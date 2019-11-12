 Дата проведення зустрічі глав "нормандської четвірки" вже визначена і обговорюється дипломатичними каналами

Про це заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Зараз фактично м’яч на боці Росії. Росія загнана в кут. Ви знаєте, що канцлер Німеччини дзвонила Володимиру Путіну, і я впевнений, що якраз була про це розмова – коли і як ми можемо зустрітися. За офіційними роздруківками розмови ми не бачимо конкретної дати, але дипломатичними каналами ця дата обговорюється", - сказав Пристайко.
Він додав, що є приблизні дати, яких він не може зараз назвати, бо їх мають узгодити всі чотири сторони, аби знайти час у графіках своїх лідерів. Але "ці конкретні числа є", зауважив міністр.
Коментуючи узгодження підсумкового документа саміту як нової російської умови його проведення, Пристайко зазначив, що на зустрічі політичних радників "нормандської четвірки" 2 вересня обговорювалися лише дві умови, які були зафіксовані офіційно: погодження формули Штайнмаєра і розведення військ на трьох ділянках, що завершилося сьогодні.
"Жодної третьої умови ми не обговорювали", - наголосив очільник МЗС.
Клоун пристайка более правдоподобного бреда придуиать не смог что ли？
его публика непритязательна
При всех позвонил девушке, договорился насчет вечера...
На следующее утро приходит на работу, все бросаются к нему:
- Ну, как?
- Мужики, вещь! За три часа восемь раз удовольствие получил!
- Ух ты! А она?
- А она не пришла...
Теперь это про уЗеленских и Нормандскую встречу.
Торжество жлобов и умственно отсталых ...
Или галюциногенные грибы жрёт?
Мяч на стороне РФ, как он сам говорит, пу согласие никакое не давал, а этот дурик вдруг лепит, что "Россия зажата в угол"
Какой нахрен угол? 🤪🤪🤪🤕
Был бы более тупой руководитель МИД хоть когда нибудь?
с объектом не церемонятся