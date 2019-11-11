 ВАКС заочно заарештував ексглаву НКРЕКП Вовка у справі про "Роттердам +", - САП

Про це повідомили в пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, передає Цензор.НЕТ.
Зазначимо, що раніше 11 листопада в САП повідомили про аналогічне рішення стосовно колишнього заступника відділу енергоринку НКРЕКП Володимира Бутовського.
"Таким чином, апеляційна палата ВАКС скасувала рішення суду першої інстанції, якими було відмовлено прокурорам САП і детективам НАБУ в задоволенні клопотань про обрання зазначеним особам заходів у вигляді утримання під вартою у зв'язку з міжнародним розшуком", - йдеться в заяві прокуратури.
Адвокат Вовка і Бутовського Ірина Одинець в Facebook назвала суд "упередженим", а його рішення - "серйозним аргументом на користь повної політичної вмотивованості справи й упередженості слідства".
Як повідомлялося раніше, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) в рамках розслідування кримінального провадження за формулою "Роттердам+" в серпні 2019 року повідомило про підозру раднику директора "ДТЕК Східенерго" Лісовому та генеральному директору "ДТЕК Мережі" Гелюху.
8 серпня детективи НАБУ повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем шістьох осіб, причетних до введення так званої формули "Роттердам+", серед яких два менеджери компанії ДТЕК.
Дмитро Вовк назвав дії НАБУ "абсурдними", а справу "Роттердам +" - "розкрученою медійно-юридичною бульбашкою".
Екскерівника Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг Дмитра Вовка оголосили в міжнародний розшук.
Зебилы счастливы как никогда - комуналка растет, субсидии отменяются - эпоха зубожиння для бени наконец-то скинчилася
Доколе это будет продолжаться?
тут реально политическое преследование.
и после суда ЕСПЧ из бюджета этому чуваку заплатят компенсацию за приколы Зелёной Сопли
кстати
из тебя можно портфель пошить для адвоката Бени.
Теперь Вовка наживается ?
Вот вообще он же дал задание Гончаруку снизить тарифы, а не справится то уволит. Я еще не забыл а ты забыл. Посмотрим.
Из трёх попыток три раза ПО - РО - ШЕН - КО
аж на + 14.7% добавили...
на очереди рост тарифов на э/э.. ведь нужно компенсировать продажу Бене э/э по 0.58грн, а заодно и покупку угля из рашки по 3000 грн.. вместо дорогого угля по Роттердам+ по 1700 грн
Сайт - обёртка.
Смысл написаного - суть.
У вас Украина превратилась в сепарское гнездо? Так то вы её любите! Уезжайте, если не по душе. Но Украина уже повернула штурвал, и отлично оторвалась вперёд.
Живите сегодняшним днём, а не вчерашним!
Там же есть факты, которые можно проверить ?
По єкономике всё решает Беня,
А по политике Єрмак
ты реально дятел ?
А це вже серйозний злочин
Ми були винні Кацапстану ті 50 мільярдів.
Тобі мало того, шо в результаті суду ми вже не винні ?
Ти хочеш, шоб вони ще й заплатили нам те, шо ми були їм винні ?
Джерела сам найдёшь, если не дебил.
У меня наверно только на Сомали и т. п. хватит.
а не как свадебного фотографа на мусорке подобрали
Сто процентов где-то раньше профессионально крали.
Только вот "политически мотивированных" репрессий опасаюсь...
ещё в предверии выборов.
Вполне возможно, что ты на самом деле олигофрен, но утверждать это я не буду.
А зачем ты спросил ?