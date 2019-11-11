 Меркель і Путін побесідували телефоном: обговорили Донбас, транзит газу й підготовку до нормандського саміту

Повідомлення про дзвінок розміщені на сайтах німецького уряду й російського президента, інформує Цензор.НЕТ. Згідно з офіційною інформацією, бесіда відбулася за ініціативою німецької сторони.

Пресслужба Меркель повідомляє, що в центрі бесіди була підготовка до саміту в нормандському форматі. Також сторони обговорили ситуацію в Сирії, Лівії та транзит газу через Україну.

У Кремлі стверджують, що мова йшла і про закріплення особливого статусу Донбасу в законодавстві України.

"Сторони підтвердили налаштованість на подальшу координацію зусиль Росії та Німеччини в нормандської четвірці, зокрема в плані підготовки можливого саміту в цьому форматі", - підкреслює пресслужба Кремля.

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Також повідомляється, що Путін і Меркель говорили про тристоронні переговори, що ведуться за участю представників Росії, України й Комісії ЄС - про умови транзиту російського газу через територію України. Однак, до якого підсумку з цього питання прийшли строни, не повідомляється.