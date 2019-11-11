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 Політика України, За кордоном
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Все про:США (5797) Трамп (2224) Помпео (158)

 Пишаюся політикою адміністрації Трампа щодо України, - Помпео

Державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео заявив, що пишається рішеннями президента Дональда Трампа щодо України.

Про цього він сказав в інтерв'ю американському каналу WCSC-TV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Інтерв’ю поширив також Державний департамент США.

Відповідаючи на питання про процедуру імпічменту Трампа внаслідок його телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським, Помпео нагадав, що є "частиною політики Америки щодо України".

"Ми хотіли переконатися, що корупція, яка жахливо довго існувала в Україні, буде подолана, і президент Зеленський мав можливість це зробити. І чинний президент (Трамп. – Ред.) хотів також пересвідчитися, що (президент Росії. – Ред.) Володимир Путін не зможе завдати неприємностей народу України, тож ми надали українцям оборонну зброю", – сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США шукають сфери співробітництва з Росією, але продовжать протидіяти їй в Україні та Сирії, - Помпео

Помпео нагадав, що адміністрація попередника Трампа Барака Обами не вдавалася до таких заходів підтримки України.

"Ми дали їм реальну зброю, якою вони могли воювати проти росіян. Я пишаюся тим, яку політику адміністрація (Трампа. – Ред.) здійснює щодо України", – додав державний секретар.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159082
 
   
 Топ коментарі
 
Мы не пашем, не сеем, не строим,
Мы гордимся общественным строем.
Мы бумажные важные люди,
Мы и были, и есть, мы и будем.

Наша служба трудна изначально,
Надо знать, что желает начальник.
Угадать, согласиться, не спорить,
И карьеры своей не испортить.

Чтобы сдвинулась с места бумага
Тут и гибкость нужна и отвага,
Свою подпись поставить иль визу
Всё равно что пройти по карнизу.
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не учите нас жить-лучше помогите оружием...реально и вовремя... Горжусь политикой администрации Трампа по Украине, - Помпео - Цензор.НЕТ 1451
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Ну и спрыгни с небоскреба -просто Мы тоже "гордимся"...
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Мы не пашем, не сеем, не строим,
Мы гордимся общественным строем.
Мы бумажные важные люди,
Мы и были, и есть, мы и будем.

Наша служба трудна изначально,
Надо знать, что желает начальник.
Угадать, согласиться, не спорить,
И карьеры своей не испортить.

Чтобы сдвинулась с места бумага
Тут и гибкость нужна и отвага,
Свою подпись поставить иль визу
Всё равно что пройти по карнизу.
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Да ты перестроечник епть! Расстрелять!
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*Мы не сеем и не пашем---а валяем дурака. С колокольни -уем машем----разгоняем облака*. Из раннего. Избранное.
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не учите нас жить-лучше помогите оружием...реально и вовремя...
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Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин оценил слова госсекретаря США Майка Помпео о поставках на Украину оружия «для войны с русскими». Об этом сообщает RT.
По его словам, это подтверждает, что США не остановить перед международными договоренностями.
«В этой вседозволенности они начинают немного забываться и говорить всё то, что, наверно, уважающее себя государство не только бы не делало, но и вслух бы не озвучивало», - добавил Шерин.
Также он заявил, что американцы понимают, что на данный момент не существует международного сообщества, которое могло бы повлиять на США. Горжусь политикой администрации Трампа по Украине, - Помпео - Цензор.НЕТ 320
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Ясный член, такого п**деца Украине еще никто не презентовал
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Госсекретарь США Майк Помпео заявил о необходимости изыскать точки соприкосновения ( американское кидалово, хочет повторить соприкосновение,с рашистом подобное Будапештскому ,,,)для сотрудничества с Россией, однако, по его словам, Вашингтон продолжит оказывать сопротивление действиям России в Украине .. нет веры американским 3,14стаболам
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Ну и спрыгни с небоскреба -просто Мы тоже "гордимся"...
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Зрада за зрадою. Коли Помпео тільки став держ.секретарем, порохи текли від щастя. А нині і Макрон, Трамп, Помпео, Меркель, Борис Джонсон огенти кремля. Страшно стало жити. В Україні винайшли вічний двигун продукції огентів. Хоч щось.
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Как иало чувачку нужно для гордости...оказывается...
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