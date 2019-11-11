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Все про:арешт (1024) Росія (20579) Фукс (12)

 Російський суд скасував заочний арешт Фукса, - адвокат

Московський міський суд скасував постанову про заочний арешт бізнесмена Павла Фукса, обвинуваченого в шахрайстві, і відправив справу на новий розгляд.

Про це російському інформагентству "Интерфакс"повідомив адвокат Фукса Мурад Мусаєв, передає Цензор.НЕТ.

Раніше Мусаєв говорив "Інтерфаксу", що захист Фукса оскаржив рішення суду про заочний арешт підприємця.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, на початку жовтня Фукса оголосили в Росії в розшук. Йому заочно було пред'явлено звинувачення в особливо великому шахрайстві.

Павло Фукс народився в Харкові, але довгий час прожив в Росії, де і заробив свій капітал. У 2017 році він повідомив журналістам, що активів у РФ вже не має і нещодавно відмовився від російського громадянства, оскільки в 2015 році отримав новий український паспорт.

Також дивіться: "Я вирішив найближчі 5 років прожити в Україні", - Коломойський дав експрес-інтерв'ю журналістам "Схем". ВIДЕО

Справу за статтею про шахрайство в особливо великому розмірі проти Фукса завели через проблеми з будівництвом елітного московського довгобуду Sky House на Митній вулиці в Москві.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159066
 
 
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Если он чувырло, то может обменять на кого-то хорошего из наших?
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Фукс... кхм.. где-то я уже слышал эту фамилию...
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Фукс - карточный шулер, который похитил статую Венеры Милосской и везет её в чехле от контрабаса.
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Точно!
Тоді десь неподалік повинні бути Лом та капітан Врунгель?
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Лисицкий играет в Колосе из села Ковалевка... догоняешь?)
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Фукс: "С Кернесом дружу 32 года, это мой друг с детства. Причем когда у нас ничего не было - когда мы были никто, и звали нас никак....."
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