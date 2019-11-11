 США шукають сфери співробітництва з Росією, але продовжать протидіяти їй в Україні та Сирії, - Помпео

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У нашій адміністрації є основна місія - протидіяти їм (діям Росії в Україні і Сирії. - Ред.)і досягти цілей всюди, де ми можемо виявити втручання Росії", - заявив Помпео, виступаючи в Чарльстоні (штат Південна Кароліна).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Допомога США в боротьбі з російською агресією важлива для свободи, для Європи, для миру і суверенітету України, - Помпео

При цьому він зазначив, що необхідно "знайти сфери, де ми можемо співпрацювати з Росією".