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 На фестивалі кіно у Вірменії фільм "Тільки Диво" отримав приз "за утвердження християнських ідеалів та сімейних цінностей"

На запрошення Міжнародного кінофестивалю для дітей та юнацтва "Ролан" (Rolan International Film Festival for Children and Young People) кінокомпанія Казка Продакшн взяла участь у фестивалі та його мистецьких заходах. Під час фестивалю, який відбувався з 5 по 9 листопада 2019 року у столиці Вірменії Єревані, творча група Казки Продакшн презентувала фільм "Тільки Диво".

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті фільму.

Після перегляду кінострічки режисер та продюсери фільму отримали позитивні відгуки від дитячої та дорослої аудиторії. Юні глядачі, які побачили "Тільки Диво" на фестивалі, назвали його не зовсім дитячим, охарактеризувавши стрічку як "кіно про кохання".

Показ відбувся українською мовою з вірменськими субтитрами. Також організатори фестивалю визначили вік аудиторії — від 13 до 16 років.

На кінофестивалі "Ролан" фільм "Тільки Диво" отримав спеціальний приз журі "за утвердження християнських ідеалів та сімейних цінностей".

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"Перший пішов. "Тільки Диво" починає свій зірковий шлях. Уклін творчій групі та команді. Рухаємося далі", — написала в своєму ФБ режисер та продюсер стрічки Олена Каретник.

В українському прокаті фільм з’явиться з 19 грудня 2019 року.

Фільм "Тільки Диво" створено за підтримки ДержКіно України та Міністерства культури, молоді та спорту України.
Партнери — Буковель Bukovel та Українська федерація фігурного катання на ковзанах.

На фестивалі кіно у Вірменії фільм Тільки Диво отримав приз за утвердження християнських ідеалів та сімейних цінностей 01
На фестивалі кіно у Вірменії фільм Тільки Диво отримав приз за утвердження християнських ідеалів та сімейних цінностей 02
На фестивалі кіно у Вірменії фільм Тільки Диво отримав приз за утвердження християнських ідеалів та сімейних цінностей 03
На фестивалі кіно у Вірменії фільм Тільки Диво отримав приз за утвердження християнських ідеалів та сімейних цінностей 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159062
 
 
 Топ коментарі
 
Респект!
Але чому відразу не в Україні?
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Козлов, ты где читал про девочек которых приносили в жертву? ))
Далее, как ты думаешь, что значит: "Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли, не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой"?
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Атеисты как раз понимают опасность тупиковой ветви развития общества при правлении ЛГБТ и без возможности размножения.
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Атеисты как раз понимают опасность тупиковой ветви развития общества при правлении ЛГБТ и без возможности размножения.
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Исторические рассадники говномесия самые консервативные христианские страны...Первое место христианская Греция...Второе католическая Италия ...3-е организатор фестиваля Армения..И лишь на 4-м турецкие ******-мусульмане до ататюрка На фестивалі кіно у Вірменії фільм "Тільки Диво" отримав приз "за утвердження християнських ідеалів та сімейних цінностей" - Цензор.НЕТ 4497
В современное время самый масштабный ***** парад проходит у консервативных христиан-католиков в Сан-Пауло...И атеистические франция и британия по сравнению с ними это детский сад
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"за утверждение христианских идеалов Источник: https://censor.net.ua/n3159062\\\\\\\\\\

"идеалы" эти приблизительно как в той байке о Моисее - обосрал своих бандитов: че вы не всех пленных убили.

А также принес в жертву Яхве - 30 девочек(вроде традиционно зарезали как свиней) На фестивале кино в Армении фильм "Только Чудо" получил приз "за утверждение христианских идеалов и семейных ценностей" - Цензор.НЕТ 7127
вот это и "ценности и идеалы" христоедства. даже Путин бегает, слюнявит раскрашенные доски и размахивает руками, бубня какой-то бред типо - "помяни мя Владек, когда прилетишь в царствие твоЕ".
противен сам высер - "ценности и идеалы", применимо к этой заразе, к этому вирусу.
кстати - еще прикольно испанцы "несли ценности" - чет там около миллиона дикарей от благодарности аж отдали сотоне своих духов )
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Почитал о фильме - нормальная детская сказочка, святой Николай там фигурирует как воплощение чуда - вполне себе как дед мороз. Для детей то что надо. Название премии просто мракобесное, но фильм, как мне показалось, в этом не виноват. Армяне очень повёрнуты на религии.
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З усіх живих істот, тільки Homo Sapiens вірить в Творця.
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Homo много глупостей наделал в своей истории. Религия - важная, может быть даже необходимая ступень в его развитии. Как рабовладение, войны, национальные государства и языковая разобщённость. Да мало ли что. Но на то он и сапиенс, чтоб смотреть вперёд, и выбирать для себя оптимальный путь развития, а не сидеть в болоте средневековья.
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Козлов, ты где читал про девочек которых приносили в жертву? ))
Далее, как ты думаешь, что значит: "Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли, не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой"?
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Отвечу за Борю....Ты выложил противоречие))) а раз противоречие значит Абсурд))) твоя иудейская вера основана на абсурде)))
Не делай себе кумира ибо Я Господь, Бог твой"?
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Вот ты о моей вере "знаешь" и пытаешься оскорблять и умничать, при том, что иудеи не занимаются миссионерством и вот тебя никогда и не один иудей не будет уговаривать или тем более заставлять принять иудаизм.

Скажи честно, тебя же вот это бесит, правда? ))
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Релігію не обирають,її нав'язують по місцю проживання.
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Вітаю!!! Це дуже гарна казка із чарівною музикою, прекрасним сюжетом, дуже гарними, молодими, новими артистами. Це чудовий подарунок на Різдво усім нам. Спецєфекти робили американці. Раджу подивитись. Сподобається.
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Вiтаю! Казки - це чудово.
Але украiнська биль "Атлантида" на тому тижнi узяла Гран-при на "Листопадi" у Мiнську i чомусь нiде анi словечка. А фiльм такий що must see.
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