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 Суспільство
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Все про:Канада (717) Ващук Роман (55)

 Канада не відчуває втоми від України, - експосол Ващук

Канада бачить в Україні багато позитивних змін і зовсім не відчуває втоми від проблем країни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Укрінформу розповів колишній посол Канади в Україні Роман Ващук.

"Ми набираємося в Україні позитивної енергії, бачимо дуже багато творчих людей, помічаємо зростання, тож ознак втоми я в Канаді не бачу", - сказав Ващук.

За його словами, "самі українці дійсно трохи були втомлені від України". "Не треба займатися проєкцією власної незадоволеності на інші країни", - зауважив дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новим послом Канади в Україні стане Галадза, - МЗС

Водночас він додав, що "нині домінує соціальний оптимізм, тож ситуація може бути інакшою".

Роман Ващук працював послом Канади в Україні з 2014-го до жовтня 2019 року. Найближчим часом йому на зміну до Києва прибуде Лариса Ґаладза.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159073
 
   
 Топ коментарі
 
>Канада не чувствует усталости от Канады
логично
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Угу. Нє відіт. Канада ваще балдєєт от Канади.
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Канада на Канаді і Канадою поганяє
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>Канада не чувствует усталости от Канады
логично
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Угу. Нє відіт. Канада ваще балдєєт от Канади.
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Кто на цензоре в писарчуках ? на кол его.
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Кто-то в редакции перепутал понедпльник с пятницей?
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Канада не чувствует усталости от Канады. - экс-посол Ващук

Что я только что прочитал ??
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Редактор заснув. Тим часом є черговий матер'яльчик про ніштячки Трампівському міністру Перрі ,надані Зєлєнським. Міністр енергетики США Перрі нав'язав Україні своїх людей на розробку родовища газу, - AP
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ЗА ТО 3енелейсский устал от Украині и ....
/переклад з Европейської преси. (вибачте що багато тексту...та й то це не всі тези)
Міжнародний суд ООН виніс проміжне, але дуже важливе рішення за скаргою України проти Росії щодо подій у Криму та на Донбасі. Його вагу складно переоцінити: тепер з'явилася гарантія принаймні часткової перемоги української сторони та першого доведення міжнародним судом відповідальності Росії за злочини, що сталися внаслідок її агресії проти України. Друзі України аплодують...
Але чому перемога України лишила геть байдужим керівництво держави?

Адже для команди Зеленського подій у Гаазі немов не було.
Відтоді минули дні - а Банкова досі зберігає мовчанку. Чи не єдиним відомством, яке публічно зраділо успіху України, стало МЗС - бо воно вело процес і ніяк не могло мовчати.
Складається враження, що чинна влада свідомо уникає згадки про цей суд, який має на меті покарати державу-агресора, державу-терориста. Ми, европейські друзі України, маємо підстави стверджувати: це враження вірне.
Чи багато ми чули заяв президента Зеленського із засудженням Росії? Чи часто він вживає термін "агресор" щодо РФ? Чи доводилося чути категоричність у засудженні російських злочинів?

Міжнародні процеси проти Росії є для нової команди на Банковій забороненою темою.
В червні, коли трибунал ООН з морського права наказав Росії звільнити українських моряків, президент та його підлеглі теж тримали мовчанку. Мовчить він і стосовно інших неприємних для Кремля тем. Багато хто звертав увагу на те, що у публічних заявах про Донбас Зеленський уникає термінів "російська агресія" чи "окупаційні війська", віддаючи перевагу більш розмитим формулюванням - тим, які не викличуть напруження у переговорах з Москвою. Але це - не єдина заборонена тема.Майже немає публічних заяв про "Північний потік-2". Нещодавніх подій у Бундестазі для Банкової немов і не було- хоча ми точно знаємо, що їм пропонували вийти із публічною заявою, щоби переконати німецьких депутатів не підтримувати проросійське рішення. Та сама історія - з німецькою дискусією про визнання Голодомору Геноцидом тощо.
Варто зазначити: прямі звинувачення на адресу Росії від Зеленського все ж лунали, але за майже пів року на посаді президента це були лічені рази. І після кожної такої заяви росіяни влаштовували "рознос" на неофіційних консультаціях із Києвом, попереджаючи, що, мовляв, наступна гостра заява поставить хрест на процесі повернення українських полонених. Причому рівень заяв, які долають "больовий поріг" росіян, із часом знижувався.

Саме тому Банкова почала зважувати публічні дії та рішення на предмет того, чи не образять вони Кремль і самого Путіна.
Адже реальні успіхи України у протистоянні агресії зникають з інфопростору, якщо немає заяв керівництва країни, які підтверджують, що це не випадковість. Це добре відомий піар-принцип: перемоги, про яку ніхто не знає, просто не існує.

Історія довела: показавши один единий раз слабину перед шантажем Кремля, українська влада буде вимушена йти на все нові та нові поступки агресору. І саме це ми спостерігаємо на Донбасі, коли Україна воліє закривати очі на проблеми під час розведення, відмовляючись від своїх вимог, які ще вчора лунали як категоричні і необговорювані.
Це надзвичайно небезпечний шлях. Створивши традицію поступок перед вимогами Кремля, Україна сама посуває власні червоні лінії.
Цей процес ще не пізно розвернути... Та чи є кому це зробити?.......
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Зеленський мовчки працює, і це саме його перемога, дурню
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А при Порошенку так не писали!!! Верніть нам Порошенку!!!
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"в настоящее время доминирует социальный оптимизм, поэтому ситуация может быть иной".

Конечно. 70% населения ходят с открытыми ртами, каждому столбу улыбаются. Я аж вижу, какая накатывает ситуация. Канада не чувствует усталости от Украины, - экс-посол Ващук - Цензор.НЕТ 3603
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Канада не чувствует усталости от Канады. - экс-посол Ващук.

Писатель Цензора, ты сегодня очень устал. Смена караула и немедленно. Канада не чувствует усталости от Украины, - экс-посол Ващук - Цензор.НЕТ 2769
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Не чувствую усталости от мозгов, - заявил Президент.
Ещё бы, - подумал Бохдан, - ведь я их выстирал и повесил сушиться 😐
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уже исправили...таки одна Канада имеет место
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Зачем изменили заголовок?
Весь кайф обломали!
Теперь стало не интересно... Канада не чувствует усталости от Украины, - экс-посол Ващук - Цензор.НЕТ 6212
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Канада не чувствует усталости от Украины, - экс-посол Ващук - Цензор.НЕТ 8886

Скоро втомиться.
Дебілів ніде не поважають. Ними гидують.
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Та правильно. Мы ж тоже не чувствуем усталости от, скажем, Венесуэлы или Сальвадора.
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Исправили, и грубую грамматическую ошибку в заголовке тоже исправили, вместо точки поставили таки запятую, все, расходимся, обсуждать нечего
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просто до уя положительных изменений - депопуляция, и закон уж свежеиспечен шоб землю уехавших туземцев продать. Уровень мед., образования, экономики накрылся плинтусом. Посол ты дядько до чортовой бабушкі
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