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Все про:історія (672) Міністерство культури (170) музей (187) перевірка (375)

 У музеї історії України розпочато перевірку - гендиректора відсторонили від посади

У Києві в Національному музеї історії України розпочато перевірку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці музею в фейсбуці.

"У зв’язку з наказом Міністерства культури України № 852, підписаного Державним секретарем, головою комісії з проведення ліквідації Міністерства культури України Ростиславом Карандєєвим, у Національному музеї історії України розпочато перевірку комісією міністерства.

Перевірка ініційована скаргою невеликої групи співробітників НМІУ, яким не до вподоби рух музею. Цим же наказом на час перевірки відсторонено від виконання обов’язків генерального директора НМІУ Тетяну Вікторівну Сосновську, що спричинило занепокоєння значної частини колективу.
Колектив Національного музею історії України сподівається, що рішення комісії буде об’єктивним і неупередженим. Наразі викликає подив той факт, що виконувачем обов’язків генерального директора НМІУ на період перевірки призначено особу з числа скаржників", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для відвідувачів музей працює в звичайному режимі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд у Гаазі відхилив клопотання України про відвід судді у справі про "скіфське золото"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159058
 
 
 Топ коментарі
 
ищут завещание Наполеона на передачу императорства Зеленскому
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Що, історію будуть переписувати?
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ищут завещание Наполеона на передачу императорства Зеленскому
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Пєдіііккк не лох, чим скоріше зздрисснее із України, тим краще буде для його синочка.
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У нас ліквідують міністерство культури?
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тебе оно не поможет.. окультуривать нечего..
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Ваша манера спілкуватись доказує його непотрібність для бидла.
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Примечательно, шо лукашисты поют хором с зебилами. Ты рад, зебил?
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Inna Turenko

@i_turenko1 ч

Сьогодні вночі сепаратисти розбили пам'ятну дошку герою Ігору Іванову в самому центрі Одеси і одесити почали збір коштів за і'мя вандала!!! Винагорода за встановлення осіб тих, хто розбив дошку Героя, пройшла відмітку в 50 000 грн.

В музее истории проводится проверка - гендиректора отстранили от должности - Цензор.НЕТ 2459
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Не стоит сильно повышать награду, иначе два каких-то бомжа договорятся, что один сдает другого, за это преступление наказание небольшое, а деньги поделит.
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Молодцы. Думаю у одесситов есть шанс споймать вандала. Айтишники зе бест.
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«Проверка инициирована жалобой небольшой группы сотрудников НМИУ, которым не нравится движение музея", - говорится в сообщении. Источник: https://censor.net.ua/n3159058

Так шо там у них двіжется? Фундамент, чи криша?
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"Жило здесь когда-то дикое племя хохлов. Так они назывались, потому что носили смешные оселедцы на голове. Вплоть до 1654 года они охотились на мамонтов, не знали огня, не имели письменности и общались животными звуками. Поляки и турки угоняли их в рабство, но эти йети не умели ничего делать. Пока не появился самый умный неандерталец Богдан Хмельницкий - его так назвали, потому что он первым научил хохлов пить живительную русскую водку - и благодаря ему великий русский народ сжалился и взял под свою опеку этих питекантропов, сделав из них малоросов, более-менее похожих на людей. Именно за это малоросы должны любить русских и целовать им пятку и другой член в качестве благодарности за хлеб, воду, газ и мыло".
...
Цікаво, зебіли схавають?
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якщо у 95й підворотні на Г+Г покажуть то схавають ...вони й не таке ЗЕрьмо схавали
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говорят что Елену Кравец из 95го квартала там хотят поставить директором..
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Вспомнился анекдот:
"-- Але, это прачечная?
-- Х...чечная! Это Министерство Культуры!"
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Это, чтобы ты лучше запомнил, баран.
Писать нужно - Київ! Київ!
В музее истории Украины проводится проверка - гендиректора отстранили от должности - Цензор.НЕТ 615
Запомнил?
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2+2×2=6. Доречі я часто бувсю в Київі, назву читаю, англійською будь ласка назву столиці зможеш нашкрябати? Давай зе філолог, старайся.
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Судячи з того, що ти не вмієш правильно написати та склоняти столицю України українською - ганьбишся тут саме ти.
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Часто буваю у Києві!
Київ, але у Києві.
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Снова, ты саша, обделался. У музеї історії України розпочато перевірку - гендиректора відсторонили від посади - Цензор.НЕТ 1755

Tierre
Часто буваю у Києві!
Київ, але у Києві.
11.11.2019 20:55
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А ще я знаю що запорожець не машина кієвлянін не мужчина, вибач відголоски сирисири.
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саша, перед "що" і після "машина" треба поставити кому.
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Я за свою помилку вибачився, це була механічна помилка.
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Огласите список ( небольшоу групы ) , и какое направление им не нравиться ..
.
??
.
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Я так розумію, що наволоч малоросійська збирається прибрати експозицію, присвячену війні - спротиву московитській агресії?
Щоб вже конкретно промивати голови людям.
Збираються викреслити це з історії України?
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А в крывому рогу є хоч якісь музеї? Може бубочка взагалі не розуміє, що воно знищує? В музее истории Украины проводится проверка - гендиректора отстранили от должности - Цензор.НЕТ 4826
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есть профессионалы, которые всегда подскажут, что надо уничтожать
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Будет прикольно, если окажется, что эта директриса Сосновская пыталась извратить историю Украины в прокацапском направлении.
А сколько визга...
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Ты сходил для общего развития, чем писать ахинею.
Там, наоборот, исторических экспонатов практически не осталось, одни снаряды и палатки из АТО на трех этажах.
С патриотизмом полный порядок.
А куда девались ценные исторические реликвии - большой вопрос.
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Так... Картина маслом...
Когда, говоришь, реликвии пропали?
Палатками, значит, решили прикрыться?
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... Коллективное НиктоЕсть несколько стадий осознания, что ты депутат "Слуги народа".
В музее истории Украины проводится проверка - гендиректора отстранили от должности - Цензор.НЕТ 8742

Первая стадия - ты ни о чем не подозреваешь и веришь в светлую идею. Ты не задумываешься, что твоя роль - всего лишь нажимать зеленую кнопку.
Вторая стадия - ты начинаешь о чем-то подозревать. Ты замечаешь, что законопроекты, принимаемые в "турбо-режиме", кривые-косые или лоббистские.
Но ты не можешь поверить. Ведь тебе эти законы дали люди, с которыми ты ел пиццу и делал селфи на сборах партии. Они обнимали тебя и говорили, что вы - одна семьи. Тебе улыбался главный слуга народа. Он призывал не верить провокаторам и сохранять единство партии.
Третья стадия. Ты уже уверен, что через тебя проталкивают какую-то хню. Ты даже видишь, в чем их интерес. Но отвечать за принятые решения будут не они. Отвечать будешь ты.
Вокруг тебя такие же "слуги", как ты. Вы говорите об "этом" между собой, но не решаетесь говорить публично. Ведь тебя постоянно призывают не быть куском говна и не разваливать партию изнутри.
Четвертая стадия. Во вторник 12 ноября ты голосуешь за рынок земли, а в четверг 14 ноября - за бюджет…
Как думаете, какой следующий этап? И на каком этапе у тебя появляется свой собственный интерес?
Сергей Лямец
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/340409-sergej_ljamets_kollektivnoe_nikto
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кому то не нравиться что у Украины есть история
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наверняка в этом музее засели главные коррупционеры! Наживались на истории Украины, в то время как самый честный олигарх Коломойский выводил 150 млрд рефинанса Приватбанка из разорваной и ограбленой страны, в которой еще дымились руины Дебальцево
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Честно говоря, музей довольно убогий.
Там не только директора, весь персонал надо к едрени фени гнать.
А Пирогово, вообще скоро останется без экспонатов.
Это при том, что поддерживать их в приличном состоянии мог бы один толковый столяр.
Однако, посетителей тьма, охраны тьма, а экспонаты гниют и рушатся.

А разные там сельхозинструменты вообще свалены в кучи, телеги все поломаны...
Зрелище жалкое, сплошной мрак.

Помнится был под Ригой, кажись в Майори, в подобном музее.
Там все ухожено, все хатки целые, каждая телега в таком состоянии, что можно запрягать и пользоваться хоть сегодня, возле каждых граблей табличка.
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Потому что вместо работников музея - тупоголовой охраны понабирали, которая пальцем о палец ударить лишний раз не желает.
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Историю Украины отныне снова будут писать в России.
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нетрудно догадатся что будет дальше
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у украины не должно быть истории.
так повелел пукин..))
неужели зебилам еще не ясно. какую монику они выбрали ))))
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