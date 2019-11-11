 З порядку денного Ради на вівторок зникли земельні законопроєкти, - Ірина Геращенко

Про це повідомила на своїй сторінці в фейсбуці народний депутат від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Ще годину тому на порядку денному вівторка першим питанням стояли закони про землю. ... Зараз на сайті ВР - новий порядок денний на вівторок, законів щодо землі немає", - написала вона.
На порядку денному, який зараз опублікований на сайті Верховної Ради, справді немає законопроєктів про земельну реформу.
"Ще на погоджувальній (раді. - Ред.) пропозицію перенести питання впровадження ринку землі з вівторка не підтримали Слуги і Голос. Але все-таки відкладається. Це означає одне - голосів у слуг за ці недосконалі закони немає", - припустила Геращенко.
11 листопада прем'єр-міністр Олексій Гончарук закликав парламентаріїв "якомога швидше" ухвалити пакет земельних законопроєктів.
Пізніше вцього ж дня противники земельної реформи в 17 локаціях перекрили головні автомагістралі країни.
Відповідно до проведеного Центром Разумкова опитування, понад 68% українців підтримали б мораторій на продаж землі.
Игнат
@Mrignats
Но коррупция только в Украине,не забываем!
Американская компания, руководство которой имеет тесные связи с бывшим министром энергетики США Перри, получила крупный контракт в нефтегазовой отрасли Украины благодаря личным связям Перри с президентом Украины Зеленским.
Associated Press
Зеленский потребовал почасового доклада об акциях аграриев и договорился о встрече с Тимошенко. Реально они просто не ожидали такого быстрого начала, но у Тимошенко Зеленский будет просить держать акции подальше от Киева. Тем временем Корниенко собирает фракцию СН..
...началась спиртовая эпопея... Внесенный президентом Зеленским с подачи министра экономики Милованова ( а почему не Кабинетом министров?) законопроект о демонополизации спиртовой отрасли оказался чистейшей воды аферой государственного масштаба, в которую роскошно (поманив чем?) втянули Зеленского. "Убыточный, разваленный, устаревший" "Укрспирт оказался прибыльным, технологически современным предприятием, одним из топ плательщиков налогов в государственную казну.. Назначенный по протекции Милованова, новый директор "Укрспирта" оказался тем самым руководителем, который еле не довел предприятие да банкротства три года назад.
В І Р И
Н Е М А Є
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Дубинский назвал земельную реформу от Гончарука-Милованова-Сольского КРАЖЕЙ Ноябрь 11, 2019Без рубрикиКомментарии
Иду на фракцию с ощущением, что нас сейчас будут ломать через колено за рынок земли.
В этом признался сегодня в Фейсбуке нардеп из фракции «Слуга народа» Александр Дубинский.
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Уверен, прозвучит любимый агремент властей про МВФ, отсутствие кредита и доллар по 100.
Этой лабудой нас кормили ещё при Порошенко, когда нужно было прикрыть особенно выгодную кражу.
Именно кражей я считаю предложенный Гончаруком-Миловановым-Сольским проект реформы рынка земли.
Во-ров-ством.
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Заехал в клуб Кабмина, где Гончарук презентует «реформу» Госгеокадастра. Сообщил ему о взятках в 500$/Га при переоформлении права аренды для фермеров при действующем руководстве.
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А также поздравил бывшего главу Госгеокадастра Александра Колотилина (был назначен коррупционером Мартынюком) с карьерным успехом - переходом в статус помощника главы агарного комитета Рады Сольского, который пишет земельную «реформу». С такими помощниками моего голоса за эту реформу не будет.
А если более детально, то:
звездный час для Александра Колотилина настал, когда в конце октября 2017 года тогдашнего руководителя Госгеокадастра Олега Цвяха в присутствии президента Петра Порошенко и премьер-министра Владимира Гройсмана обвинили в искусственном затягивании выделения земельных участков участникам АТО. А также в том, что Госгеокадастр расставляет в региональных филиалах «смотрящих», проворачивающих на местах коррупционные схемы.
Именно Колотилина назначают исполняющим обязанности главы этого ведомства.
Тут уже он развернулся по полной, расставил своих людей в Черниговской, Черкасской, Днепропетровской, Херсонской и Волынской областях.
Рейдерские схемы с продажей земель на фиктивных торгах и оформление участков на подставных лиц вызвало многочисленные протесты в Черкасской области, жалобы и реакцию народных депутатов как в Днепропетровской, так и в Волынской областях.
Схемы в его родной Черниговской области просто вышли за рамки тихого распила земли и стали беспринципно беспредельными.
Тільки одні хотіли...там колись...може...в майбутньому. А інші ВЖЕ на голосування збираються сунути.
Як воно у вас там плати не плавляться? Чи 8-и бітний проц не дозволяє порівняння? Одна інфа витісняє іншу і щасливий зєлєбобік чекає нову порцію благодатного жовото-зеленого дощу?