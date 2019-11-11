 Церемонія прощання із загиблим українським воїном Геннадієм Моторіним відбудеться 12 листопада в Краматорську. ФОТО

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Геннадій Моторін, 1982 року народження, уродженець Краматорська, солдат, сапер 92-ї окремої механізованої бригади, який 7 листопада, близько 12:20, в районі міста Авдіївка Донецької області зазнав численних поранень у результаті обстрілу з протитанкового ракетного комплексу зведеного інженерного відділення, у час розвантаження з "Уралу" деревини для інженерного обладнання позицій взводного опорного пункту. Від важких поранень помер наступного дня, 8 листопада, в лікарні Авдіївки.

Геннадій Моторин з лютого цього року перебував за контрактом в лавах Збройних Сил України.

Поховають Героя на кладовищі села Іванівка, поруч з могилами батьків. У нього залишилися дві сестри і брат.

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