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 Політика України
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Все про:перемовини (1403) нормандська четвірка (662) Пристайко (241)

 Дата проведення зустрічі глав "нормандської четвірки" вже визначена і обговорюється дипломатичними каналами

Дата наступної зустрічі лідерів "нормандської четвірки" вже визначена і обговорюється дипломатичними каналами, проте Росія ще не дала згоди на неї.

Про це заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зараз фактично м’яч на боці Росії. Росія загнана в кут. Ви знаєте, що канцлер Німеччини дзвонила Володимиру Путіну, і я впевнений, що якраз була про це розмова – коли і як ми можемо зустрітися. За офіційними роздруківками розмови ми не бачимо конкретної дати, але дипломатичними каналами ця дата обговорюється", - сказав Пристайко.

Він додав, що є приблизні дати, яких він не може зараз назвати, бо їх мають узгодити всі чотири сторони, аби знайти час у графіках своїх лідерів. Але "ці конкретні числа є", зауважив міністр.

Коментуючи узгодження підсумкового документа саміту як нової російської умови його проведення, Пристайко зазначив, що на зустрічі політичних радників "нормандської четвірки" 2 вересня обговорювалися лише дві умови, які були зафіксовані офіційно: погодження формули Штайнмаєра і розведення військ на трьох ділянках, що завершилося сьогодні.

"Жодної третьої умови ми не обговорювали", - наголосив очільник МЗС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дати проведення зустрічі лідерів "нормандської четвірки" як і раніше немає, потрібно дочекатися розведення сил на Донбасі, - Пєсков

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159085
 
 
 Топ коментарі
 
😀Дата определена...но те... от желания которых эта встреча вообще может состояться или не состояться о ней не знают...
Клоун пристайка более правдоподобного бреда придуиать не смог что ли？
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Купил мужик виагру. Принес на работу, показал друзьям, пообсуждали.
При всех позвонил девушке, договорился насчет вечера...
На следующее утро приходит на работу, все бросаются к нему:
- Ну, как?
- Мужики, вещь! За три часа восемь раз удовольствие получил!
- Ух ты! А она?
- А она не пришла...
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это зеленого дурака загнали в угол и три ствола будут долбить его в Нормандии пока он Украину не сдаст целиком!
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Куди загнали росію? Поки ми замість Нормандських форматів бачимо ПП2.
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До появления Малороссийского федерального округа осталось пару недель
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Там сегодня всё российское, ничего там украинского нет.
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😀Дата определена...но те... от желания которых эта встреча вообще может состояться или не состояться о ней не знают...
Клоун пристайка более правдоподобного бреда придуиать не смог что ли？
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а зачем ?

его публика непритязательна
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там у Пристайка еще есть такое -"Сейчас фактически мяч на стороне России. Россия загнана в угол".
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однако Россия еще не дала согласия на нее ))))))))))))))))) Это уже не психбольница, это лишние хромосомы при рождении. Если не перед Владимиром Владимировиче Путиным, то пред кем будет играть на пианинЕ солистка?
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определена, но обсуждается и никто не согласился... ну и долбодятлы
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России эти переговоры не выгодны- она тянет время. А зачем вы скачете и долбите?
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Значить тиснути треба на Будапештський меморандум і відновлення ядерного озброєння. Фахівці ще є.
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І що смішного? При бажанні і деяких вливаннях з бюджету, не так складно відновити. Нам же не в промислових масштабах треба. А так, від їбанутого сусіда.
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А в фізиків-ядерщиків? Ну от реально.Технологія, сировина, фахівці - є. Що ще треба?
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Ви можете тиснути лише на кнопки, не розуміючи за що голосуєте.
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Та да. "Організуємось, займіть свої місця, кожен голос, ставлю на голосування ". І так двадцять разів попри весь регламент.
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А ще не читать законопроекти. Далі ці закони будуть перекручувати.
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Будапештский меморандум включает отказ от ЯО. На что там давить?
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Напомнило анекдот, который заканчивается фразой "А она не пришла"
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Купил мужик виагру. Принес на работу, показал друзьям, пообсуждали.
При всех позвонил девушке, договорился насчет вечера...
На следующее утро приходит на работу, все бросаются к нему:
- Ну, как?
- Мужики, вещь! За три часа восемь раз удовольствие получил!
- Ух ты! А она?
- А она не пришла...
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Вот-вот.

Теперь это про уЗеленских и Нормандскую встречу.
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это зеленого дурака загнали в угол и три ствола будут долбить его в Нормандии пока он Украину не сдаст целиком!
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А если Вас назначить вместо него и послать на переговоры- Вы в доле не будете? Дети!
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Эпическая сила !!!

Торжество жлобов и умственно отсталых ...
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Желательно бы до нового года успеть и прорисовать дальнейшие шаги.
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Пристайко что вообще там курит?
Или галюциногенные грибы жрёт?
Мяч на стороне РФ, как он сам говорит, пу согласие никакое не давал, а этот дурик вдруг лепит, что "Россия зажата в угол"
Какой нахрен угол? 🤪🤪🤪🤕
Был бы более тупой руководитель МИД хоть когда нибудь?
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Правильно говорит Пристайко- все хотят- а русская баба Яга против.
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почему так у субийцами украинских граждан это министр общается мягко почему не называет мордор агрессором?
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осуждается.... без украины.
с объектом не церемонятся
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Куда пропал єксперт Марикуца , которьій всегда утверждал , что встречи в Нормандском формате не будет никогда ?
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