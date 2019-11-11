 Затримано 7 осіб, підозрюваних у заволодінні коштами стабілізаційного кредиту, виданого "ВіЕйБі Банку" в 2014-му, - НАБУ

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в фейсбуці НАБУ.

У повідомленні наголошується: "У відповідь на запити ЗМІ повідомляємо, що НАБУ та САП 11 листопада затримали 7 осіб за підозрою у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком України у 2014 році ПАТ "ВіЕйБі Банк".

Йдеться про колишніх та чинних посадовців Національного банку України, ПАТ "ВіЕйБі Банк" та приватних компаній, пов’язаних із кінцевими бенефіціарами "ВіЕйБі Банку".

Попередньо дії затриманих кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України. Вирішується питання про повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу. Наразі це вся інформація, яку ми можемо повідомити з огляду на необхідність збереження таємниці слідства".

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