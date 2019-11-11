 "Газпром" не пускає українських фахівців перевірити газовимірювальну станцію Суджа, через яку йде понад 70% транзиту, - "Нафтогаз"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАК.
"Спочатку Газпром запропонував нам провести перевірку з 11 по 15 листопада, але потім раптом передумав і пообіцяв запропонувати нові дати.
Дуже підозріло виглядає неготовність Газпрому допустити фахівців Укртрансгазу до перевірки прикордонної ГВС. Особливо, враховуючи, що через неї проходить левова частина транзиту російського газу до Європи.
Згідно взаємним зобов’язанням і ми, і росіяни повинні щорічно допускати представників один одного до перевірки роботи газовимірювальних станцій.
Ми вже звикли до не завжди послідовної поведінки російських контрагентів. Але відсутність взаємно узгоджених обсягів транзитного газу, який зайшов в Україну, може призвести до поновлення старих пісень про крадіжки газу. Якщо перевірка на Суджі так і не буде проведена, це стане сигналом і для європейських споживачів щодо можливих креативних акцій з російського боку.
Наша ГТС залишається найбільш гнучким та надійним маршрутом постачання газу в Європу (аварійність набагато менша, ніж на російській трубі), ми дозволяємо переконатися в її надійності всім охочим – і європейцям, і росіянам. Тим більше дивує поведінка Газпрому у зв’язку з ситуацією з перевіркою Суджі, через яку йде понад 70% російського транзиту українською територією".
Зе' агент Кремля или нет?
Сом, твой зеля - клоун. Не агент, не президент...он - шут без принципов, мнения, воли... флюгер, мечтающий о селфи с ******
Смысл вкладываться, если решили избавиться от оккупантского газа. А в рашке - прекратить его поставлять.
Тогда смысл строить? Деньги только разворуют
Запорный? Чтобы не пропускать к себе газ?
Ведь регулирует движение другая сторона
И ЕСЛИ ИХ НЕ ПОСТАВИЛИ ДО СИХ ПОР ТО ТРУДНО БУДЕТ ДОКАЗАТЬ ЧТО УКРАИНА НЕ БЕРЁТ рфИЯНСКИЙ ГАЗ.