 "Слуга народу" пропонує Раді розвивати п'ять ключових напрямків народовладдя, - Стефанчук

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс Україна" про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова"
Два ключові елементи народовладдя, за словами Стефанчука, це всеукраїнський та місцевий референдуми.
Далі нардеп нагадав про "народні ініціативи", зокрема, законодавчу ініціативу та електронні петиції.
Четвертим проявом народовладдя Стефанчук назвав "відгук" посадових осіб. За його словами, законопроєкт про імпічмент - перший крок у цьому напрямку.
Крім того, розробляється законопроєкт про народне вето, яке регулюватиме рішення посадових осіб.
Останнім проявом народовладдя, згідно зі Стефанчуком, є "формулювання порядку денного", коли народ на місцевому або загальнонаціональному рівні визначає, що "пріоритетним є перше, друге і третє, а не те, що ви собі думаєте".
хватит уже врать народу..упыри зеленые
Богдан вызывал "на ковер" нардепов от "Слуги народа" из-за неголосования за законопроекты, - депутат от "СН" Поляков
Едет ковбой по прерии и вдруг появляется два десятка индейцев. Он говорит себе- Ну, вот и все...И вдруг он слышит внутренний голос: Скачи быстрее, я помогу. Скачет ковбой еще быстрее и видит, что индейцы его догоняют. Он говорит - Теперь точно все. А внутренний голос говорит- Отстреливайся! Ковбой скачет и отстреливается. Потом опять говорит- Точно мне хана!
- Нет,нет, - не унимается внутренний голос - доставай свое ружье и отстреливайся.
- Патроны кончились, хана.
- Нет, нет - не хана - твой верный револьвер еще с тобой.
И тут внезапно лошадь под ковбоем подстрелили, он поднимается с земли и видит что окружен жаждущими крови и его скальпа индейцами.
- Это точно хана - осознает наш герой.
- Нет, нет, это еще далеко не хана - не теряется внутренний голос - в твоем револьвере еще есть последний патрон - убей вождя.
Ковбой стреляет и убивает вождя
-Ну вот, говорит внутренний голос - а вот теперь пипец.
Вот так у нас было с выборами, пока наши граждане не выбрали Зе...Теперь точно пипец.
Какая милота, товарищи зебилы. "Ви зробили це разом!"
https://news.liga.net/politics/video/bihus-snyali-syujet-o-dubinskom-avtopark-desyatki-kvartir---video
24 квартирами загальною площею 2000 квадратних метрів,
земельними ділянками площею 70 соток та
17 автомобілями.
Загальна вартість майна складає 2,5 мільйони доларів
Джерело: розслідування "Наших Грошей" на Bihus.Info
Согласно данным декларации Дмитрия ГОРДОНАзначится
· 4 земельных участков общей площадью около 20,5 га (2,5 га, 8148 кв. м., 6060 кв. м. и 3750 кв. м.);
· дом площадью 1548, 9 кв.м.;
· 14 квартир общей площадью почти 2,6 тыс. кв. м. (136,2 кв. м., 99,1 кв. м., 133 кв. м., 311,1 кв. м., 122,7 кв. м., 143,1 кв. м., 187,6 кв. м., 235,7 кв. м., 426,8 кв. м., 158 кв. м., 99 кв. м., 121,5 кв. м., 210,6 кв. м. и 211,7 кв. м.);
· 9 других объектов недвижимости общей площадью 4368 кв. м. (2835,9 кв. м., 320,8 кв. м., 384,6 кв. м., 203,6 кв. м., 128,5 кв. м., 105,2 кв. м., 119,6 кв. м., 209,7 кв. м. и 60 кв. м.);
· 3 автомобиля: BMW (2004 г. в.), Lexus (2005 г. в.) и Mercedes-Benz (2014 г. в.).
Кроме этого, Гордон имел часть в уставном фонде некой компании, в размере 183,2 тыс.грн.
В собственности семьи Дмитрия Гордона было еще 7 квартир общей площадью почти 677,64 кв. м. (155,4 кв. м., 78,8 кв. м., 47,6 кв. м., 27,4 кв. м., 52,64 кв. м., 154,8 кв. м. и 161 кв. м.).
ПОНЕДІЛОК, 11 ЛИСТОПАДА 2019, 18:17
bamr
@bamr69
·12 ч
ДБР получило доступ к документам стратегического планирования Минобороны Украины. Естественно - передадут в ГРУ и ФСБ РФ. Как и до этого передавали.
Результати, по суті, референдумів я вже бачив двічі: і коли зека, і коли блазня обрали на президентську посаду. Тому я проти того, щоб плебс мав таке право дуже часто. Нехай уже ліпше блаЗЄнські вирішують, принаймні, знатиму, кого треба гнати з України геть.