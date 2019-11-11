 Якщо не внести зміни до закону про ДБР, справи Майдану передадуть у порожнечу, - Закревська

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі на hromadske TV заявила адвокатка сімей Героїв Небесної сотні Євгенія Закревська.

Зміни до закону потрібні, аби перевести слідчих з управління спецрозслідувань ГПУ до ДБР, а саме дозволити окремий порядок проходження конкурсу або перевести у ДБР без конкурсу слідчих ГПУ, які займались справами Майдану.

"Для чого це потрібно: якщо передати ці справи зараз — якщо нічого не зробити — то справи передадуть просто у порожнечу. У ДБР немає відповідного підрозділу, який займається цими справами, немає жодного слідчого, який будь-що знає про ці справи", — пояснила Закревська.

Вона наголосила, що зараз у Бюро немає нікого, хто міг би продовжити розслідування справ Майдану. Закревська упевнена, якщо цих слідчих ГПУ не переведуть до ДБР, перерва у розслідуванні може скласти щонайменше пів року-рік.

Своєю чергою, це становить загрозу для справ у цілому, бо зокрема суд може не продовжити строки досудового розслідування.

"Звичайний хід речей призведе до того, що справи підуть у небуття", — резюмувала адвокатка родин Героїв Небесної сотні.

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Раніше глава Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив, що розслідування справ Майдану тимчасово зупиняться, бо у відомстві не вистачає слідчих.

Нагадаємо, 21 жовтня 2019-го генпрокурор Рябошапка підписав наказ про створення департаменту процесуального керівництва (не плутати з досудовим розслідуванням) у провадженнях про злочини, вчинені у зв’язку з протестами 2013-2014 років, а за два дні колишнього начальника управління спеціальних розслідувань ГПУ, яке займалося справами Майдану, Сергія Горбатюка звільнили з Генпрокуратури.