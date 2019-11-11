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 Співробітники НАБУ перебувають у Райффайзен Банку, щоб затримати главу правління Писарука, - "НВ"

Співробітники НАБУ зараз перебувають в офісі одного з найбільших банків України - Райффайзен Банку, щоб затримати главу правління Олександра Писарука.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє джерело НВ.

Олександр Писарук — колишній перший заступник нині опальної глави НБУ Валерії Гонтаревої, яка перебуває в Лондоні.

Близьке до ситуації джерело повідомило НВ, що представники НАБУ перебувають в офісі Райффайзен Банку з метою затримання Писарука.

Зі свого боку, анонімний високопосадовець в Раффайзені підтвердив, що співробітники НАБУ дійсно - в офісі банку, проте відмовився повідомити деталі - з якої саме причини.

За даними НВ, Писарука звинувачують за статтею 191 Кримінального кодексу України: привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Писарук в 2014—2015 роках був першим заступником голови Національного банку Валерії Гонтаревої. До цього він з 1997 року працював у банку ING. Зокрема, в 2010—2014 роках був регіональним керівником цього банку в Центральній та Східній Європі.

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АТ Райффайзен Банк Аваль зареєстровано 27 березня 1992 року, з жовтня 2005 року банк став частиною австрійської банківської групи Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ. За станом на 30 червня 2019 року група Райффайзен володіла 68,28% акцій банку, Європейський банк реконструкції і розвитку — 30%. Банк обслуговує 2,5 млн клієнтів. У нього є 499 відділень по всій Україні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159071
 
 
 Топ коментарі
 
Теперь еще и банки начнут разбегаться.
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Класний інвестиційний клімат від Моніки Зєлєнської ! Сотрудники НАБУ находятся в Раффайзен Банке, чтобы задержать главу правления Писарука, - "Новое время" - Цензор.НЕТ 7838
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Не нужно писать чушь.
Они ждут, когда станет меньше писаруков.
Не нужно путать сам банк и его чиновника.
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То есть тупорылые австрийцы поставили вора управлять филиалом в Украине?

А им ***** ща глаза как откроет!
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Вот и посмотрим.
Чего гадать на кофейной гуще?
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Знаете,как-то "посмотрим" с иного государства было бы может и интересно. Но я живу в Украине и смотреть, как тупо делается всё, чтоб Украина стала "токсичной" под аплодисменты оленьтебебратьев, не очень весело.
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Я тоже живу в Украине.
Какой способ решения таких вопросов?
Я считаю - суд.
А вы считаете - суд Линча.... или сразу Майдан.

По каждому спорному случаю Майдан?
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Суд... Но судов нету. Сегодняшний суд по Марченко тому пример.
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Александр, а как по другому?
Кто решит, кто из нас прав?
У кого калибр больше?
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В идеале, чтоб судьи руководствовались законами, а не подчинялись тому, у кого калибр больше или выполняли заказы за деньги или властьимущих. Но то в идеале.
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Почему сразу беня?
Не нужно все так упрощать.
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мудило. Інвестор в Райффайзені впевнений, бо материнський банк існує з 19 століття.

История банков Группы Райффайзен восходит к середине XIX века. В это сложное время появились первые кооперативы и кассы взаимопомощи, поддерживающие крестьян во время голода и экономических трудностей.
Основателем Группы Райффайзен стал Фридрих Вильгельм Райффайзен (1818-1888). Будучи мэром нескольких деревень Вестервальдского района Германии в середине XIX века, он делал все возможное, чтобы облегчить жизнь крестьян в борьбе за выживание, начав с создания благотворительных кооперативов.
Однако вскоре Ф. В. Райффайзен осознал, что христианские принципы благотворительности недостаточно эффективны, в то время как организованная взаимопомощь позволит достичь поставленной цели. В 1862 году он создал первый банковский кооператив в Анхаузене (Германия), который и стал прообразом банков Райффайзен.
Первый Райффайзенбанк открылся в Австрии в 1886 году, а через десять лет число таких банков в Австрии превысило 600.
В настоящее время банковская Группа Райффайзен является крупнейшей в Австрии, располагающей наиболее разветвленной филиальной сетью в стране и представляющей примерно четверть всего банковского бизнеса Австрии.
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Поэтому хотят арестовать главу самого стабильного банка страны с немецким капиталом, немцы же точно на работу бы взяли вора. 😂 Беня с Портновым сказали вор - Зебилы дружно ответиль: Есть! Как вы имбицилы зеленые без мозга живете? 😁
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Я тебя еще дебилом не обзывал? Нет?
А ведь, могу. Мне не трудно.
Что дальше?
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Мне как то пох как ты и кого обзовешь. 😁
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А что ты еще можешь противопоставить, кроме "сам дурак"... свой бесценный мозг, пославший импульс в мышцу поставить крестик напротив фамилии клоуна?
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по моему делается все для уничтожения Украины
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мнение 8% идиотов очень важно...читаю и аж страшно
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Коли коломойшу свого святого посадите Зе?Думай те.The end.
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бене реально насрать в каком банке работает писарук и ли сидорчук или кармелюк. его интересует цифра потерь и не более того его детища привата. пока есть возможность ( а она коротка) он будет творить чудеса с гоями) а потом они удивляются что погромы таки есть....
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