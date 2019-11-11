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 Церемонія прощання із загиблим українським воїном Геннадієм Моторіним відбудеться 12 листопада в Краматорську. ФОТО

12 листопада, в місті Краматорськ, о 12.00 розпочнеться церемонія прощання з загиблим українським воїном Геннадієм Анатолійовичем Моторіним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ,

Геннадій Моторін, 1982 року народження, уродженець Краматорська, солдат, сапер 92-ї окремої механізованої бригади, який 7 листопада, близько 12:20, в районі міста Авдіївка Донецької області зазнав численних поранень у результаті обстрілу з протитанкового ракетного комплексу зведеного інженерного відділення, у час розвантаження з "Уралу" деревини для інженерного обладнання позицій взводного опорного пункту. Від важких поранень помер  наступного дня, 8 листопада, в лікарні Авдіївки.

Геннадій Моторин з лютого цього року перебував за контрактом в лавах Збройних Сил України.

Поховають Героя на кладовищі села Іванівка, поруч з могилами батьків. У нього залишилися дві сестри і брат.

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Церемонія прощання із загиблим українським воїном Геннадієм Моторіним відбудеться 12 листопада в Краматорську 01

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159063
 
 
 Топ коментарі
 
шо там СБУ не хочет вызвать сепаров на следствие .которые его убили ????
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Церемония прощания с погибшим украинским воином Геннадием Моториным состоится 12 ноября в Краматорске - Цензор.НЕТ 1455

Вічна памя"ть...
ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ !
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Загинув Бієць за Україну, СЛАВА ГЕРОЮ!
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шо там СБУ не хочет вызвать сепаров на следствие .которые его убили ????
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Слава Герою!
.. но скоро живые АТОвцы позавидуют мёртвым..

Зеленский русскому миру даёт добро на уничтожение патриотов..
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