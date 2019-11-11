 ЗСУ закупили перші 100 серійних ракет "Вільха" й перші 152-мм снаряди українського виробництва

Як передає Цензор.НЕТ, про це кореспондентам АрмияInform повідомив представник Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України полковник Владислав Шостак.

Також АрміяInform стало відомо, що очікуване у цьому році завершення розробки 155-мм установки "Богдана" може не здійснитися через несвоєчасне постачання боєприпасів турецьким підрядником, випробування гармати поки ще не відбулося.

У перспективі для потреб артилерії в Україні вироблятимуть порох, гільзи, капсуль та підривник. "Укроборонпром" активно працює над впровадженням цього виробництва.

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