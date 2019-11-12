EN|RU|UK
Теми дня: Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Формула Штайнмаєра Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України, За кордоном
  3390  18
Матеріали за темою:
Все про:Зеленський (3521) консультації (12) США (5802) енергетика (381) Перрі Рік (31)

 Міністр енергетики США Перрі запропонував Україні консультантами своїх людей, вони отримали контракт на розвідку покладів нафти і газу, - AP

Двоє політичних соратників Ріка Перрі отримали контракт на розвідку покладів нафти і газу в Україні після зустрічі міністра енергетики США з президентом Володимиром Зеленським.

За інформацією Associated Press, підписано 50-річний контракт на розвідку покладів нафти і газу між Україною та людьми міністра енергетики США Ріка Перрі, передає Цензор.НЕТ.

Це сталося після того, як американський чиновник відвідав інавгурацію Зеленського. Тоді Перрі вручив новому українському президенту список людей, яких він рекомендував як консультантів з питань енергетики. Однією із чотирьох осіб був його давній політичний покровитель Майкл Блейзер.

Видання з'ясувало, що пізніше Блейзер і його діловий партнер Алекс Кренберг подали заявку на розвідку нафти і газу на контрольованому українським урядом Варвинському родовищі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп підтвердив швидку відставку міністра енергетики США Перрі

AP вдалося отримати внутрішню документацію українського уряду. Згідно з документами, за права на буріння бізнесмени запропонували Україні на мільйони доларів менше, ніж їхній єдиний конкурент. Урядова комісія обґрунтувала свій вибір тим, що у компанії Блейзера та Кренберга кращі технічні й фінансові можливості.

У статті наголошується, що під час поїздок до Києва Перрі чітко дав зрозуміти, що він близький із Блейзером та Кренбергом. Перший - українсько-американський інвестор і давній соратник Перрі. Кренберг - великий донор республіканців, який надавав Перрі розкішний корпоративний літак під час виборів президента у 2012 році.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міністр енергетики США Перрі відмовляється давати свідчення в Конгресі у справі про імпічмент Трампа

Журналісти не домоглися коментаря від Офісу Президента Зеленського. Прессекретар Перрі заявив, що міністр енергетики захищає енергетичну галузь США у всьому світі, зокрема в Україні. У заяві AP Блейзер заперечує, що Перрі допоміг фірмі укласти газову угоду.

Нагадаємо, міністр енергетики США Рік Перрі, який залишає кабінет Трампа, заперечував, що його відставка пов'язана з його участю в політиці адміністрації США на українському напрямку, яка стала предметом уваги в контексті розслідування щодо імпічменту.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159084
 
 
 Топ коментарі
 
американская нефтевышка это гарантия безопасности круче Будапештского меморандума -

как американцы красиво положили пригожинцев в Сирии, которые хотели нефтепромысел отжать
 показати весь коментар
 
И эти американцы учат нас борьбе с коррупцией
 показати весь коментар
 
Журналисты не добились комментария от Офиса президента Зеленского. Пресс-секретарь Перри заявил, что министр энергетики защищает энергетическую отрасль США во всем мире, в том числе в Украине. В заявлении AP Блейзер отрицает, что Перри помог фирме заключить газовую сделку. Источник: https://censor.net.ua/n3159084
Тобто про цю корупцію Корупція.інфо буде мовчати.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
И эти американцы учат нас борьбе с коррупцией
 показати весь коментар
 
 
американская нефтевышка это гарантия безопасности круче Будапештского меморандума -

как американцы красиво положили пригожинцев в Сирии, которые хотели нефтепромысел отжать
 показати весь коментар
 
 
Давно розвідано.Україна посідає 25-е місце по залежам нафти та газу.Тому агресор та окупант і відбирає насамперед такі райони.Звичайно,що захищатися зараз у світі може тільки сильний світу.Америка захищатиме Україну і в такий спосіб.Тому не той друг,що в очі бреше,що любить,а таємно зливає Кримський шельф,а той друг-хто надав зброю для захисту і хоче взяти під захист родовища та видобування.Не розуміти це може тільки ворог України та ворог Америки.Ви думаєте,що димократи не мають відкатів за Крим,та не в долі по СП та ПП?Помиляєтесь-452млрд.долларів інвестицій в рашизм-тому підтвердження,а їх "світ без границь" навіть по урану-це гегемонія,де Україна-противник,бо навіть більшість її діаспори у США-прореспубліканська,а дими ЕС взагалі хочуть за рахунок українських чорноземів списати 30трлн.свого зовнішнього боргу світовому банкові-труби ведуть в обхід.Прикро,але це їм таки вдасться,якщо республіканців не стане при владі у США,бо Україна-не нація.
 показати весь коментар
 
 
Журналисты не добились комментария от Офиса президента Зеленского. Пресс-секретарь Перри заявил, что министр энергетики защищает энергетическую отрасль США во всем мире, в том числе в Украине. В заявлении AP Блейзер отрицает, что Перри помог фирме заключить газовую сделку. Источник: https://censor.net.ua/n3159084
Тобто про цю корупцію Корупція.інфо буде мовчати.
 показати весь коментар
 
 
В своё время в Харьковском универе, на геолого-разведочном факультете столько тех геологов наклепали----что всю Сибирь потом перекопали. Кончились что ли? Тут всё разведано, продано, перекопано и зарыто. Пусть роют----меньше нам ямы копать будет.
 показати весь коментар
 
С другой стороны Штаты можно понять, им очень нужна нефть.
"Объем импорта российской нефти в США вырос почти в три раза за пять месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 19,94 млн баррелей. ... Исходя из данных EIA и средней цены нефти марки Urals, в указанный период стоимость импорта сырой нефти в США из России могла составить $1,32 млрд. ... Статистика EIA содержит данные об импорте нефти, добытой в России, однако ее поставщиками не обязательно могут быть российские компании.
Одновременно поставки нефти из Венесуэлы в США за январь-май снизились примерно в 2,5 раза в сравнении с прошлым годом, а в мае практически обнулились. В результате Россия с марта опередила Венесуэлу по объемам поставок в США и вышла на восьмое место в списке крупнейших поставщиков..."
 показати весь коментар
 
США не использует своей нефти)) они же умные , типа...а то что всем известно - это ложь, бред для совсем тупых, которых готовят и у нас, благодаря реформам школьным)
 показати весь коментар
 
а у нас что, своих выпускников Франковского института нефти и газа недостаточно?...весь газ и вся нефть расеи ими открыты, пробурены и транспортируются по сей день....
 показати весь коментар
 
 
мне интересно каким способом АР удалось получить документы и кто этот загадочный единственный конкурент
 показати весь коментар
 
AP удалось получить внутреннюю документацию украинского правительства Источник: https://censor.net.ua/n3159084
Пранкеры звонили или Ежова на рпботе восстановили
 показати весь коментар
 
Якщо Україна отримає ще військову допомогу то це потрібно враховувати.
 показати весь коментар
 
 
Что они разведывать собрались? Давно разведаное при СССР? Тогда технологий не было все достать, сейчас - бкри - не хочу!!! кому вы втираете?!!! Разведчики!!!
 показати весь коментар
 
 
І що? У Байдена та Полоссі рідні синочки Хантер та Пол були в свій час в Україні "фінансовими консультантами"-діставали зарплатню та працювали над фінансуванням політ.сил їхніх батьків,а простіше сказати "пиляли фонди МВФ та американську допомогу" Україні.Тут лобіювання узаконено настільки,що зараз волати ослам "імпічмент" не заборонено навіть тоді,коли їхні вуха стричать з оборудок на мільярди долларів по всьому світу.Політика-річ дуже дорога.
 показати весь коментар
 
 
США нам нужны. Связь должна увеличиваться.
 показати весь коментар
 
 
У нас что своих геологоразведчиков нет????? Опять те же грабли. Когда уже наши президенты поймут что мы никому не нужны, что надо самим работать!!!! Для чего мы их избираем?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору