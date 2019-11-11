 США шукають сфери співробітництва з Росією, але продовжать протидіяти їй в Україні та Сирії, - Помпео

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"У нашій адміністрації є основна місія - протидіяти їм (діям Росії в Україні і Сирії. - Ред.)і досягти цілей всюди, де ми можемо виявити втручання Росії", - заявив Помпео, виступаючи в Чарльстоні (штат Південна Кароліна).
При цьому він зазначив, що необхідно "знайти сфери, де ми можемо співпрацювати з Росією".
Де тут Помпео говорив про россію?
«США ищут сферы сотрудничества с Россией, но продолжат противодействовать ей в Украине и Сирии, - Помпео»
https://www.state.gov/secretary-michael-r-pompeo-with-michal-higdon-of-wcsc-tv/
-Відповім запитаннями:
- Тобто, в такому разі - Україна не повинна була розраховувати на чесніть США при підписанні Будапештського меморандуму? Чому ж тоді в одному і тому ж документі - передача Україною зброї Орді стала ОБОВ'ЯЗКОВОЮ, а Гарантії її цілісності - НІ? ГАРАНТІЇ ж !!!
-А хто ж тоді має компенсувати Україні колосальну вартість ядерної зброї і її носіїв переданих саме Орді - на категоричну ВИМОГУ, саме вимогу США? Гаранти- підписанти "меморандуму", чи "пиши- пропало"?
-Чи Україна ( як і інші держави світу) і на майбутнє не може і за великим рахунком - НЕ МАЄ ПРАВА розраховувати на чесність США при підписанні любих - багатосторонніх і односторонніх документів?
- А чим тоді США відрізнятимуться від Орди, угоди з якою не вартують навіть того паперу, на якому вони вчинені?
Це свідчення того, що Україна мала розпочинати, а тепер мусить відновити перемовини про свою цілісність не в Мінському, Нормандському, а саме - в Будапештському форматі!
Про фінансування...
Україна отримує від США щорічно по 250 млн дол домомоги, що складає 70% всієї міжнародної допомоги Україні! І за це ми щиро вдячні всім, а США - вдячні особливо!
А тепер головне - якщо США не планують (за словами Р. Брайена) в майбутньому надавати Україні військову допомогу, але дійсно і чесно відстоюють вимогу до Орди про дотримання нею міжнародних угод, міжнародного права, тоді чому вони не застосують до неї реальних, відчутних і ефективних санкцій, а то - зупинили навіть практику розширення нині діючих "комариних укусів" ?
- Чому США скритно інвестують в Орду (Конференція ООН з торгівлі і розвитку (ЮНКТАД) оцінила прямі інвестиції США в російську економіку в 2017 році в $ 39,1 млрд, Що в 13 разів вище офіційних даних ЦБ РФ ($ 3,05 млрд), а за версією американського Мінпромторгу - $ 13,9 млрд,) Тобто, Україні - капля допомоги, а Орді - відро стимулів? Стимулів для зросту потужності агресії проти цивілізованого світу, якої так бояться?
-Більше того... Чому ж тоді, незважаючи на «складний період» у відносинах з Росією, США вийшли на перше місце в рейтингу країн, що інвестують в Росію, про що свідчать результати щорічного дослідження аудиторсько-консалтингової мережі EY «Інвестиційна привабливість країн Європи за 2018 рік». А за повідомленнями Fоrbеs, у 2018 році американські інвестори вклали кошти в 33 інвестпроекти на території Орди (роком раніше їх було всього 19). Це що, така форма реальних " жорстких санкцій" до злісного порушника міжнародного правопорядку"?
-А чому взагалі - США не зупинити б повністю інвестиції в Орду і на застосувати заморозку коштів Орди на кореспондентських рахунках в банківській системі США? Чому не доб'ються відключення від неї системи СВІФТ? - Тоді агресор моментально став би абсолютно "покладистим" до вимог США! Тоді й і санкції та вимоги США до Орди виглядали б не як "шоу" і реальна війна Путіна і окупація ним території України припинилася б ! І тоді в США просто відпала б необхідність здійснювати військову і фінансову допомогу Україні!
У них, шо, Зеленский стал президентом?
А де ось це:
"Мы дали им оружие для войны с русскими".
Глава Госдепа США Майк Помпео рассказал о поставках оружия на Украину для "борьбы с русскими". "Я горжусь тем, что сделала администрация США", - подчеркнул госсекретарь. США предоставили Украине оружие, чтобы она "могла сражаться против русских". Об этом прямым текстом заявил в интервью американский госсекретарь Майк Помпео в интервью телеканалу WCSC-TV. "Мы дали им (Киеву) настоящее оружие для тех случаев, когда они смогут сражаться против русских. Я горжусь тем, что сделала администрация (США)", - сказал госсекретарь США в интервью.»
Єслішо.
Насправді у перекладі там так:
«Президент [Трамп] хотів бути впевненим, що ***** не зможе завдати проблем народу України, і тому ми [США ] абезпечили постачання оборонних систем зброї для народу України. ... Ми дали їм справжню зброю, щоб вони могли захищатись від росіян. Я пишаюся тим, що зробила адміністрація зі своєю політикою в Україні.»
https://www.youtube.com/watch?v=8L42Magx6R0
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Скоро только Украина останется оплотом демократии!
Портал Ynet публикует со ссылкой на собственные источники сообщение, согласно которому около трех месяцев назад у побережья Гуш-Дана была обнаружена российская подводная лодка.
Согласно сообщению журналиста Итая Блюменталя, подлодка была обнаружена ракетным корветом израильских ВМС в 8 морских милях от побережья, глубоко в территориальных водах Израиля (граница проходит на расстоянии 12 морских миль от берега).
В сообщении говорится, что после обнаружения подлодки командование ВМС ЦАХАЛа немедленно связалось с российским военным командованием, задействовав механизм координации, аналогичный тому, который имеется между израильскими и российскими военно-воздушными силами.
Вскоре после этого подлодка покинула территориальные воды Израиля в западном направлении.
Пресс-служба ЦАХАЛа отказалась комментировать данную публикацию, отметив, что "время от времени ВМС ЦАХАЛа обнаруживают плавсредства, которые могут быть идентифицированы как принадлежащие иностранным вооруженным силам".
Отметим, что с 2013 года в Восточном Средиземноморье действует Постоянное оперативное соединение Военно-морского флота Российской Федерации в Средиземном море.
Основу соединения составляют ракетные, противолодочные, десантные корабли, дизельные и атомные подводные лодки. С 2016 года соединение получило постоянную прописку в сирийском порту Тартус