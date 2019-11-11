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Все про:НАБУ (2170) банки (326) затримання (3058) ВАБ Банк (1)

 Затримано 7 осіб, підозрюваних у заволодінні коштами стабілізаційного кредиту, виданого "ВіЕйБі Банку" в 2014-му, - НАБУ

Національне антикорупційне бюро оприлюднило інформацію про те, що співробітники бюро затримали сімох осіб, підозрюваних у заволодінні коштами стабілізаційного кредиту, виданого "ВіЕйБі Банку".

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в фейсбуці НАБУ.

У повідомленні наголошується: "У відповідь на запити ЗМІ повідомляємо, що НАБУ та САП 11 листопада затримали 7 осіб за підозрою у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком України у 2014 році ПАТ "ВіЕйБі Банк".

Йдеться про колишніх та чинних посадовців Національного банку України, ПАТ "ВіЕйБі Банк" та приватних компаній, пов’язаних із кінцевими бенефіціарами "ВіЕйБі Банку".

Попередньо дії затриманих кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України. Вирішується питання про повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу. Наразі це вся інформація, яку ми можемо повідомити з огляду на необхідність збереження таємниці слідства".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Співробітники НАБУ перебувають у Райффайзен Банку, щоб затримати главу правління Писарука, - "НВ"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159081
 
 
 Топ коментарі
 
я так гляжу -расследуются все события предыдущих годов но не "ранее" 2014года...
"совпадение"...?! Задержано 7 лиц, подозреваемых в завладении средствами стабилизационного кредита, выданного "ВиЭйБи Банку" в 2014 г, - НАБУ - Цензор.НЕТ 4464
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⚡️ НАБУ задержало бывшего первого заместителя председателя Нацбанка Александра Писарука по делу аграрного олигарха Олега Бахматюка.

Писарук проходит по делу о разграблении рефинансирования 1 миллиарда 200 миллионов гривен, которое было выделено на один из банков Бахматюка - VAB Bank.

Вместо внесения залога на 1 миллиард 200 миллионов Бахматюк внес залог на значительно меньшую сумму, а после этого деньги были выведены из банка.

В настоящее время Писарук работал главой правления одного из крупнейших банков Украины - Райффайзен Банка Аваль. В Нацбанке был бывшим первым заместитель ныне опальной экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, которая живет в Лондоне.

Сам Бахматюк сбежал из Украины.
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Пора всех уродов собирать

10.03.2017 Экс-нардеп Шепелев (блок Тимошенко, банкир Родовид Банк) заявил, что Турчинов (блок Тимошенко) и Лукьянчук (блок Тимошенко) вывели в офшоры $800 млн из госбюджета и помощи МВФ
Возможно это ложь, но заявления в суд на однопартийца-банкира не последовало. (авт.)

Он добавил, что Турчинов и Лукьянчук "обложили данью руководителей министерств и государственных предприятий Украины, вынуждая их похищать бюджетные средства, организовывать поборы с подчиненных и брать взятки от населения".
...Именно там Турчинов хранил украденные миллионы и проводил "секретные" совещания, на которых планировались убийства политиков и бизнесменов", - добавил экс-нардеп.
...прикрывал эту банду бывший министр внутренних дел Юрий Луценко, который сегодня занимает должность генерального прокурора.
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я так гляжу -расследуются все события предыдущих годов но не "ранее" 2014года...
"совпадение"...?! Задержано 7 лиц, подозреваемых в завладении средствами стабилизационного кредита, выданного "ВиЭйБи Банку" в 2014 г, - НАБУ - Цензор.НЕТ 4464
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Шоколад не дає вам думати. Його забагато в вашому організмі. Це така нова хвороба. Шоколадна деменція. Можете стати піддослідним волонтером . Для вивчення етодів її лікування.
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Есть халва. Пробовал? Помогает воспринимать мир положительно.
Затримано 7 осіб, підозрюваних у заволодінні коштами стабілізаційного кредиту, виданого "ВіЕйБі Банку" в 2014-му, - НАБУ - Цензор.НЕТ 4343
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все же петро прорасследовал и все чисто, даже работая в команде азарова министром коррупцию не видел.
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И, что далее?
И это не риторический вопрос мля!
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Ты воровал вместе с ними? Ну так тебе то что переживать? или ты порохосран?
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Что же это делается?

Так они всех честных пересажают...
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Там нету честных...
Хотя вы отчасти правы, если уж кого-то и нужно будет посадить, то посадят как раз честного...
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простой передел сфер влияния...и так каждые 5 лет...
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отнюдь... Затримано 7 осіб, підозрюваних у заволодінні коштами стабілізаційного кредиту, виданого "ВіЕйБі Банку" в 2014-му, - НАБУ - Цензор.НЕТ 9197 я о тенденции...янык и Крым уже никому не интересны...
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"ВиЭйБи Банк" Затримано 7 осіб, підозрюваних у заволодінні коштами стабілізаційного кредиту, виданого "ВіЕйБі Банку" в 2014-му, - НАБУ - Цензор.НЕТ 2135
Представляю, что он делал с вкладчиками. Киве и Ярёменко такое даже не снилось.
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ПАО "Виэйби банк" принадлежит российскому бизнесмену Сергею Максимову. Крупнейшим акционером этого банка является Олег Бахматюк (86,778%), который часто пиарится в роли Святого мученика Христофора на "Цензор.НЕТ". Видимо в 2014г. Гонтарева просто не знала этой информации и накидала деньжат на мелкие расходы хорошим людям по доброте душевной.
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А в Приват в то же время больше 2 млрд$ которые ушли в офшор в течении суток. Там всю ОПу нужно под нож пускать, выводили через клоунов в том числе....
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Даю наводку. Коломойский и Зеленский. Второй как раз получил те самые деньги с Привита на свой счет
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Украсть 1,2 млрд . кредита и Глава НБУ ничего не видела ? А Гарант , мимо которого даже мухи бесплатно не пролетали ? Не поэтому ли Валерия Гонтарева любит Лондон ? А впрочем какая разница , кушай Рошеновскую халву и бросайся дерьмом в Зеленского , - ты же патриот Украины ?
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1.2 млрд по сравнению с 5-тью из "Привата"... и Зе-никакой реакции... Затримано 7 осіб, підозрюваних у заволодінні коштами стабілізаційного кредиту, виданого "ВіЕйБі Банку" в 2014-му, - НАБУ - Цензор.НЕТ 3948
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50% - такое количество коммерческих банков исчезло во время руководства Валерии Гонтаревой
https://24tv.ua/ru/cifra_tag5121/
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Хочешь всех обмануть? или сам себя? т.е., кроме Привата и банка Бахматюка, при Гонтаревой у других банков не было никаких проблем? Зе поумнее ПеПо, если Зе-никакой реакции, или ПеПо по-наглее Зе, - на твой выбор.
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⚡️ НАБУ задержало бывшего первого заместителя председателя Нацбанка Александра Писарука по делу аграрного олигарха Олега Бахматюка.

Писарук проходит по делу о разграблении рефинансирования 1 миллиарда 200 миллионов гривен, которое было выделено на один из банков Бахматюка - VAB Bank.

Вместо внесения залога на 1 миллиард 200 миллионов Бахматюк внес залог на значительно меньшую сумму, а после этого деньги были выведены из банка.

В настоящее время Писарук работал главой правления одного из крупнейших банков Украины - Райффайзен Банка Аваль. В Нацбанке был бывшим первым заместитель ныне опальной экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, которая живет в Лондоне.

Сам Бахматюк сбежал из Украины.
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Колишня очільниця Національного банку України Валерія Гонтарева заявила, що можливе затримання голови правління Райффайзен Банку Аваль Олександра Писарука пов'язане з його роботою в НБУ, сказала в коментарі виданню НВ.
"Ні з МВФ, ні з Райффайзеном ж (не пов'язано). Він тільки вийшов на роботу туди. Терор міцнішає", - сказала вона.
За словами Гонтаревої, під час роботи в Нацбанку Писарук відповідав за банківський нагляд.
"Ми з ним і розчищали всі ці авгієві стайні", - зазначила ексголова НБУ.
Раніше ЗМІ повідомили, що співробітники НАБУ у понеділок ввечері прийшли в офіс одного з найбільших банків України - Райффайзен Банку Аваль, щоб затримати главу правління Олександра Писарука.
Писарук з 2014 по 2015 рік був першим заступником голови Національного банку Валерії Гонтаревої. За даними видання, банкіра Писарука звинувачують у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.
Згодом у НАБУ заявили, що загалом затримано сім осіб за підозрою у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком України у 2014 році ПАТ "ВіЕйБі Банк".
Йдеться про колишніх та чинних посадовців Національного банку України, ПАТ "ВіЕйБі Банк" та приватних компаній, пов'язаних із кінцевими бенефіціарами "ВіЕйБі Банку".
Так наросчищала , что отсиживалась на Мальдивах , а теперь будет просить политическое убежище в Англии .И кто был автором поджога ее дома ?
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Зеленый террор ? Или просто воровской банковский бизнес берут за жабры ?
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Пора всех уродов собирать

10.03.2017 Экс-нардеп Шепелев (блок Тимошенко, банкир Родовид Банк) заявил, что Турчинов (блок Тимошенко) и Лукьянчук (блок Тимошенко) вывели в офшоры $800 млн из госбюджета и помощи МВФ
Возможно это ложь, но заявления в суд на однопартийца-банкира не последовало. (авт.)

Он добавил, что Турчинов и Лукьянчук "обложили данью руководителей министерств и государственных предприятий Украины, вынуждая их похищать бюджетные средства, организовывать поборы с подчиненных и брать взятки от населения".
...Именно там Турчинов хранил украденные миллионы и проводил "секретные" совещания, на которых планировались убийства политиков и бизнесменов", - добавил экс-нардеп.
...прикрывал эту банду бывший министр внутренних дел Юрий Луценко, который сегодня занимает должность генерального прокурора.
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Я абсолютно уверен что когда зеленые сопли смоют в унитаз истории люди просто охренеют от того что вскроется после них. Все предпосылки к этому уже видно невооруженым глазом даже зебилам. Эта вдаст уже токсична через какие то пять месяцев. А что будет через год?
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