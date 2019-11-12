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 Політика України
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Все про:ВР (6030) Слуга народу (453) Стефанчук Руслан (86)

 "Слуга народу" пропонує Раді розвивати п'ять ключових напрямків народовладдя, - Стефанчук

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук назвав п'ять ключових напрямків розвитку народовладдя, які "Слуга народу" запропонує на розгляд парламенту.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс Україна" про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова"

Два ключові елементи народовладдя, за словами Стефанчука, це всеукраїнський та місцевий референдуми.

Далі нардеп нагадав про "народні ініціативи", зокрема, законодавчу ініціативу та електронні петиції.

Четвертим проявом народовладдя Стефанчук назвав "відгук" посадових осіб. За його словами, законопроєкт про імпічмент - перший крок у цьому напрямку.

Крім того, розробляється законопроєкт про народне вето, яке регулюватиме рішення посадових осіб.

Останнім проявом народовладдя, згідно зі Стефанчуком, є "формулювання порядку денного", коли народ на місцевому або загальнонаціональному рівні визначає, що "пріоритетним є перше, друге і третє, а не те, що ви собі думаєте".

Читайте: Стефанчук попросив внести до порядку денного Ради законопроєкти про видобуток бурштину, демонополізацію спиртової галузі та легалізацію грального бізнесу: "Ми обіцяли нашим виборцям"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159086
 
 
 Топ коментарі
 
первое направление - когда беня бабки с привата отдаст?!и когда он сядет?!
хватит уже врать народу..упыри зеленые
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Подивився на нього - чисто поп якийсь. Соболєв запропонував йому провести референдум щоб з/п була 5000 долярів. Всі будуть ЗА.
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первое направление - когда беня бабки с привата отдаст?!и когда он сядет?!
хватит уже врать народу..упыри зеленые
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наиважшим из народовластий есть богдановластие:


Богдан вызывал "на ковер" нардепов от "Слуги народа" из-за неголосования за законопроекты, - депутат от "СН" Поляков
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Первое, второе, третье и компот! 🍜🍗🍰🍔🍹
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Подивився на нього - чисто поп якийсь. Соболєв запропонував йому провести референдум щоб з/п була 5000 долярів. Всі будуть ЗА.
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П'ять напрямків розвитку, які всі ведуть через бєню на росвю.
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Як з цього пригоду казав один дід з фільму "Весілля в Малинівці" - "Значит будут грабить" 😕
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Вся наша история выборов президентов, каждый из которых был хуже предыдущего, напоминает мне старый, бородатый анекдот:

Едет ковбой по прерии и вдруг появляется два десятка индейцев. Он говорит себе- Ну, вот и все...И вдруг он слышит внутренний голос: Скачи быстрее, я помогу. Скачет ковбой еще быстрее и видит, что индейцы его догоняют. Он говорит - Теперь точно все. А внутренний голос говорит- Отстреливайся! Ковбой скачет и отстреливается. Потом опять говорит- Точно мне хана!

- Нет,нет, - не унимается внутренний голос - доставай свое ружье и отстреливайся.
- Патроны кончились, хана.
- Нет, нет - не хана - твой верный револьвер еще с тобой.
И тут внезапно лошадь под ковбоем подстрелили, он поднимается с земли и видит что окружен жаждущими крови и его скальпа индейцами.
- Это точно хана - осознает наш герой.
- Нет, нет, это еще далеко не хана - не теряется внутренний голос - в твоем револьвере еще есть последний патрон - убей вождя.
Ковбой стреляет и убивает вождя
-Ну вот, говорит внутренний голос - а вот теперь пипец.
Вот так у нас было с выборами, пока наши граждане не выбрали Зе...Теперь точно пипец.
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Точно, що вбили вождя, а тепер кінець. Пуйло піде на переговори тільки після того, коли упевниться, що української держави вже не існує, а "слуги народа" біля його ніг...
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Кажете що треба було зупинитися на Кучмі чи може скакати кіньми до Євнуховича? Байка про ковбоя та індіанців говорить про те що краще одразу здаватися і вмирати не втомившись.
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Подзабытое "народовластие" заиграло новыми красками

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ммм... "всеукраинский и местный референдумы."
Какая милота, товарищи зебилы. "Ви зробили це разом!"
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Не забывайте, тААварищи зебилы, шо Майдан - тоже форма народовластия.А если забыли - спросите у вашего тААварища Чувокуни.
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Цим більшовикам Майдан, як дощ. "...Володя знает, что делает"
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Народний депутат фракції "СЛУГА НАРОДУ", ексжурналіст ОЛЕКСАНДР ДУБІНСЬКИЙ, його дружина і його матір володіють

24 квартирами загальною площею 2000 квадратних метрів,
земельними ділянками площею 70 соток та
17 автомобілями.
Загальна вартість майна складає 2,5 мільйони доларів
Джерело: розслідування "Наших Грошей" на Bihus.Info
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Виходить, і журналісти можуть заробляти мільйони доларів. Цікаво, мосійчук за кляту пропаганду проти екс-президента перед виборами отримала той мільйон гривнями чи доларами...
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Еще один журнализд, почитатель ЗЕ
Согласно данным декларации Дмитрия ГОРДОНАзначится
· 4 земельных участков общей площадью около 20,5 га (2,5 га, 8148 кв. м., 6060 кв. м. и 3750 кв. м.);
· дом площадью 1548, 9 кв.м.;
· 14 квартир общей площадью почти 2,6 тыс. кв. м. (136,2 кв. м., 99,1 кв. м., 133 кв. м., 311,1 кв. м., 122,7 кв. м., 143,1 кв. м., 187,6 кв. м., 235,7 кв. м., 426,8 кв. м., 158 кв. м., 99 кв. м., 121,5 кв. м., 210,6 кв. м. и 211,7 кв. м.);
· 9 других объектов недвижимости общей площадью 4368 кв. м. (2835,9 кв. м., 320,8 кв. м., 384,6 кв. м., 203,6 кв. м., 128,5 кв. м., 105,2 кв. м., 119,6 кв. м., 209,7 кв. м. и 60 кв. м.);
· 3 автомобиля: BMW (2004 г. в.), Lexus (2005 г. в.) и Mercedes-Benz (2014 г. в.).
Кроме этого, Гордон имел часть в уставном фонде некой компании, в размере 183,2 тыс.грн.
В собственности семьи Дмитрия Гордона было еще 7 квартир общей площадью почти 677,64 кв. м. (155,4 кв. м., 78,8 кв. м., 47,6 кв. м., 27,4 кв. м., 52,64 кв. м., 154,8 кв. м. и 161 кв. м.).
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"Нафтогаз" підвищив ціну на газ для населення на 14,7%
ПОНЕДІЛОК, 11 ЛИСТОПАДА 2019, 18:17
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самое первое нужно лишить права голоса лиц не платящих налоги, если ты не вносишь свой вклад в общество то ты не имеешь права решать как жить этому обществу. логика простая
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Правильно. А если работающие пенсионеры хотят голосовать, то и они должны платить налоги. Дети же до 18 лет и так не голосуют.
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Правильно. А то получается ложат деньги в казну, в общак, одни люди, а распоряжаются ими совсем другие.
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Это быдло ещё о чем то и рассуждает!? Сколько уже электронных петиций было Зеклоун направлено и толку, хоть одна рассмотрена. Слуги это брехливые подонки.
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bamr

@bamr69

·12 ч

ДБР получило доступ к документам стратегического планирования Минобороны Украины. Естественно - передадут в ГРУ и ФСБ РФ. Как и до этого передавали.
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Пока зелёные будут развивать пять ключевых направлений народовластия, всё оставшееся государственное будет доприватизировано и земля распродана, если разрешим.
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Создавать параллельную власть -союз громад для защиты от государства барыг. Отзывая депутатов которые не выполняют дерективы громад. Дальше новая конституция и Республика громад. Со своими уставами в каждой громаде Кроме обороны, орбитража представительства
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Сплошная брехня по всем пяти пунктам. У этих тормозов не работает даже то, что уже есть в законодательстве. Все помнят реакцию офиса президента на петицию об увольнении Богдана. Ее даже не стали рассматривать и восприняли как шутку. Хороши шутки...так же будет и со всем остальным. Все прекрасно знают, что Грузия и Молдова официально являются целостными государствами, с автономными республиками Абхазией и Приднестровьем, соответственно. Реалии "автономий" тоже все видят. Нынешнее руководство Украины хочет узаконить подобный бардак на уровне Конституции. В конечном результате мы будем каждое воскресенье ходить на референдумы, а на кой хрен тогда нужны депутаты и президент?
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якщо народ не хоче займатися управлінням державою то, цим займаються ті кому це вигідно. Ми вже давно віддали питання прийняття рішень керівництву то, чому ви зараз незадоволені?
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И правда зачем они нужны. Кормить дармоедов. Технологии уже их упразднили людям больше не нужно собираться на площадях и залах. Переход к прямой демократии.
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Счас сбацают "риферендум" как на Даунбасе, и в одно прекрасное утро окажемся южной губернией Рахи
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блаЗЄнські діють в стилі всі диктатур та популістів: ті також дуууууууууже любили "референдуми".
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так ніхто вас і не примушує ходити на референдуми, хай і далі вище керівництво приймає рішення.
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коні мабуть не розуміють різниці. Якщо вище керівництво ухвалює рішення, то воно й відповідальне за них. А коли плебсу, який за гречку готовий маму продати, дати можливість "вирішувати" якусь проблему, то тоді т.зв. вище керівництво не винне. Я ж чую щодня, як таксисти_двірники розповідають мені, наприклад, про "офшори". До таких нюансів, що не кожен фінансист на них знається. А от таксисти -- без жодних сумнівів.
Результати, по суті, референдумів я вже бачив двічі: і коли зека, і коли блазня обрали на президентську посаду. Тому я проти того, щоб плебс мав таке право дуже часто. Нехай уже ліпше блаЗЄнські вирішують, принаймні, знатиму, кого треба гнати з України геть.
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