 Родині "слуги народу" Дубінського належать 24 квартири та 17 автомобілів, - Bihus.info. ВIДЕО

Журналісти проекту Bihus.info вирішили допомогти йому зібрати інформацію про нажите, передає Цензор.НЕТ.
Автори розслідування з'ясували, що депутат і його сім'я володіють солідним автопарком і десятками квартир. На питання про Мазератті, записаної на його матір, Дубінський заявив, що "мама любить швидкість". На питання, звідки у нього стільки грошей, Дубінський відповів журналістці, що вона "не така талановита", як він.
"Мама любить швидкість!" - сказав Дубінський у відповідь на питання про люксові авто.
У пенсіонерки і нардепа 17 автомобілів - серед яких Maserati і колекція Mercedes.
"А ще мама Дубінського, схоже, не любить жити в одному місці довше доби, бо нерухомості в неї - аж 20 об'єктів! І більшість з'явилася перед парламентськими виборами, коли її син пройшов із "Слугою" в Раду. Разом ця вся розкіш обійшлася мамі й Дубинському в 2,5 мільйона доларів. У сумі виходить такий списочок:
- 24 квартири (~: 2000 м² площі),
- 70 соток землі,
- 17 автомобілів (і це далеко не Ланоси!),
- 2 будинки", - повідомляють розслідувачі.
Дубинский ПОЦ
Кстати до Майдана, А. Дубинский работал при Януковиче на Министра Миндоходов и сборов - А. Клименка и его друга Тимонькина (банкир Кученко). Жена Клименко - Оля Семченко была в довольно тесных "дружеских" отношениях с А. Дубинским и свою первую хату он получил от банды Януковича.
Корреспондент телевизионной программы "Вікна-новини" Анна Айзенберг рассказала о своем опыте общения с Александром Дубинским, когда пришла к нему на собеседование. Когда стали обсуждать тему Крыма - Дубинский промычал: "тему Крыма мы не берем. Крым российский и нам это не интересно".
Также у Дубинского отец - сепаратист и сторонник русского мира и георгиевских лент. Вывод: Дубинский - черт, поц, малорос и альфонс
Во-первых, он двадцать лет занимался бизнесом, а может и сейчас продолжает. Сам иногда вспоминал и другие рассказывали. Вот эти пишущие шнурки выяснили, что это за бизнес и сколько он мог в нем заработать?
Во-вторых. Он никогда не занимал никаких государственных должностей, не был ни у газовой, нефтяной, угольной, электрической, таможенной и так далее кормушек, то есть никакой грабеж народа и коррупцию ему никак не припишешь. В отличие от пети мародера и его прихлебателей, которые уже потихоньку валят из страны, и знают, почему валить надо.
Так что пишущие шнурки, не путайте вещь с пальцем.
Тебе же сказано, что Дубинский ничем государственным не управлял. Или ты вообще тупой? Иди свою тупизну своему пуйлу доказывай, а не мне, гражданину Украины, ненавидящему петю мародера и всякую порохосрань, доведшую страну до ручки.
А где написано что он 2006 г.?
А че не 1914? Прошло бы как раритет!
А др 16 машин явно выпуска 19 века!
6:24
Где вы такие недалекие берётесь?
Думал ты детсадовское "сам дурак" перерос...
Ан нет... Впал в маразм... В таком молодом возрасте.
Бородатая девушка в лексусе....
....А, як я міг забути: для вас війни з кацапами немає.
1. 2000м2 кв в Киеве,минимум по $1000 , это уже 2млн. Он же квартиры нена троещине с теремками покупал.
2. 70 соток земли,ну под вопросом,смотря где находятся ну пусть по $300, это еще 210 тыс.
3. 17 машин,учитывая что там мазерати и мерседесы, не зная моделе ,ну на круг возьмем тысяч по 35. Итак еще 500 тыс.
4. Два дома, опять же не зная где,но подозреваю что не Луганской области или в глубоком селе Херсона, наверное еще минимум тыс по 250 тыс, а может быть и в 2,3 раза больше. Еще минимум 500тыс.
Итого имеем более 3,5 млн. И это только то,что раскопали.
Sergey Naumovich с Sergii Naumovych.
2 ч. ·
Только в Украине декларацию антиолигарха можно перепутать с декларацией олигарха)) Тут стабильно)
https://www.youtube.com/watch?v=sJUzvTwyiA8
Лещенко. Сенсация! Ночной рейд НАБУ - задержан зам Гонтаревой.
https://www.youtube.com/watch?v=k-FvGYRzZxs
І саме такою має бути журналістика!
После того, как в СМИ просочилась информация о 16 квартирах, приобретенных Александром в 2013-2015 годах на общую сумму около 5 млн долларов, аккаунт отца Вконтакте был удален. Однако нам удалось сохранить отдельные скриншоты его постов. Так, судя по ленте 70-летнего Анатолия Иосифовича, он является активным сторонником Владимира Путина и так называемой "Новоросии", а украинцев называет засранцами-проамериканцами
http://ura-inform.com/ru/society/2016/09/27/skrinshoty-ne-gorjat-otets-veduschego-programmy-groshi-aleksandra-dubinskogo
Блін, він не олігарх, він журналіст! Знаєте, в мене офіс на Європейській площі, так от там у сосідньому будинку прес-центр УНІАНа, де проводять прес-конференції. Так от, журналісти туди не на Мазераті приїжджають і навіть не на Мерседесах. Знімальні групи - на робочих тачках, а більшість журналістів газет чи сайтів, фотографів приходять НА СВОЇХ ДВОХ!
Ну немає у більшості українських журналістів машин, що свідчить про низький рівень заробітків!
Зате от у скандальних журналістів типу Сєрьожи Лещенка чи Дубінського і машини дорогі, і квартири круті. От задумайтеся, чому так? (підказка, мабуть "нетрудові доходи", гугліть, що таке джинса)
Так же как это делал в Квартале Зеле.Они друзья по духу.
Есть фотка, где стоят в обнимку.
Ряд российских изданий опубликовал хвалебные оды украинскому журналисту Александру Дубинскому.
На фоне скандала, фигурантом которого ведущий программы Гроши стал вследствие оскорблений в адрес героев Небесной Сотни и участников парада на День независимости, росСМИ буквально воспели подвиги Александра Дубинского.
Приводим наиболее характерные цитаты об Александре Дубинском, собранные с российских сайтов:
А. Дубинский назвал майданутых «долбо…бами»», - гордо сообщает издание «Эксперт Новостей»
….Александр Дубинский назвал неприкасаемых ныне служащих ВСУ, героев АТО и так называемых патриотов «долбо…ми». Об этом ведущий программы «Гроши» (передача «Деньги» выходит на телеканале 1+1 в прайм-тайм и числится в топ-50 наиболее популярных на Украине, - прим. редакции) написал на своей странице в Facebook…», - пишет питерский Spbdays.ru.
«Самый богатый журналист Украины поиздевался на укропской «Революцией Достоинства». …
И т.д.
После того, как рашистские СМИ немного успокоились… В бой пошли фанаты «русского мира» и ура-патриоты (чит. - «вата»). Чего только не желали пану Дубинскому россияне: и здоровья, и успехов в борьбе с Майданом, и свержения хунты и… не повторить судьбу Олеся Бузины. Одним словом, пожелали, так пожелали.
http://www.fttc.com.ua/2016/09/aleksandr-dubinskij-stal-geroem-russkogo-mira-ili-kak-smi-rf-podvigi-zhurnalista-vospevali/
Если бы он небыл пятым президентом , дубинский не мог бы его " мочить в сортире" , зарабатывая на этом квартиры и мерседесы .
Неужели этому еврею не претит даже то, что в газовых камерах травили евреев.
Ту самую, которая организовала Волынскую резню и участвовалав убийствах ЕВРЕЕВ совместно с немецкими войсками.
Могу только представить, какие там будут цели и игровые задачи
Александр Дубинский, Слуга народа
Директор "новороссии" Олег Царёв
Зеленский: Лещенко должен "Кварталу" магарыч. Мы отвлекли от его квартиры
"Поддержка" Януковича тогда избила людей - граждан вместе с Виктором Ющенко защищал Петр Порошенко
В тот же день "Квартал 95" Зеленского стоял по другую сторону баррикад, проводя агитационный концерт "Молодежь за Януковича".
Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Владимир Симаков, опубликовав документальное подтверждение - афишу концерта юмористов