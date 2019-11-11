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 Політика України, За кордоном
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Все про:Газпром (476) ГТС (95) Нафтогаз (628) транзит газу (90)

 "Газпром" не пускає українських фахівців перевірити газовимірювальну станцію Суджа, через яку йде понад 70% транзиту, - "Нафтогаз"

НАК "Нафтогаз" виконав перевірку всіх прикордонних газовимірювальних станцій, крім Суджі, розташованої на кордоні між Сумською та Курською областями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАК.

"Спочатку Газпром запропонував нам провести перевірку з 11 по 15 листопада, але потім раптом передумав і пообіцяв запропонувати нові дати.

Дуже підозріло виглядає неготовність Газпрому допустити фахівців Укртрансгазу до перевірки прикордонної ГВС. Особливо, враховуючи, що через неї проходить левова частина транзиту російського газу до Європи.

Згідно взаємним зобов’язанням і ми, і росіяни повинні щорічно допускати представників один одного до перевірки роботи газовимірювальних станцій.

Ми вже звикли до не завжди послідовної поведінки російських контрагентів. Але відсутність взаємно узгоджених обсягів транзитного газу, який зайшов в Україну, може призвести до поновлення старих пісень про крадіжки газу. Якщо перевірка на Суджі так і не буде проведена, це стане сигналом і для європейських споживачів щодо можливих креативних акцій з російського боку.

Наша ГТС залишається найбільш гнучким та надійним маршрутом постачання газу в Європу (аварійність набагато менша, ніж на російській трубі), ми дозволяємо переконатися в її надійності всім охочим – і європейцям, і росіянам. Тим  більше дивує поведінка Газпрому у зв’язку з ситуацією з перевіркою Суджі, через яку йде понад 70% російського транзиту українською територією".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меркель і Путін розмовляли телефоном: обговорили Донбас, транзит газу й підготовку до нормандського саміту

Газпром не пускає українських фахівців перевірити газовимірювальну станцію Суджа, через яку йде понад 70% транзиту, - Нафтогаз 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна готова до припинення транзиту газу з Росії, - Оржель

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159074
 
 
 Топ коментарі
 
Не русские, а россияне и не тырят, а проводят махинации с целью обвинить в краже Украину.
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просто русские тырят у себя газ
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Так это было всегда так как только началось мутилово с момента распада совка. Наши жадные можновладці за це отримували непоганий гешефт, а країну звинувачували в кражах.
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Так я не понял!
Зе' агент Кремля или нет? "Газпром" не пускает украинских специалистов проверить газоизмерительную станцию Суджа, через которую идет более 70% транзита, - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 8882
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ой ви знаити, от такой чахлый гэвэлык даже керемлю зачем... етат шлимазл сегодня членом по роялю...завтра куда-то бежит президента играть...а дальше шо? На роль самого вовкиХуйла замахнется? Ой не морочте мне голову, шобы керемль себе от такую чахотку заимел...
Сом, твой зеля - клоун. Не агент, не президент...он - шут без принципов, мнения, воли... флюгер, мечтающий о селфи с ******
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Не русские, а россияне и не тырят, а проводят махинации с целью обвинить в краже Украину.
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Так это было всегда так как только началось мутилово с момента распада совка. Наши жадные можновладці за це отримували непоганий гешефт, а країну звинувачували в кражах.
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Вообще то у нас война..несмотря на * взаимные обязательства*
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а нам свою сертифицированную у европейцев газоизмерительную станцию поставить слабо ?
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Предположу, что она стоит огромных денег (судя по фото таких штуковин это серьёзные конструкции), и времени..
Смысл вкладываться, если решили избавиться от оккупантского газа. А в рашке - прекратить его поставлять.
Тогда смысл строить? Деньги только разворуют
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НО ВЕНТИЛЬ НУЖНО СТАВИТЬ ТО ОБЯЗАТЕЛЬНО.
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А его нет что ли? Я не в курсе
Запорный? Чтобы не пропускать к себе газ?
Ведь регулирует движение другая сторона
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НА НАЧАЛО 2014 ГОДА НЕБЫЛО. ОБ ЭТОМ БЫЛИ СООБЩЕНИЯ В ПРЕССЕ.
И ЕСЛИ ИХ НЕ ПОСТАВИЛИ ДО СИХ ПОР ТО ТРУДНО БУДЕТ ДОКАЗАТЬ ЧТО УКРАИНА НЕ БЕРЁТ рфИЯНСКИЙ ГАЗ.
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