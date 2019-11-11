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Все про:Правоохоронні органи (394) Антикорупційна прокуратура (999) НКРЕКП (153) Антикорупційний суд (492) Роттердам+ (41) Бутовський Володимир (2)

 ВАКС заочно заарештував підозрюваного у справі "Роттердам +" колишнього заступника начальника управління НКРЕКП Бутовського, - САП

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду заочно заарештувала фігуранта справи "Роттердам +", ексзаступника начальника відділу управління енергоринку Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Володимира Бутовського.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

"Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду задовольнила апеляційні скарги прокурора САП і обрала для колишніх голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), та заступника начальника управління енергоринку НКРЕКП запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, апеляційна палата ВАКС скасувала рішення суду першої інстанції, якими було відмовлено прокурорам САП та детективам НАБУ у задоволенні клопотань про заочний арешт зазначеного фігуранта провадження.

ВАКС заочно заарештував підозрюваного у справі Роттердам + колишнього заступника начальника управління НКРЕКП Бутовського, - САП 01

Нагадаємо, 18 вересня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду дозволила заочно затримати для приводу в суд фігуранта справи "Роттердам +", ексзаступника начальника відділу управління енергоринку НКРЕКП Володимира Бутовського. 14 серпня він був оголошений в розшук. 21 серпня суд відмовився його заарештувати.

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8 серпня детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем шістьом особам, причетних до введення так званої формули "Роттердам +", в тому числі ексглаві Національної комісії, яка здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг ( НКРЕКП).

В кінці квітня 2016 року НКРЕКП почала застосування нового порядку формування прогнозної оптової ринкової ціни (ОРЦ) на електроенергію, яка впливає на встановлення тарифів на електроенергію для промислових споживачів (постанова №289 від 3 березня 2016 року). Порядок, зокрема, визначає ціну вугілля за формулою "вартість в порту Роттердам (API2) плюс вартість доставки в Україну".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159057
 
   
 Топ коментарі
 
Сейчас покупают дороже и ни кого не арестовывают... мрази зеленые....
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Дело "Роттердам+" признано надуманным а они кого-то сажают.
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И не только Герус. Самое смешное, что папа Беня продает в Центрэнерго абсолютно тот-же уголек через свою "прокладку", только в в 1.5 раза дороже, чем было при Роттердам(+). И мазут туда-же тоже через свою прокладку. А энергию получает дешевле всех в Украине, дешевле себестоимости. Выдаивает госкампанию по полной, по тройной схеме. И все "слуги" молчат, словно языки в заднице застряли и черные непрозрачные очки на глазах.
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Бабушка доить умеет...
Кто стоит за сепаратором - тем разбавленого молочка перепадает, остальным статистам просто тепло в навозной куче, позиция 🙈🙉🙊 - самое то...
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Сейчас покупают дороже и ни кого не арестовывают... мрази зеленые....
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Дело "Роттердам+" признано надуманным а они кого-то сажают.
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Шоу должно продолжаться. "Сваты" уже не справляются.
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заочно... значит уже давно сдрыснул, сменил фамилию и паспорт (с гражданством вместе)
ищите-свищите ветра в поле
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Его начальник, тоже фигурант этого дела Вовк, давно во Франции скрывается...Но что самое прикольное, депортацию никто не требует!
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Кому потрібне це шоу, вже декілька разів дійшли висновку і оприлюднювали його, що Ротердам + не корупційна формула і краща за теперішню Герус+. Знову за "рибу гроші"?
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Знаешь, кто этот "висновок" делал? Из партии Порошенка, которые постоянно повышали тарифы и наживалась на этом...Они уже планировали с Нового года тариф на газ сделать по 12 гр за куб! Или ты об этом не знал?
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Потому Герус сказал, что по новым правилам энергетического рынка, которые придумали те, кто хотел сделать 12 гр. за куб, цены снизились?
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По новым правилам энергетического рынка цены начал снижать еще Грося, но уже при Зеленском! И сейчас достигли минимума!
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Наскільки я пам'ятаю Герус був категорично проти нового енергетичного ринку, тому ми зараз отримуємо електрику з росії. Газ ми також купуватимемо в росії аби зменшити ціну?
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Ахметова надо сажать за Роттердам, а не каких то цапов вiдбувайл.
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Заочно? Це ж не має жодного значення, бо з Ізраїлю - НЕ ВИДАЮТЬ. Дайте трихи часу, і так само "заочно" втечуть і Порошенко, і Зеленський, і Бєня з Суркісами - і туди ж. І усі з НАШИМИ грошима, поцупленими.
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А почему зама, а не главу. И почему нет дел против бенефициаров этой мутной сделки. Как всегда виноват стрелочник

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Не буде дивиною, коли порошенківські суди і самого порохнявого заарештують лише заочно, після того, як сивочолий владнає справи зі своїми активами.
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