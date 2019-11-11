 Меркель і Путін побесідували телефоном: обговорили Донбас, транзит газу й підготовку до нормандського саміту

Повідомлення про дзвінок розміщені на сайтах німецького уряду й російського президента, інформує Цензор.НЕТ. Згідно з офіційною інформацією, бесіда відбулася за ініціативою німецької сторони.
Пресслужба Меркель повідомляє, що в центрі бесіди була підготовка до саміту в нормандському форматі. Також сторони обговорили ситуацію в Сирії, Лівії та транзит газу через Україну.
У Кремлі стверджують, що мова йшла і про закріплення особливого статусу Донбасу в законодавстві України.
"Сторони підтвердили налаштованість на подальшу координацію зусиль Росії та Німеччини в нормандської четвірці, зокрема в плані підготовки можливого саміту в цьому форматі", - підкреслює пресслужба Кремля.
Також повідомляється, що Путін і Меркель говорили про тристоронні переговори, що ведуться за участю представників Росії, України й Комісії ЄС - про умови транзиту російського газу через територію України. Однак, до якого підсумку з цього питання прийшли строни, не повідомляється.
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а те кто воюет на стороне Украины - это воюющие меньшинство....
на злых укропов - к уходящей на пенсию немецкой бабке...
в Україні..Сирії, Лівії.. ТОЩО.
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Источник: https://censor.net.ua/n3159056
Вот это проблема, но наш организм грачует, ему эта внешняя политика до лампады...
Що ж... Весь світ побачив що українцям потрібна не армія, мова та віра, а мир та дружба з кацапами, Свати по тєліку і ковбаса по 2-20.
http://vlasti.net/ext/thumbnails/news112019/310126/full.jpg
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1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
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Новость "за здравие" , а пятая колонна трактует ее , как "за упокой"...