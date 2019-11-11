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Все про:декларація (590) журналістика (921) розслідування (1572) Бігус (45) Дубінський (31)

 Родині "слуги народу" Дубінського належать 24 квартири та 17 автомобілів, - Bihus.info. ВIДЕО

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський заявив, що буде декларувати своє майно навесні 2020 року.

Журналісти проекту Bihus.info вирішили допомогти йому зібрати інформацію про нажите, передає Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До партії "Слуга народу" вступили 27 депутатів фракції, зокрема Арахамія, Дубінський і Тищенко

Автори розслідування з'ясували, що депутат і його сім'я володіють солідним автопарком і десятками квартир. На питання про Мазератті, записаної на його матір, Дубінський заявив, що "мама любить швидкість". На питання, звідки у нього стільки грошей, Дубінський відповів журналістці, що вона "не така талановита", як він.

"Мама любить швидкість!" - сказав Дубінський у відповідь на питання про люксові авто.

У пенсіонерки і нардепа 17 автомобілів - серед яких Maserati і колекція Mercedes.

"А ще мама Дубінського, схоже, не любить жити в одному місці довше доби, бо нерухомості в неї - аж 20 об'єктів! І більшість з'явилася перед парламентськими виборами, коли її син пройшов із "Слугою" в Раду. Разом ця вся розкіш обійшлася мамі й Дубинському в 2,5 мільйона доларів. У сумі виходить такий списочок:

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський заробив майже 1 млн гривень, здаючи майно в оренду іноземцям, - декларація

- 24 квартири (~: 2000 м² площі),

- 70 соток землі,

- 17 автомобілів (і це далеко не Ланоси!),

- 2 будинки", - повідомляють розслідувачі.

Родині слуги народу Дубінського належать 24 квартири та 17 автомобілів, - Bihus.info 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Солом'янський суд Києва не задовольнив позов Супрун проти нардепа Дубінського про поширення фейків

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159069
 
   
 Топ коментарі
 
Вал Мишель‏ @VALMICHEL7 6 ч.6 часов назад



Знаете, в чем разница между властью в Украине 2014 и 2019? Первая не оправдала лучших ожиданий. Вторая превосходит худшие.
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и вот этот Урод, запрещает нам ковыряться в носу!
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Сака заработал, квартирку купил,Шарий заработал,Богуцкая тоже приоделась)))и этот Дубинский поимел нарiд.
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Ведущий программы "Гроші" нга телеканале 1+1 А. Дубинский оказывается еще тот "фрукт". Черный пиарщик на подхвате у Коломойского и долларовый миллионер, владеющий деятками объектов недвижимости)
Дубинский ПОЦ
Кстати до Майдана, А. Дубинский работал при Януковиче на Министра Миндоходов и сборов - А. Клименка и его друга Тимонькина (банкир Кученко). Жена Клименко - Оля Семченко была в довольно тесных "дружеских" отношениях с А. Дубинским и свою первую хату он получил от банды Януковича.

Корреспондент телевизионной программы "Вікна-новини" Анна Айзенберг рассказала о своем опыте общения с Александром Дубинским, когда пришла к нему на собеседование. Когда стали обсуждать тему Крыма - Дубинский промычал: "тему Крыма мы не берем. Крым российский и нам это не интересно".
Также у Дубинского отец - сепаратист и сторонник русского мира и георгиевских лент. Вывод: Дубинский - черт, поц, малорос и альфонс
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Во время войны предателей расстреливают. Дубинский открыто работает на Россию, просто открыто насмехается над украинцами, принципиально не говорит на украинском языке будучи Депутатом, хорошо что хоть пока не говорит что Украина порно-актриса как его шеф Зеленский.
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мне конечно глубоко противен персонаж Дубинский, однако закрадывается вопрос, будет хоть один пруф от бигус, документы ссылки и т.д ? Или это очередной хайп, высер или просто заказ от не мнеее не уважаемого персонажа.
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Конец эпохи бедности в одной отдельно взятой семье, блеать...
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началось. начали уже лить говно на тех кто критикует власть. и чем эти "слуги" лучше порохоботов?!
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а вы налоги платите и начинайте с себя, лошьё
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Хм.. подивимось, що скаже Дубінський. Але було б непогано скласти мандат просто завтра
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наверное, материться будет опять по-чёрному, если с цензурой (т.е. с запикиванием) вряд ли что-то разборчивое и внятное получится
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Журналист Дубинский - еврей.причём умный.Коллекция автомобилей - раритеты.восстановленные.А квартиры приобретены на маму до Рады.И являются стабильным вложением капитала и доходными Нет ни одного факта что в его капитале есть госкопейка.
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Что такое "госкопейка", чучело лишнехромосомное? Те 155 миллиардов что Беня украл из Приватбанка - это были "госкопейки"? С них этого молодого Карла Маркса и финансировали. Родині "слуги народу" Дубінського належать 24 квартири та 17 автомобілів, - Bihus.info - Цензор.НЕТ 4237
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Это все Порошенко виноват, он мародерил для Дубинского
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Эти журналисты прежде чем публиковать данные в стиле обвинений должны были выяснить и источники доходов. Если такие шныркие и умные, то все могли бы для себя открыть. А так создали пасквиль на человека и потирают руки вместе с порохоботским кодлом.
Во-первых, он двадцать лет занимался бизнесом, а может и сейчас продолжает. Сам иногда вспоминал и другие рассказывали. Вот эти пишущие шнурки выяснили, что это за бизнес и сколько он мог в нем заработать?
Во-вторых. Он никогда не занимал никаких государственных должностей, не был ни у газовой, нефтяной, угольной, электрической, таможенной и так далее кормушек, то есть никакой грабеж народа и коррупцию ему никак не припишешь. В отличие от пети мародера и его прихлебателей, которые уже потихоньку валят из страны, и знают, почему валить надо.
Так что пишущие шнурки, не путайте вещь с пальцем.
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кацапский чукча ты сам себе противоречишь - нардеп не может быть бизнесменом и нардепы по закону не могут заниматься бизнесом! во-вторых ты посмотри внимательно что ты пишешь - типа петя мародер и прихлебатели потихоньку валят из страны а на из место заступают новые мародеры и прихлебатели дубинские.... если он (твой чесный дубинский)такой умный и продвинутый еврей то на фига он полез на эти галеры? занимался бы дальше своим бизнесом. что? его просто поросили? да ну на х! никогда не поверю! значит моня захотел иметь еще больший гешефт! так чем он отличается от пороха и прихлебателей? и таких слуг изи каломыйского очень много... хоть бы постыдились!!!! всетаки это неизраиль в экзиле а Украина!
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Кацап. Вали за поребрик к своему пуйлу и там выполняй его задания писать всякую фуйню без всякого смысла.

Тебе же сказано, что Дубинский ничем государственным не управлял. Или ты вообще тупой? Иди свою тупизну своему пуйлу доказывай, а не мне, гражданину Украины, ненавидящему петю мародера и всякую порохосрань, доведшую страну до ручки.
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Дубинский родился в Киеве в еврейской семье. После школы поступил в техникум налоговой академии. По его словам имеет также два высших образования: Института пищевых технологий по специальности «бухгалтер и аудит» и Киевского Политехнического Института «инженер-электрик». С 18 лет работал на киевском радиорынке, к 23 годам имел несколько точек. Тогда же, в 2004, пришел в «Экономические известия», где уже через год стал спецкором. Полностью бросил рынок в 25 лет и стал журналистом.
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"родился в Киеве в еврейской семье" - вон оно что оказывается! кто бы мог подумать! Родині "слуги народу" Дубінського належать 24 квартири та 17 автомобілів, - Bihus.info - Цензор.НЕТ 847
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Это к тому что чукча здесь рассказывает , что он журналистким бизнесом занимался 😁
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ну ты то сам видать Ротшильд? раз 30-40 тыщ баксов для тебя фигня и мазерати автохлам?
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*****, открой авториа и посмотри сколько там стоит такой Мазеррати 2006 года выпуска.... посмотрел? Тыщ 20+. Если своего ума не хватает пользуйтесь доступными источниками чтобы как-то анализировать информацию. Вешают вам как лохам... Дубина мудак ещё тот, но в контексте этого дерьма можно только констатировать что беня платит в конверте, как и тебе скорее всего.
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Урод а кто тебе сказал что у него мазерати 2006 года а мерседесы не брабусы или амг. ты чо пингвин у него вигараже свечку держал или ты сам и есть дубинский? а лошара?
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Дубина это ты?
А где написано что он 2006 г.?
А че не 1914? Прошло бы как раритет!
А др 16 машин явно выпуска 19 века!
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Ещё один тупой.
6:24
Где вы такие недалекие берётесь?
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Фуууу дубина.....
Думал ты детсадовское "сам дурак" перерос...
Ан нет... Впал в маразм... В таком молодом возрасте.
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ну ты конь педальный нашел кому верить.... а квартиры наверное всеикомунальные и все на борщаговке? блин откуда вы беретесь такие доверчивые? ну прям как дети с огромными имяух! а если он тебе скажет что его бизнес джет гольфстрим вааще 1964 года тыиему тоже прверишь? а яхта какого неужели 1952? ну ты дятел изя борисович!
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а квартиры - это землянки как врал покойный Плющ с трибуны ВР
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Наверняка у него охрана тоже от Коломойского.
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ну тогда объясни зачем этот умный и продвинутый бизнесмен полез в нардепы?
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А ты в нардепах хочешь видишь только нищих? Так был опыт казак Говрилюк, и что? Говорят правда уже богатый человек, но то такое.
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почему именно нищих? в них я вижу нормальных украинских служащих зарабатывающих зарплату своим трудом и немусавствующих в бизнесе. хочешь в бизнес you welcome - намвольные хлеба и хоть забизнесуйся..... я так понимаю что хитрые типа дубинского хотят за счет депутатства пользу доя своего бизнеса поиметь? ну и какой он депутат если уинего мысли под обогащение себя любимого заточены?
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В нардепах треба бачити не багатих і не нищих, а РОЗУМНИХ і ВИСОКОМОРАЛЬНИХ! Таких, як Чорновіл був, а не як матєрщиннік Дубінський...
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Абсолютно верно. Нужно эту порохосрань, которая распространяет фейковые манипуляции против зе, нужно давить как тараканов.
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якут да тут хоть распостраняй хоть не распостраняй итак все видно! оно ведь все наповерхности и еврейскими тайными договорняками не прокатит!!!
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ну если не был служащим то чего он в их ряды поперся? ты успокойся тролль я не голосова ни за пороха ни за твоего зельца мне за страну обидно!!!
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Він має право попертись. І ви також можете попертись.
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Жаль что твои родители не знали о средствах контрацепции
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даунятко за пайку каломойши , кому ты паришь это фуфло ?
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И каким макаром, можно честно заработать такое состояние, да брешет в наглую этот чёрт рогатый.
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На - са-са-ла.
Бородатая девушка в лексусе....
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титушка бигус опубликовал очередную инфу , подкинутую ему , работает в две стороны ? Или на ***** ?
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Да мне честно всё равно кто ему это подкинул , как и ранее в его расследованиях Чем больше журналисты будут чмырить власть предержащих тем больше эта власть будет боятся воровать , а если он врёт пусть обращаются в суд , только пока смотрю не один не обратился
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суд не принимает такие иски , а украинские журналисты ничего не расследуют , только озвучивают подкинутую инфу . Разве Гладковскому выдвинули обвинение по инфе бигуса о покупке высотомеров ? Нет , тишина . Далее , если бигус накопал инфу в 2016 году , то почему ждал до выборов в 2019 ? Или не копал , или титушка за деньги. Вот в чём беда . Мы все хотим честного расследования воров , но этого нет пока .
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Иск о чести и достоинстве - да их было уже не один в наших судах и кстати выигранных Не хочется лезть в Гугл , но если хотите могу поискать
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ЗЄлєбобіки! А-ну фас! Як так посеред війни можна мати 24 будки і 17 тачок?
....А, як я міг забути: для вас війни з кацапами немає.
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Дубинский праститутка Коломойского.Дубинский пис*дит наши деньги
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Так заработайте себе, овцы.
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да яша мы так и сделаем, сейчас у вас все отберем и сразу забагатеем.....
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Отбирать плохо. Зарабатывать надо.
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Только,чомусь у одних получается на 24 хаты заработать,а другие всю жизнь за одну хату ипотеку выплачивают.Хотя в одной стране работают
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А шо там на параше как дела? Карлика-педофила говорят скоро повесят правда чтоле?
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овцы на россии (на параше). А знаешь почемы вы кацапы - овцы? Потому то на москве, вас - русских (овец) уже давно жарят во все щели овцеебы с кавказа Родині "слуги народу" Дубінського належать 24 квартири та 17 автомобілів, - Bihus.info - Цензор.НЕТ 3392
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Кому то тут скажу, не поверят, 24 квартиры, 17 автомобилей и депутат ))
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А можно я чужие деньги посчитаю? Итак:
1. 2000м2 кв в Киеве,минимум по $1000 , это уже 2млн. Он же квартиры нена троещине с теремками покупал.
2. 70 соток земли,ну под вопросом,смотря где находятся ну пусть по $300, это еще 210 тыс.
3. 17 машин,учитывая что там мазерати и мерседесы, не зная моделе ,ну на круг возьмем тысяч по 35. Итак еще 500 тыс.
4. Два дома, опять же не зная где,но подозреваю что не Луганской области или в глубоком селе Херсона, наверное еще минимум тыс по 250 тыс, а может быть и в 2,3 раза больше. Еще минимум 500тыс.
Итого имеем более 3,5 млн. И это только то,что раскопали.
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Земля под Киевом 2 000 сотка ,это так средненькая .Понятно , что этот дубинский ворюга как и богдан-андрей
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Да,с землей ноль пропустил,лимонов на 5 набежит.
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Sergey Naumovich с Sergii Naumovych.
2 ч. ·

Только в Украине декларацию антиолигарха можно перепутать с декларацией олигарха)) Тут стабильно) Родині "слуги народу" Дубінського належать 24 квартири та 17 автомобілів, - Bihus.info - Цензор.НЕТ 7419
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Ответ Дубинского бесстыжой порохосрани. Особенно здешней, рвущей на себе рубашку и распространяющей вонь
https://www.youtube.com/watch?v=sJUzvTwyiA8
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...на теме 3 бота-мудака проплаченных висят и х-ню всякую тискают...на поца этого мокрожопого, завтра дело по факту незаконного обогащения и к следакам на тихую беседу, ох и много интересного раскроется...
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проснись депутаты бпп убили эту статью и по факту они получил это до гос службы.
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А що, нормально, по квартирі за сюжет. Ткаченко он взагалі бомжує у друзів на Трухановому острові😁
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А че непонятного? Получил перед выборами за то что мочил Пороха...
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...значит другую подобрать, у нас этим никогда проблем не было... ...
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Хе-хе. То, о чем говорил, в частности, Дубинский.

Лещенко. Сенсация! Ночной рейд НАБУ - задержан зам Гонтаревой.
https://www.youtube.com/watch?v=k-FvGYRzZxs
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так ніхто і не сумнівався!!!! Завжди суджу книжку по обложці, а в нього на морді написано - смердюча обросла мавпа, яка лиже сраку КАЛЛомойському!!! СРАНІ ЖИДИ!!! НІЧО, НІЧО І НА ВАС УПРАВА ЗНАЙДЕТЬСЯ!!! ОБОВ'ЯЗКОВО!!!
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От із всіх журналістьких розслідувань тільки у Бігуса і у Радіо Свобода дійсно об'єктивно виходить. В тому плані, що вони кусають і пєтіних, і зєліних, а не мочать політичних опонентів свого шефа, як той же Дубінський...
І саме такою має бути журналістика!
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Отец ведущего программы "Гроши" Александра Дубинского живет в Донецке и поддерживает Новороссию
После того, как в СМИ просочилась информация о 16 квартирах, приобретенных Александром в 2013-2015 годах на общую сумму около 5 млн долларов, аккаунт отца Вконтакте был удален. Однако нам удалось сохранить отдельные скриншоты его постов. Так, судя по ленте 70-летнего Анатолия Иосифовича, он является активным сторонником Владимира Путина и так называемой "Новоросии", а украинцев называет засранцами-проамериканцами
http://ura-inform.com/ru/society/2016/09/27/skrinshoty-ne-gorjat-otets-veduschego-programmy-groshi-aleksandra-dubinskogo
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Веселять намагання відмазати Дубінського тут в коментах, що типу заробив.

Блін, він не олігарх, він журналіст! Знаєте, в мене офіс на Європейській площі, так от там у сосідньому будинку прес-центр УНІАНа, де проводять прес-конференції. Так от, журналісти туди не на Мазераті приїжджають і навіть не на Мерседесах. Знімальні групи - на робочих тачках, а більшість журналістів газет чи сайтів, фотографів приходять НА СВОЇХ ДВОХ!

Ну немає у більшості українських журналістів машин, що свідчить про низький рівень заробітків!
Зате от у скандальних журналістів типу Сєрьожи Лещенка чи Дубінського і машини дорогі, і квартири круті. От задумайтеся, чому так? (підказка, мабуть "нетрудові доходи", гугліть, що таке джинса)
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Типу заробив. Ну да -очень хорошо заробив у Бени на Г+Г (1+1), поливая грязью все украинское.
Так же как это делал в Квартале Зеле.Они друзья по духу.
Есть фотка, где стоят в обнимку.
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Александр Дубинский стал героем Русского мира или как СМИ РФ подвиги журналиста воспевали
Ряд российских изданий опубликовал хвалебные оды украинскому журналисту Александру Дубинскому.
На фоне скандала, фигурантом которого ведущий программы Гроши стал вследствие оскорблений в адрес героев Небесной Сотни и участников парада на День независимости, росСМИ буквально воспели подвиги Александра Дубинского.
Приводим наиболее характерные цитаты об Александре Дубинском, собранные с российских сайтов:
А. Дубинский назвал майданутых «долбо…бами»», - гордо сообщает издание «Эксперт Новостей»
….Александр Дубинский назвал неприкасаемых ныне служащих ВСУ, героев АТО и так называемых патриотов «долбо…ми». Об этом ведущий программы «Гроши» (передача «Деньги» выходит на телеканале 1+1 в прайм-тайм и числится в топ-50 наиболее популярных на Украине, - прим. редакции) написал на своей странице в Facebook…», - пишет питерский Spbdays.ru.
«Самый богатый журналист Украины поиздевался на укропской «Революцией Достоинства».
И т.д.
После того, как рашистские СМИ немного успокоились… В бой пошли фанаты «русского мира» и ура-патриоты (чит. - «вата»). Чего только не желали пану Дубинскому россияне: и здоровья, и успехов в борьбе с Майданом, и свержения хунты и… не повторить судьбу Олеся Бузины. Одним словом, пожелали, так пожелали.
http://www.fttc.com.ua/2016/09/aleksandr-dubinskij-stal-geroem-russkogo-mira-ili-kak-smi-rf-podvigi-zhurnalista-vospevali/
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вот они и слуги етого "народа". Учителям, пенсионерам и иже с ними -рослабиться и получить удовольсвие что у кого то мамы Дубинского получилось! ДАААА! Кирил тот шо лидер духлвный и каноничный грит - завидовать ГРЕХ! и Удачи и спокойной ночи!
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Сразу пять гостей программы «Народ против» покинули студию уже через несколько минут после начала выпуска. Причина - предложение журналиста Александра Дубинского пустить газ в помещение, где проходил форум «От Крут до Брюсселя», которое тот опубликовал на своей странице в Facebook. Читайте больше: https://zik.ua/ru/news/2019/02/01/skandal_v_efyre_zik_chast_gostey_pokynula_studyyu_yzza_posta_zhurnalysta_v_1501279
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В богатстве сепара дубинского "виноват" ( как ни парадоксально это звучит ) - Порошенко . Родині "слуги народу" Дубінського належать 24 квартири та 17 автомобілів, - Bihus.info - Цензор.НЕТ 6691 Родині "слуги народу" Дубінського належать 24 квартири та 17 автомобілів, - Bihus.info - Цензор.НЕТ 1193 ..

Если бы он небыл пятым президентом , дубинский не мог бы его " мочить в сортире" , зарабатывая на этом квартиры и мерседесы .
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Выполнял и заказ Бени и по духу антиукраинец, готов травить украинцев в газовых камерах.
Неужели этому еврею не претит даже то, что в газовых камерах травили евреев.
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Деб.. лоид Вятрович готовит для украинских детишек игру про Украинскую повстанческую армию.
Ту самую, которая организовала Волынскую резню и участвовалав убийствах ЕВРЕЕВ совместно с немецкими войсками.
Могу только представить, какие там будут цели и игровые задачи
Александр Дубинский, Слуга народа
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Ну як ще хто про Дубінського не знав, то ось прошу - один з головних борцунів проти Порошенка у соцмережах
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Кто-то поверит, что рядовой, в принципе, журналист может заработать столько одной журналистикой?
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если осваивать бюджеты парашки и групп влияния на мозги лохтората, то может, как агент
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Это что-то типа Сирожи Леща, квартирооптимста, друга миллионера Григоришина

Зеленский: Лещенко должен "Кварталу" магарыч. Мы отвлекли от его квартиры
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В 2004-ом, когда Порошенко и Ющенко защищали людей от титушек, Зеленский агитировал "Молодежь за Януковича"
"Поддержка" Януковича тогда избила людей - граждан вместе с Виктором Ющенко защищал Петр Порошенко
В тот же день "Квартал 95" Зеленского стоял по другую сторону баррикад, проводя агитационный концерт "Молодежь за Януковича".
Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Владимир Симаков, опубликовав документальное подтверждение - афишу концерта юмористов
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