий. Крым - Ящик Пандоры
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Это миф. После второй мировой в Азии и Африке произошла дюжина аннексий. Но кого волнует что там происходит у дикарей. А Кипр? А аннексия Израилем Голан и Восточного Иерусалима?
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Я бы Израиль исключил из этой цепочки, потому что не он первый напал, а в качестве самообороны по окончанию войны используются и аннексии, и контрибуции. Контрибуции Израилю не нужны, а Голланы и Восточный Иерусалим отдавать стреляющему врагу - самоубийство. Слишком удобно с Голлан шмалять с высоты по Израилю, равно как и с Восточного Иерусалима по Западному. Ну и, наконец, кому отдавать, какому государству, которое сможет взять на себя ответственность и гарантировать Израилю что оттуда не полетят ракеты Хамаса или ещё каких-либо палестинских террористов.
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Сталин руководствуясь такой же логикой оттяпал в 39-м половину Финляндии, "чтобы обезопасить Ленинград". У захватчиков полно оправданий.
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Не было аннексий? А как назвать воссоединение западной и восточной Германии? Ничего не напомингает?Там даже референдума никто не проводил.
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Зебилоид, и кто там кого анексировал?)) Вы, ипаньки лаптекопытные, совсем не палитесь)))
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А какой смысл ему нападать? Зачем тратить на это ресурсы? Что хотел, он уже получил. Если впихнет заразу обратно - выиграет вдвойне.
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Такие как ты верили в "братский народ" и говорили в 2014 "А какой смысл ему нападать? Зачем тратить на это ресурсы?"

Путлер не получил того что хотел, пока. Украина не сломлена.

Есть 2 способа для путлера победить, более приемлемый политический - "План Путина" они же Минские Соглашения. Чем и Занимается сейчас Зеленский в Украине. Судя по всему Зеленский с Путлером уже вышли на финишную прямую.

Но если украинцы в отличие от 1918-1933 проснуться вовремя, Путлер усиленно готовит 4 Армии для Блицкрига. Об этом знают поляки, НАТО, они тоже готовятся на 2020-2021 нo Зеленский наоборот отводит Армию от укрепленных за 5,5 года рубежей, уничтожает укрепления и разминирует территорию, строить капитальные переправы для войск вторжения.

России удалось в Украине провести переворот. Пока это мало кто осознает но уж много совпадений. Сотни совпадений это уже система. Это как сварить лягушку в казане.
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Нифига ты не понял. Зачем ломать военным путем то, что можно сломать изнутри? Завоеванную территорию нужно удерживать и содержать. Так зачем ему тратить деньги, людей на бесполезные боевые действия, если 73 процента и так ему неплохо подмахивают? Ху...ло маньяк, но далеко не дурак... А переворот очевиден.
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Хотели бы воевать, давно бы начали и преград для этого нет, НАТО не будет воевать с ядерной державой и сейчас и в будущем - тут не должно быть иллюзий. И вообще НАТО нужно США для продажи своего оружия союзникам и для наведения страха на не ядерные страны. КНДР это уже поняли и послали США подальше. Какой смысл РФ воевать с Украиной, если последний аргумент отпал лет 5 назад, когда была кооперация между странами, а сейчас все что поставляла Украина уже выпускается в РФ, так что кто пугает страшной войной тот либо на войне зарабатывает, либо ищет другие политические дивиденты, либо выполняет чей-то заказ..
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Так, може Рахманін і справжній лідер партії, але без Слави ні бренд, ні просто навіть назва партії сенсу не мають
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Очистите мозги от вато-пропаганды и невозможное тут же превратится во вполне ВОЗМОЖНОЕ!

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Рашку можно победить только изнутри. Надо поддерживать российских оппозиционеров, Навального, Эхо Москвы, чтобы развалить ее изнутри, организовать гражданскую войну. Такое уже не раз успешно проделывал Запад.
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zzz zzz 218***** Всі ті опозиціонери годуються з кремля,для картинки.
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Кажется на Эхе Москвы рашку ненавидят даже больше чем на украинских патриотических ресурсах.
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pan daria Але на ***** там майже нічого не кажуть.Все інше їм дозволено.
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Он предлагает то же что и Зеленский. Только Зеленский предлагает делать это, то есть ждать, на безопасном расстоянии. А все остальное мусорная пропаганда порошенковских ботоферм.
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Извините а как тогда расценивать его слова , чтобы прекратить войну надо просто прекратить стрелять ?
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"И поднять руки вверх". Он разве этого не говорил ?
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До того, как в дело влез Зеля, был четвертый вариант, который выше я озвучил. При том варианте Рашка бы чахла, лугандон подыхал, а мы бы получали всякую помощь. Теперь осталось три варианта - Зеля сам загнал Украину в рамки. Среди этих вариантов выигрышных нет.
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Запад не поддержит этот четвертый вариант, а без Запада Украина не справится. И 10 лет будут продолжать стрелять и гибнуть люди. Украинский народ тоже не поддержит этот вариант. Зе выбрал правильный путь - движение по Минску-2 маленькими шажочками с оглядкой на последствия.
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Славко то є гарний співак і не більше того. То най він ліпше займається тим, що вміє і не пхається до політики. А то понавибирали здуру членограя, співуна та членосмика і тепер мастимо собі голови що з тим ансамблем робити 😕
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Просто в партии " Голос" патриотов оказалось больше чем в Слуге Народа.
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Майдан в России это единственный вариант. Иначе ни за 50 ни за 100 лет ничего не изменится. Посмотрите на историю. Россию стреножила только большевицкая революция и затянувшийся коммунистический эксперимент. Все остальное время она становилась только сильнее.
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pan daria Там майданів не буде.В глушині їх придушать.А в самій москві немає революційного стану.
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Путина свергать не будут, а вот если он скоропостижно уйдёт, вот тогда начнётся борьба за власть, передел...итд. Тут всё не предсказуемо.
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А якщо всіх москалів дустом посипати?
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А еще продать землю по 200 тыс га и путин сам отвалится как насытившийся клещ.
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Так называемые минские соглашения - это принудительная капитуляция Украины, никакой деокупации после них не произойдет. Но, зато это позволит "друзьям" Украины закрыть проблему и официально отменить санкции против кацапстана. Именно поэтому они настаивают на их выполнении и им абсолютно насрать, что с Украиной после этого будет.
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1. Минский договор- это соглашение о прекращении огня между Россией с одной стороны, и Украиной вместе с союзниками Украины- с другой.

2. Отказ от Минского договора будет означать отказ и от союзников, и от прекращения огня с Россией.

3. Союзники скажут: - "Тогда действуйте как знаете, сами- без нас"
4. Россия сочтёт отказ от Минского договора объявлением войны (чем этот отказ и будет).
5. Российские войска захватят Украину.
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Потеря пророссийских регионов небольшая плата за европейский вектор развития. Эти ватные регионы, Крым и Донбасс, в которых жило почти четверть населения Украины приводили бы к власти пророссийские силы. Теперь Украина наконец от них освободилась, значит освободилась и от России и станет Европой.
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Хто б там що не казав, а скоріш за все, буде так - припиниться стрілянина і ЛДНР потихеньку будуть собі існувати. Маючи суттєву підтримку Росії.
А інші варіанти просто не можливі. Силовий варіант потягне за собою велику кількість загиблих ЗСУшників і не матиме успіху. Варіант з поверненням до складу України, також мало ймовірний, враховуючи настрій жителів ЛДНР.
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Если пациент хочет сохранить ногу с гангреной, он и ногу потеряет и сам помрёт. Жизнь и так коротка, надо жить сегодня, а не планировать на десятилетия вперёд. Уже почти шесть лет, как Крым, да и половина донбасса крепко повязаны с россией. Это 9% срока жизни человека. Люди как и растения пустили корни, кто то вырос, выучился, профессию приобрёл, женились, замуж выходили за россиян. Эти регионы, укрепили экономические связи с Россией и наоборот порвали их с Украиной. С каждым годом, они отдаляются от Украины и вростают в Россию. Заморозка конфликта вредит только самой Украине. И весь мир это понимает. Поэтому и санкции только на бумаге и с Путиным вась вась. Раз уж время упущено, надо рвать по живому и жить нормально и самостоятельно.
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Кто подписал Минские соглашения и "спас" Украину ? Голос с Вакарчуком этот вопрос никогда не поднимают и замалчивают.
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Примеры Приднестровья и Грузии показали, что замораживание едиственный путь.
А пример стран Балтии показал, что ждать можно хоть 50 лет,и будет Незавсимость.
А пример сильной богатой Японии показывает, что ждать надо сколько надо.

Это Москва накручивает Незнайку включать турбо-режим,
потому что Москве всё обходится намного дороже, чем Украине.
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Я полностью согласен с Вакарчуком. Замаораживаем на 30 лет. Через 20 лет они начнут проситься в состав Украины, но мы возьмём вместе с Крымом, Кубанью и Слобожанщиной через 30.
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Он не понимает, почему украинская власть использует для завершения войны, навязанные Россией минские соглашения!
- Начинать нужно с того, что власть не украинская. И подозреваю, что эти соглашения, для предыдущей не украинской власти, не так уж и были навязанными.
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Cлава - есть еще 4 вариант, поставить границу по линии разграничения, и забыть этих даунов навсегда, в противном случае - они развалят Украину и без того шаткую с нынешними сопливыми кэрманычами.
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нет, это не вариант. Парашцы могут пойти вперёд и граница будет всё время передвигаться...Забудь про мирных погранцов на линии разграничения с лугандоно-парашей...только рвы и войска.
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Зрозуміло одне, ми українці не хочемо зі своїх податків відбудовувати зруйнований російськими окупантами донбас... Тому я за те щоб його відбудовували кацаби
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Третій варіант болючий для великих торговців бо, вимагає жорстких дій відносно окупанта. А гешефтити таки дуже хочеться.
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третий вариант как раз Порох и реализовывал
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Заморозить войну тоже не получится без согласия расии.
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эххх...Славик, Славик...президентом должен был быть ТЫ, а не клоун...и был бы им если бы был чуть активнее и смелее...а так получилось кроме ненависного кондитера и клоуна и выбирать некого было...
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Не, третий не годится, бо Скотов на Рахе запретят. С чего Моня Яне Лох харчеваться будет?
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Замороженный конфликт? Вакарчук назвал три варианта возвращения оккупированных территорий - Цензор.НЕТ 6452
Забыть о вступлении в ЕС и НАТО?
Кому Вакарчук кум, Украине или ...?
"Если долго сидеть на берегу реки, то можно увидеть как мимо тебя проплывает труп твоего врага".
Если:
1) Вас не заели комары.
2) Осталось ли время насладиться победой.
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