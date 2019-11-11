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 Політика України
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Все про:Донбас (13584) Арахамія (111)

 "Немає жодного концепту щодо особливого статусу Донбасу", - Арахамія

Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявляє, що в жодного з суб'єктів законодавчої ініціативи зараз немає будь-якої концепції законопроєкту про особливий статус Донбасу.

Про це він сказав журналістам після засідання фракції "Слуга народу", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Немає жодного концепту щодо особливого статусу Донбасу, нового концепту, ні в офісі президента, ні в Кабінеті Міністрів, ні в парламенті", - сказав Арахамія.

Він підкреслив, що інших суб'єктів законодавчої ініціативи, крім президента, Кабінету міністрів і Верховної Ради не існує.

Як повідомлялося, чинний закон про особливий порядок самоврядування в ОРДЛО закінчує свою дію 31 грудня 2019 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "У Бухарєва з Бакановим постійно були сутички", - Арахамія

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159077
 
 
 Топ коментарі
 
Ну только попробуйте ссуки протянуть что то особое для ненавидящего Украину вонючего Момбаса!! Как Янык уже не съ...сь!!
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Особый статут это забор, или зона отчуждения как Чернобыль. Только когда там российская пропаганда выветрится с ними можно начать что-то решать.
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Ну только попробуйте ссуки протянуть что то особое для ненавидящего Украину вонючего Момбаса!! Как Янык уже не съ...сь!!
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Так для чого вам тоді зустріч в Нормандському форматі?
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А простым языком можно?
Без заумных речей пожалуйста...
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Там мова про контрацептив для Дамбассу.
Як ще прощє?
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Особый статут это забор, или зона отчуждения как Чернобыль. Только когда там российская пропаганда выветрится с ними можно начать что-то решать.
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НІЯКИХ особливих статусів для дамбасу / Там статус може бути тільки один - на 10 а то і на 15 років ВЗАГАЛІ ніяких виборів - а пряме президенське правління з военною адмістрацією !
Свіже опитування показало - вони там до пуйла хочуть ! Спочатку деокупацію провести і
розтягнити це в часі , що б мізки їм провітрити
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Це питання ще в 2014 треба було вирішити. Евакуація бажаючих, а потім хто не сховався - його проблеми. Так мирний ж план і стопіїсят перемирь. Тільки зараз верещать: "здають Україну по нашому плану без нас".
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Не волнуйтесь,зеленые. У Путина есть и план, и концепт, он вам его потом спустит, а вы его в Тесле озвучите или каким-нибудь Пристайком.
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Если нет концепта, давайте еще один концерт...
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"Он подчеркнул, что других субъектов законодательной инициативы, кроме президента, Кабинета министров и Верховной Рады не существует.
Источник: https://censor.net.ua/n3159077"

И что дальше? Дважды два - четыре, Солнце восходит на востоке, а заходит на западе? Луна не светит, а отражает свет? Яблоки падают с дерева вниз?
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Это значит что снимать блок-посты и террористам свободный путь на Киев?...
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-""Нет ни одного концепта относительно особого статуса Донбасса, нового концепта, ни в офисе президента, ни в Кабинете Министров, ни в парламенте", - сказал Арахамия.Источник: https://censor.net.ua/n3159077 та не надо "заливать"...этот документ уже наверняка лежит под сукном и ждёт принятия в "турборежиме"...ночном...шоб утром Украина об_ла...
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