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 Політика України
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Все про:Богдан Андрій (214) Слуга народу (453) Поляков_Антон (1)

 Богдан викликав "на килим" нардепів від "Слуги народу" через неголосування за законопроєкти, - депутат від "СН" Поляков

Депутат Верховної Ради від фракції партії "Слуга народу" Антон Поляков заявив, що глава Офісу Президента Андрій Богдан викликав до себе в кабінет депутатів від фракції для надання пояснень через непідтримання ними законопроєктів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛБ, про це він повідомив журналістам.

"Мене особисто викликав у кабінет Богдан до себе, і я це питання порушував на фракції. Говорив про це президенту: "Чому керівник Офісу Президента може "викликати", в лапках?" - сказав він.

За словами депутата, на цій зустрічі були присутні голова Ради Дмитро Разумков, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія і його перший заступник Олександр Корнієнко.

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"Вони дружно запитували мене, чому я проголосував проти ДФР (Департамент фінрозслідувань), проти законів щодо ФОПів, щодо кешбеку. Таке було", - сказав Поляков.

Парламентарій зазначає, що пояснював свою позицію їм на зустрічі.

Політик додав, що такі переговори проходили і з іншими членами фракції.

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Арахамія підтвердив журналістам факт такої зустрічі.

"Це не допит. Це бесіда щодо того, щоб він висловив свою позицію. Ви ж знаєте, у нас є законопроєкти, які були передані як невідкладні і щодо них у нас були рішення фракцій. Пан Поляков ці рішення фракції ігнорує. Хотілося дізнатися, чому він ігнорує, чи є у нього власна позиція або він заангажований іншими групами впливу. Він пояснив, що у нього є позиція", - сказав голова фракції.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159087
 
 
 Топ коментарі
 
Прогулював мабудь зебень уроки в Трускавці.
Не вивчив хто у плісняви головний
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Партия зефилитиков по любому сгниет изнутри .
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Прогулював мабудь зебень уроки в Трускавці.
Не вивчив хто у плісняви головний
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ну, как прогуливали... с проститутками про анал договаривались..
Ведь новый глава СН сказал чётко - "партия "слуга народа" должна быть сексуальной!" Богдан вызывал "на ковер" нардепов от "Слуги народа" из-за неголосования за законопроекты, - депутат от "СН" Поляков - Цензор.НЕТ 9669
Эдак скоро все "слуги" в ВР начнут сексуальность по примеру Кивы демонстрировать Богдан вызывал "на ковер" нардепов от "Слуги народа" из-за неголосования за законопроекты, - депутат от "СН" Поляков - Цензор.НЕТ 9669
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Якщо прогулював, то мабуть і розум весь не "провчив"
Ще якась совість і залишилась, яку вичищає ВЕЛИКА ЧЕТВІРКА
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Нехай "слуга урода" тішиться , що його ще "на підвал" не кинули 😕
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Щось в ньому нічого немає про партію СН
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про статус народного депутата України

Стаття 24. Обов'язки народного депутата України

Народний депутат зобов'язаний:
Конституції України, цього Закону, закону про регламент Верховної Ради України та інших законів України, додержуватися присяги народного депутата України;
закону про регламент Верховної Ради України та інших законів України;
Законом України "Про звернення громадян".
Народний депутат розглядає всі одержані ним пропозиції, заяви та скарги виборців, узагальнює їх, за необхідності вносить відповідні пропозиції до Верховної Ради України та її органів, а також до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
У разі необхідності народний депутат надсилає пропозиції, заяви та скарги громадян органам державної влади, органам місцевого самоврядування та їх посадовим особам, установам та організаціям, до повноважень яких входить розгляд звернень громадян чи вирішення порушених у них питань по суті. Про результати розгляду пропозицій, заяв та скарг громадян органи та посадові особи зобов'язані повідомити громадянина, від якого надійшло звернення, і народного депутата у терміни, встановлені Законом України "Про звернення громадян";
14) проводити особистий прийом громадян у дні, визначені Верховною Радою України для роботи з виборцями.
У випадку залучення до участі у розгляді пропозицій, заяв і скарг, а також у прийомі громадян посадових осіб органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ та організацій не пізніш як за три дні до початку прийому народний депутат повідомляє їх про час і місце проведення прийому, а також про орієнтовне коло питань, які мають розглядатися на прийомі;
15) здійснювати безпосередньо або із залученням своїх помічників-консультантів, представників громадськості контроль за розглядом у органах державної влади та органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях пропозицій, заяв та скарг громадян, які надійшли на його ім'я;
16) використовувати депутатські бланки лише для офіційних запитів, звернень та листів, які підписуються ним власноручно.
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это Зрада?
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неа, это какой-то козел всё время орёт про "зраду" Богдан вызывал "на ковер" нардепов от "Слуги народа" из-за неголосования за законопроекты, - депутат от "СН" Поляков - Цензор.НЕТ 7909


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Правильно сделал, депутаты должны жестко придерживаться линии партии, иначе эта партия быстро сгниет изнутри.
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Партия зефилитиков по любому сгниет изнутри .
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как будка и нф в своё время?
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Зачем они вообще туда ходят если обязаны голосовать как скажут? Зачем деньги на них тратить? Пускай Богдан с клоуном вдвоем голосуют..
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тех, кто не голосовал за удешевление оценки недвижимости простых смертных --- список в студию ----- и вынести НОГАМИ ВПЕРЕД
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Поляков не быдло пастухов не признает но слушает. Тип олень полудикий.
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Правильно делает что вызывает. Они в парламент зачем шли ? Не хотят работать значит нах пошли
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Парламент - не место для дискуссий! Зебил, мозг купи!)))
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если даже купит, ему же вставить некуда. разве только... нет, не будем о грустном. Богдан вызывал "на ковер" нардепов от "Слуги народа" из-за неголосования за законопроекты, - депутат от "СН" Поляков - Цензор.НЕТ 2814
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Паша, у меня для тебя хорошая новость. то сложное слово, которое раньше обозначало идеологию СН, можно больше не учить и не запоминать. видя твои и твоих единомышленников страдания, партия решила поменять идеологию на социализм и еще что-то там. это ни фига не поможет тебе с покупками в магазине, но учить же не надо! скажи спасибо партии. Богдан вызывал "на ковер" нардепов от "Слуги народа" из-за неголосования за законопроекты, - депутат от "СН" Поляков - Цензор.НЕТ 3628
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Он тоже человек, он тоже хочет вызывать. Один может, а другой нет? Это несправедливо. П
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Превратили Украину в какое то недорозумение. Я бы на месте МВФ и копейки не дал этой шакальей своре.
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Он зубы уже вставил? Гляди покусает еще ))
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Етой раскосой бурятоподобной гниде никто не принес точилку для карандашей чтобьі она своим делом занималась?
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Ні, він вже скоро підніметься до рівня "гестапо".
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Это завхоз слишком высокого о себе мнения. Кто такой Богдан, чтобы указывать депутатам, что и как им нужно делать? У депутатов есть группы, фракции и партийные съезды, пусть разбираются. Мало Богдану начистили !!!
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Баканов, ну-ка разберись с этим чертом! Богдан вызывал "на ковер" нардепов от "Слуги народа" из-за неголосования за законопроекты, - депутат от "СН" Поляков - Цензор.НЕТ 3978
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Милованов уже про конюшню намекал, они не поняли. Необходимо намекнуть про розги?
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С какой стати депутаты должны объясняться "заведующему канцелярии"??? Для этого есть руководство фракции и спикер ВР. Если учесть, что парламент независимый государственный орган, то нечего Богдану совать свой нос и устраивать разборки.Пусть лучше следит, чтобы хватило бумаги на принтер и туалет. )
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вот именно "если"! но мы же понимаем, что это не так. просто раньше это было на уровне подсознания, а теперь появились факты. печально, что такие депутаты, как этот вызванный не видят в тут большой проблемы. ну, вызвали, ну, объяснил. да, не обязан был, но никто же не бил. РАБЫ!
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Ну это Полякову ещё повезло. А вот когда его пригласит Беня, - Кофе будешь пить? Тогда вещи в руки и айда за бугор диссидентствовать. ЗЕ-През же предупреждал это пока и яко бы демократия
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Догану йому! Або строгача. І батьків викликати на батьківські збори.😛
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а жену Яременко вызывали на партсовет ? Богдан викликав "на килим" нардепів від "Слуги народу" через неголосування за законопроєкти, - депутат від "СН" Поляков - Цензор.НЕТ 655
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Богдан наш президент УРАААА. А про Яременко забули?
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Ніфіга собі ! Серед зелених овець є особистості ?
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