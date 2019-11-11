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 Політика України
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Все про:ВР (6030) Яременко Богдан (79) Слуга народу (453) Качура (17)

 Яременка приберуть із посади голови комітету ВР, - рішення "Слуги народу"

Фракція "Слуга народу" пухвалила рішення переобрати голову Комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва. Зараз цю посаду обіймає Богдан Яременко.

Про це журналістам після засідання фракції повідомив народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми затвердили рішення і проголосували за нього більшістю голосів про те, що відбудуться вибори голови комітету. І це питання буде розглядатися на інших засіданнях фракції, тобто будуть персональні кандидатури, вони свою програму дій представлять фракції і іншим фракціям. Тобто, принципова позиція фракції була прийнята стосовного того, що необхідно переобрати голову цього комітету. На жаль, він сьогодні не з’явився і не надав свої коментарі з цього приводу", - зазначив Качура.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поведінку Яременка "Слуга народу" може розглянути вже у понеділок, - Корнієнко

Нагадаємо, 30 жовтня журналісти зняли листування "слуги народу" Яременка з повією під час роботи в сесійній залі парламенту. Нардеп, зі свого боку, заявив, що влаштував провокацію. Він стверджував, що хотів таким чином висловити протест проти непрофесійної роботи журналістів.

Через кілька годин після цього журналісти зняли його листування вже не зі співробітницею секс-бізнесу, а з молодими дівчатами в "Тіндері" (додаток для знайомств. - Ред.).

Пізніше Яременко вибачився перед усіма, кому створив проблеми через листування, що потрапило в об'єктиви журналістів.

31 жовтня журналісти опублікували дані про те, що листування Яременка зі жрицями кохання не було одиничним. За даними "Букв", політик листується із залу Верховної Ради з дівчатами весь час свого перебування в статусі народного депутата.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159070
 
   
 Топ коментарі
 
Жаль. А кто теперь будет с проститутками договариваться? Яременко уберут с должности председателя комитета ВР, - решение "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 6274
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Так он и будет . У него теперь времени больше свободного в ВР .
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Проститутки уволили сутенёра, браво! 🤡😆
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Жаль. А кто теперь будет с проститутками договариваться?
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Створять. Для Яременка. Хоча який там комітет, там майже вся рада якщо не спеуи по путанах, то самі ними є.
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Так он и будет . У него теперь времени больше свободного в ВР .
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Це називається "не смог довасти свой замьісел до конца по не зависимьім от него обстоятельствах"
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Там ще потрібно розглянути варіант без проникнення
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Походу рейтинги ідуть в круте піке...

Замість того щоб садити олігархів вони б'ють своїх... Не допоможе... Навіть у короткостроковій перспективі.
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Стесняюсь спросить... А шо такое у зебиков в качель?
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Очень правильное начало "Яременко уберут" и далее по тексту. Мусор, грязь, плесень и т.п. именно убирают.
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Проститутки уволили сутенёра, браво! 🤡😆
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Проститутку тоже надо наказать, так как она тоже виновата. Должна бути справедливість.Може там вона його і провокувала , і їй шо, нічого ?
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..после той переписки её уже раз семьдесят наказали...
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Я серйозно. По факту вона, скоріше всього, зробила собі рекламу і тепер бере за сеанс набагато більше (а може і частіше )
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...уберут в комитет по аналам внутренней политики Яременка приберуть із посади голови комітету ВР, - рішення "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 1363
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зебіли ви дебіли!!!! за таке у цивілізованих країнах викидують з позором з партій, а ви точно зебіли!!!!
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Ну і нахріна "убирать", хай просто поліграф пройде і всьо невинуватий!!!!!....)))....
Слуги хренови, тільки не народу!
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