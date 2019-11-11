 "Немає жодного концепту щодо особливого статусу Донбасу", - Арахамія

Про це він сказав журналістам після засідання фракції "Слуга народу", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Немає жодного концепту щодо особливого статусу Донбасу, нового концепту, ні в офісі президента, ні в Кабінеті Міністрів, ні в парламенті", - сказав Арахамія.
Він підкреслив, що інших суб'єктів законодавчої ініціативи, крім президента, Кабінету міністрів і Верховної Ради не існує.
Як повідомлялося, чинний закон про особливий порядок самоврядування в ОРДЛО закінчує свою дію 31 грудня 2019 року.
Без заумных речей пожалуйста...
Як ще прощє?
Свіже опитування показало - вони там до пуйла хочуть ! Спочатку деокупацію провести і
розтягнити це в часі , що б мізки їм провітрити
Источник: https://censor.net.ua/n3159077"
И что дальше? Дважды два - четыре, Солнце восходит на востоке, а заходит на западе? Луна не светит, а отражает свет? Яблоки падают с дерева вниз?