 ЗСУ закупили перші 100 серійних ракет "Вільха" й перші 152-мм снаряди українського виробництва

Як передає Цензор.НЕТ, про це кореспондентам АрмияInform повідомив представник Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України полковник Владислав Шостак.
Також АрміяInform стало відомо, що очікуване у цьому році завершення розробки 155-мм установки "Богдана" може не здійснитися через несвоєчасне постачання боєприпасів турецьким підрядником, випробування гармати поки ще не відбулося.
У перспективі для потреб артилерії в Україні вироблятимуть порох, гільзи, капсуль та підривник. "Укроборонпром" активно працює над впровадженням цього виробництва.
Как вы там любите говорить, Порошенко уже полгода не президент, за все отвечает Зеленский. Так вот, за это тоже.
Понял, так надо, для дезинформации, причем всех, налогоплательщиков в том числе.