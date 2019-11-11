 З порядку денного Ради на вівторок зникли земельні законопроєкти, - Ірина Геращенко

Про це повідомила на своїй сторінці в фейсбуці народний депутат від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще годину тому на порядку денному вівторка першим питанням стояли закони про землю. ... Зараз на сайті ВР - новий порядок денний на вівторок, законів щодо землі немає", - написала вона.

На порядку денному, який зараз опублікований на сайті Верховної Ради, справді немає законопроєктів про земельну реформу.

"Ще на погоджувальній (раді. - Ред.) пропозицію перенести питання впровадження ринку землі з вівторка не підтримали Слуги і Голос. Але все-таки відкладається. Це означає одне - голосів у слуг за ці недосконалі закони немає", - припустила Геращенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 68% українців на референдумі підтримали б мораторій на продаж землі, - опитування Центру Разумкова. ІНФОГРАФІКА

11 листопада прем'єр-міністр Олексій Гончарук закликав парламентаріїв "якомога швидше" ухвалити пакет земельних законопроєктів.

Пізніше вцього ж дня противники земельної реформи в 17 локаціях перекрили головні автомагістралі країни.

Відповідно до проведеного Центром Разумкова опитування, понад 68% українців підтримали б мораторій на продаж землі.

Також читайте: Зеленський вніс у Раду два законопроєкти про розвідку