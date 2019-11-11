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Все про:Зеленський (3521) опитування (423) Центр Разумкова (52) Разумков Дмитро (264) Гончарук_Олексій (257)

 Українці стали менше довіряти Зеленському, Разумкову й Гончаруку, - опитування

Рівень довіри громадян до президента, спікера парламенту та прем'єр-міністра в листопаді знизився в порівнянні з попереднім місяцем.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Центром Разумкова, інформує Цензор.НЕТ.

Рівень довіри до президента становить 68,2%, а недовіри - 24,3%. Для порівняння: в жовтні Зеленському довіряли 70,5% громадян.

Разумков викликає довіру у 52% українців (у жовтні - 54,1%), а 31% громадян йому не довіряють.

Рівень довіри (34%) і недовіри (36,5%) до Гончарука майже однаковий. У жовтні йому довіряли 36,4% українців.

Колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов увійшов до трійки осіб, яким найбільше довіряють українці після Зеленського і Разумкова. Йому довіряють 36% і не довіряють 29% громадян. Таким чином, баланс довіри-недовіри у Сенцова вищий, ніж у Гончарука.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найбільше українці довіряють ЗСУ, волонтерам і Зеленському, - опитування Центру Разумкова

Найбільше українці не довіряють п'ятому президенту Петру Порошенко (79%), нардепу від парламентської фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктору Медведчуку (75%), голові парламентської фракції партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко (70%), міністру внутрішніх справ Арсену Авакову (69%) і співзасновнику "Опозиційною платформи - За життя" Юрію Бойку (68%).

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 1 по 7 листопада 2019 року. Було опитано 2015 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість українців, які впевнені у правильному напрямку розвитку подій у країні, різко зменшилася, - опитування Цетру Разумкова. ІНФОГРАФІКА

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159075
 
   
 Топ коментарі
 
Всі хто обрали, дружно, Зєлю
Хотіли ним пробити стелю,
Потім хоча б уже вікно,
А зараз пробивають дно.
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Мирослав Гай
1 ч.

Кіборг Марченко буде сидіти.
76 мільйонів застави.
Винен чи ні, вирішить суд. Зараз інкримінують бездіяльність.

За Микитася внесли 80 мільйонів застави.
За Дубневича внесли 100 мільйонів.
За Гладковського внесли 10 мільйонів застави.
За Марченка немає кому внести заставу. Навіть мільйон. Навіть сто тисяч.
І це за "бездіяльність".
Це вирок українському слідству і суду.
Коли інкримінувалися б корупція, крадіжка, вбивство, то я зрозумів би арешт.
Але бездіяльність...!
І арешт???
Тому, хто сам прийшов і на суд, і на слідство?
Якби це було не при "чесному" Зеленському, я б сказав, що це замовлення.
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Хто ж знав, що серед "мудрого наріду" аж 73% долбо...бів?
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в Україні нема стільки посад.. то якщо по 2 корупціонера на корито
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Посад таких більш чим достатньо. Невскидку, в меріях всіх міст, в таможніі, в податковій, БТИ, на транспорті, в медицині, в сфері освіти, в міністерствах і т.д.
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В Грузії він корупції очолив. А посадив своїх конкурентів.
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В Грузии он уже посадил 10% населения, и народ послал его в Амстердам. В Украине могут послать подальше.
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66% доверяет Лукашенко и 75% не доверяет Медведчуку. Это - диагноз.
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Нагадали:
Ні вір нікому, навіть своїй дупі, бо коли ти захочеш пукнути, вона може дриснути.
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Бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов вошел в тройку лиц, которым больше всего доверяют украинцы после Зеленского и Разумкова. Ему доверяют 36%

А в чём ему доверять или не доверять? Ну, ездит где-то, пламенные речи произносит, какие-то сувениры дарит направо и налево. Пусть ездит. Вреда от него пока никакого. Хоть, думаю, и пользы, как от бумажного журавлика.
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це в межах статистичної похибки - довіра до Президента не змінилася
Але...
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Значить усі мої знайомі фанати Зе, які зараз плюються, попали до похибки?
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в нас люди схильні до конформізму, бо можуть на сміх підняти або взагалі образити - того хто скаже, що я підтримую Президента Зеленського. реально може і підтримують, а на публіку - кажуть інше.
Важко йти проти думки соціуму, особливо, коли ситуація неоднозначна.
я поки підтримую, але бачу, як лавиноподібно наростають проблеми і вони розгублені, зараз треба оригінальні, навіть красиві кроки, а їх поки не видно.
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Ось до чого наші люди схильні, так це до популізму і віри у Мессію. Якої думки соціуму боїться більшість 73%? Це патріотвм слід боятись, вони у явній меншості і їх за любов до України записали у порохоботи... заспокійтесь, ніяких красивих кроків не буде, бо той піар що вонт робили, вже усім набрид, а у реальному жиьті, вони ніхто, нульовки.
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Это не украинцы умнеют, а социологи забоялись.
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Пороси уже готовы были радоваться, но потом прочитали что Пеця первый в рейтинге недоверия. Опередил даже политического партнера Медведчука Украинцы стали меньше доверять Зеленскому, Разумкову и Гончаруку, - опрос - Цензор.НЕТ 1846
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А что Порох до сих пор президент?
Кого что волнует, отдали страну в руки выродкам, и сидят детонируют на Порохе.
Ты еще на клабище станцуй,кто то умер,а тебе только предстоит.
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От соевой ботофермы только и читаешь что вот вот Зеленского скинут и "порох" снова заберет власть. Хрен что больше заберет ваш "порох" с таким рейтингом недоверия. И хуже всего, что от разгона тотальной зрады эти проценты от Зеленского перейдут в оппоблоки, партии шариев и прочее говно. А вы это до сих пор не поймете.
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Патаму шо они очень тупые!!!
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А какая разніца между німі, еслі одні работают на Кремль за деньгі а другіе по-тупості.
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Нимб над головой сонцеликого ЗЕ превращается в чугунный. Смеркается
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Да ну!
24% против 79% по недоверию...
А падение доверия на полтора процента, это да - крутое пике
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Всі хто обрали, дружно, Зєлю
Хотіли ним пробити стелю,
Потім хоча б уже вікно,
А зараз пробивають дно.
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Я поэт, зовусь Незнайка,
от меня вам... балалайка!
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Пора тебе Буратино начать читать, переходить на следующий возрастной уровень.
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Ну если и вы к ним примкнули, то что уже говорить об остальных...
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Зззупиню війну негайно!
Всіх бариг я посаджу!
"Зубажінню"-скажу -НІ
Україна у гівні!!
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Не то слово- "меньше" ,даже слепой и глухой уже поняли кто пришел к власти.

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а что есть разве украинцы которые доверяют мыролюбным реформистам и предидущим и теперешним?
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Зараз порохоботи порвуть свої ануси))) П'П'ять років срать на цензорі "юйкаварофка" і отримати під сраку від "клована"))) Ще й зробити свлєму хазяїну супер рейтинг по недовірі)))
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Ну понятно ,порохоботы расстроились,а ты то чему радуешься?Анусам? А сам уже там .
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Хто ж знав, що серед "мудрого наріду" аж 73% долбо...бів?
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Гляньте,зебилы до сих пор соперничают с Порошенко,видать сами не верят в чудо, что зебоба попал во власть.
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Бредишь болезный? Ну дай Бог приистрелит скоро кто-нибудь тебя псину болезную...
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Мирослав Гай
1 ч.

Кіборг Марченко буде сидіти.
76 мільйонів застави.
Винен чи ні, вирішить суд. Зараз інкримінують бездіяльність.

За Микитася внесли 80 мільйонів застави.
За Дубневича внесли 100 мільйонів.
За Гладковського внесли 10 мільйонів застави.
За Марченка немає кому внести заставу. Навіть мільйон. Навіть сто тисяч.
І це за "бездіяльність".
Це вирок українському слідству і суду.
Коли інкримінувалися б корупція, крадіжка, вбивство, то я зрозумів би арешт.
Але бездіяльність...!
І арешт???
Тому, хто сам прийшов і на суд, і на слідство?
Якби це було не при "чесному" Зеленському, я б сказав, що це замовлення.
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а кто же этим дибилам может доверят либо сепары либо умалишонные
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Ждем легитимизации бандитов ?

Ірина Винниченко - вчитель української мови, яка працювала у Донецьку. У 2014 році виступала проти окупації. Останнє фото Ірини, після її забрали "асвабадітєлі", дівчину так і не знайшли!

Украинцы стали меньше доверять Зеленскому, Разумкову и Гончаруку, - опрос - Цензор.НЕТ 6988
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Жаль дівчину, справжня патріотка України, нажаль до кінця не знала які кончені тварі ці кацапи і їх руцький мір.
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Доверять? Что можно доверить эксгибиционисту, если он даже свое *хозяйство* не бережёт... пианист куев...
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Представитель ДБР пишет на заседании суда над Дмитрием Марченко в смс-ках куда-то в чат с названием «Кабинет»:
«В суде. Ушлепков тут ******»
Ушлепки это Герой Украины Межевикин? Герой Украины Порхун, полный кавалер ордена за мужество Чайка? Ахтем Чийгоз? Кто?

Украинцы стали меньше доверять Зеленскому, Разумкову и Гончаруку, - опрос - Цензор.НЕТ 8063
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Уровень доверия к президенту составляет 68,2% Источник: https://censor.net.ua/n3159075



Думаю насправді не більше 30%, все інше - нагонка ЗМІ
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Ну так этому уже не добежать до ростова,вот и рисуют рейтинги чтобы зебоба как то дожил до конца срока.
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так а шо тут удивительного...?! сотворить такое со страной за полгода-это ""турбоглупизм"... Украинцы стали меньше доверять Зеленскому, Разумкову и Гончаруку, - опрос - Цензор.НЕТ 9104
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Характерные пристрастия следователя, назвавшего сегодня ушлепками военных и волонтеров.
Полицейские с Рублевки и Russia Today.
Ну, а что, да. Таким вот и дают доступ к гостайне.
Документ "Стратегический план использования ВСУ" имеет гриф "совершенно секретно". Но ситуация еще печальнее, там гриф "Особая важность".
Во всем МО и ГШ к этому документу имеет доступ 7-8 человек. Министр, НГШ, пару замов, командующие родов-видов. И все. Заместители министра, например, не имеют доступа.
Зато теперь какие-то гражданские имеют доступ.
Могут изучать!
Могут копировать!
Могут изымать!
Документы наивысшей государственной тайны. По уголовному производству инициированному Портновым.
Именно так, по его заявлению.
И если вы думаете, что это какой-то ******... то вы правильно думаете.
Украинцы стали меньше доверять Зеленскому, Разумкову и Гончаруку, - опрос - Цензор.НЕТ 3770
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Прекратятся боевые действия на востоке и у Пеца рейтинг вообще не будет видно,даже под лупой
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Уже к весне всё доверие будет стремиться к нулю и тут начнётся самое интересное ... Украинцы стали меньше доверять Зеленскому, Разумкову и Гончаруку, - опрос - Цензор.НЕТ 1799
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Не, Новый Год ,ёлки-палки ,шампусик-оливье Українці стали менше довіряти Зеленському, Разумкову й Гончаруку, - опитування - Цензор.НЕТ 4708потом отходняк пару месяцев а к апрелю да..
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первые платежки за комуналку порвут пукан зеленым.
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Так то пэтины платёжки ,они уже разок порвали ,второй раз эффект будет уже не тот ... Українці стали менше довіряти Зеленському, Разумкову й Гончаруку, - опитування - Цензор.НЕТ 400
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А, если на НГ вместо шампусика и оливье хрен без соли будет?
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Не ,сейчас же не порошенко-мальдивский президенствует ,значит оливье будет ,вот если бы пэтя остался не дай Бог ,то да ,тогда бы кору ближайших деревьев уже народ жевал .. Українці стали менше довіряти Зеленському, Разумкову й Гончаруку, - опитування - Цензор.НЕТ 551
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Кацап, не забудь в мае елку выкинуть, как вы обычно делаете.
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Щас стадо зебилов еще из запоя выйдут так вообще о-уеют Они до сих пор победу клоуна отмечают
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68% дебилов-это ещё очень много((( Ну ничего, подождём ещё.Главное, чтобы Украину слить не успели зелёные.
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Эти опросы , что вилами по воде . Проверить невозможно , а платят за них заказчики стабильно хорошо.
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Украина - это шлюха, что принимает со всех сторон. 68,2 процента согласны с таким тезисом Зеленского и Шефера? Или это было раньше, а сейчас Зеля принципиально другой?
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Как им вообще можно было доверять? 🤔
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Вот те раз.

NNN буквально на днях писал, как все до безтямы обожают Зюзю, не смотря ни на что. Українці стали менше довіряти Зеленському, Разумкову й Гончаруку, - опитування - Цензор.НЕТ 6196
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Зеленского можно ругать и за то и за это. Но знаете, о чем я подумал... В их речах почти нет пафоса. И это меня сбивает с толку. Все коммунисты и популисты и социалисты говорят очень громко, долго и пафосно, много жестикулируют. Например, Порошенко, который слишком многословен, красноречив и чрезмерно старается быть убедительным. А вот Зеленский - нет и окружение - нет. Для меня это пока один из немногих хороших индикаторов. Кроме того, он пока народ слушает. То, что мы пишем, то что мы собираемся на акции протеста, работает, хотябы отчасти. Например, обещан референдум по продаже земли иностранцам. Идут встречи с представителями табачных фабрик и некоторые снова заработали. Что-то же им пообещали. Но как быть с Ермаком? Как быть с вернувшимися на белых конях регионалами, которые чувствуют себя безнаказанными? Как быть с его ближайшим помощником, с его вероятным главным спонсором? Ох Зеленский, что же ты задумал на самом деле?
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не бэне а изе! и второе а украинцы бубочку нелоха гарантом не выбирали его выбрали остальные жители нашей страны.
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А еще он обещал зарплаты учителям по 4000 $...Выполнено!
Не назначать кумовьев и бизнеспартнеров на государственные должности... Выполнено! Отменить Роттердам +...Выполнено!
Посадить олигархов...Выполнено!
Референдуми по всем вопросам до принятия законов...Выполнено!
А про мелочи уже можна и не вспоминать. ..Українці стали менше довіряти Зеленському, Разумкову й Гончаруку, - опитування - Цензор.НЕТ 238
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