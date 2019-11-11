 Яременка приберуть із посади голови комітету ВР, - рішення "Слуги народу"

Про це журналістам після засідання фракції повідомив народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми затвердили рішення і проголосували за нього більшістю голосів про те, що відбудуться вибори голови комітету. І це питання буде розглядатися на інших засіданнях фракції, тобто будуть персональні кандидатури, вони свою програму дій представлять фракції і іншим фракціям. Тобто, принципова позиція фракції була прийнята стосовного того, що необхідно переобрати голову цього комітету. На жаль, він сьогодні не з’явився і не надав свої коментарі з цього приводу", - зазначив Качура.

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Нагадаємо, 30 жовтня журналісти зняли листування "слуги народу" Яременка з повією під час роботи в сесійній залі парламенту. Нардеп, зі свого боку, заявив, що влаштував провокацію. Він стверджував, що хотів таким чином висловити протест проти непрофесійної роботи журналістів.

Через кілька годин після цього журналісти зняли його листування вже не зі співробітницею секс-бізнесу, а з молодими дівчатами в "Тіндері" (додаток для знайомств. - Ред.).

Пізніше Яременко вибачився перед усіма, кому створив проблеми через листування, що потрапило в об'єктиви журналістів.

31 жовтня журналісти опублікували дані про те, що листування Яременка зі жрицями кохання не було одиничним. За даними "Букв", політик листується із залу Верховної Ради з дівчатами весь час свого перебування в статусі народного депутата.