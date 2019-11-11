 ВАКС заочно заарештував підозрюваного у справі "Роттердам +" колишнього заступника начальника управління НКРЕКП Бутовського, - САП

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).
Нагадаємо, 18 вересня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду дозволила заочно затримати для приводу в суд фігуранта справи "Роттердам +", ексзаступника начальника відділу управління енергоринку НКРЕКП Володимира Бутовського. 14 серпня він був оголошений в розшук. 21 серпня суд відмовився його заарештувати.
8 серпня детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем шістьом особам, причетних до введення так званої формули "Роттердам +", в тому числі ексглаві Національної комісії, яка здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг ( НКРЕКП).
В кінці квітня 2016 року НКРЕКП почала застосування нового порядку формування прогнозної оптової ринкової ціни (ОРЦ) на електроенергію, яка впливає на встановлення тарифів на електроенергію для промислових споживачів (постанова №289 від 3 березня 2016 року). Порядок, зокрема, визначає ціну вугілля за формулою "вартість в порту Роттердам (API2) плюс вартість доставки в Україну".
Кто стоит за сепаратором - тем разбавленого молочка перепадает, остальным статистам просто тепло в навозной куче, позиция 🙈🙉🙊 - самое то...
ищите-свищите ветра в поле