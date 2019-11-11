 "У Бухарєва з Бакановим постійно були сутички", - Арахамія

Як передає Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю LIGA.net.
"У Бухарева з Бакановим постійно були сутички. Ці сутички не приносили нікому користі. Оскільки Баканов головний, і щоб не виникла ситуація як з Демчиною-Грицаком, коли у нас були фактично дві Служби безпеки всередині однієї СБУ - це була дуже неправильна історія - президент Володимир Зеленський вирішив залишити одного Баканова", - розповів Арахамія.
Крім того, Арахамія прокоментував фейк з "вибитим зубом" глави Офісу президента Андрія Богдана, який нібито посварився з Бакановим. "Я був на цій зустрічі. Там і поруч не було не те що зубів, а навіть підвищених тонів", - заявив глава фракції СН.
Це ми тут ніхєра не бачимо
гавнатакую скульптурную композицию....
Одни в вышиванках,другие в костюмах
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1005103876497681&set=a.193674784307265&type=3&theater
Олександр Погребиський
Слідчий ДБР на прізвисько «УШЛЕПОК» покидає залу суду. Ветерани та волонтери зустрічають його оваціямиhttps://twitter.com/nasia014/status/1193973984162930694
проХфессиАналы решили оставить фальшивого лейтенанта и уволить генерала ... ,
как это по квартальному ... обхохочешься.
так переименуйте службу в "квартал".