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 За кордоном
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Все про:Меркель (601) Путін (11299) Донбас (13584) нормандська четвірка (657) транзит газу (90)

 Меркель і Путін побесідували телефоном: обговорили Донбас, транзит газу й підготовку до нормандського саміту

Лідери ФРН і Росії провели телефонну бесіду. Сторони обговорили ситуацію в Україні, Сирії та Лівії.

Повідомлення про дзвінок розміщені на сайтах німецького уряду й російського президента, інформує Цензор.НЕТ. Згідно з офіційною інформацією, бесіда відбулася за ініціативою німецької сторони.

Пресслужба Меркель повідомляє, що в центрі бесіди була підготовка до саміту в нормандському форматі. Також сторони обговорили ситуацію в Сирії, Лівії та транзит газу через Україну.

У Кремлі стверджують, що мова йшла і про закріплення особливого статусу Донбасу в законодавстві України.

"Сторони підтвердили налаштованість на подальшу координацію зусиль Росії та Німеччини в нормандської четвірці, зокрема в плані підготовки можливого саміту в цьому форматі", - підкреслює пресслужба Кремля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дати проведення зустрічі лідерів "нормандської четвірки" як і раніше немає, потрібно дочекатися розведення сил на Донбасі, - Пєсков

Також повідомляється, що Путін і Меркель говорили про тристоронні переговори, що ведуться за участю представників Росії, України й Комісії ЄС -  про умови транзиту російського газу через територію України. Однак, до якого підсумку з цього питання прийшли строни, не повідомляється.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159056
 
 
 Топ коментарі
 
Про Украину без Украины. Однако.
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херня это всё, президент Украины Зеленский сказал что нет войны с росией, есть война с той стороной...
.
а те кто воюет на стороне Украины - это воюющие меньшинство....
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охеріти можна - два утирка обговорюють законодавство України
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херня это всё, президент Украины Зеленский сказал что нет войны с росией, есть война с той стороной...
.
а те кто воюет на стороне Украины - это воюющие меньшинство....
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Кароче, самый крутой из плешивых мачо, побежал жаловаться
на злых укропов - к уходящей на пенсию немецкой бабке...
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Цікаво якою шифрувальною флеш-програмкою на смартфоні користувались Меркель та путін під час розмови! Питання від українських реформаторів в галузі зв'язку! Думаю що під час розмови в приміщеннях де сиділи абоненти та в сусідніх з ними взагалі не було жодних електронних засобів і навіть пульта від кондиціонера, а стіни підлога та стеля приміщення не пропускали через себе радіовипромінювання будь яких смартфонів та телефонів!
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Нужно сохранить на всякий пожарный случай. Меркель и Путин поговорили по телефону: обсудили Донбасс, транзит газа и подготовку к нормандскому саммиту - Цензор.НЕТ 158
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ЛГБТешник это Зе. На "нормандии" Зе вставят и спереди, и сзади.
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скрізь фуйло людей вбиває...
в Україні..Сирії, Лівії.. ТОЩО.
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охеріти можна - два утирка обговорюють законодавство України
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Обсуждалась реализация инициативьі президента Украиньі , все норм.
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А Зеля договорился что бы на Алиэкспрес не принимали карты Приват банка ! ПОДДЕРЖИМ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ! 👏 👏 👏
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а клоуну можна не звонить Вовка должен сделать домашнюю работу "В Кремле утверждают, что речь шла и о закреплении особого статуса Донбасса в законодательстве Украины"
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І що, навіть, з велічайшим не порадились?
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а вот что пишет Reuters:"Russian President Vladimir Putin and German Chancellor Angela Merkel agreed in a phone call on Monday that Ukraine should give the separatist-controlled Donbass region a special status set out in Ukrainian law" - Меркель и Путин согласились, что Украина должна предоставить ОРДЛО спецальный статус.
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Что надо делать Зеленскому, что бы ты не объявил его в Зраде?
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сначала удавить тебя, а потом подать в отставку.
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так и клоун хочет все еще обьясняет просто так пуйло хочет и чтоб сошлась сходка в Париже нужно развести и закрепить статус просто сейчас взяли тактику меньше публично упоминать формулу штайнмаера и особый статус так как это злит патриотов и всех адекватных но потом когда будет наконец встреча клоун может чтото подписать а нас поставить только в известность как про формулу Кучму как гром среди неба узнали и то от рос тв наши молчали пока не стало уже всем известно
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Порохоботы, я уже запутался, подскажите: Меркель и Макрон это агенты Путина или они представители Европы и Цивилизованного Мира - с которым мы срочно должны объединятся в НАТО, ЕС? Что в ваших методичках пишут?
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Вероятно, в методичках полная неразбериха..... Меркель и Путин поговорили по телефону: обсудили Донбасс, транзит газа и подготовку к нормандскому саммиту - Цензор.НЕТ 7266
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в методичках пишут что Меркель не та да и Макрон не тот что раньше был при порохоботах они уважали Украину и обсуждали вместе и порох гавкал уже надоел -россия агрессор россия убивает наших граждан нужны санкции и та Меркель и тот Макрон что при порохе также называли и потурали россию а сейчас когда клоун не называет россию вообще то это дает понять им что Зе хочет мира сам и соответсвенно европейские лидеры хотят примирить им еще и лучше раз укр президент не желает мордору плохого то им наоборот снять санкции и тоговать а ты защищаеш Зе?хочеш мира на пуйловских условиях?
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В Кремле утверждают, что речь шла и о закреплении особого статуса Донбасса в законодательстве Украины.
Источник: https://censor.net.ua/n3159056
Вот это проблема, но наш организм грачует, ему эта внешняя политика до лампады...
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А Организму,хоть громкую связь включили или даже не вспомнили? Меркель и Путин поговорили по телефону: обсудили Донбасс, транзит газа и подготовку к нормандскому саммиту - Цензор.НЕТ 825
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т.е. вы поняли, президента страны который говорит что он нелох, держат за лоха и его мнение никого теперь не интересует, два государства решают между собой что делать с Украиной...
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Меркель і ***** обговорили і вирішили надати Донбасу особливий статус. При Порошенку я такого навіть уявити не міг.
Що ж... Весь світ побачив що українцям потрібна не армія, мова та віра, а мир та дружба з кацапами, Свати по тєліку і ковбаса по 2-20.
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sos россия напала на Украину россия агрессор санкции нужны санкции при порохе сколько встреч было и завершилось ничем так как порох не сдавал наши позиции а сейчас меркель макрон говорят обратное так как клоун дал понять что россия не враг он ее не называет даже а немцы и французы хотят помирить видя что клоун чего бы не стало хочет встречи при порохе такого унижения не было чтоб враг который убил тысячи украинцев анексировал крым замордовал людей разбомил донбас будет еще чего то требовать и президент отводит на своей територии войска и еще публично дает надежду про особый статус норманд четверке
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Пусть идут нахер со своим Особым статусом.
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Кремль выдвинул новое условие для встречи в «нормандском формате» .
http://vlasti.net/ext/thumbnails/news112019/310126/full.jpg

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Европа предала Украину и она за РФ начала топить. Франция и Германия хотят Украину слить России. Они уже столько за историю стран вместе уничтожили. Минские договоренности - это аналог Мюнхенских договоренностей 1938 года! Украине нужно только на себя рассчитывать и на свою армию! я предлагаю вернуть ядерный статус! не третий в мире, но какое то ядерное оружие иметься должно! Все сильные страны имеют ядерное оружие! Нужно строить миллионную армию с резервом в несколько миллионов! у РФ 900 000 армия и пару миллионов резерв. Украине тоже нужно иметь миллионную армию и только она будет гарантия безопасности Украины! Потому что Западные ценности и т.п. - это все херня! Все осталось, как и раньше было, что кто сильнее, то тот и прав! Украине нужно создать армию из всего населения Украины! Нужно, чтобы все проходили обязательную подготовку и были готовы к войне! И еще нужно создать аналог французского легиона, чтобы наемников нанимать воевать за Украину за бабки и за гражданство с гарантией не выдачи ни одной стране мира!
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еслиб клоун не уступал по позициям пошагово и идя на шантаж пуйла а стоял на своем было бы как раньше а так они видят что вова хочет мира вот и хотят помирить
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нахера нам мир, если у нас земли захваченные Россией. По конституции Украина обязана воевать при нападении до полного освобождения своей территории. Зеленский сдает территории России и он совершает гос измену! Стаття 111. Державна зрада
1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
2. Звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання.
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Таки Фурса має рацію: кацапня хоче говорити з блаЗЄнським про війну та газ в одному пакеті. З війною зрозуміло: блаЗЄнський капітулював. Тому путін хоче, як контрибуцію, отримати відмову України від ухвал міжнародних судів, відповідно до яких кацапня має виплатити Україні гроші. (Нафтогазу).
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старый маньяк и старая комсомолка перетёрли про донбас ,типа их тема, а Украина сама по себе , какое дело зедебилам
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обговорюють нашi справи без шмарклi...красномовний показник...




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Ну что же, лучше всего разобрать на металлолом ГТС Украины, пусть Европе будет плохо.... пусть они узнают как плохо без подземных газовых хранилищ......
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Ты там у себя в США разбирай газопроводы, а как доставлять газ в украинские города и где его хранить ты не подумал?
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Лидеры ФРГ и России провели телефонную беседу. Стороны обсудили ситуацию в Украине,- твари создавшие войну в Украине, называют войну созданную ими - ситуацией...
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Идет положительньій процесс прессинга Кремля со стороньі Берлина и Парижа , с целью реализации инициативьі президента Украиньі о срочньіх переговорах в Нормандском формате.
Новость "за здравие" , а пятая колонна трактует ее , как "за упокой"...
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