 На посаду голови комітету у закордонних справах претендує 4 депутати, - заступниця голови фракції "СН" Кравчук

Як передає Цензор.НЕТ, про це написала у фейсбуці заступниця голови фракції СН Євгенія Кравчук.
За словами Кравчук, Яременко жодним чином не порушив ні закон, ні обіцянки, дані виборцям і команді, яка висунула його кандидатом у депутати.
У фракції СН висловили сподівання, що Яременко продовжить працювати в складі комітету із зовнішньої політики та фракції.
Зазначається, що на посаду голови комітету претендує кілька депутатів: Галина Михайлюк, Єлизавета Ясько, Святослав Юраш та Олександр Мережко.
Кравчук написала, що з цього приводу у фракції СН пройдуть внутрішні праймеріз, на яких визначать найсильнішого з кандидатів.
Галина Михайлюк - правознавець, доктор юридичних наук, радник з питань підготовки законів Консультативної місії Європейського Союзу в Україні.
Єлизавета Ясько - політолог, закінчила філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Святослав Юраш - із 2013 по 2014 рік навчався у Варшавському і Калькуттському університетах на факультеті міжнародних відносин. Наймолодший в історії народний депутат України.
Ты скажи - Алина-32 оказалась ничего ?