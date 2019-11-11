 Українці стали менше довіряти Зеленському, Разумкову й Гончаруку, - опитування

Про це свідчать результати опитування, проведеного Центром Разумкова, інформує Цензор.НЕТ.
Рівень довіри до президента становить 68,2%, а недовіри - 24,3%. Для порівняння: в жовтні Зеленському довіряли 70,5% громадян.
Разумков викликає довіру у 52% українців (у жовтні - 54,1%), а 31% громадян йому не довіряють.
Рівень довіри (34%) і недовіри (36,5%) до Гончарука майже однаковий. У жовтні йому довіряли 36,4% українців.
Колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов увійшов до трійки осіб, яким найбільше довіряють українці після Зеленського і Разумкова. Йому довіряють 36% і не довіряють 29% громадян. Таким чином, баланс довіри-недовіри у Сенцова вищий, ніж у Гончарука.
Найбільше українці не довіряють п'ятому президенту Петру Порошенко (79%), нардепу від парламентської фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктору Медведчуку (75%), голові парламентської фракції партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко (70%), міністру внутрішніх справ Арсену Авакову (69%) і співзасновнику "Опозиційною платформи - За життя" Юрію Бойку (68%).
Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 1 по 7 листопада 2019 року. Було опитано 2015 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.
Ні вір нікому, навіть своїй дупі, бо коли ти захочеш пукнути, вона може дриснути.
А в чём ему доверять или не доверять? Ну, ездит где-то, пламенные речи произносит, какие-то сувениры дарит направо и налево. Пусть ездит. Вреда от него пока никакого. Хоть, думаю, и пользы, как от бумажного журавлика.
Але...
Важко йти проти думки соціуму, особливо, коли ситуація неоднозначна.
я поки підтримую, але бачу, як лавиноподібно наростають проблеми і вони розгублені, зараз треба оригінальні, навіть красиві кроки, а їх поки не видно.
Кого что волнует, отдали страну в руки выродкам, и сидят детонируют на Порохе.
Ты еще на клабище станцуй,кто то умер,а тебе только предстоит.
24% против 79% по недоверию...
А падение доверия на полтора процента, это да - крутое пике
Хотіли ним пробити стелю,
Потім хоча б уже вікно,
А зараз пробивають дно.
от меня вам... балалайка!
Всіх бариг я посаджу!
"Зубажінню"-скажу -НІ
Україна у гівні!!
Мирослав Гай
1 ч.
Кіборг Марченко буде сидіти.
76 мільйонів застави.
Винен чи ні, вирішить суд. Зараз інкримінують бездіяльність.
За Микитася внесли 80 мільйонів застави.
За Дубневича внесли 100 мільйонів.
За Гладковського внесли 10 мільйонів застави.
За Марченка немає кому внести заставу. Навіть мільйон. Навіть сто тисяч.
І це за "бездіяльність".
Це вирок українському слідству і суду.
Коли інкримінувалися б корупція, крадіжка, вбивство, то я зрозумів би арешт.
Але бездіяльність...!
І арешт???
Тому, хто сам прийшов і на суд, і на слідство?
Якби це було не при "чесному" Зеленському, я б сказав, що це замовлення.
Ірина Винниченко - вчитель української мови, яка працювала у Донецьку. У 2014 році виступала проти окупації. Останнє фото Ірини, після її забрали "асвабадітєлі", дівчину так і не знайшли!
«В суде. Ушлепков тут ******»
Ушлепки это Герой Украины Межевикин? Герой Украины Порхун, полный кавалер ордена за мужество Чайка? Ахтем Чийгоз? Кто?
Думаю насправді не більше 30%, все інше - нагонка ЗМІ
Полицейские с Рублевки и Russia Today.
Ну, а что, да. Таким вот и дают доступ к гостайне.
Документ "Стратегический план использования ВСУ" имеет гриф "совершенно секретно". Но ситуация еще печальнее, там гриф "Особая важность".
Во всем МО и ГШ к этому документу имеет доступ 7-8 человек. Министр, НГШ, пару замов, командующие родов-видов. И все. Заместители министра, например, не имеют доступа.
Зато теперь какие-то гражданские имеют доступ.
Могут изучать!
Могут копировать!
Могут изымать!
Документы наивысшей государственной тайны. По уголовному производству инициированному Портновым.
Именно так, по его заявлению.
И если вы думаете, что это какой-то ******... то вы правильно думаете.
NNN буквально на днях писал, как все до безтямы обожают Зюзю, не смотря ни на что.
Не назначать кумовьев и бизнеспартнеров на государственные должности... Выполнено! Отменить Роттердам +...Выполнено!
Посадить олигархов...Выполнено!
Референдуми по всем вопросам до принятия законов...Выполнено!
А про мелочи уже можна и не вспоминать. ..