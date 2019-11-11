 У музеї історії України розпочато перевірку - гендиректора відсторонили від посади

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці музею в фейсбуці.

"У зв’язку з наказом Міністерства культури України № 852, підписаного Державним секретарем, головою комісії з проведення ліквідації Міністерства культури України Ростиславом Карандєєвим, у Національному музеї історії України розпочато перевірку комісією міністерства.

Перевірка ініційована скаргою невеликої групи співробітників НМІУ, яким не до вподоби рух музею. Цим же наказом на час перевірки відсторонено від виконання обов’язків генерального директора НМІУ Тетяну Вікторівну Сосновську, що спричинило занепокоєння значної частини колективу.

Колектив Національного музею історії України сподівається, що рішення комісії буде об’єктивним і неупередженим. Наразі викликає подив той факт, що виконувачем обов’язків генерального директора НМІУ на період перевірки призначено особу з числа скаржників", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для відвідувачів музей працює в звичайному режимі.

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