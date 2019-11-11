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 Політика України
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Все про:ВР (6030) Геращенко Ірина (952) земельна реформа (66)

 З порядку денного Ради на вівторок зникли земельні законопроєкти, - Ірина Геращенко

Ще кілька годин тому на порядку денному парламенту на 12 листопада першим питанням стояли закони про земельну реформу. Тепер там - новий порядок, законів про землю в ній немає.

Про це повідомила на своїй сторінці в фейсбуці народний депутат від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще годину тому на порядку денному вівторка першим питанням стояли закони про землю. ... Зараз на сайті ВР - новий порядок денний на вівторок, законів щодо землі немає", - написала вона.

На порядку денному, який зараз опублікований на сайті Верховної Ради, справді немає законопроєктів про земельну реформу.

"Ще на погоджувальній (раді. - Ред.) пропозицію перенести питання впровадження ринку землі з вівторка не підтримали Слуги і Голос. Але все-таки відкладається. Це означає одне - голосів у слуг за ці недосконалі закони немає", - припустила Геращенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 68% українців на референдумі підтримали б мораторій на продаж землі, - опитування Центру Разумкова. ІНФОГРАФІКА

11 листопада прем'єр-міністр Олексій Гончарук закликав парламентаріїв "якомога швидше"  ухвалити пакет земельних законопроєктів.

Пізніше вцього ж дня противники земельної реформи в 17 локаціях перекрили головні автомагістралі країни.

Відповідно до проведеного Центром Разумкова  опитування, понад 68% українців підтримали б мораторій на продаж землі.

Також читайте: Зеленський вніс у Раду два законопроєкти про розвідку

З порядку денного Ради на вівторок зникли земельні законопроєкти, - Ірина Геращенко 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159060
 
   
 Топ коментарі
 
/переклад з Европейської преси. (вибачте що багато тексту...та й то це не всі тези)
Міжнародний суд ООН виніс проміжне, але дуже важливе рішення за скаргою України проти Росії щодо подій у Криму та на Донбасі. Його вагу складно переоцінити: тепер з'явилася гарантія принаймні часткової перемоги української сторони та першого доведення міжнародним судом відповідальності Росії за злочини, що сталися внаслідок її агресії проти України. Друзі України аплодують...
Але чому перемога України лишила геть байдужим керівництво держави?

Адже для команди Зеленського подій у Гаазі немов не було.
Відтоді минули дні - а Банкова досі зберігає мовчанку. Чи не єдиним відомством, яке публічно зраділо успіху України, стало МЗС - бо воно вело процес і ніяк не могло мовчати.
Складається враження, що чинна влада свідомо уникає згадки про цей суд, який має на меті покарати державу-агресора, державу-терориста. Ми, европейські друзі України, маємо підстави стверджувати: це враження вірне.
Чи багато ми чули заяв президента Зеленського із засудженням Росії? Чи часто він вживає термін "агресор" щодо РФ? Чи доводилося чути категоричність у засудженні російських злочинів?

Міжнародні процеси проти Росії є для нової команди на Банковій забороненою темою.
В червні, коли трибунал ООН з морського права наказав Росії звільнити українських моряків, президент та його підлеглі теж тримали мовчанку. Мовчить він і стосовно інших неприємних для Кремля тем. Багато хто звертав увагу на те, що у публічних заявах про Донбас Зеленський уникає термінів "російська агресія" чи "окупаційні війська", віддаючи перевагу більш розмитим формулюванням - тим, які не викличуть напруження у переговорах з Москвою. Але це - не єдина заборонена тема.Майже немає публічних заяв про "Північний потік-2". Нещодавніх подій у Бундестазі для Банкової немов і не було- хоча ми точно знаємо, що їм пропонували вийти із публічною заявою, щоби переконати німецьких депутатів не підтримувати проросійське рішення. Та сама історія - з німецькою дискусією про визнання Голодомору Геноцидом тощо.
Варто зазначити: прямі звинувачення на адресу Росії від Зеленського все ж лунали, але за майже пів року на посаді президента це були лічені рази. І після кожної такої заяви росіяни влаштовували "рознос" на неофіційних консультаціях із Києвом, попереджаючи, що, мовляв, наступна гостра заява поставить хрест на процесі повернення українських полонених. Причому рівень заяв, які долають "больовий поріг" росіян, із часом знижувався.

Саме тому Банкова почала зважувати публічні дії та рішення на предмет того, чи не образять вони Кремль і самого Путіна.
Адже реальні успіхи України у протистоянні агресії зникають з інфопростору, якщо немає заяв керівництва країни, які підтверджують, що це не випадковість. Це добре відомий піар-принцип: перемоги, про яку ніхто не знає, просто не існує.

Історія довела: показавши один единий раз слабину перед шантажем Кремля, українська влада буде вимушена йти на все нові та нові поступки агресору. І саме це ми спостерігаємо на Донбасі, коли Україна воліє закривати очі на проблеми під час розведення, відмовляючись від своїх вимог, які ще вчора лунали як категоричні і необговорювані.
Це надзвичайно небезпечний шлях. Створивши традицію поступок перед вимогами Кремля, Україна сама посуває власні червоні лінії.
Цей процес ще не пізно розвернути... Та чи є кому це зробити?

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ээээээ.

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..В верхах тихая паника.
Зеленский потребовал почасового доклада об акциях аграриев и договорился о встрече с Тимошенко. Реально они просто не ожидали такого быстрого начала, но у Тимошенко Зеленский будет просить держать акции подальше от Киева. Тем временем Корниенко собирает фракцию СН..

...началась спиртовая эпопея... Внесенный президентом Зеленским с подачи министра экономики Милованова ( а почему не Кабинетом министров?) законопроект о демонополизации спиртовой отрасли оказался чистейшей воды аферой государственного масштаба, в которую роскошно (поманив чем?) втянули Зеленского. "Убыточный, разваленный, устаревший" "Укрспирт оказался прибыльным, технологически современным предприятием, одним из топ плательщиков налогов в государственную казну.. Назначенный по протекции Милованова, новый директор "Укрспирта" оказался тем самым руководителем, который еле не довел предприятие да банкротства три года назад.
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Ось тобі! А що таке? Впісюнькались?
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Я за ринок землі - каже Геращенко. Що тепер робити з методичками?
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ринок землі може бути різний - по шидівськи, або, наприклад, польська модель, - без іноземців і малі фермерські господарства
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В Ізраїлі ринку землі немає. Там все в основному в держвласності.
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А урожаї у них нічогенькі. І "такі ж" не дають землю в продаж. Дебіли, мабуть.
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Вкакунькались. І для зелебобіків це круто!
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Игнат

@Mrignats


Но коррупция только в Украине,не забываем!
Американская компания, руководство которой имеет тесные связи с бывшим министром энергетики США Перри, получила крупный контракт в нефтегазовой отрасли Украины благодаря личным связям Перри с президентом Украины Зеленским.
Associated Press
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..В верхах тихая паника.
Зеленский потребовал почасового доклада об акциях аграриев и договорился о встрече с Тимошенко. Реально они просто не ожидали такого быстрого начала, но у Тимошенко Зеленский будет просить держать акции подальше от Киева. Тем временем Корниенко собирает фракцию СН..

...началась спиртовая эпопея... Внесенный президентом Зеленским с подачи министра экономики Милованова ( а почему не Кабинетом министров?) законопроект о демонополизации спиртовой отрасли оказался чистейшей воды аферой государственного масштаба, в которую роскошно (поманив чем?) втянули Зеленского. "Убыточный, разваленный, устаревший" "Укрспирт оказался прибыльным, технологически современным предприятием, одним из топ плательщиков налогов в государственную казну.. Назначенный по протекции Милованова, новый директор "Укрспирта" оказался тем самым руководителем, который еле не довел предприятие да банкротства три года назад.
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Нічого, вони знайдуть час для того, для чого їх призначили хазяєва, чий кнесет виділив 78 $ млрд для скупки наших земель.
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їх кнесет може тільки у гоїв щось відібрати за гоїв же рахунок , тому 78 лярдів це неправда ...ну по пару лямів за гарно виконинаний "кидок" "головним" ********* ще повірю
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Од биж так само зебіли зникли з Українського простору! Ми б навідь не сумували Из повестки дня Рады на вторник исчезли земельные законопроекты, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 6406
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Это ненадолго. Без земельного блицкрига, зеленая гнида долго не продержится. А с земельным протянет еще меньше.
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самозбереження спрацювало ...не повірю ...ці суки щось мутять ...щоб КАЗЛИ не заважали ...кілька годин назад прибрали "завтра" знову "поставлять" головні ГНІДИ сидять в АП і КМ ...а ця моношобла за цапа відбувайла ...
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Следите за руками шуллеров и за своими карманами.
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Зе, что ты творишь? Поршенко с Ахметовым потратились, оплатили митинг, а ты взял и всю малину им наломал.
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пОпов, а где конкретно деньги выплачивают? Ты хоть бы какой голимый тел с камерой прикупил да снял бы, чтоб балаболищем не был. Или из Лахты снимать проблемно?
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бггг))) вони гроші витратили на тітушню та клоунів Ляшка та Тягнибока ... а їх так обломали ))))))))))))
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Хоть я стал в последнее время относиться с осторожностью к Дубинскому но выложу его пост
Дубинский назвал земельную реформу от Гончарука-Милованова-Сольского КРАЖЕЙ Ноябрь 11, 2019Без рубрикиКомментарии

Иду на фракцию с ощущением, что нас сейчас будут ломать через колено за рынок земли.
В этом признался сегодня в Фейсбуке нардеп из фракции «Слуга народа» Александр Дубинский.
В тему:
Зеленский пообещал «хитрый» референдум по рынку земли
Уверен, прозвучит любимый агремент властей про МВФ, отсутствие кредита и доллар по 100.
Этой лабудой нас кормили ещё при Порошенко, когда нужно было прикрыть особенно выгодную кражу.
Именно кражей я считаю предложенный Гончаруком-Миловановым-Сольским проект реформы рынка земли.







Во-ров-ством.
В тему:
Аграрный барон с подпорченной репутацией от Зе будет проводить аграрную реформу в Украине

Заехал в клуб Кабмина, где Гончарук презентует «реформу» Госгеокадастра. Сообщил ему о взятках в 500$/Га при переоформлении права аренды для фермеров при действующем руководстве.
загрузка...
А также поздравил бывшего главу Госгеокадастра Александра Колотилина (был назначен коррупционером Мартынюком) с карьерным успехом - переходом в статус помощника главы агарного комитета Рады Сольского, который пишет земельную «реформу». С такими помощниками моего голоса за эту реформу не будет.
А если более детально, то:
звездный час для Александра Колотилина настал, когда в конце октября 2017 года тогдашнего руководителя Госгеокадастра Олега Цвяха в присутствии президента Петра Порошенко и премьер-министра Владимира Гройсмана обвинили в искусственном затягивании выделения земельных участков участникам АТО. А также в том, что Госгеокадастр расставляет в региональных филиалах «смотрящих», проворачивающих на местах коррупционные схемы.
Именно Колотилина назначают исполняющим обязанности главы этого ведомства.
Тут уже он развернулся по полной, расставил своих людей в Черниговской, Черкасской, Днепропетровской, Херсонской и Волынской областях.
Рейдерские схемы с продажей земель на фиктивных торгах и оформление участков на подставных лиц вызвало многочисленные протесты в Черкасской области, жалобы и реакцию народных депутатов как в Днепропетровской, так и в Волынской областях.
Схемы в его родной Черниговской области просто вышли за рамки тихого распила земли и стали беспринципно беспредельными.
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Ни дня, ни дня без нервотрепки! Ну когда уже панi Геращенко вздохнет спокойно,госпади)
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Одним словм вокруг Зеленского стала собираться лучшие отбросы и системное ворье страны А Владимир с улыбкой их назначает не видя что уже по уши погряз в дерьме еще с десяток таких кадровых расстановок и все не всплывешь пойдешь на дно
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Тільки не треба це записувати це в своє досягнення. Це та ж сама більшість не бажає розпродажу земель (яку ви хотіли теж влаштувати), що і проголосувала проти *******.
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Проти *******, але за зЄлупу.

Тільки одні хотіли...там колись...може...в майбутньому. А інші ВЖЕ на голосування збираються сунути.

Як воно у вас там плати не плавляться? Чи 8-и бітний проц не дозволяє порівняння? Одна інфа витісняє іншу і щасливий зєлєбобік чекає нову порцію благодатного жовото-зеленого дощу?
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Що конкретно хотів сказати? Бо за метаформами незрозумілий зміст.
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Голос - це такі ж ліберали, як і Слуга народу. Вони так само виступають за дерибан землі. Голос - такий же проект олігархів, як і Зеленський.
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голос это свиносявка пинкиса - эльза? так оно точно такое же мыролюбно реформаторское гавно.
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у штейнов сработала чуйка о том что за земельные законы их народ потужно отреформирует. И она их не обманула.
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Это означает одно - голосов у слуг за эти несовершенные законы нет", - предположила Геращенко. З порядку денного Ради на вівторок зникли земельні законопроєкти, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 797
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Та шось непонятно , вроде Зеля виніс цей закон на всенародний референдум , а пєтіна ірка щось опять верещить ...
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