 Богдан викликав "на килим" нардепів від "Слуги народу" через неголосування за законопроєкти, - депутат від "СН" Поляков

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛБ, про це він повідомив журналістам.
"Мене особисто викликав у кабінет Богдан до себе, і я це питання порушував на фракції. Говорив про це президенту: "Чому керівник Офісу Президента може "викликати", в лапках?" - сказав він.
За словами депутата, на цій зустрічі були присутні голова Ради Дмитро Разумков, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія і його перший заступник Олександр Корнієнко.
"Вони дружно запитували мене, чому я проголосував проти ДФР (Департамент фінрозслідувань), проти законів щодо ФОПів, щодо кешбеку. Таке було", - сказав Поляков.
Парламентарій зазначає, що пояснював свою позицію їм на зустрічі.
Політик додав, що такі переговори проходили і з іншими членами фракції.
Арахамія підтвердив журналістам факт такої зустрічі.
"Це не допит. Це бесіда щодо того, щоб він висловив свою позицію. Ви ж знаєте, у нас є законопроєкти, які були передані як невідкладні і щодо них у нас були рішення фракцій. Пан Поляков ці рішення фракції ігнорує. Хотілося дізнатися, чому він ігнорує, чи є у нього власна позиція або він заангажований іншими групами впливу. Він пояснив, що у нього є позиція", - сказав голова фракції.
Не вивчив хто у плісняви головний
Ведь новый глава СН сказал чётко - "партия "слуга народа" должна быть сексуальной!"
Эдак скоро все "слуги" в ВР начнут сексуальность по примеру Кивы демонстрировать
Ще якась совість і залишилась, яку вичищає ВЕЛИКА ЧЕТВІРКА
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про статус народного депутата України
Стаття 24. Обов'язки народного депутата України
Народний депутат зобов'язаний:
Конституції України, цього Закону, закону про регламент Верховної Ради України та інших законів України, додержуватися присяги народного депутата України;
закону про регламент Верховної Ради України та інших законів України;
Законом України "Про звернення громадян".
Народний депутат розглядає всі одержані ним пропозиції, заяви та скарги виборців, узагальнює їх, за необхідності вносить відповідні пропозиції до Верховної Ради України та її органів, а також до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
У разі необхідності народний депутат надсилає пропозиції, заяви та скарги громадян органам державної влади, органам місцевого самоврядування та їх посадовим особам, установам та організаціям, до повноважень яких входить розгляд звернень громадян чи вирішення порушених у них питань по суті. Про результати розгляду пропозицій, заяв та скарг громадян органи та посадові особи зобов'язані повідомити громадянина, від якого надійшло звернення, і народного депутата у терміни, встановлені Законом України "Про звернення громадян";
14) проводити особистий прийом громадян у дні, визначені Верховною Радою України для роботи з виборцями.
У випадку залучення до участі у розгляді пропозицій, заяв і скарг, а також у прийомі громадян посадових осіб органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ та організацій не пізніш як за три дні до початку прийому народний депутат повідомляє їх про час і місце проведення прийому, а також про орієнтовне коло питань, які мають розглядатися на прийомі;
15) здійснювати безпосередньо або із залученням своїх помічників-консультантів, представників громадськості контроль за розглядом у органах державної влади та органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях пропозицій, заяв та скарг громадян, які надійшли на його ім'я;
16) використовувати депутатські бланки лише для офіційних запитів, звернень та листів, які підписуються ним власноручно.