 На фестивалі кіно у Вірменії фільм "Тільки Диво" отримав приз "за утвердження християнських ідеалів та сімейних цінностей"

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті фільму.
Після перегляду кінострічки режисер та продюсери фільму отримали позитивні відгуки від дитячої та дорослої аудиторії. Юні глядачі, які побачили "Тільки Диво" на фестивалі, назвали його не зовсім дитячим, охарактеризувавши стрічку як "кіно про кохання".
Показ відбувся українською мовою з вірменськими субтитрами. Також організатори фестивалю визначили вік аудиторії — від 13 до 16 років.
На кінофестивалі "Ролан" фільм "Тільки Диво" отримав спеціальний приз журі "за утвердження християнських ідеалів та сімейних цінностей".
"Перший пішов. "Тільки Диво" починає свій зірковий шлях. Уклін творчій групі та команді. Рухаємося далі", — написала в своєму ФБ режисер та продюсер стрічки Олена Каретник.
В українському прокаті фільм з’явиться з 19 грудня 2019 року.
Фільм "Тільки Диво" створено за підтримки ДержКіно України та Міністерства культури, молоді та спорту України.
Партнери — Буковель Bukovel та Українська федерація фігурного катання на ковзанах.
Але чому відразу не в Україні?
В современное время самый масштабный ***** парад проходит у консервативных христиан-католиков в Сан-Пауло...И атеистические франция и британия по сравнению с ними это детский сад
"идеалы" эти приблизительно как в той байке о Моисее - обосрал своих бандитов: че вы не всех пленных убили.
А также принес в жертву Яхве - 30 девочек(вроде традиционно зарезали как свиней)
вот это и "ценности и идеалы" христоедства. даже Путин бегает, слюнявит раскрашенные доски и размахивает руками, бубня какой-то бред типо - "помяни мя Владек, когда прилетишь в царствие твоЕ".
противен сам высер - "ценности и идеалы", применимо к этой заразе, к этому вирусу.
кстати - еще прикольно испанцы "несли ценности" - чет там около миллиона дикарей от благодарности аж отдали сотоне своих духов )
Далее, как ты думаешь, что значит: "Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли, не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой"?
Не делай себе кумира ибо Я Господь, Бог твой"?
Скажи честно, тебя же вот это бесит, правда? ))
Але украiнська биль "Атлантида" на тому тижнi узяла Гран-при на "Листопадi" у Мiнську i чомусь нiде анi словечка. А фiльм такий що must see.