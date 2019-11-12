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 Політика України
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Все про:комітет (223) Яременко Богдан (79) Слуга народу (453) Кравчук Євгенія (4)

 На посаду голови комітету у закордонних справах претендує 4 депутати, - заступниця голови фракції "СН" Кравчук

На сьогоднішньому засіданні фракції "Слуги народу" депутати розглянули заяву глави комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Богдана Яременка і визначилися з претендентами на його посаду.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написала у фейсбуці заступниця голови фракції СН Євгенія Кравчук.

За словами Кравчук, Яременко жодним чином не порушив ні закон, ні обіцянки, дані виборцям і команді, яка висунула його кандидатом у депутати.

У фракції СН висловили сподівання, що Яременко продовжить працювати в складі комітету із зовнішньої політики та фракції.

Зазначається, що на посаду голови комітету претендує кілька депутатів: Галина Михайлюк, Єлизавета Ясько, Святослав Юраш та Олександр Мережко.

Кравчук написала, що з цього приводу у фракції СН пройдуть внутрішні праймеріз, на яких визначать найсильнішого з кандидатів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На посаду Яременка є 3 кандидати, - Арахамія

Галина Михайлюк - правознавець, доктор юридичних наук, радник з питань підготовки законів Консультативної місії Європейського Союзу в Україні.

Єлизавета Ясько - політолог, закінчила філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Святослав Юраш - із 2013 по 2014 рік навчався у Варшавському і Калькуттському університетах на факультеті міжнародних відносин. Наймолодший в історії народний депутат України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Яременка приберуть із посади голови комітету ВР, - рішення "Слуги народу"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159083
 
 
 Топ коментарі
 
Тобто Яременко залишають у ВР і він продовжить замовляти повій під час роботи. Це все, що треба знати про СН.
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У СыНы суцільні скандали. До чого б це?
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Тобто Яременко залишають у ВР і він продовжить замовляти повій під час роботи. Це все, що треба знати про СН.
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У СыНы суцільні скандали. До чого б це?
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Впечатляет биография кандидата Юраша! Ад 2 универа за 2 года прошел, а еще, наверное, украинский какой. Одно слово, вундеркиндер.
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Совсем там чокнулись эти СН. Юраш, сц@ко, будет формировать внешнюю политику Украины.!!!!!!!!!!!!!!!! Это полный трындец. Что, лучше никого не нашли? Нет слов
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Яременко, ты не про то говоришь.
Ты скажи - Алина-32 оказалась ничего ?
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