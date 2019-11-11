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Все про:Росія (20579) Сирія (1377) США (5797) Помпео (158)

 США шукають сфери співробітництва з Росією, але продовжать протидіяти їй в Україні та Сирії, - Помпео

Держсекретар США Майк Помпео заявив про необхідність знайти точки дотику для співпраці з Росією, однак, за його словами, Вашингтон продовжить чинити опір діям Росії в Україні і Сирії.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У нашій адміністрації є основна місія - протидіяти їм (діям Росії в Україні і Сирії. - Ред.)і досягти цілей всюди, де ми можемо виявити втручання Росії", - заявив Помпео, виступаючи в Чарльстоні (штат Південна Кароліна).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Допомога США в боротьбі з російською агресією важлива для свободи, для Європи, для миру і суверенітету України, - Помпео

При цьому він зазначив, що необхідно "знайти сфери, де ми можемо співпрацювати з Росією".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159064
 
 
 Топ коментарі
 
Американский экшн под названием "Уболтать маньяка".
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Они и не собираются, как только им станет не выгодно они на 180 градусов поменяют свое отношению к Украине и россии. Примеров в истории масса. Кадаффи десятилетиями управлял Ливией, его принимали в Европе. По примеру ОАЭ в стране выплачивались большие деньги людям которые создавали семьи.. Но как только он заявил что хочет продавать нефть за динары сразу стал диктатором и неожиданно началась "гражданская война" Верить в желание американцев о мире во всем мире могут только самые наивные.
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Панове, хто добре володіє англійською?
Де тут Помпео говорив про россію?
«США ищут сферы сотрудничества с Россией, но продолжат противодействовать ей в Украине и Сирии, - Помпео»
https://www.state.gov/secretary-michael-r-pompeo-with-michal-higdon-of-wcsc-tv/
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Тоже пробежался. Так... ничего дельного, и блаблабла. Как обычно в последние годы
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хватит ли у сша седалища, шоб на двух конях усидеть?
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Они и не собираются, как только им станет не выгодно они на 180 градусов поменяют свое отношению к Украине и россии. Примеров в истории масса. Кадаффи десятилетиями управлял Ливией, его принимали в Европе. По примеру ОАЭ в стране выплачивались большие деньги людям которые создавали семьи.. Но как только он заявил что хочет продавать нефть за динары сразу стал диктатором и неожиданно началась "гражданская война" Верить в желание американцев о мире во всем мире могут только самые наивные.
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Радник президента США з питань нацбезпеки Р. Брайен заявив що Україна не повинна в майбутньому розраховувати на військову допомогу США !!!
-Відповім запитаннями:
- Тобто, в такому разі - Україна не повинна була розраховувати на чесніть США при підписанні Будапештського меморандуму? Чому ж тоді в одному і тому ж документі - передача Україною зброї Орді стала ОБОВ'ЯЗКОВОЮ, а Гарантії її цілісності - НІ? ГАРАНТІЇ ж !!!
-А хто ж тоді має компенсувати Україні колосальну вартість ядерної зброї і її носіїв переданих саме Орді - на категоричну ВИМОГУ, саме вимогу США? Гаранти- підписанти "меморандуму", чи "пиши- пропало"?
-Чи Україна ( як і інші держави світу) і на майбутнє не може і за великим рахунком - НЕ МАЄ ПРАВА розраховувати на чесність США при підписанні любих - багатосторонніх і односторонніх документів?
- А чим тоді США відрізнятимуться від Орди, угоди з якою не вартують навіть того паперу, на якому вони вчинені?
Це свідчення того, що Україна мала розпочинати, а тепер мусить відновити перемовини про свою цілісність не в Мінському, Нормандському, а саме - в Будапештському форматі!
Про фінансування...
Україна отримує від США щорічно по 250 млн дол домомоги, що складає 70% всієї міжнародної допомоги Україні! І за це ми щиро вдячні всім, а США - вдячні особливо!
А тепер головне - якщо США не планують (за словами Р. Брайена) в майбутньому надавати Україні військову допомогу, але дійсно і чесно відстоюють вимогу до Орди про дотримання нею міжнародних угод, міжнародного права, тоді чому вони не застосують до неї реальних, відчутних і ефективних санкцій, а то - зупинили навіть практику розширення нині діючих "комариних укусів" ?
- Чому США скритно інвестують в Орду (Конференція ООН з торгівлі і розвитку (ЮНКТАД) оцінила прямі інвестиції США в російську економіку в 2017 році в $ 39,1 млрд, Що в 13 разів вище офіційних даних ЦБ РФ ($ 3,05 млрд), а за версією американського Мінпромторгу - $ 13,9 млрд,) Тобто, Україні - капля допомоги, а Орді - відро стимулів? Стимулів для зросту потужності агресії проти цивілізованого світу, якої так бояться?
-Більше того... Чому ж тоді, незважаючи на «складний період» у відносинах з Росією, США вийшли на перше місце в рейтингу країн, що інвестують в Росію, про що свідчать результати щорічного дослідження аудиторсько-консалтингової мережі EY «Інвестиційна привабливість країн Європи за 2018 рік». А за повідомленнями Fоrbеs, у 2018 році американські інвестори вклали кошти в 33 інвестпроекти на території Орди (роком раніше їх було всього 19). Це що, така форма реальних " жорстких санкцій" до злісного порушника міжнародного правопорядку"?
-А чому взагалі - США не зупинити б повністю інвестиції в Орду і на застосувати заморозку коштів Орди на кореспондентських рахунках в банківській системі США? Чому не доб'ються відключення від неї системи СВІФТ? - Тоді агресор моментально став би абсолютно "покладистим" до вимог США! Тоді й і санкції та вимоги США до Орди виглядали б не як "шоу" і реальна війна Путіна і окупація ним території України припинилася б ! І тоді в США просто відпала б необхідність здійснювати військову і фінансову допомогу Україні!
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Не понял?
У них, шо, Зеленский стал президентом? США ищут сферы сотрудничества с Россией, но продолжат противодействовать ей в Украине и Сирии, - Помпео - Цензор.НЕТ 4495
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А чому, цитати спічу Помпео подані так вибірково ?
А де ось це:
"Мы дали им оружие для войны с русскими".
Глава Госдепа США Майк Помпео рассказал о поставках оружия на Украину для "борьбы с русскими". "Я горжусь тем, что сделала администрация США", - подчеркнул госсекретарь. США предоставили Украине оружие, чтобы она "могла сражаться против русских". Об этом прямым текстом заявил в интервью американский госсекретарь Майк Помпео в интервью телеканалу WCSC-TV. "Мы дали им (Киеву) настоящее оружие для тех случаев, когда они смогут сражаться против русских. Я горжусь тем, что сделала администрация (США)", - сказал госсекретарь США в интервью.»
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«SECRETARY POMPEO: And then this President wanted to make sure, too, that Vladimir Putin wouldn't be able to inflict hardship on the people of Ukraine, so we provided defensive weapons systems to the people of Ukraine. ... We gave them real weapons, where they could fight against the Russians. I am proud of what the administration did with its Ukraine policy.»
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«Мы дали им (Киеву) настоящее оружие ....» От підарашки брехливі

Насправді у перекладі там так:
«Президент [Трамп] хотів бути впевненим, що ***** не зможе завдати проблем народу України, і тому ми [США ] абезпечили постачання оборонних систем зброї для народу України. ... Ми дали їм справжню зброю, щоб вони могли захищатись від росіян. Я пишаюся тим, що зробила адміністрація зі своєю політикою в Україні.»
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Американский экшн под названием "Уболтать маньяка".
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Германия и Турция уже нашли, теперь США.
Скоро только Украина останется оплотом демократии!
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Ynet: ракетный корвет ВМФ ЦАХАЛа обнаружил в 15 км от берегов Тель-Авива российскую подлодку

Портал Ynet публикует со ссылкой на собственные источники сообщение, согласно которому около трех месяцев назад у побережья Гуш-Дана была обнаружена российская подводная лодка.
Согласно сообщению журналиста Итая Блюменталя, подлодка была обнаружена ракетным корветом израильских ВМС в 8 морских милях от побережья, глубоко в территориальных водах Израиля (граница проходит на расстоянии 12 морских миль от берега).
В сообщении говорится, что после обнаружения подлодки командование ВМС ЦАХАЛа немедленно связалось с российским военным командованием, задействовав механизм координации, аналогичный тому, который имеется между израильскими и российскими военно-воздушными силами.
Вскоре после этого подлодка покинула территориальные воды Израиля в западном направлении.
Пресс-служба ЦАХАЛа отказалась комментировать данную публикацию, отметив, что "время от времени ВМС ЦАХАЛа обнаруживают плавсредства, которые могут быть идентифицированы как принадлежащие иностранным вооруженным силам".
Отметим, что с 2013 года в Восточном Средиземноморье действует Постоянное оперативное соединение Военно-морского флота Российской Федерации в Средиземном море.
Основу соединения составляют ракетные, противолодочные, десантные корабли, дизельные и атомные подводные лодки. С 2016 года соединение получило постоянную прописку в сирийском порту Тартус
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Демократы и Трамп меряются противороссийскими писюнами для внутреннего потребления
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Особенно в Сирии противодействуют, аж пыль из под колёс летит
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