 Перед останнім етапом конкурсу на посади голів Інституту нацпам'яті та Держкіно претендують по 8 осіб

Як передає Цензор.НЕТ, про це у відповідь на запит "Детектор-медіа" повідомили в Нацагентстві з питань державної служби.

Останній етап конкурсу попередньо запланований на 15 листопада.

Претенденти на пост голови Держкіно:

Претенденти на пост голови Інституту національної пам'яті:







Нагадаємо, в серпні з посади голови Держкіно за власним бажанням пішов Пилип Іллєнко.

У вересні з посади голови Інституту національної пам'яті пішов Володимир В'ятрович.

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