 Співробітники НАБУ перебувають у Райффайзен Банку, щоб затримати главу правління Писарука, - "НВ"

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє джерело НВ.
Олександр Писарук — колишній перший заступник нині опальної глави НБУ Валерії Гонтаревої, яка перебуває в Лондоні.
Близьке до ситуації джерело повідомило НВ, що представники НАБУ перебувають в офісі Райффайзен Банку з метою затримання Писарука.
Зі свого боку, анонімний високопосадовець в Раффайзені підтвердив, що співробітники НАБУ дійсно - в офісі банку, проте відмовився повідомити деталі - з якої саме причини.
За даними НВ, Писарука звинувачують за статтею 191 Кримінального кодексу України: привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.
Писарук в 2014—2015 роках був першим заступником голови Національного банку Валерії Гонтаревої. До цього він з 1997 року працював у банку ING. Зокрема, в 2010—2014 роках був регіональним керівником цього банку в Центральній та Східній Європі.
АТ Райффайзен Банк Аваль зареєстровано 27 березня 1992 року, з жовтня 2005 року банк став частиною австрійської банківської групи Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ. За станом на 30 червня 2019 року група Райффайзен володіла 68,28% акцій банку, Європейський банк реконструкції і розвитку — 30%. Банк обслуговує 2,5 млн клієнтів. У нього є 499 відділень по всій Україні.
Они ждут, когда станет меньше писаруков.
Не нужно путать сам банк и его чиновника.
А им ***** ща глаза как откроет!
Чего гадать на кофейной гуще?
Какой способ решения таких вопросов?
Я считаю - суд.
А вы считаете - суд Линча.... или сразу Майдан.
По каждому спорному случаю Майдан?
Кто решит, кто из нас прав?
У кого калибр больше?
Не нужно все так упрощать.
История банков Группы Райффайзен восходит к середине XIX века. В это сложное время появились первые кооперативы и кассы взаимопомощи, поддерживающие крестьян во время голода и экономических трудностей.
Основателем Группы Райффайзен стал Фридрих Вильгельм Райффайзен (1818-1888). Будучи мэром нескольких деревень Вестервальдского района Германии в середине XIX века, он делал все возможное, чтобы облегчить жизнь крестьян в борьбе за выживание, начав с создания благотворительных кооперативов.
Однако вскоре Ф. В. Райффайзен осознал, что христианские принципы благотворительности недостаточно эффективны, в то время как организованная взаимопомощь позволит достичь поставленной цели. В 1862 году он создал первый банковский кооператив в Анхаузене (Германия), который и стал прообразом банков Райффайзен.
Первый Райффайзенбанк открылся в Австрии в 1886 году, а через десять лет число таких банков в Австрии превысило 600.
В настоящее время банковская Группа Райффайзен является крупнейшей в Австрии, располагающей наиболее разветвленной филиальной сетью в стране и представляющей примерно четверть всего банковского бизнеса Австрии.
А ведь, могу. Мне не трудно.
Что дальше?