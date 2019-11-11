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 Від початку року в Києві за кермом зловили 10 тисяч п'яних, у середньому - 33 людини на день, - Патрульна поліція

Патрульні просять: в разі, якщо ви бачите, що п'яна людина сідає за кермо, негайно телефонувати в поліцію.

За минулі вихідні столичні патрульні виявили 85 нетверезих водіїв. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на департамент комунікації Патрульної поліції Києва.

"За минулі вихідні патрульні виявили 85 нетверезих водіїв, за минулий тиждень — 257, а від початку року понад 10000! Ці цифри просто вражають. В середньому за день в столиці патрульні виявляють 33 нетверезих водія..", - сказано в повідомленні.

Ще більше вражають показники драгера, які демонструють сильний стан алкогольного сп'яніння у порушників. З такими показниками алкоголю людині важко ходити, а не те що керувати транспортним засобом. Нагадаємо, максимально допустимий рівень алкоголю для керування транспортним засобом — 0,2 проміле.

Наслідки, до яких призводить керування в такому стані, усім відомі — розбиті автівки та травмовані люди. Нерідко коли така їзда призводить до і загибелі одного з учасників ДТП.

Ми закликаємо усіх водіїв навіть у думках забути про можливість керування транспортним засобом після вживання алкоголю і завжди пам'ятати про наслідки до яких це призведе.

"Просимо усіх громадян, які стали очевидцями того, як водій з ознаками сп'яніння сідає за кермо — негайно повідомляти про це на службу 102. Пам'ятайте, ваш дзвінок може врятувати комусь життя", - додали в поліції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Момент смертельної ДТП на київських Позняках, коли лексус збиває пару молодих людей, і гине дівчина. ВIДЕО

Від початку року в Києві за кермом зловили 10 тисяч пяних, у середньому - 33 людини на день, - Патрульна поліція 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159079
 
 
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Нужно садить и лишать прав не на 3 года, а пожизненно.
Без жесткости мы эту проблему не решим.
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водилы "Лексусов" с Вами не согласны...у них есть рычаги решения проблемы...(бабло) С начала года в Киеве за рулем поймали 10 тысяч пьяных, в среднем - по 33 человека в день, - Патрульная полиция - Цензор.НЕТ 752
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вот где пора начать "посадки"...!!! не так ли пан Президент...?!
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А я бы их всех расстреливал независимо от социального статуса а вы? Очистили бы биосферу и массу компоста увеличили для сельского хозяйства
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Полстраны что ли расстреливать?
Будто сами только трезвый водите всегда 🤪
Ладно, это я набросил для срача.
Может вы и правда не бухаете за рулём.
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