 "У Бухарєва з Бакановим постійно були сутички", - Арахамія

Як передає Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю LIGA.net.

"У Бухарева з Бакановим постійно були сутички. Ці сутички не приносили нікому користі. Оскільки Баканов головний, і щоб не виникла ситуація як з Демчиною-Грицаком, коли у нас були фактично дві Служби безпеки всередині однієї СБУ - це була дуже неправильна історія - президент Володимир Зеленський вирішив залишити одного Баканова", - розповів Арахамія.

Крім того, Арахамія прокоментував фейк з "вибитим зубом" глави Офісу президента Андрія Богдана, який нібито посварився з Бакановим. "Я був на цій зустрічі. Там і поруч не було не те що зубів, а навіть підвищених тонів", - заявив глава фракції СН.

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