 Затримано 7 осіб, підозрюваних у заволодінні коштами стабілізаційного кредиту, виданого "ВіЕйБі Банку" в 2014-му, - НАБУ

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в фейсбуці НАБУ.
У повідомленні наголошується: "У відповідь на запити ЗМІ повідомляємо, що НАБУ та САП 11 листопада затримали 7 осіб за підозрою у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком України у 2014 році ПАТ "ВіЕйБі Банк".
Йдеться про колишніх та чинних посадовців Національного банку України, ПАТ "ВіЕйБі Банк" та приватних компаній, пов’язаних із кінцевими бенефіціарами "ВіЕйБі Банку".
Попередньо дії затриманих кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України. Вирішується питання про повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу. Наразі це вся інформація, яку ми можемо повідомити з огляду на необхідність збереження таємниці слідства".
"совпадение"...?!
И это не риторический вопрос мля!
Так они всех честных пересажают...
Хотя вы отчасти правы, если уж кого-то и нужно будет посадить, то посадят как раз честного...
Представляю, что он делал с вкладчиками. Киве и Ярёменко такое даже не снилось.
https://24tv.ua/ru/cifra_tag5121/
Писарук проходит по делу о разграблении рефинансирования 1 миллиарда 200 миллионов гривен, которое было выделено на один из банков Бахматюка - VAB Bank.
Вместо внесения залога на 1 миллиард 200 миллионов Бахматюк внес залог на значительно меньшую сумму, а после этого деньги были выведены из банка.
В настоящее время Писарук работал главой правления одного из крупнейших банков Украины - Райффайзен Банка Аваль. В Нацбанке был бывшим первым заместитель ныне опальной экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, которая живет в Лондоне.
Сам Бахматюк сбежал из Украины.
"Ні з МВФ, ні з Райффайзеном ж (не пов'язано). Він тільки вийшов на роботу туди. Терор міцнішає", - сказала вона.
За словами Гонтаревої, під час роботи в Нацбанку Писарук відповідав за банківський нагляд.
"Ми з ним і розчищали всі ці авгієві стайні", - зазначила ексголова НБУ.
Раніше ЗМІ повідомили, що співробітники НАБУ у понеділок ввечері прийшли в офіс одного з найбільших банків України - Райффайзен Банку Аваль, щоб затримати главу правління Олександра Писарука.
Писарук з 2014 по 2015 рік був першим заступником голови Національного банку Валерії Гонтаревої. За даними видання, банкіра Писарука звинувачують у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.
Згодом у НАБУ заявили, що загалом затримано сім осіб за підозрою у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком України у 2014 році ПАТ "ВіЕйБі Банк".
Йдеться про колишніх та чинних посадовців Національного банку України, ПАТ "ВіЕйБі Банк" та приватних компаній, пов'язаних із кінцевими бенефіціарами "ВіЕйБі Банку".
Так наросчищала , что отсиживалась на Мальдивах , а теперь будет просить политическое убежище в Англии .И кто был автором поджога ее дома ?
10.03.2017 Экс-нардеп Шепелев (блок Тимошенко, банкир Родовид Банк) заявил, что Турчинов (блок Тимошенко) и Лукьянчук (блок Тимошенко) вывели в офшоры $800 млн из госбюджета и помощи МВФ
Возможно это ложь, но заявления в суд на однопартийца-банкира не последовало. (авт.)
Он добавил, что Турчинов и Лукьянчук "обложили данью руководителей министерств и государственных предприятий Украины, вынуждая их похищать бюджетные средства, организовывать поборы с подчиненных и брать взятки от населения".
...Именно там Турчинов хранил украденные миллионы и проводил "секретные" совещания, на которых планировались убийства политиков и бизнесменов", - добавил экс-нардеп.
...прикрывал эту банду бывший министр внутренних дел Юрий Луценко, который сегодня занимает должность генерального прокурора.