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Все про:ракети (516) артилерія (134)

 ЗСУ закупили перші 100 серійних ракет "Вільха" й перші 152-мм снаряди українського виробництва

Цього року до українського війська почали надходити перші серійні ракети "Вільха" і до січня 2020 року очікуються подальші постачання. Також для потреб важкої артилерії у вітчизняного виробника закуплено 152-мм снаряди під наявні запаси пороху, а "Укроборонпром" найближчим часом має організувати серійне виробництво модернізованих реактивних систем залпового вогню "Верба", яка пройшла всі необхідні випробування і взята на озброєння.

Як передає Цензор.НЕТ, про це кореспондентам АрмияInform повідомив представник Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України полковник Владислав Шостак.

Також АрміяInform стало відомо, що очікуване у цьому році завершення розробки 155-мм установки "Богдана" може не здійснитися через несвоєчасне постачання боєприпасів турецьким підрядником, випробування гармати поки ще не відбулося.

У перспективі для потреб артилерії в Україні вироблятимуть порох, гільзи, капсуль та підривник. "Укроборонпром" активно працює над впровадженням цього виробництва.

Також читайте: Зеленський вніс у Раду два законопроєкти про розвідку

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159078
 
   
 Топ коментарі
 
Alex Rozhenko При Порошенко це все почало робитися,не при зелених.
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а ДБР сольет кацапии всю инфу где будут хранится.и что куда!
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Не зважайте. Воно боляще, "порохозалежне"
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Сливают страну, верните пороха ВСУ закупили первые 100 серийных ракет "Вільха" и первые 152 мм снаряды украинского производства - Цензор.НЕТ 4819
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Alex Rozhenko При Порошенко це все почало робитися,не при зелених.
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Не зважайте. Воно боляще, "порохозалежне"
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а у них это в "турборежиме" происходит...Сивоха подтвердит...
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Ты смотри, а как что-то плохое началось при Порошенко и свершилось при Зеленском - так виноват последний. Удобно вы устроились.
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Alex Rozhenko Ну так президент для хорошого,а не для поганого.Поки що прицьому повна фігня відбувається.
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Да, закупили вот снаряды для ВСУ, нет чтобы деньги украсть, плохо то как.
Как вы там любите говорить, Порошенко уже полгода не президент, за все отвечает Зеленский. Так вот, за это тоже.
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Alex Rozhenko За старої влади взагалі відновили дуже багато техніки.а могли би лягти і просити *****.
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П"ять сгорівших складів. Так. При *******. І ніхто, крім лосів які курили з бобрами під наглядом НЛО, не попав під пильний нагляд головнокомандуючого.
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Не свідкам святого ******* судити про чиїсь розумові здібності. Здрисни, чмо.
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Так это зеленский с сивохой с полигонов не вылазил, на ракетных испытаниях присутствовал?Надо же, еак гримироваться научились в своих говношоу - прям как Турчинов выглядели?!
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Таких ракет потрібні тисячі,хоч би їх закупляли.
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П'ть років усе для української армії закупав Петро Олексійович за свої гроші. Сотні танків, десятки літаків, сотні тисяч гвинтівок і комплектів форми. І єдине, що він так і не встиг купити для армії - резинову бомбу. Як відомо, це сама сильна зброя після вакумної бомби. Прокляті зебіли помішали Петру Олексійовичу...
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Днепропетровец Ну Порошенко дофіга своїх грошей кинув на армію.На одмінно від зелених.
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Це ти тому спеціально в свій нік добавив Петра?
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Як я над святим можу насміхатися?? Що ти таке кажеш??
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Не оскорбляй віруючих у Питра Олексійовича!!
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а ДБР сольет кацапии всю инфу где будут хранится.и что куда!
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Почему на фото пушка?
Понял, так надо, для дезинформации, причем всех, налогоплательщиков в том числе.
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Молодцы долго запрягали но хоть теперь пошло
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Мне неясен один момент - во время ВОВ РККА тоже закупала снаряды и танки?
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Распятый Мальчик 8182875a То були раби.Німці наприклад закупляли.Може ти готовий жити як раби в совці?
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Украине нужны ракеты с дальностью до трёх-пяти тысяч километров с ядерными зарядами и они у Украины будут ...где-то лет через 10 ,хотя возможно и раньше ...
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Не нужны они.Достаточно американского зонтика.
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Американцы это барыги ,они купят и продадут ,товарищи израильтяне не дураки ведь ,конечно не дураки и знают кто такие американцы ,доят их по мере возможности а сами потихоньку ядерное оружие завели ...
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Маловато будет.Надо клепать,как пельмени.
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Хоть бы до кого нибудь там наверху дошло, что организовывать производство боеприпасов надо параллельно в центре Украины, либо переносить подальше от границы
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Так специально возле российской границы разместили производство украинских боеприпасов и взрывчатки, чтобы когда РФ пойдет в массированное наступление, а это скоро случится судя по всему, то что бы было чем мочить ненавистных укров, добить тех что не добили в 1918-1933 ЗСУ закупили перші 100 серійних ракет "Вільха" й перші 152-мм снаряди українського виробництва - Цензор.НЕТ 3610
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Как быстро Организм организовал производство этих боеприпасов - турборежим ЗСУ закупили перші 100 серійних ракет "Вільха" й перші 152-мм снаряди українського виробництва - Цензор.НЕТ 1825
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Надёжней сухой Порох в пороховницах, чем жид-кий ВаЗЕлин в ягодицах!
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