 ВАКС заочно заарештував ексглаву НКРЕКП Вовка у справі про "Роттердам +", - САП

Про це повідомили в пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

Зазначимо, що раніше 11 листопада в САП повідомили про аналогічне рішення стосовно колишнього заступника відділу енергоринку НКРЕКП Володимира Бутовського.

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"Таким чином, апеляційна палата ВАКС скасувала рішення суду першої інстанції, якими було відмовлено прокурорам САП і детективам НАБУ в задоволенні клопотань про обрання зазначеним особам заходів у вигляді утримання під вартою у зв'язку з міжнародним розшуком", - йдеться в заяві прокуратури.

Адвокат Вовка і Бутовського Ірина Одинець в Facebook назвала суд "упередженим", а його рішення - "серйозним аргументом на користь повної політичної вмотивованості справи й упередженості слідства".

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Як повідомлялося раніше, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) в рамках розслідування кримінального провадження за формулою "Роттердам+" в серпні 2019 року повідомило про підозру раднику директора "ДТЕК Східенерго" Лісовому та генеральному директору "ДТЕК Мережі" Гелюху.

8 серпня детективи НАБУ повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем шістьох осіб, причетних до введення так званої формули "Роттердам+", серед яких два менеджери компанії ДТЕК.

Дмитро Вовк назвав дії НАБУ "абсурдними", а справу "Роттердам +" - "розкрученою медійно-юридичною бульбашкою".

Екскерівника Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг Дмитра Вовка оголосили в міжнародний розшук.