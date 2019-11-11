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 Політика України
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Все про:СБУ (4877) Арахамія (111) Баканов Іван (72) Бухарєв Владислав (17)

 "У Бухарєва з Бакановим постійно були сутички", - Арахамія

Глава фракції Слуга народу у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що перший заступник глави Служби безпеки України Владислав Бухарєв був звільнений через конфлікт з главою відомства Іваном Бакановим.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю LIGA.net.

"У Бухарева з Бакановим постійно були сутички. Ці сутички не приносили нікому користі. Оскільки Баканов головний, і щоб не виникла ситуація як з Демчиною-Грицаком, коли у нас були фактично дві Служби безпеки всередині однієї СБУ - це була дуже неправильна історія - президент Володимир Зеленський вирішив залишити одного Баканова", - розповів Арахамія.

Крім того, Арахамія прокоментував фейк з "вибитим зубом" глави Офісу президента Андрія Богдана, який нібито посварився з Бакановим. "Я був на цій зустрічі. Там і поруч не було не те що зубів, а навіть підвищених тонів", - заявив глава фракції СН.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бухарєва звільнено з військової служби, - указ Зеленського

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159067
 
 
 Топ коментарі
 
Зеленая власть во всей красе. Вопрос один - Украина долго так протянет? Скажу даже больше -когда эта зеленая диарея закончится, будет ли жив больной?
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Зекоманда это команда подонков и дегенератов. Гнать эту шоблу идиотов в Ростов.
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Це фото телефону слідчого ДБР, який веде справу Марченко. Прямо з засідання суду:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1005103876497681&set=a.193674784307265&type=3&theater

"У Бухарева с Бакановым все время были стычки", - Арахамия - Цензор.НЕТ 4925
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Баканов уделал этого забуханого чорта!
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Зеленая власть во всей красе. Вопрос один - Украина долго так протянет? Скажу даже больше -когда эта зеленая диарея закончится, будет ли жив больной?
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Зекоманда это команда подонков и дегенератов. Гнать эту шоблу идиотов в Ростов.
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З Якутії видніше "У Бухарєва з Бакановим постійно були сутички", - Арахамія - Цензор.НЕТ 31
Це ми тут ніхєра не бачимо "У Бухарєва з Бакановим постійно були сутички", - Арахамія - Цензор.НЕТ 31
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скоро у вас зима-морозьі... вот и вьілепи из гавна такую скульптурную композицию....
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Ввот так потихоньку сползают зеленые к коричневым
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Не к коричневым, а к триколорно-колорадским.
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Та какая разница,они все под кремлем
Одни в вышиванках,другие в костюмах
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Це фото телефону слідчого ДБР, який веде справу Марченко. Прямо з засідання суду:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1005103876497681&set=a.193674784307265&type=3&theater


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Олександр Погребиський



Слідчий ДБР на прізвисько «УШЛЕПОК» покидає залу суду. Ветерани та волонтери зустрічають його оваціямиhttps://twitter.com/nasia014/status/1193973984162930694
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так. в нього та таких, як він, зараз зоряний час.
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И это их типа ФБР обучало? И мари ивановач на контроле держала? Ню-ню...
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Просрали территории, а теперь у них стычки, может случки?
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Не, ну а чО? Баканов же кварталом руководил, чО он, с СБУ не справится чОли? Тем более он свой, русский, в связях со всякими биндерафцами и фошыздами не замечен.
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то есть главное качество в фсбу - лояльность зе-мафии
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Ара-хам-і-я просто зафіксував, що навіть трохи корупційні профі в очах пріпі@дєнта поступаються за вагою повним дилетантам. "Веселі" нас чекають часи, шановне панство, будемо таки реготали... крізь сльози.
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Мене аеселить фото Арахамії. Дуже значковий габітус. Такі становлять цікавість для певного напрямку медицини.
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Арахамия врет - потасовка была. Но не с Богданом а с Бухаревым.
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выбирая между генерал - лейтенантом и фальшивым лейтенантом,
проХфессиАналы решили оставить фальшивого лейтенанта и уволить генерала ... ,
как это по квартальному ... обхохочешься.
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т.е. спеца и профи уволили,а дилетанта оставили??
так переименуйте службу в "квартал".
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